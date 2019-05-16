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 Политика Украины
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Все про:Газ (9077) Зеленский (1240) Транзит газа (55)

 "Команда Зеленского" о газе: рассчитываем на сотрудничество с правительством и воплощение решений, согласованных с ЕС и США

В Facebook-аккаунте "Команда Зеленского" опубликовано предложение начать запасаться газом на будущий отопительный сезон и искать надежные источники его поставки.

Речь об этом идет в посте, размещенном в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня цена на топливо значительно ниже, поэтому логично решение: начать запасаться газом на предстоящий отопительный сезон. И более того, искать надежные источники поставок, особенно на фоне того, что до сих пор не определены условия поставки газа из России в ЕС через Украину с 1 января 2020 года", – пишет "Команда Зеленского".

Авторы аккаунта заверяют, что рассчитывают на "сотрудничество с правительством и воплощение взвешенных и своевременных решений, согласованных с ЕС, США и другими партнерами".

Читайте на Цензор.НЕТ: РФ может прервать украинский транзит в следующем году и без запуска "Северного потока-2", - Коболев

"Украина гарантирует надежную транспортировку газа по европейским правилам, однако для этого нужно создать независимого оператора ГТС. Этот процесс будет завершен в текущем году, но не любой ценой и не в интересах отдельных политических сил", – обещает "Команда Зеленского".

Команда Зеленского о газе: рассчитываем на сотрудничество с правительством и воплощение решений, согласованных с ЕС и США 01

Накануне глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что Украина уже начала готовиться к возможному прекращению транзита газа из Российской Федерации с 1 января 2020 года. По его словам, наша страна планирует увеличить объемы закачки газа в подземные хранилища.

Также на Цензор.НЕТ: "Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решения без таких проволочек", - Зеленский о назначении инаугурации на 20 мая

