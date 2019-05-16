 После инаугурации Рада, Президент и Кабмин должны продолжить реформирование страны в соответствии с курсом, закрепленным в Конституции, - Бурбак



Об этом во время общения с журналистами в кулуарах парламента сказал руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нынешний парламент самый продуктивный за всю историю Украины, - Бурбак



"Позиция "Народного фронта" в течение последних 5 лет: парламент должен быть дееспособным. И сейчас в этом парламенте, который сделал очень много для реформирования страны,"Народный фронт" является столпом", - подчеркнул руководитель фракции. "Сколько раз нас "разгоняли" сколько прогнозировали внеочередные выборы -"Народный фронт" доказал своей работой: парламент дееспособен, он принимает законы, которые меняют к лучшему ситуацию в стране", - отметил Бурбак.



Руководитель фракции также подчеркнул, что важно и дальше продолжать тот курс реформ, который был основан правительством Арсения Яценюка.



"После инаугурации новоизбранного Президента Верховная Рада, Президент и Кабинет Министров должны делать все, чтобы продолжить реформирование страны в соответствии с тем курсом, который мы закрепили в Конституции. Это неизменность курса на членство в ЕС и НАТО", - подчеркнул Максим Бурбак.



"Это то, что начиналось в 2014 году, когда правительством Арсения Яценюка были введены кардинальные изменения, позволившие нашей стране получить безвиз, которые позволили нашей стране подписать ассоциацию с ЕС. Поэтому Президент, парламент и Кабмин должны продолжить тот курс, который Украина держит в течение 5 лет ", - резюмировал Бурбак.