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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1379) минские соглашения (2566) Трехсторонняя контактная группа (86)

 Ирина Геращенко покидает Трехстороннюю контактную группу и должность уполномоченного президента по урегулированию ситуации на Донбассе

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко больше не будет представлять Украину в гуманитарной подгруппе и оставит пост уполномоченного президента по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал "Прямой".

"Сейчас идут дебаты о перезагрузке минских групп. Я сегодня написала заявление как Уполномоченный президента Порошенко по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, как представитель Украины в гуманитарной группе с просьбой освободить меня от этих должностей. Я считаю, что необходимо обеспечить трехстороннюю перезагрузку участников минских групп – и от Украины, и от России, и от ОБСЕ", – пояснила Геращенко свое решение.

Она обещает помогать новой власти способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп.

"Мы остаемся открытыми для новой власти для того, чтобы способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп. Но очевидно, что должна произойти перезагрузка", – добавила Геращенко.

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Ирина Геращенко была назначена уполномоченным президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе указом президента Петра Порошенко от 17 июня 2014 года.

Представителем Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Геращенко стала в мае 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3127242
 
   
 Топ комментарии
 
жаль, зубатая такая дама, насыпала кацам перца на хвост, что аж полыхало
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Разумков и Данилюк, а можно обменять ваши бесполезные туловища на украинских моряков, которые захвачены российскими пиратами, и сейчас сидят в московской тюрьме ? Они - патриоты Украины, а вы - диверсанты и разрушители страны. Может, свалите к своим спонсорам в Московию ?
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А дружбан-подельник медведчук как расстроится...
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Кроми вищіпаних бров та дебелої статури повинні ще бути авторитет та клепка...
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- « Бабушка не хотела умирать: капризничала, требовала кофий и однажды летом выползла даже на площадь Парижской Коммуны послушать новомодную выдумку - музыкальное радио» (с)
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для таких придурков как ты, петя приберег медведчука!
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Боюсь Ирина не сможет покинуть эту групповуху просто так. На этом занятии в групповухе. она изрядно прибавила в весе и не сможет просто пройти в двери без их демонтажа Ірина Геращенко залишає Тристоронню контактну групу - Цензор.НЕТ 2432
Ірина Геращенко залишає Тристоронню контактну групу - Цензор.НЕТ 3381
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Кацап, ти минулого раазу казав що, якщо не виберем ПОПу, то сонце не зійде)) Тепер без Ірки "всьопропадьот". Вам до якого числа проплачено? Ще довго срать тут будеш?
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жаль, зубатая такая дама, насыпала кацам перца на хвост, что аж полыхало
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Фотка конечно до хвоста, посему не стану утверждать что она сделала с его хвостом, но выше хвоста вроди как жив здоров и доволен.
Ирина Геращенко покидает Трехстороннюю контактную группу - Цензор.НЕТ 7283
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... а вся палата під цим підписалася чи ти один як самий яскравий делега...
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Кароч, пиариться на "освобождении" неосвобожденных возможности больше не будет. Ирина Геращенко покидает Трехстороннюю контактную группу - Цензор.НЕТ 1066
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свинокрыса. только далеко не уходи. У народа много вопросов по свиномыролюбству и хрякоперемириям.
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І хто тепер буде замість Геращенко кацапам копняки роздавати? Разумков чи шо? Все розвалюється....
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Та найдут какого нибудь очередного клоуна из телевизора
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Разумков и Данилюк, а можно обменять ваши бесполезные туловища на украинских моряков, которые захвачены российскими пиратами, и сейчас сидят в московской тюрьме ? Они - патриоты Украины, а вы - диверсанты и разрушители страны. Может, свалите к своим спонсорам в Московию ?
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Ты ж только добавляй в каждом своём перле: я сам - москвич.
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свинокрысу опять взад вадинтур?
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тебя обменяем, больше мешка картошки не дадут, но хоть что-то...
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Считаю справедливым обменять моряков, на тех кто отправил буксир и рыбацкий катер против флота рф.
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Чё ж ты лизоблюд шоколадный молчал в трубочку о моряках до сего дня?
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Тролль это московский. И то, что порохоботы его дружно отлайкали - показательно.
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А кто этих моряков отправил на верную смерть,слава Богу ,что это не произошло,своих сыновей,они бы отправили?
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Не могли не знать. Скорее приманка для ватноголовых)
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Зря ты уколы пропускал, видишь каким идиотом стал... Бело-сине-красный - это теперь войну объявлять Англии, Исландии, Кубе, Коста Рике, Норвегии, Нидерландам, Панаме, Парагваю, Словении, Франции, Таиланду и еще десятку стран?
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А дружбан-подельник медведчук как расстроится...
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Эта мадам Геращенко стала миллионером во время войны и писала, что встречается с матерями военнопленных в то время как лежала на песочке на вилле по 600 евро в месяц. И то, как она вообще попала на верх... Одна сплошная грязь... Вот здесь и написано и видео есть...
https://elise.com.ua/2019/05/01/doprygalas-vskryta-irina-gerashhenko-foto-video/
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600 евро в месяц, нихрена себе, да как она могла деньжище то какие, не могла как Зе скромно за 40К. А источник клевый, знатная прокацапская помойка.
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Угу, причем исключительно только со слов "жены офицера", которая на той же вилле на песочке рядом лежала
"Я сама жена бизнесмена, но поверьте мне, здесь не всё так однозначно" (с)

