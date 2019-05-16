EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  4930  85
Все про:взятка (4532) Лещенко (554) САП (1068)

 Против нардепа Лещенко САП открыла дело о вероятном получении взятки

Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное производство в отношении народного депутата Сергея Лещенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Согласно опубликованной в СМИ информации народный депутат систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, а именно оказание влияния на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формирование необходимых общественных мнений в медиапространстве.

С целью проверки изложенных в публикации фактов прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 4 ст. 368 УК Украины и вызван на допрос народный депутат Украины Сергей Лещенко", - говорится в заявлении.

Читайте также: Лещенко не может на этапе досудебного следствия свидетельствовать в прямом эфире, так как такой нормы нет в УПК, - Горбатюк

Досудебное расследование в указанном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины под процессуальным руководством САП.

Против нардепа Лещенко САП открыла дело о вероятном получении взятки 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127232
 
   
 Топ комментарии
 
Хтось думав, що Лещнко "борется" з корупцією безкорисно?
Згадайте квартиру, за мільн доларів, яку йому "подарувала" наречена.
Вор завжди кричить "держи вора"
 показать весь комментарий
 
Луцик з Порошенком пішли вабанк..Будуть маргіналізувати Лещенка,обріхуючи його в ЗМІ і в США.
 показать весь комментарий
 
Ну, если брал взятки - то посадите. А если не брал - то не пизд..те.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ой зря Серуня против Пороха топил...
 показать весь комментарий
 
 
Але Лещенко від цього не стає чеснішим...
 показать весь комментарий
 
 
Я от тільки якось пропустив той момент, коли Серьожа перестав бути другом і став ворогом...
 показать весь комментарий
 
Сергій - це рахуйте, що вже пережиток минулого, ніхто в спики не візьме, стане головою піар-відділу Григоришина хіба-що
 показать весь комментарий
 
 
коли зрозумів, що порох фсьо, а депатанить хочеться і далі.
 показать весь комментарий
 
ПОРОХОБОТ Проти нардепа Лещенка САП відкрила справу щодо ймовірного одержання хабара - Цензор.НЕТ 3794 У ТЕБЯ ЕСТЬ ФАКТЫ О ЛЕЩЕНКО?

ТОГДА ДАВАЙ СЮДА ССЫЛКУ, ИЛИ ТЫ КИЗДУН, КАК и ТВОЙ ХАЗЯИН

НАПОМИНАЮ ПОРОХОБОТАМ: ВИНОВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ ТОЛЬКО СУД!!!

ИЛИ НА МЕТОДИЧКУ МИНСТЕЦЯ ССЫЛОК НЕТ.
 показать весь комментарий
 
 
Я не порохобот, я перестав Сірожу поважати якраз після того, як він в БПП пішов. Бо він довгий час також був мабуть причетний до корупційних дій БПП... І квартира за мільйон в нього недарма появилася! Може йому хтось із БПП її і купив?
 показать весь комментарий
 
 
Фактически деньги на квартиру Серлещ получил в Сбербанке России.

Говорит, мама дала и любовница.
 показать весь комментарий
 
ПОВТОРЯЮ ДЛЯ ТУПЫХ ПОРОХОФИЛОВ Проти нардепа Лещенка САП відкрила справу щодо ймовірного одержання хабара - Цензор.НЕТ 4073 ССЫЛКИ ДАВАЙТЕ!!!
 показать весь комментарий
 
 
ПОРОХОБОТ!!!! Проти нардепа Лещенка САП відкрила справу щодо ймовірного одержання хабара - Цензор.НЕТ 9731 ТЫ НОРМАЛЬНЫЙ?

ВОТ СКОЛЬКО РАЗ НУЖНО ТЕБЕ НАПИСАТЬ ШОБЫ ТЫ ПОНЯЛ!!!

ТОЛЬКО ПО РЕШЕНИЮ СУДА МОЖНО СЧИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ.








 показать весь комментарий
 
Луцик з Порошенком пішли вабанк..Будуть маргіналізувати Лещенка,обріхуючи його в ЗМІ і в США.
 показать весь комментарий
 
 
Так він сам про себе все вже давно сказав
Проти нардепа Лещенка САП відкрила справу щодо ймовірного одержання хабара - Цензор.НЕТ 4296

і мету вказав
Проти нардепа Лещенка САП відкрила справу щодо ймовірного одержання хабара - Цензор.НЕТ 8489
 показать весь комментарий
 
 
зебилоид, квартира в центре Киева - как тебе такие факты!?
 показать весь комментарий
 
А ты пройди по ссылкам на картинки. Там Серлещ сам на себя компромат дал.
 показать весь комментарий
 
