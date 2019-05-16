 "Команда Зеленского" о газе: рассчитываем на сотрудничество с правительством и воплощение решений, согласованных с ЕС и США

Речь об этом идет в посте, размещенном в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня цена на топливо значительно ниже, поэтому логично решение: начать запасаться газом на предстоящий отопительный сезон. И более того, искать надежные источники поставок, особенно на фоне того, что до сих пор не определены условия поставки газа из России в ЕС через Украину с 1 января 2020 года", – пишет "Команда Зеленского".

Авторы аккаунта заверяют, что рассчитывают на "сотрудничество с правительством и воплощение взвешенных и своевременных решений, согласованных с ЕС, США и другими партнерами".

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"Украина гарантирует надежную транспортировку газа по европейским правилам, однако для этого нужно создать независимого оператора ГТС. Этот процесс будет завершен в текущем году, но не любой ценой и не в интересах отдельных политических сил", – обещает "Команда Зеленского".

Накануне глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что Украина уже начала готовиться к возможному прекращению транзита газа из Российской Федерации с 1 января 2020 года. По его словам, наша страна планирует увеличить объемы закачки газа в подземные хранилища.

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