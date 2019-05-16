 Я общался и прислушивался к Филарету, но все это время это было унижение меня как предстоятеля церкви из-за давления и требований, - Епифаний

Об этом в интервью ВВС заявил глава ПЦУ, митрополит Епифаний, отвечая на вопрос о разногласиях между ним и Филаретом, передает Цензор.НЕТ.

"В общем я не игнорировал его мнению, я часто с ним общался и общаюсь. Но нужно понять формат общения. Нужно понять различие между советами и ультиматумами. Общаясь с почетным патриархом Филаретом, я неоднократно ему это подчеркивал - я готов прислушиваться к его советам. Потому что действительно у него есть большой опыт руководства церковью более полувека. Но я не готов выполнять определенные ультиматумы, я законно избранный на Объединительном соборе предстоятель. Единолично я не имею права менять то, что было принято коллегиально собором", - заявил Епифаний.

"Поэтому я прислушивался, я общался, но все это время в определенной степени было даже некоторое унижение меня как предстоятеля церкви из-за давления и требований, которые несовместимы с уставом и Томосом. Но, несмотря ни на что, я ради мира и единства делал и в дальнейшем буду делать все зависящее от меня, чтобы у нас все было хорошо", - констатировал митрополит.

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"В последние дни звучало много заявлений, но в ПЦУ нет раскола. Мы уважаем Святейшего Патриарха Филарета, который много сделал, чтобы украинская церковь стала автокефальной. Но мнения отдельных архиереев не демонстрируют позицию всей церкви. Я был избран большинством голосов на Объединительном соборе и принял это как проявление воли Божьей, поэтому я как предстоятель должен придерживаться канонического порядка, устава и норм Томоса. Я не имею права нарушать их, удовлетворяя желание того или иного архиерея нашей церкви. Это не от меня зависит, я как предстоятель не имею права единолично менять то, что было принято коллегиально", - пояснил Епифаний.

"Мы стремимся единства, мы хотим, чтобы в нашей церкви царил мир. И поэтому я как предстоятель, и Священный Синод, и все архиереи, в дальнейшем будем все делать для того, чтобы в нашей церкви царило единство. А заявления, которые звучат от некоторых иерархов, к сожалению, сейчас поддерживаются средствами массовой информации нашего соседа, который не желает, чтобы в нашей церкви царил мир", - отметил митрополит.

"В общем я опираюсь на мнение и позицию абсолютного большинства епископов Православной церкви Украины, не только членов синода. И мы едины в том мнении, что все, что произошло после объединения, то, что было принято на Объединительном соборе, удовлетворяет современное состояние нашей церкви. Поэтому делать какие-то кардинальные изменения нет никакой необходимости", - резюмировал Епифаний.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".