 ЕС пока не может предложить перспективу членства ни одной новой стране, - Мингарелли

Об этом он сказал в ходе дискуссии "Авангард Европы? Прошлое и будущее Восточного партнерства", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"ЕС сейчас не имеет возможности предложить перспективу членства ни одной дополнительной стране, нам надо решить немало проблем, которые у нас есть. Украина все еще должна выполнить условия, которые позволят ей подать заявку на членство в ЕС, поэтому вам надо сосредоточить энергию на том, чтобы внедрить на практике верховенство права, поднять экономическое развитие, чтобы людям не пришлось ехать на работу в Польшу или Литву и как сделать так, чтобы в стране было соответствующее управление",- сказал он.
При этом он отметил, что Украина находится в центре Европы, и двери для нее открыты.
Стратегическая цель Украины - не позднее 2023г подать заявку на членство в Евросоюзе и получить План действий по членству в НАТО, напоминает президент Украины Петр Порошенко.
Парламент Канады сегодня..
какой нам,нах,ЕС...
Ведь богатые типа Швейцария или не бедные как Исландия, захотят и будут в EC хоть завтра, но они не хотят. Или вот как Чехия, умно сделала, втсупила в EC, но евро у себя не ввела.