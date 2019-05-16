 Я общался и прислушивался к Филарету, но все это время это было унижение меня как предстоятеля церкви из-за давления и требований, - Епифаний

Об этом в интервью ВВС заявил глава ПЦУ, митрополит Епифаний, отвечая на вопрос о разногласиях между ним и Филаретом, передает Цензор.НЕТ.
"В общем я не игнорировал его мнению, я часто с ним общался и общаюсь. Но нужно понять формат общения. Нужно понять различие между советами и ультиматумами. Общаясь с почетным патриархом Филаретом, я неоднократно ему это подчеркивал - я готов прислушиваться к его советам. Потому что действительно у него есть большой опыт руководства церковью более полувека. Но я не готов выполнять определенные ультиматумы, я законно избранный на Объединительном соборе предстоятель. Единолично я не имею права менять то, что было принято коллегиально собором", - заявил Епифаний.
"Поэтому я прислушивался, я общался, но все это время в определенной степени было даже некоторое унижение меня как предстоятеля церкви из-за давления и требований, которые несовместимы с уставом и Томосом. Но, несмотря ни на что, я ради мира и единства делал и в дальнейшем буду делать все зависящее от меня, чтобы у нас все было хорошо", - констатировал митрополит.
"В последние дни звучало много заявлений, но в ПЦУ нет раскола. Мы уважаем Святейшего Патриарха Филарета, который много сделал, чтобы украинская церковь стала автокефальной. Но мнения отдельных архиереев не демонстрируют позицию всей церкви. Я был избран большинством голосов на Объединительном соборе и принял это как проявление воли Божьей, поэтому я как предстоятель должен придерживаться канонического порядка, устава и норм Томоса. Я не имею права нарушать их, удовлетворяя желание того или иного архиерея нашей церкви. Это не от меня зависит, я как предстоятель не имею права единолично менять то, что было принято коллегиально", - пояснил Епифаний.
"Мы стремимся единства, мы хотим, чтобы в нашей церкви царил мир. И поэтому я как предстоятель, и Священный Синод, и все архиереи, в дальнейшем будем все делать для того, чтобы в нашей церкви царило единство. А заявления, которые звучат от некоторых иерархов, к сожалению, сейчас поддерживаются средствами массовой информации нашего соседа, который не желает, чтобы в нашей церкви царил мир", - отметил митрополит.
"В общем я опираюсь на мнение и позицию абсолютного большинства епископов Православной церкви Украины, не только членов синода. И мы едины в том мнении, что все, что произошло после объединения, то, что было принято на Объединительном соборе, удовлетворяет современное состояние нашей церкви. Поэтому делать какие-то кардинальные изменения нет никакой необходимости", - резюмировал Епифаний.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".
Филарет Епифанию и его клике любезно предоставил возможность прийти, покаяться и объясниться, но гордыня им не позволила.
Так что теперь пусть пеняют сами на себя. Все приобретённые в 2019 году храмовые и культовые сооружения УПЦ - результат рейдерских захватов, то есть результат нарушения двух из заповедей "Не воруй" и "Не желай себе всего того, что есть у ближнего твоего".
Про гроші.
ВВС News Україна: Ходять чутки, що у Вас дуже скрутна фінансова ситуація, адже нібито почесний патріарх контролює всі фінанси в церкві. Чи це дійсно так?
М.Е.: Повертаючись до попереднього питання - місто Київ - все місто, включаючи всі фінанси, які надходили в церковну касу, окрім Михайлівського монастиря, залишилися за почесним патріархом Філаретом.
ВВС News Україна: Тоді як і на що Ви живете?
М.Е.: Загалом ми - Київська митрополія, Київська православна богословська академія - зараз частково утримуємось з тих пожертв, які надходять в казну Михайлівського золотоверхого монастиря. Решта коштів - від благодійників.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-48284541
Очень хорошо смотрится на фоне истеричного Фили.
Теперь бы можно уже закрыть тему? Зачем говорить и делать что-то еще?
Для чего нужна эта внутренняя возня, да еще освещать ее в прессе?
Пародия на плохой детектив
В.С.Высоцкий
Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской,
Под английским псевдонимом "мистер Джон Ланкастер Пек",
Вечно в кожаных перчатках - чтоб не делать отпечатков,
- Жил в гостинице "Советской" несоветский человек.
Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью,
Чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив,
- А потом в нормальном свете представало в черном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив.
Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной,
Наш родной Центральный рынок стал похож на грязный склад.
Искаженный микропленкой, ГУМ стал маленькой избенкой,
И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ.
Но работать без подручных - может, грустно, может - скучно.
Враг подумал, враг был дока, - написал фиктивный чек.
И где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана
Сбил с пути и с панталыку несоветский человек.
Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным,
Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел.
В общем, так: подручный Джона был находкой для шпиона.
Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел.
- Вот и первое заданье: в три пятнадцать, возле бани,
Может, раньше, может, позже - остановится такси.
Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора,
А потом про этот случай раструбят по Би-Би-Си.
И еще. Оденьтесь свеже, и на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина с чемоданом. Скажет он:
-Не хотите ли черешни?- Вы ответите: - Конечно.
- Он вам даст батон с взрывчаткой - принесете мне батон.
А за это, друг мой пьяный,- говорил он Епифану,
- Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин...
- Враг не ведал, дурачина, - тот, кому все поручил он,
Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин.
Да, до этих штучек мастер этот самый Джон Ланкастер.
Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек.
Обезврежен он, и даже он пострижен и посажен.
А в гостинице "Советской" поселился мирный грек....
Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин.....