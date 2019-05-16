 Суд отобрал у Кабмина право назначать главу "Нафтогаза". ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в постановлении Окружного административного суда от 14 мая 2019 года, пишет "ЭП".

Так, суд постановил приостановить действие постановления Кабмина №226 от 6 марта 2019 года, а именно:

- в части утверждения подпункта 22 пункта 47 Устава акционерного общества "НАК "Нафтогаз Украины", согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится избрание и прекращение полномочий председателя и члена правления;

- а также в части утверждения подпункта 23 пункта 47 Устава АК, согласно которому к исключительной компетенции общего собрания относится принятие решения об отстранении председателя или члена правления от осуществления полномочий и избрании лица, которое будет временно осуществлять полномочия председателя правления до вступления решения по данному делу в законную силу.

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Напомним, 21 марта Кабмин внес изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины", наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления без представления наблюдательного совета.

В 2016 году правительство приняло решение о передаче управления 100% акций государства ПАО "НАК" Нафтогаз Украины" Кабинету Министров.