Источник: https://censor.net.ua/n3127236
 
   
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
там ща еще Володя Кличко подтянется и у многих вообще мозг оплавится
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Соевые свои фантазии навязывают с упрямой тупостью.
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Отдано 1,7 миллиарда гривень из бюджета в фонды Марины Порошенко и Петра Порошенко. А сами они поехали вместе с Героем Украины Грицаком арестовывать Коломойского. Он ведь в Днепре, прилетел. На операцию как раз и пойдёт оставшиеся 300 миллионов.
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Скоро встретятся
"Команда Зеленського" про газ: розраховуємо на співпрацю з урядом та втілення рішень, узгоджених з ЄС і США - Цензор.НЕТ 3576
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Можна вже писати не команда Зеленського, а просто КЗ (ел.тех. коротке замикання) "Команда Зеленского" о газе: рассчитываем на сотрудничество с правительством и воплощение решений, согласованных с ЕС и США. - Цензор.НЕТ 2517
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А газ у нас итак закачивается летом по самой низкой цене, а потом осенью уже по большой цене отдается населению.
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Предлагают твоим ртом.
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Предлагать ты можешь все что угодно, а вот оплачивать ты будешь своей дырявой сракой наркоши.
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Я не вслушиваюсь в звуки, издаваемые шоколадным очком.
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ну вот и глянем, по каким ценам ЗЕэнергетики закачают летом, а по каким осенью продадут населению. Все, эпоха обмана закончилась
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та так -що зубожіння видаватиметься епохою відродження...
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Серёга 62 ЭПОХА ОБМАНА ЗАКОНЧИЛАСЬ!!! Полностью с тобой согласен. Зеленский это не КЛЕПТОМАН порошенко.
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вальцман-пять лет хохотали они и избрали.. зеленского.
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Хорошо написано...
"Авторы аккаунта заверяют, что рассчитывают на "сотрудничество с правительством и воплощение взвешенных и своевременных решений, согласованных с ЕС, США и другими партнерами" ... "Команда Зеленского" о газе: рассчитываем на сотрудничество с правительством и воплощение решений, согласованных с ЕС и США. - Цензор.НЕТ 7613
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Тобто, "ми розраховуємо на співпрацю з урядом"? А де ж молода команда? Чи вона тільки консультує через фейсбук, а працювати будуть інші?
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Я за своє життя пам'ятаю дві молоді команди.
Одна - в раші в 1998-му. Молода команда Гайдара. Хто не пам'ятає, чим той цирк скінчився - нагадаю: дефолтом раші. Нас тоді теж чіпануло - сталося перше знецінення гривні з 2-х до 4-х за долар.
Друга - молода команда Чернівецького. Це, мабуть, пам'ятають всі.
Нам пропонують третю....
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Так ті команди були реальні, а ця - віртуальна так що дефолт - це найменше що нам світить...
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перепроверяй, ибо какую тока пургу и гнусность не несут порохоботы...
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Когда начинают со слова Говорят... - 100% утка.
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А закачивать будут куда, в фейсбук? В хранилища как то и без их советов делалось. Непонятно правда, как- само организовывалось видимо... Да, Узеленского есть ещё идеи? Тут как раз лето наступает, есть предложения? Предложить позагорать там, пивка попить... Порошенко не предлагал. Голос из фейсбука это конечно... Бляха, мне уже не терпится, когда мальчику таки вручат деревяшку, хай вже накеруе скорей... Раньше сядешь- ну, вы поняли...
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управление государством - "..в Facebook-аккаунте "Команда Зеленского ..." мл..ть. Господи, помоги Украине пережить тяжелые времена
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Ти глянь,крєпкі хазайсвєннікі! А може краще все таки свій газ добувати,а не ходити з протягнутою рукою по всьому світу?
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При этом заметьте, стартовая площадка получше, чем была в 2014 году. "Команда Зеленського" про газ: розраховуємо на співпрацю з урядом та втілення рішень, узгоджених з ЄС і США - Цензор.НЕТ 8853
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Попилят каштаны на Крещатике на дрова.
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"сотрудничество с правительством и воплощение взвешенных и своевременных решений, согласованных с ЕС, США и другими партнерами" Ауууууууууу............ зе-билы.........Напомнить какие решения согласованы с ЕС? "Команда Зеленського" про газ: розраховуємо на співпрацю з урядом та втілення рішень, узгоджених з ЄС і США - Цензор.НЕТ 1032
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Ну шо ХЕ билы?)))
Цена на газ не снизится ну никак
...
Очередная абицянкс ЗЕ пошла по пиз..е?!)))
Но вы не унывайте...
Беня вас вшкварит по самые ганды...глупые вы гои)))
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нормальні люди якось оговтуються після хвороби, шуткують, живуть, у порохоботів як і у московитів, за мкадом життя немає. опущені навіки.
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Это как? Вы в страну вылили яд выбрав Скомороха-наркомана а виноваты порохоботы?
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А я тут при чем? я вообще отдыхал в израиле во время первого тура. народ выбрал, пора угомониться.
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А если бы народ так сказать выбрал бы Бойко? Тоже угомониться надо? Нет мы кровь на майдане и в Донбассе проливали не за то что-бы Скоморох просрал Украину!
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ну значит такая страна. такие мы, уроды. мне уже в печенках сидят ваши недореволюции. я хочу просто спокойно жить, как впрочем и многие.
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Я знаю 2 страны вкотрых тебе конфортно будет жить. Это Северная Корея или Лаптестан! Не мучай себя едь на ПМЖ!
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в лаптестане сейчас гражданство на шару раздают, занимай очередь!
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...."искать надежные источники поставки..." - самый надежный источник газовой независимости это запасаться горохом - да уж команда что надо!
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А хто дає команду зеко-манді? Точніше "узе-ко-манді"?
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Не плохо бы и о Конституции вспомнить и нашим друзьям о ней тоже напомнить.
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Вот видите, порохоботы, ну кто бы из вас догадался закачивать газ в хранилища? А тут сразу видно что пришли крепкие хозяйственники! И это ещё не 20 мая.
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госпадя, вибрали полудурків - Узеленського. Бєня не міг розкошелитись на кошерну команду? Хоча для зебілів і така підійде
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Желчь и бессильная злоба, исходит от марины, пети и их ботов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Команда Зеленского" о газе: рассчитываем на сотрудничество с правительством и воплощение решений, согласованных с ЕС и США
 
 
 
 
 
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