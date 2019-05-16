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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:НАТО (6358) Бурбак (350)

 После инаугурации Рада, Президент и Кабмин должны продолжить реформирование страны в соответствии с курсом, закрепленным в Конституции, - Бурбак

После инаугурации новоизбранного Президента Верховная Рада, Президент и Кабинет Министров должны работать для продолжения реформирования страны и курса на членство в ЕС и НАТО.


Об этом во время общения с журналистами в кулуарах парламента сказал руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нынешний парламент самый продуктивный за всю историю Украины, - Бурбак


"Позиция "Народного фронта" в течение последних 5 лет: парламент должен быть дееспособным. И сейчас в этом парламенте, который сделал очень много для реформирования страны,"Народный фронт" является столпом", - подчеркнул руководитель фракции. "Сколько раз нас "разгоняли" сколько прогнозировали внеочередные выборы -"Народный фронт" доказал своей работой: парламент дееспособен, он принимает законы, которые меняют к лучшему ситуацию в стране", - отметил Бурбак.

Руководитель фракции также подчеркнул, что важно и дальше продолжать тот курс реформ, который был основан правительством Арсения Яценюка.

"После инаугурации новоизбранного Президента Верховная Рада, Президент и Кабинет Министров должны делать все, чтобы продолжить реформирование страны в соответствии с тем курсом, который мы закрепили в Конституции. Это неизменность курса на членство в ЕС и НАТО", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Это то, что начиналось в 2014 году, когда правительством Арсения Яценюка были введены кардинальные изменения,  позволившие нашей стране получить безвиз, которые позволили нашей стране подписать ассоциацию с ЕС. Поэтому Президент, парламент и Кабмин должны продолжить тот курс, который Украина держит в течение 5 лет ", - резюмировал Бурбак.

Источник: https://censor.net.ua/n3127257
 
 
 Топ комментарии
 
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Что-то не припомню, чтобы вы чтили Конституцию. За что и имеете рейтинг соответствующий.
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высшая мера с конфискацией майна, согласно суровым законам военного времени После инаугурации Рада, Президент и Кабмин должны продолжить реформирование страны в соответствии с курсом, закрепленным в Конституции, - Бурбак - Цензор.НЕТ 2066
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Сам себе лайки ставишь, ублюдок?
Впрочем, что можно ожидать от "підлоги"?
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Бурбак все никак не нареформируется, скоро его будут гнать метлой из Рады, а он будет зубами за метлу хвататься. Присосались рептилоиды - бездельники. Геть!
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Что-то не припомню, чтобы вы чтили Конституцию. За что и имеете рейтинг соответствующий.
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высшая мера с конфискацией майна, согласно суровым законам военного времени После инаугурации Рада, Президент и Кабмин должны продолжить реформирование страны в соответствии с курсом, закрепленным в Конституции, - Бурбак - Цензор.НЕТ 2066
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Сначала ревизия "деятельности" пеци и Ко в ближайший месяц.
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неужто блазень Бени будет руки хозяина рубать? После инаугурации Рада, Президент и Кабмин должны продолжить реформирование страны в соответствии с курсом, закрепленным в Конституции, - Бурбак - Цензор.НЕТ 303
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пойдете на перевыборы и продолжите.....
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утверждает, что "Янукович будет тут теперь царем, ибо Москва готовит "ДНР" к автономии в составе Украины".

Что и следовало ожидать.
Ну теперь надо менять конституцию в частях территориальное устройство и про НАТО.
Для этого и нужны досрочные выборы.
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"После инаугурации Рада, Президент и Кабмин "- Вот одно интересно,а почему сначала рада, а потом Президент? Может хватит ставить свои интересы выше Институции президентства. Как привыкли везде ставить свои условия. Хватит уже.
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И форму правления поменяют на президентско- парламентскую.
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Бурбак че ты паришся, будут но без тебя и ваших всех соевых уродов.
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не тебе с вашим нулевым рейтингом НФ , говорить что надо делать дальше
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перевожу: не мешайте БПП воровать дальше
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Зеленскому лучше не связыватся с гройсманом и радой у них рейтинг 4%
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О, вот на столпе его и повесить, как заслуженного рифарматара
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О, вот на столпе его и повесить /Казнить- требует от Ивана Петровича Сидорова канадский флажок . Вешать -требует от Ивана Петровича Сидорова французский флажок. Вешать -требуют от Ивана Петровича Сидорова флажки Германии."Виселецы на Крещатики ","резать , душить , вешать нащадно", мочить, линчевать требуют от Ивана Петровича Сидорова израильские флажки.Палить. топить ..стрелять.. -требуют от Ивана Петровича Сидорова американские флажки. / Хрен вам моржовый отвечает Иван Петрович Сидоров.Мечты Путина-гражданской войны в Украине -не будет.
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После инаугурации-роспуск зрады,потом реалная посадка в тюрьму с конфискацией ворья и лжецов,в том числе из этой Рады,а там глядишь и в НАТО примут !
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Наставники, блин, управляли только по Конституции,но зато крали по возможностях.
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Бурбак тварь коррупционная и предатель Украинского Народа,жена и дети этой вонючей твари в Англии купили недвижимость на украденные деньги у Украинцев .Поймать тварей и разрезать на куски
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Таке враження, що вони всі це винні особисто якомусь бурбаку...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле инаугурации Рада, Президент и Кабмин должны продолжить реформирование страны в соответствии с курсом, закрепленным в Конституции, - Бурбак
 
 
 
 
 
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