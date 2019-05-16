 История с квартирой закончилась два года назад отсутствием состава преступления. Подаю на САП в суд, - Лещенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу нардепа в Facebook.
"Два дня назад горе-прокурор Луценко обещал мне подозрение за дело Манафорта. Сегодня он объявляет об открытии уголовного дела за получение взятки в виде квартиры... Я повторно призываю Луценко - немедленно вносите представление в парламент о снятии с меня депутатской неприкосновенности. Выбирайте сами, по какому делу - по Манафорту, по квартире, за незаконную критику генпрокурора или его кума и начальника Порошенко", - написал Лещенко, подчеркнув, что готов голосовать за такие представления.
При этом он напомнил, что история с квартирой уже закончилась два года назад решением суда, а также закрытием производства самой прокуратурой по статье "отсутствие состава преступления".
"Также я подаю иск на Специализированную антикоррупционную прокуратуру о защите чести и достоинства", - сообщил нардеп и пригласил журналистов на брифинг в 16:30 на центральном входе в Верховную Раду.
Ни на что не намекаю.
бл,долго не мог вспомнить,кого
мне Лещ напоминает..
В Украину возвращается покровитель Владимира Зеленского опальный олигарх Игорь Коломойский, на фоне предупреждений из США и антикоррупционного расследования против него.
Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что такие люди, как украинский бизнесмен Игорь Коломойский, препятствуют прямой коммуникации главы Соединенных Штатов Дональда Трампа с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Джулиани подчеркнул, что в отношении Коломойского в США ведется расследование
Последние выборы президента Украины поразили весь мир своей демократичностью и прозрачностью - это наглядный пример народной демократии. Такое мнение личный адвокат президента Соединенных Штатов Рудольф Джулиани высказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Анопченко. Текст обнародован в Facebook журналиста.
"Что касается президента [Петра Порошенко], то он столкнулся с парадоксом падения популярности - за счет непрекращающейся войны и экономического кризиса, бесконечных коррупционных скандалов и грязной борьбы олигархических кланов. Это тяжелые уроки демократических преобразований по пути реформ, выбранных народом Украины", - отметил Джулиани.
Он высказал мнение, что для Украины сейчас самое главное - честный и прозрачный переход власти к новому президенту и его возможность выполнить свои предвыборные обещания.
"Для этого он должен очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов - Игоря Коломойского и других. Тех, по поводу кого введутся расследования в Америке, тех, кто препятствует нашей прямой коммуникации со вновь избранным президентом Зеленским", - добавил адвокат президента США Дональда Трампа.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics**********-zelenskiy-dolzhen-ochistitsya-ot-prilipal-iz-proshlogo-i-kriminalnyh-oligarhov-kolomoyskogo-i-drugih-964262.html
Больше никому и ничего он не должен!
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САП - ЭТО ХОЛУИ ПОРОШЕНКО СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАНЫ В ПРОТИВОВЕС НАБУ
ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЕТ ЛЕЩЕНКО ЕСЛИ ПОДАСТ НА НИХ В СУД
ДАВНО ПОРА ПРЕКРАЩАТЬ БОЛТОВНЮ и ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ СЛОВА
ПОТОМУ ШО ВСЯ ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО БЫЛА ПОСТРОЕНА НА БРЕХНЕ.