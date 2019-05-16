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 Политика Украины
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Все про:Лещенко (554) Луценко (7480) САП (1068)

 История с квартирой закончилась два года назад отсутствием состава преступления. Подаю на САП в суд, - Лещенко

Народный депутат Сергей Лещенко отреагировал на открытие против него уголовного дела о вероятном получении взятки в виде квартиры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу нардепа в Facebook

"Два дня назад горе-прокурор Луценко обещал мне подозрение за дело Манафорта. Сегодня он объявляет об открытии уголовного дела за получение взятки в виде квартиры... Я повторно призываю Луценко - немедленно вносите представление в парламент о снятии с меня депутатской неприкосновенности. Выбирайте сами, по какому делу - по Манафорту, по квартире, за незаконную критику генпрокурора или его кума и начальника Порошенко", - написал Лещенко, подчеркнув, что готов голосовать за такие представления.

При этом он напомнил, что история с квартирой уже закончилась два года назад решением суда, а также закрытием производства самой прокуратурой по статье "отсутствие состава преступления".

Читайте также: Против нардепа Лещенко САП открыла дело о вероятном получении взятки

"Также я подаю иск на Специализированную антикоррупционную прокуратуру о защите чести и достоинства", - сообщил нардеп и пригласил журналистов на брифинг в 16:30 на центральном входе в Верховную Раду.

История с квартирой закончилась два года назад отсутствием состава преступления. Подаю на САП в суд, - Лещенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127251
 
 
 Топ комментарии
 
самый честный суд в мире оправдал самого честного борцуна с коррупцией за его "покупку" громадной квартиры в центре Киева
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А тут алкоголические домыслы Луценко. Лучше пусть скажет откуда дом в Стоянке на 1000 кв. метров и куча квартир в Киеве за 5 лет у семейчтва с Бабой Ягой нарисовались...
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Обезьяны умны, сильны, ловки и быстры, но ловят их очень просто: привязывают горшок с узким горлышком к дереву и кладут туда блестящую палочку. Обезьяна хватает палочку, но руку с зажатой палкой вынуть из горшка не может. Охотнику достаточно просто подойти и накинуть сеть/мешок.

Ни на что не намекаю.
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самый честный суд в мире оправдал самого честного борцуна с коррупцией за его "покупку" громадной квартиры в центре Киева
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Всі вони гнилі люди, як тільки дориваються до корита та потоків, пертеворюються на тварин.
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Некорректно. В основном туда и рвётся как раз гниль. Нормальных людей, которые шли во власть и превратились в говно по дороге весьма немного.
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Можливо і так, можливо всі вони такими й були до того.
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Не, ну понять можно. Пацан наколядовал десяток-другой зеленых лямов. И что на них смотреть? Обидно ((. Вот и не выдержал , купил халупку
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втік колобок(сірожка) від бабулі(петра) до лисички. але лисичка хитра. скористалася колобком і нахрін История с квартирой закончилась два года назад отсутствием состава преступления. Подаю на САП в суд, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5490
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История с квартирой закончилась два года назад отсутствием состава преступления. Подаю на САП в суд, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2561
бл,долго не мог вспомнить,кого
мне Лещ напоминает..
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Людей надо было спросить, мы сразу поняли на кого он похож).Клован.
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Якщо журналіст стає депутатом, це вже мутна історія.
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Думаю наконец Лещенко порвет жопу этому "Холодцу"
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поцег, "в жопу" можеш сам з ним погратись, це мабуть у вас улюблені ігри. а Скунс ще вигребе.
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может они ему пиар так делают перед выборами? в этом gдовском клубке уже не понятно кто чей кум, кто чей брат.
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Холодницкому в СИЗО уже давно прогулы ставят после аквариумных дел прошлого года и не только. Луценко прикрывал...
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Нет, Серуня! История с квартирой не закончилась! Она будет преследовать тебя до конца жизни, как клеймо на лбу у Каина!
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а ты его Санчо Панса или ди-джейка?
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Джулиани: Зеленский должен очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов - Коломойского и других

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что такие люди, как украинский бизнесмен Игорь Коломойский, препятствуют прямой коммуникации главы Соединенных Штатов Дональда Трампа с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Джулиани подчеркнул, что в отношении Коломойского в США ведется расследование

Последние выборы президента Украины поразили весь мир своей демократичностью и прозрачностью - это наглядный пример народной демократии. Такое мнение личный адвокат президента Соединенных Штатов Рудольф Джулиани высказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Анопченко. Текст обнародован в Facebook журналиста.

"Что касается президента [Петра Порошенко], то он столкнулся с парадоксом падения популярности - за счет непрекращающейся войны и экономического кризиса, бесконечных коррупционных скандалов и грязной борьбы олигархических кланов. Это тяжелые уроки демократических преобразований по пути реформ, выбранных народом Украины", - отметил Джулиани.

Он высказал мнение, что для Украины сейчас самое главное - честный и прозрачный переход власти к новому президенту и его возможность выполнить свои предвыборные обещания.

"Для этого он должен очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов - Игоря Коломойского и других. Тех, по поводу кого введутся расследования в Америке, тех, кто препятствует нашей прямой коммуникации со вновь избранным президентом Зеленским", - добавил адвокат президента США Дональда Трампа.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics**********-zelenskiy-dolzhen-ochistitsya-ot-prilipal-iz-proshlogo-i-kriminalnyh-oligarhov-kolomoyskogo-i-drugih-964262.html
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Зеленский должен Коломойскому 2 000 000 000 $, которые сейчас успешно он выбьет с украинцев Історія з квартирою закінчилася два роки тому відсутністю складу злочину. Подаю на САП у суд, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2974

Больше никому и ничего он не должен!
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А тут алкоголические домыслы Луценко. Лучше пусть скажет откуда дом в Стоянке на 1000 кв. метров и куча квартир в Киеве за 5 лет у семейчтва с Бабой Ягой нарисовались...
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История с квартирой закончилась два года назад отсутствием состава преступления. Подаю на САП в суд, - Лещенко

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САП - ЭТО ХОЛУИ ПОРОШЕНКО СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАНЫ В ПРОТИВОВЕС НАБУ

ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЕТ ЛЕЩЕНКО ЕСЛИ ПОДАСТ НА НИХ В СУД

ДАВНО ПОРА ПРЕКРАЩАТЬ БОЛТОВНЮ и ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ СЛОВА
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ВСЕ ЭТИ 5 лет ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО Історія з квартирою закінчилася два роки тому відсутністю складу злочину. Подаю на САП у суд, - Лещенко - Цензор.НЕТ 9207 НЕ ПРИВЛЕКАЛИСЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА БРЕХНЮ

ПОТОМУ ШО ВСЯ ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО БЫЛА ПОСТРОЕНА НА БРЕХНЕ.
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Серлещ був членом команди і йому питання по квартирі закрили, а тепер зрадив і шукає кому продатись, почав лайном кидатись, от і вилазять питання знову.
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От жильцов - начальнику ЖЭКа... Луценко не хватает в этом сраче.
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Лещенко и достоинство - это как **ди и девственность.
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иск о защите чести и достоинства, говоришь? а докажи, вначале, что они у тебя вообще есть или были хоть когда-то)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИстория с квартирой закончилась два года назад отсутствием состава преступления. Подаю на САП в суд, - Лещенко
 
 
 
 
 
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