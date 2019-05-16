 Против нардепа Лещенко САП открыла дело о вероятном получении взятки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
"Согласно опубликованной в СМИ информации народный депутат систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, а именно оказание влияния на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формирование необходимых общественных мнений в медиапространстве.
С целью проверки изложенных в публикации фактов прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 4 ст. 368 УК Украины и вызван на допрос народный депутат Украины Сергей Лещенко", - говорится в заявлении.
Досудебное расследование в указанном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины под процессуальным руководством САП.
ТОГДА ДАВАЙ СЮДА ССЫЛКУ, ИЛИ ТЫ КИЗДУН, КАК и ТВОЙ ХАЗЯИН
НАПОМИНАЮ ПОРОХОБОТАМ: ВИНОВНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ ТОЛЬКО СУД!!!
ИЛИ НА МЕТОДИЧКУ МИНСТЕЦЯ ССЫЛОК НЕТ.
Говорит, мама дала и любовница.
https://censor.net.ua/blogs/1102870/obraschenie_v_nabu_i_nazk_byl_li_schet_v_sberbanke_u_sergeya_leschenko_i_pochemu_on_ne_ukazan_v_deklaratsii
https://censor.net.ua/photo_news/404773/****************************************************************************************************
https://censor.net.ua/photo_news/404819/v_dogovore_prekrasno_vse_i_summa_i_schet_v_sberbanke_rossii_i_dengi_vse_sergeya_i_devushki_dj_net_advokat
https://censor.net.ua/photo_news/405010/summarnyyi_dohod_leschenko_i_ego_kreditorov_za_18_let_menshe_stoimosti_priobretennoyi_nardepom_kvartiry
https://censor.net.ua/forum/2855325/jurnalist_gnap_o_leschenko_mnogih_chinovnikov_i_pravoohraniteleyi_my_raspinali_za_kvartiry_i_po_100
https://censor.net.ua/photo_news/405242/hochesh_kvartiru_v_tsentre_kieva_zapisyvayisya_v_bortsy_s_korruptsieyi_fotojabery_o_pokupke_kvartiry
https://censor.net.ua/news/405269/poseyav_somneniya_otnositelno_prozrachnosti_proishojdeniya_svoih_deneg_leschenko_perecherknul_vsyu_antikorruptsionnuyu
ВОТ СКОЛЬКО РАЗ НУЖНО ТЕБЕ НАПИСАТЬ ШОБЫ ТЫ ПОНЯЛ!!!
ТОЛЬКО ПО РЕШЕНИЮ СУДА МОЖНО СЧИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ.
і мету вказав
НО ЗАТО СКОРО ИМИ ЗАЙМУТСЯ и ЭТО БУДЕТ НАМНОГО ИНТЕРЕСНЕЙ.
ПОРОШЕНКО - КРЫШЕВАТЕЛЬ КОРРУПЦИИ В УКРАИНЕ!!!
1. Чиновникам запрещено заниматься бизнесом, т.е. непосредственно управлять предприятием, быть членом его руководства, наглядових органов, ревизионных комиссий и т.д. Нарушение этого пункта - коррупция.
2. Владеть акциями или долями в предприятии НЕ ЗАПРЕЩЕНО, главное, чтобы выполнялся п.1 И это не коррупция, а инвестирование.
3. Именно для того, чтобы не было обвинений в управлении Рошеном, Порошенко отдал его в управление в слепой траст. До него этого никто не делал, просто не знали, что такое есть.
ТВОЕГО ПОРОХА НАРОД ПОТОПИЛ В ЕГО ЖЕ ДЕРЬМЕ.
Причем тут Серуня? Это прикольно.
Серлещ, хотя и зашел в парламент от БПП, сразу начал бороться с Порошенко. Он и против евроассоциации выступал, и против безвиза. Все это можешь найти на Цензоре раньше.
Потом Серлещ решил пошантажировать Манафорта, а когда это не удалось, то опубликовал с Сытником компромат на Манафорта. На эту тему он много опубликовал твитов, что, мол, я свалил Манафорта, и Трамп уже не оправится и просрет выборы. Это было как раз перед выборами в США. Но Трамп выиграл.
Пока у власти был Порошенко, то деятельность Серлеща не сказывалась на отношениях Украина-США, ведь Серлещ числил себя среди врагов Порошенка. Соответственно, Пороху некогда было им заниматься и Серлещ жил себе спокойно.
Потом Серлещ оказался в команде Зеленского. Т.е. личный враг Трампа - в команде Зеленского. Тут Джулиани и возмутился (правда, там еще был и негатив против Коломойского). И, чтобы восстановить отношения Украины с США надо срочно, дней за 20, примерно Серлеща наказать.
