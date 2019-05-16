EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Экономика
  4058  32
Все про:Кабмин (10957) Нафтогаз (2677)

 Суд отобрал у Кабмина право назначать главу "Нафтогаза". ДОКУМЕНТ

Окружной административный суд признал противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров №226 от 6 марта, которое наделяет собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления НАК "Нафтогаз Украины" без представления Наблюдательного совета.

Об этом говорится в постановлении Окружного административного суда от 14 мая 2019 года, пишет "ЭП".

Так, суд постановил приостановить действие постановления Кабмина №226 от 6 марта 2019 года, а именно:

- в части утверждения подпункта 22 пункта 47 Устава акционерного общества "НАК "Нафтогаз Украины", согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится избрание и прекращение полномочий председателя и члена правления;

- а также в части утверждения подпункта 23 пункта 47 Устава АК, согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится принятие решения об отстранении председателя или члена правления от осуществления полномочий и избрании лица, которое будет временно осуществлять полномочия председателя правления до вступления решения по данному делу в законную силу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ может прервать украинский транзит в следующем году и без запуска "Северного потока-2", - Коболев

Суд отобрал у Кабмина право назначать главу Нафтогаза 01
Суд отобрал у Кабмина право назначать главу Нафтогаза 02
Суд отобрал у Кабмина право назначать главу Нафтогаза 03
Суд отобрал у Кабмина право назначать главу Нафтогаза 04
Суд отобрал у Кабмина право назначать главу Нафтогаза 05
Суд отобрал у Кабмина право назначать главу Нафтогаза 06

Напомним, 21 марта Кабмин внес изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины", наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления без представления наблюдательного совета.

В 2016 году правительство приняло решение о передаче управления 100% акций государства ПАО "НАК" Нафтогаз Украины" Кабинету Министров.

Источник: https://censor.net.ua/n3127238
 
 
 Топ комментарии
 
Как бл@дские решения принимать, так эти судьи здоровы.
Как экзамены сдать, так сразу больные.
Пора лечить Суд отобрал у Кабмина право назначать главу "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 9068
 показать весь комментарий
 
схоже що цей самий гуманний суд буде основним при гідранту Зе
 показать весь комментарий
 
соевые. разъясните. это что получается конец мыролюбному свинореформизму?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пора потужному соевому Коболеву к мамке в Омеригу. А вот юному Витренку не позавидуешь Суд отобрал у Кабмина право назначать главу "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 355
 показать весь комментарий
 
 
У Коломойського інша думка про Коболєва, він його бачить на посаді прем'єр-міністра:
"А прем'єром нехай буде Коболєв. Ось ця історія з преміями, в якій, вважаю, він абсолютно має рацію... Взагалі він взяв там якісь копійки. Врятував для країни від 50 до 80 мільярдів доларів. Тобто будь-яка юридична компанія взяла б навіть якщо 1%, то це становило би 600 мільйонів доларів. Він узяв двадцятку, витратив на премії для всього колективу".
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/stara-gvardiya-i-osobistij-advokat-kogo-kolomojskij-prosuvae-na-top-posadi-v-ukraini.htm
 показать весь комментарий
 
 
Внучек Ко от бабушки Ко? Да, похоже, неплохая закидуха от
Бени для нейтрализации влияния нынешнего премьера...
 показать весь комментарий
 
Определение суда основано на манипуляции положениями ст.ст.33, 49 Закона Украины от 17.09.2008 №514-VI "Об акционерных обществах", которыми якобы ЗАПРЕЩЕНО общим собраниям обществ, в уставных капиталах которых 50 и более процентов акций принадлежат государству, решать вопросы, относящиеся к исключительной компетенции наблюдательного совета.

Это - ложь.

Статья 33 содержит не запрет, а возможность предусматривания уставом частного акционерного общества (кроме обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций принадлежат государству, 50 и более процентов акций которых находятся в уставных капиталах хозяйственных обществ, доля государства в которых составляет 100 процентов), что общие собрания могут решать любые вопросы, в тому числе относящиеся к исключительной компетенции наблюдательного совета.

