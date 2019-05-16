 Ирина Геращенко покидает Трехстороннюю контактную группу и должность уполномоченного президента по урегулированию ситуации на Донбассе

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал "Прямой".
"Сейчас идут дебаты о перезагрузке минских групп. Я сегодня написала заявление как Уполномоченный президента Порошенко по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, как представитель Украины в гуманитарной группе с просьбой освободить меня от этих должностей. Я считаю, что необходимо обеспечить трехстороннюю перезагрузку участников минских групп – и от Украины, и от России, и от ОБСЕ", – пояснила Геращенко свое решение.
Она обещает помогать новой власти способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп.
"Мы остаемся открытыми для новой власти для того, чтобы способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп. Но очевидно, что должна произойти перезагрузка", – добавила Геращенко.
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Ирина Геращенко была назначена уполномоченным президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе указом президента Петра Порошенко от 17 июня 2014 года.
Представителем Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Геращенко стала в мае 2015 года.
Не позорься.
https://elise.com.ua/2019/05/01/doprygalas-vskryta-irina-gerashhenko-foto-video/
"Я сама жена бизнесмена, но поверьте мне, здесь не всё так однозначно" (с)
Така страшна у нас тякучка".
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ИРИНА ВСЕМ ПОМОГАЕТ КТО У ВЛАСТИ.
Некоторые обязательные пункты этого преступного минского сговора для особого порядка самоуправления в ОРДЛО включают следующее:
--освобождение от наказания, преследования и дискриминации всех лиц,( кровавых нелюдей, бандитов , террористов) связанных с событиями ( оккупацией ), имевшими место на Донбассе (оккупированная кремлём бандитская резервация (ордло);
- право на языковое самоопределение ( полное уничтожение украинского и замена на язык кровавого врага - оккупанта);
- участие органов местного самоуправления ( из кровавых бандитов сепаратистов, террористов) в назначении бандитских глав органов прокуратуры и судов;
- государство оказывает поддержку ( кормит - террористов - коллаборационистов, бандитов - террористов )социально-экономическому развитию;
- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству (открытая граница с проклятой вражеской фашистской) РФ;
-Представители депутатов -бандитов из оккупированной кремлём длнр в Верховной Раде могут накладывать вето на решение о вступлении Украины в ЕС и НАТО.
- создание преступных отрядов ( из кровавых убийц бандитов - боевиков) народной милиции по решению местных бандитских советов ;
- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах ( всякой прокремлёвской бандитской своры), назначенных этим законом, ни кем не могут быть досрочно прекращены ( даже за самые страшные тяжёлые преступления).
Ну просто замечательный закон, но только для проклятых российских оккупантов кровавого маньяка фашиста )(уйла и его холуёв коллаборационистов - террористов, бандитов - сепаратистов в оккупированной кремлём "лугандонии"
Бойко, Мураев, Рабинович.