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 Политика Украины
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Все про:членство в ЕС (185) Мингарелли (188)

 ЕС пока не может предложить перспективу членства ни одной новой стране, - Мингарелли

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что ЕС пока не может предложить перспективу членства ни одной новой стране.

Об этом он сказал в ходе дискуссии "Авангард Европы? Прошлое и будущее Восточного партнерства", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"ЕС сейчас не имеет возможности предложить перспективу членства ни одной дополнительной стране, нам надо решить немало проблем, которые у нас есть. Украина все еще должна выполнить условия, которые позволят ей подать заявку на членство в ЕС, поэтому вам надо сосредоточить энергию на том, чтобы внедрить на практике верховенство права, поднять экономическое развитие, чтобы людям не пришлось ехать на работу в Польшу или Литву и как сделать так, чтобы в стране было соответствующее управление",- сказал он.

При этом он отметил, что Украина находится в центре Европы, и двери для нее открыты.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127241
 
   
 Топ комментарии
 
то може просто ЄС прозрів і вирішив не брати до себе країну, яка 73% проголосувала за клоуна під час війни. В ЄС своїх фріків вистачає, кому потрібні божевільні?
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судя по тому как Петя их наклонял по санкциям и субъектности Украины, Петя мог наклонить и на заявку! чмошнику это конечно не светит, заранее предупредили. но проблема в другом. 73% быдла думает, что после подписания Ассоциации, можно не работать и не преобразовывать страну под европейские стандарты. всем должны раздавать бабло и мерседесы. шваль ссыт в подъезде, гадит в лифте, не платит налоги, но хочет, что бы было как в Берлине или Лондоне.
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А Петя сказал, что будем подавать заявку! Неужели обманул?!
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то може просто ЄС прозрів і вирішив не брати до себе країну, яка 73% проголосувала за клоуна під час війни. В ЄС своїх фріків вистачає, кому потрібні божевільні?
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судя по тому как Петя их наклонял по санкциям и субъектности Украины, Петя мог наклонить и на заявку! чмошнику это конечно не светит, заранее предупредили. но проблема в другом. 73% быдла думает, что после подписания Ассоциации, можно не работать и не преобразовывать страну под европейские стандарты. всем должны раздавать бабло и мерседесы. шваль ссыт в подъезде, гадит в лифте, не платит налоги, но хочет, что бы было как в Берлине или Лондоне.
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Пьетя в шоци!!!)))
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та Петро-то звісно в шоці, що піде прахом його робота за 5 років, а мали б бути в шоці 73% зебілів, які і похєрілі цю роботу, але ж вони того ніколи не збагнуть і буде винуватий мінгареллі, пєтя, хто завгодно, але не їх тупість
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та да... не повезло зебилам с таким гениальним Чингачгуком. як Пьедро...недооценил плебс гениального рехформатора и его рехформы, ну ничо бубут у зебилов теперь заиды не от чорной игры, а от красной..потерпите 5 лет и Пьедруччо въедет на белом коне и озарит Неньку!)))
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зебілам не поталанило лише з одним - з розумом.
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Европа скоро в состав раши вступит : все так любят пу с его газом
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Как же так, а Петя уже все в Констиуцию вставил, с НАТО тоже самое. Как всегда сбрехал...
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Ну, вступ в ЕС для Украины не так важен как всту в НАТО. При втупе в НАТО жители мордора будут боятся даже камень в нашу сторону бросить.
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на фотке такой чепушило сам на член похож
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Вот и не надо - всё равно на референдуме проголосуют против.
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На самом деле ЕС все устраивает, мы и так поставляем им дешевых рабов на самые низкооплачиваемые для них работы ( а для нас отличные зарплаты: поработали, приехали, зажили xD ) поставляем им дерево, янтарь, и все что только можно вывезти и поставлять. Так же к нам удобно ездить на секс туры и каникулы xD Плюс, + в текущем состоянии мы неплохая прослойка между мокшандией и европой. А сколько ЕС бабла в Польшу влила, чтобы сделать из нее нормальную страну, и это при условии, что в Польше нету столько жидов при власти, сколько есть у нас (и не важно каких, зебильных, шоколадных, рыгельных и прочих-прочих). Я скорее поверю что Беларусь станет членом ЕС, чем Украина, увы. Аминь, братики
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та Бєларусь як тільки скине вусатого диктатора можна сказати вже готова до вступу в ЄС - люди там не такі апупєвшіє зрадофіли, як у нас, крім того дисципліновані - звикли виконувати закони, бо бояться карального апарату
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Пошел вон антисемит хренов, Израиль живет отлично потому что туда не заселяли имбецилов, а Украина ими кишит и это независимо от национальности
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т.е как бы и морковку отобрали? ну, и кудыбечь???
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еще немного афроевропейцев и афроазиатов туда, и сами на Марс начнут бежать из старушки Европы.. ЄС поки не може запропонувати перспективу членства жодній новій країні, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 8193
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И вы наверное там точно не были, ибо на первом месте там евроарабы, причем германия буквально кишит
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Та шо за день такий??? Кожні півгодини четвертакам нові темники потрібні... ЄС поки не може запропонувати перспективу членства жодній новій країні, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 4566
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"чєтвєртакі", на відміну від зебілів, мають мізки і власну думку, тож тємнікі їм не потрібні
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Украине не нужен этот гнилой ЕС. Нужно углублять сотрудничество с англоязычными странами - США, Великобританией, Канадой, Австралией, Новой Зеландией.
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ЄС поки не може запропонувати перспективу членства жодній новій країні, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 1647
Парламент Канады сегодня..
какой нам,нах,ЕС...
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Надеюсь Бритиши скоро свалят с этой гнилой тусы. Тем более молодцы со временем поднимут свой фунт.
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Мингарелли не захотел вдаваться в подробности, что ЕС "пока не может" предложить перспективу членства ни одной бедной стране.
Ведь богатые типа Швейцария или не бедные как Исландия, захотят и будут в EC хоть завтра, но они не хотят. Или вот как Чехия, умно сделала, втсупила в EC, но евро у себя не ввела.
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Да кому нужно вхождение в этот конгломерат который сам может развалится. Смотрите на Израиль- только договор о стратегическом партнерстве с США ( после того как это ************ покинет пост президе6та) и вступление в НАТО, пусть эта европа своих беженцев в жопы целует, скоро получат по сусалам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС пока не может предложить перспективу членства ни одной новой стране, - Мингарелли
 
 
 
 
 
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