НУ ЛУЦИКУ и ПАРАШЕНКЕ НЕДОЛГО ОСТАЛОСЬ ЗАНИМАТЬСЯ БЕСПРЕДЕЛОМ

НО ЗАТО СКОРО ИМИ ЗАЙМУТСЯ и ЭТО БУДЕТ НАМНОГО ИНТЕРЕСНЕЙ.
 показать весь комментарий
 
Тим паче хіба Серьожа не бачив цього, коли в 2014 в БПП йшов? Він ж журналіст-розслідувач, все про всіх політиків знає...
 показать весь комментарий
 
 
Лещенко всё равно было куда идти, ему главное было попасть в раду и получить мандат, что бы потом можно было лоббировать интересы олигархов
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко -- єто есть коррупция и мафия . должен сидеть с конфискацией до 3 го колена Проти нардепа Лещенка САП відкрила справу щодо ймовірного одержання хабара - Цензор.НЕТ 5550
 показать весь комментарий
 
 
ПОРОШЕНКО - НЕ ПРОСТО КОРРУПЦИЯ Проти нардепа Лещенка САП відкрила справу щодо ймовірного одержання хабара - Цензор.НЕТ 7373

ПОРОШЕНКО - КРЫШЕВАТЕЛЬ КОРРУПЦИИ В УКРАИНЕ!!!




 показать весь комментарий
 
 
ППЦ! тупость и безумие сегодня в Украине набирает обороты!!! причем чем глупей существо, тем оно громче кукарекает про свою компетентность во всех вопросах. сунь свое рыло в НАЗК, там увидишь тысячи чиновников всех рангов, с доходами десятки миллионов в год, включая глав ГА, министров и депутатов. потом сунь свое рыло в Закон о коррупции, ХК и Декреты КМ. "Гражданин, учредивший предприятие и сам работающий директором этого предприятия, не является предпринимателем, т.к. директор является органом управления субъекта хозяйствования, и сам не зарегистрирован в качестве предпринимателя, он пользуется своим корпоративным правом, которое включает в себя право на управление этим предприятием."
 показать весь комментарий
 
 
Тупость кукарекающих еще больше в том, что они до сих пор не знают, что Порошенко никогда НЕ БЫЛ директором в предприятиях, где владел активами. Проти нардепа Лещенка САП відкрила справу щодо ймовірного одержання хабара - Цензор.НЕТ 7058
 показать весь комментарий
 
 
Я понимаю, что голодранцам такие сложные вещи не совсем понятны. Но я попробую.

1. Чиновникам запрещено заниматься бизнесом, т.е. непосредственно управлять предприятием, быть членом его руководства, наглядових органов, ревизионных комиссий и т.д. Нарушение этого пункта - коррупция.

2. Владеть акциями или долями в предприятии НЕ ЗАПРЕЩЕНО, главное, чтобы выполнялся п.1 И это не коррупция, а инвестирование.

3. Именно для того, чтобы не было обвинений в управлении Рошеном, Порошенко отдал его в управление в слепой траст. До него этого никто не делал, просто не знали, что такое есть.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
так такое указание серене было
 показать весь комментарий
 
ПОРОХОБОТ Проти нардепа Лещенка САП відкрила справу щодо ймовірного одержання хабара - Цензор.НЕТ 9241 А ПРИЧЕМ ТУТ "СЕРУНЯ"?

ТВОЕГО ПОРОХА НАРОД ПОТОПИЛ В ЕГО ЖЕ ДЕРЬМЕ.
 показать весь комментарий
 
 
Порохобота отставим в сторону. Пока.

Причем тут Серуня? Это прикольно.
Серлещ, хотя и зашел в парламент от БПП, сразу начал бороться с Порошенко. Он и против евроассоциации выступал, и против безвиза. Все это можешь найти на Цензоре раньше.
Потом Серлещ решил пошантажировать Манафорта, а когда это не удалось, то опубликовал с Сытником компромат на Манафорта. На эту тему он много опубликовал твитов, что, мол, я свалил Манафорта, и Трамп уже не оправится и просрет выборы. Это было как раз перед выборами в США. Но Трамп выиграл.

Пока у власти был Порошенко, то деятельность Серлеща не сказывалась на отношениях Украина-США, ведь Серлещ числил себя среди врагов Порошенка. Соответственно, Пороху некогда было им заниматься и Серлещ жил себе спокойно.

Потом Серлещ оказался в команде Зеленского. Т.е. личный враг Трампа - в команде Зеленского. Тут Джулиани и возмутился (правда, там еще был и негатив против Коломойского). И, чтобы восстановить отношения Украины с США надо срочно, дней за 20, примерно Серлеща наказать.