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эт естественно, без медведчука что ей там делать?
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Она просто убегает. Видно, есть почему...
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Аллилуя!! КПД ее работы за все годы 0%! Ну кроме селфи с медведчуком...
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Геращенко просто убегает. Видно есть почему... Непросто стать миллионершей во время войны на бюджетной службе...
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Та в Лиге смеха полно команд, сейчас сформируют новую группу быстренько Заинька или что нибудь похожее, зато смешно. .
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"А у нас така тякучка.
Така страшна у нас тякучка".
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Зеля Вітєнькє під зад коліном і Гєрі в Мінську робити нічого)))
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Підніжка щось таки знає. Мабть вирішила здриснути з України з нацарьованим
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Она обещает помогать новой власти способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп.

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ИРИНА ВСЕМ ПОМОГАЕТ КТО У ВЛАСТИ.

Ірина Геращенко залишає Тристоронню контактну групу - Цензор.НЕТ 4156

Ірина Геращенко залишає Тристоронню контактну групу - Цензор.НЕТ 3565


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І кого вона останього разу визволила? 20 кримських уголовників?
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Минский сговор под редакцией кремлёвского фашиста )(уйла который поддерживает продажная кремлёвская 5 колона в Украине.
Некоторые обязательные пункты этого преступного минского сговора для особого порядка самоуправления в ОРДЛО включают следующее:
--освобождение от наказания, преследования и дискриминации всех лиц,( кровавых нелюдей, бандитов , террористов) связанных с событиями ( оккупацией ), имевшими место на Донбассе (оккупированная кремлём бандитская резервация (ордло);
- право на языковое самоопределение ( полное уничтожение украинского и замена на язык кровавого врага - оккупанта);
- участие органов местного самоуправления ( из кровавых бандитов сепаратистов, террористов) в назначении бандитских глав органов прокуратуры и судов;
- государство оказывает поддержку ( кормит - террористов - коллаборационистов, бандитов - террористов )социально-экономическому развитию;
- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству (открытая граница с проклятой вражеской фашистской) РФ;
-Представители депутатов -бандитов из оккупированной кремлём длнр в Верховной Раде могут накладывать вето на решение о вступлении Украины в ЕС и НАТО.
- создание преступных отрядов ( из кровавых убийц бандитов - боевиков) народной милиции по решению местных бандитских советов ;
- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах ( всякой прокремлёвской бандитской своры), назначенных этим законом, ни кем не могут быть досрочно прекращены ( даже за самые страшные тяжёлые преступления).
Ну просто замечательный закон, но только для проклятых российских оккупантов кровавого маньяка фашиста )(уйла и его холуёв коллаборационистов - террористов, бандитов - сепаратистов в оккупированной кремлём "лугандонии"
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Цікаво, ким замінять. Кандидатури, які не будуть повзати на колінах перед кацапами й ордловцями, відстоювати інтереси України є?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИрина Геращенко покидает Трехстороннюю контактную группу и должность уполномоченного президента по урегулированию ситуации на Донбассе
 
 
 
 
 
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