 История с квартирой закончилась два года назад отсутствием состава преступления. Подаю на САП в суд, - Лещенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу нардепа в Facebook.

"Два дня назад горе-прокурор Луценко обещал мне подозрение за дело Манафорта. Сегодня он объявляет об открытии уголовного дела за получение взятки в виде квартиры... Я повторно призываю Луценко - немедленно вносите представление в парламент о снятии с меня депутатской неприкосновенности. Выбирайте сами, по какому делу - по Манафорту, по квартире, за незаконную критику генпрокурора или его кума и начальника Порошенко", - написал Лещенко, подчеркнув, что готов голосовать за такие представления.

При этом он напомнил, что история с квартирой уже закончилась два года назад решением суда, а также закрытием производства самой прокуратурой по статье "отсутствие состава преступления".

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"Также я подаю иск на Специализированную антикоррупционную прокуратуру о защите чести и достоинства", - сообщил нардеп и пригласил журналистов на брифинг в 16:30 на центральном входе в Верховную Раду.