Вот так объективно и получается то, что я сказал сразу для умных людей:

"Ой зря Серуня против Пороха топил..."
 показать весь комментарий
 
 
ПОРОХОБОТ Проти нардепа Лещенка САП відкрила справу щодо ймовірного одержання хабара - Цензор.НЕТ 1682 ЭТО ТЫ НАПИСАЛ ОПЯТЬ БЕЗ ССЫЛОК НА ФАКТЫ

А ТВОЙ БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСЕН.
 показать весь комментарий
 
Ну нельзя же быть таким глупым. Читай сивый бред от самого Серьожи.

Сергій Лещенко
19 августа 2016 г. ·

Наш утренний брифинг о деньгах Януковича для Манафорта, который проводили вместе с Sevgil Musaieva-Borovyk и Anton Marchuk, попал в утренние новости ведущего американского телеканала CBS News. Считаю, это был последний гвоздь в крышку гроба Манафорта. Надеюсь, что с ним - и Трампа.
 показать весь комментарий
 
А пейсательница методичек из минстеця появилась, одна из руководителей сатанинской секты.

Напоминаю: ты писала о победе Порошенко на выборах, и просила, шобы я появился на сайте после выборов. Но я пришел, а тебя не было, так некрасиво поступать.

А теперь по порядку.

Во-первых: твои подопечные порохоботы обвиняли в нечестности получения квартиры Лещенко. Я обьяснил им, шо только суд может установить виновность человека. Поэтому попросил их дать ссылку на решение суда.

Этого они - не сделали, тогда на помощь им пришла ты, со своими ссылками которые к квартирам Лещенко не имеют никакого отношения.

Во-вторых: ты запостила сюда всего лишь ссылки на мнения из Facebook. Это догадки, предположения, фантазии............... но это не решение суда.

Когда люди пишут Порошенко крышеватель коррупции, ты и твои порохоботы, пишете мол давайте ссылку на решение суда.

Тогда почему в отношении Лещенко люди должны ориентироваться на различные мнения из Facebook, а не на решение суда?

Ведь у нас как сказал Порошенко правовая страна где главенствует Верховенство права.

А согласно правовой доктрине все равны перед законом.
 показать весь комментарий
 
Зря він проти Трампа топив, це більш вірне тлумачення історії
 показать весь комментарий
 
Ну, пока у власти был Порох, то на Сеуню ложили. А вот когда он вошел в команду нового президента, то начались проблемы.
 показать весь комментарий
 
Ну, если брал взятки - то посадите. А если не брал - то не ****..те.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И что же, дурачок, по-твоему, уголовное производство в этом деле - лишнее? Или тебе абы с3,14здеть что-ньть ради пары лайков таких же придурков, как ты?
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот и Сирожка "скупился" ... За шо боролся , на то и напоролся .! Против Сергея Лещенко САП открыла дело о вероятном получении взятки - Цензор.НЕТ 802 .
 показать весь комментарий
 
 
Хтось думав, що Лещнко "борется" з корупцією безкорисно?
Згадайте квартиру, за мільн доларів, яку йому "подарувала" наречена.
Вор завжди кричить "держи вора"
 показать весь комментарий
 
 
Нема на чому попіаритись,уже справа з цими хабарями дійшла до абсурду,раніше хоч штрафи присуджували по декілька тисяч,а це вже пішло на поток 850 грн штрафу,незалежно від суми хабаря,так ще й на роботі відновити,якщо звільнили.Отака вонп петіна безпрецедентна судова рехформа
 показать весь комментарий
 
 
Із усіх журналістів у Лещенка мабуть найдорожча квартира. Навіть у Піховшека такої квартири немає.

І да, зараз він такий критик Петі і за Зе, а в 2014 був активістом БПП. От і думайте...

Особисто для мене Лещенко є свого роду маркером, за яку політичну силу не треба ні в якому разі голосувати
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ПОРОХОБОТ Проти нардепа Лещенка САП відкрила справу щодо ймовірного одержання хабара - Цензор.НЕТ 1109 У ТВОЕГО ПОРОХА: КВАРТИРЫ, ВИЛЛЫ, ИМЕНИЯ......................

НО ВЫ ПОРОХОБОТЫ ПИШИТЕ МОЛ ЧЕСТНО ЗАРАБОТАЛ ПРОДАВАЯ СОЕВЫЙ ШАКАЛАД В НИЩЕЙ СТРАНЕ ПО ЦЕНЕ НАСТОЯЩЕГО

И ЕСЛИ ЭТО НЕ ТАК ТО НУЖНО ДОКАЗЫВАТЬ В СУДЕ

У ТВОЕГО ПОРОШЕНКО 5 лет БЫЛА ВСЯ ВЛАСТЬ В РУКАХ ТОМ ЧИСЛЕ и СУДЫ

ПОЧЕМУ ТОГДА ДО СИХ ПОР НЕТ РЕШЕНИЯ СУДА О НЕПРАВОМЕРНОСТИ КВАРТИРЫ ЛЕЩЕНКО?