Вот так объективно и получается то, что я сказал сразу для умных людей:
"Ой зря Серуня против Пороха топил..."
А ТВОЙ БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСЕН.
https://censor.net.ua/news/3101940/sytnik_i_leschenko_nezakonno_razglasili_informatsiyu_o_manaforte_sud
https://dzindzya.tumblr.com/post/157528886422/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8-leshchenkomailru
Он сам на себя донос написал. Читай по ссылке.
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimgclf.112.ua%2Foriginal%2F2016%2F11%2F09%2F269500.jpg%3Ftimestamp%3D1478680533&imgrefurl=https%3A%2F%2F112.ua%2Fmnenie%2Fot-ugrozy-do-sotrudnichestva-kak-v-ukraine-budut-rabotat-s-donaldom-trampom-351447.html&docid=sH6eqnR-kBvLsM&tbnid=Rll3EJJtqFQKcM%3A&vet=12ahUKEwj4wPmnlqDiAhWqtIsKHcUTCQI4ZBAzKAgwCHoECAEQCQ..i&w=502&h=567&itg=1&bih=757&biw=1600&q=%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82&ved=2ahUKEwj4wPmnlqDiAhWqtIsKHcUTCQI4ZBAzKAgwCHoECAEQCQ&iact=mrc&uact=8
Сергій Лещенко
19 августа 2016 г. ·
Наш утренний брифинг о деньгах Януковича для Манафорта, который проводили вместе с Sevgil Musaieva-Borovyk и Anton Marchuk, попал в утренние новости ведущего американского телеканала CBS News. Считаю, это был последний гвоздь в крышку гроба Манафорта. Надеюсь, что с ним - и Трампа.
Напоминаю: ты писала о победе Порошенко на выборах, и просила, шобы я появился на сайте после выборов. Но я пришел, а тебя не было, так некрасиво поступать.
А теперь по порядку.
Во-первых: твои подопечные порохоботы обвиняли в нечестности получения квартиры Лещенко. Я обьяснил им, шо только суд может установить виновность человека. Поэтому попросил их дать ссылку на решение суда.
Этого они - не сделали, тогда на помощь им пришла ты, со своими ссылками которые к квартирам Лещенко не имеют никакого отношения.
Во-вторых: ты запостила сюда всего лишь ссылки на мнения из Facebook. Это догадки, предположения, фантазии............... но это не решение суда.
Когда люди пишут Порошенко крышеватель коррупции, ты и твои порохоботы, пишете мол давайте ссылку на решение суда.
Тогда почему в отношении Лещенко люди должны ориентироваться на различные мнения из Facebook, а не на решение суда?
Ведь у нас как сказал Порошенко правовая страна где главенствует Верховенство права.
А согласно правовой доктрине все равны перед законом.
Згадайте квартиру, за мільн доларів, яку йому "подарувала" наречена.
Вор завжди кричить "держи вора"
І да, зараз він такий критик Петі і за Зе, а в 2014 був активістом БПП. От і думайте...
Особисто для мене Лещенко є свого роду маркером, за яку політичну силу не треба ні в якому разі голосувати
НО ВЫ ПОРОХОБОТЫ ПИШИТЕ МОЛ ЧЕСТНО ЗАРАБОТАЛ ПРОДАВАЯ СОЕВЫЙ ШАКАЛАД В НИЩЕЙ СТРАНЕ ПО ЦЕНЕ НАСТОЯЩЕГО
И ЕСЛИ ЭТО НЕ ТАК ТО НУЖНО ДОКАЗЫВАТЬ В СУДЕ
У ТВОЕГО ПОРОШЕНКО 5 лет БЫЛА ВСЯ ВЛАСТЬ В РУКАХ ТОМ ЧИСЛЕ и СУДЫ
ПОЧЕМУ ТОГДА ДО СИХ ПОР НЕТ РЕШЕНИЯ СУДА О НЕПРАВОМЕРНОСТИ КВАРТИРЫ ЛЕЩЕНКО?
ТОЛЬКО ПО РЕШЕНИЮ СУДА, а НЕ МЕТОДИЧКЕ МИНСТЕЦЯ, ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ.
Ну, дом 22 х летнего свиньи никто не замечает. И к семье Свинарчуков нема пытань за воровство в укроборонпроме. Просто САП окончательно уже слилось. И все это за наши же деньги. Вспомнить только как эта свиноподобная рожа сливал информацию труханову, на чем и был застукан сытником.
в это лезть вообще нельзя! категорически
Как не может быть!!!! Сережа кристально чистый!! И печати не где ставить!!!
Ладно первый пошел! Ждем Беню, Зеленского и других!!!