 ЕС пока не может предложить перспективу членства ни одной новой стране, - Мингарелли

Об этом он сказал в ходе дискуссии "Авангард Европы? Прошлое и будущее Восточного партнерства", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"ЕС сейчас не имеет возможности предложить перспективу членства ни одной дополнительной стране, нам надо решить немало проблем, которые у нас есть. Украина все еще должна выполнить условия, которые позволят ей подать заявку на членство в ЕС, поэтому вам надо сосредоточить энергию на том, чтобы внедрить на практике верховенство права, поднять экономическое развитие, чтобы людям не пришлось ехать на работу в Польшу или Литву и как сделать так, чтобы в стране было соответствующее управление",- сказал он.

При этом он отметил, что Украина находится в центре Европы, и двери для нее открыты.

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