ТОЛЬКО ПО РЕШЕНИЮ СУДА, а НЕ МЕТОДИЧКЕ МИНСТЕЦЯ, ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ.
 показать весь комментарий
 
 
Луцик з Порошенком прибрати Лещенка з оточення Зеленського,бо Сергій надзвичайно проінформований в їхніх оборутках..
 показать весь комментарий
 
 
Грошей на всіх "антикорупціонерів" в Україні не вистачить.
 показать весь комментарий
 
 
та я думаю, що у сергія тепер не буде політичного майбутнього і цих грантів, бо його вже точно ніхто до себе в партію не візьме
 показать весь комментарий
 
Я что то не понял... Победил Зеленский или нет?
 показать весь комментарий
 
зря сирожа решил со штатами поиграться, теперь он очень неплохой козел отпущения для всех. в общем, п..ц ослику
 показать весь комментарий
 
Це правда, на нього ще й справа в США є і допитували його в ФБР не так давно Проти нардепа Лещенка САП відкрила справу щодо ймовірного одержання хабара - Цензор.НЕТ 6165
 показать весь комментарий
 
"Что охраняешь - то и имееешь . Ничего не охраняешь - ничего не имеешь" М. Жванецкий
 показать весь комментарий
 
Сомневаюсь что Лещенко мог "порешать"...проще в АП к Пете, тем более речь идёт о Григоришине, торговом партнёре Сывочёлого Гнатьего! Но точку поставить надо, не важно что это за петух...
 показать весь комментарий
 
 
Будет очень хорошо если этого пинчуковского хабадиста посадят. Таким образом мы вполне обосновано можем требовать (даже насильственным образом) посадить лобистов и коррупционеров у кого в десятки и сотни большее состояние.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Как это очевидно, что заказуха. Ну просто уже тошнит от соевой команды. Лещенко у нас самый завзятый топ коррупционер? С одной самой афигительной квартирой!
Ну, дом 22 х летнего свиньи никто не замечает. И к семье Свинарчуков нема пытань за воровство в укроборонпроме. Просто САП окончательно уже слилось. И все это за наши же деньги. Вспомнить только как эта свиноподобная рожа сливал информацию труханову, на чем и был застукан сытником.
 показать весь комментарий
 
 
По-хорошему, лещенка надо повесить на первом суку. Вовлёк страну в дерьмо в истории назанчения рыжего презом сша. Головой никто не думал, что ботоферма ху#ла трампа назначит, а не хиллари...
 показать весь комментарий
 
 
и Луцика заодно, что пытается другой стороне подыгрывать.
в это лезть вообще нельзя! категорически
 показать весь комментарий
 
давно пора ему посидеть уж больно скользкий и ехидный персонаж
 показать весь комментарий
 
А какая это статья УК, о вероятной взятке? А ежели взятка невероятная! В смысле размера баблища!
 показать весь комментарий
 
Процесс над ВФЯ показал уровень прокуроров . Из САП, даже прошедшие какие то тесты, туда же- где заявление от взяткодателя. Или надеяться прокурорские что подозреваемый напишет на себя состав.
 показать весь комментарий
 
Идиоты! Кучу народа поймали с поличным и все на свободе....А тут алкоголические домыслы Луценко. Лучше пусть скажет откуда дом в Стоянке на 1000 кв. метров и куча квартир в Киеве за 5 лет у семейчтва с Бабой Ягой нарисовались.
 показать весь комментарий
 
И дело на дырявого Ляшка тоже нужно пересмотреть. Тоже журналист в бизнесе никогда не был, но очень фортовый. Короче если создадут прецедент, то прошлый созыв парламента и нынешний надо будет выстраивать в шеренгу.
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо Лещь наступил на гороло петиной коррупции, звертелись как уж под вилами.
 показать весь комментарий
 
 
Я так розумію, що тут прив'язка до Григоришина є.
 показать весь комментарий
 
 
думаю 100%, не просто так Григоришин Сирожку по дорогим рестаранам водил
 показать весь комментарий
 
Как же!!! Он же антикорупционер! Еврооптимист! Разоблачитель шайки Пороха! Друг Зеленского, Шабунина, Наема, любовник Залещук?
Как не может быть!!!! Сережа кристально чистый!! И печати не где ставить!!!
Ладно первый пошел! Ждем Беню, Зеленского и других!!!
 показать весь комментарий
 
Дарма Сергій працював проти Трампа, ще ж в Америці справу ведуть через його втручання у вибори
 показать весь комментарий
 
Порошенко с подельниками в открытую поддерживал Клинтон.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПротив нардепа Лещенко САП открыла дело о вероятном получении взятки
 
 
 
 
 
 вверх