Положение статьи 33 Закона Украины "Об акционерных обществах" уравновешено частью третьей статьи 52 этого же Закона:"Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции наблюдательного совета акционерного общества, не могут решаться иными органами общества, КРОМЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, за исключением случаев, определённых этим Законом."

В итоге имеем следующее: хоть Закон и исключает возможность предусматривания решения относящихся к компетенции набсовета вопросов общим собранием в уставе "Нафтогаза", этот же Закон разрешает общему собранию "Нафтогаза" (полномочия которого осуществляются Кабмином единолично) решать вопросы, относящиеся к исключительной компетенции набсовета "Нафтогаза".

Сколько получила денег назначенная Порошенко судья ОАСК Кузьменко А.И. и сколько ей даст суд лет лишения свободы за принятие заведомо неправосудного определения от 14.05.2019 по делу №640/7955/19, позволяющего Коломойскому вмешиваться в работу "Нафтогаза", покажет Время.
 показать весь комментарий
 
В распоряжении оказалось обращение главы наблюдательного совета "Нафтогаза" Клер Споттисвуд к премьеру Владимиру Гройсману, в приложении к которому, кроме месячного должностного оклада в 2,082 млн грн, перечислены запланированные премии руководителю НАК "Нафтогаз Украины" на 2019 г. в процентах к месячной и годовой зарплатам

Это значить потребителя карман будет пустеть быстрее)
 показать весь комментарий
 
 
соевые. разъясните. это что получается конец мыролюбному свинореформизму?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Напротив. Коболеву заплатят потужну компенсацию по зарплате. Бо он явно не сможет устроиться на таку должность и оклад
 показать весь комментарий
 
 
Теперь 73% тока успевайте ловить... коломой усроит вам хаванагилу😁
 показать весь комментарий
 
 
Коболев второй в списке после Доктора Смерть калопрунши, кого Зеленский должен помножить на ноль!
 показать весь комментарий
 
 
Как бл@дские решения принимать, так эти судьи здоровы.
Как экзамены сдать, так сразу больные.
Пора лечить Суд отобрал у Кабмина право назначать главу "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 9068
 показать весь комментарий
 
 
Не говори! Это не суд,а "бешеный принтер". Стахановскими темпами ухвалы принимает, не смотря что на больничном все. Суд отобрал у Кабмина право назначать главу "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 9504
 показать весь комментарий
 
 
схоже що цей самий гуманний суд буде основним при гідранту Зе
 показать весь комментарий
 
 
Соевые у вас всего три дня надо успеть госкомпанию прихватизировать за 3 копейки , забрать все бабки и обьявить её банкротом Суд отобрал у Кабмина право назначать главу "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 4049
 показать весь комментарий
 
 
за 10% премии.
А вообще это апогей потужных реформ.
Директор крупнейшего гос.предприятия выиграл суд, и теперь назначать может только сам себя.
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос в данном предложении не просто неуместен. Он неприличен......... Суд відібрав у Кабміну право призначати главу "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 1931
 показать весь комментарий
 
 
А Беня ни хотеть ни верить не запрещал..😀
 показать весь комментарий
 
Пора вже цьому суду і цибулею зайнятися...😀
В уяві людей-Зе газ відзавтра вдвічі подешевшає, а з цибулею ж як?
 показать весь комментарий
 
Ты смотри... вообще страх потеряли. Нужно ликвидировать этот нафтогаз нахрен и чем быстрее тем лучше.
 показать весь комментарий
 
 
а шо ты хотел володя(которое гройсман) - "ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ"...))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
Ну, это всего лишь обеспечение иска.
 показать весь комментарий
 
Беня все під себе підгрібає майдан пять років війни тисячі загиблих раді того щоб привести беню до корита!а моїм батькам 2000 грн пенції і живіть лохи як хочте !повний деребан країни маланцями а лохи голосують як скаже 1+1 афера століття ми колонія маланців
 показать весь комментарий
 
Зачем нам Президент, парламент и правительство. Унас есть суд он управляет всем.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отобрал у Кабмина право назначать главу "Нафтогаза". ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх