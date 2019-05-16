 Суд отобрал у Кабмина право назначать главу "Нафтогаза". ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в постановлении Окружного административного суда от 14 мая 2019 года, пишет "ЭП".
Так, суд постановил приостановить действие постановления Кабмина №226 от 6 марта 2019 года, а именно:
- в части утверждения подпункта 22 пункта 47 Устава акционерного общества "НАК "Нафтогаз Украины", согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится избрание и прекращение полномочий председателя и члена правления;
- а также в части утверждения подпункта 23 пункта 47 Устава АК, согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится принятие решения об отстранении председателя или члена правления от осуществления полномочий и избрании лица, которое будет временно осуществлять полномочия председателя правления до вступления решения по данному делу в законную силу.
Напомним, 21 марта Кабмин внес изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины", наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления без представления наблюдательного совета.
В 2016 году правительство приняло решение о передаче управления 100% акций государства ПАО "НАК" Нафтогаз Украины" Кабинету Министров.
"А прем'єром нехай буде Коболєв. Ось ця історія з преміями, в якій, вважаю, він абсолютно має рацію... Взагалі він взяв там якісь копійки. Врятував для країни від 50 до 80 мільярдів доларів. Тобто будь-яка юридична компанія взяла б навіть якщо 1%, то це становило би 600 мільйонів доларів. Він узяв двадцятку, витратив на премії для всього колективу".
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/stara-gvardiya-i-osobistij-advokat-kogo-kolomojskij-prosuvae-na-top-posadi-v-ukraini.htm
Бени для нейтрализации влияния нынешнего премьера...
Это - ложь.
Статья 33 содержит не запрет, а возможность предусматривания уставом частного акционерного общества (кроме обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций принадлежат государству, 50 и более процентов акций которых находятся в уставных капиталах хозяйственных обществ, доля государства в которых составляет 100 процентов), что общие собрания могут решать любые вопросы, в тому числе относящиеся к исключительной компетенции наблюдательного совета.
Положение статьи 33 Закона Украины "Об акционерных обществах" уравновешено частью третьей статьи 52 этого же Закона:"Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции наблюдательного совета акционерного общества, не могут решаться иными органами общества, КРОМЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, за исключением случаев, определённых этим Законом."
В итоге имеем следующее: хоть Закон и исключает возможность предусматривания решения относящихся к компетенции набсовета вопросов общим собранием в уставе "Нафтогаза", этот же Закон разрешает общему собранию "Нафтогаза" (полномочия которого осуществляются Кабмином единолично) решать вопросы, относящиеся к исключительной компетенции набсовета "Нафтогаза".
Сколько получила денег назначенная Порошенко судья ОАСК Кузьменко А.И. и сколько ей даст суд лет лишения свободы за принятие заведомо неправосудного определения от 14.05.2019 по делу №640/7955/19, позволяющего Коломойскому вмешиваться в работу "Нафтогаза", покажет Время.
Это значить потребителя карман будет пустеть быстрее)
Как экзамены сдать, так сразу больные.
Пора лечить
А вообще это апогей потужных реформ.
Директор крупнейшего гос.предприятия выиграл суд, и теперь назначать может только сам себя.
В уяві людей-Зе газ відзавтра вдвічі подешевшає, а з цибулею ж як?