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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Нацполиция (9413) протест (4418) евробляхи (129)

 "Евробляхер" наехал на полицейского во время акции под Радой и угрожал перерезать себе вены: правоохранители применили слезоточивый газ, - полиция

В ходе потасовки у здания Верховной Рады между участниками акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией (так называемых "евробляхеров") и правоохранителей пострадал работник полиции.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, участники акции пытались перекрыть движение на перекрестке улиц Шелковичной и Грушевского. Когда правоохранители попытались урегулировать ситуацию, один из участников совершил наезд на полицейского.

Во время задержания преступник угрожать порезать себе вены ножом. Чтобы утихомирить мужчину, стражи порядка применили слезоточивый газ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Евробляхеры" пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На место вызвали следственно-оперативную группу и скорую. Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшему полицейскому. Водителя, совершившего наезд на полицейского, доставили в Печерское управление полиции, где устанавливают его анкетные данные и отбирают объяснения.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка.

Источник: https://censor.net.ua/n3127231
 
 
 Топ комментарии
 
Да пишите уже правильно:

Контрабандист наехал на полицейского во время акции под Радой и угрожал перерезать себе вены
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Нельзя, так как "евробляхеры" - золотой генофонд Украины....
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нехай хоч хрін собі відчикрижить) мені якось по барабану)
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Кацапы такие тупые.... Чего вы тогда к картинке свое ***** ещё не прифотошопите????
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Происходит обмен колкостями - но зебилы почему-то обижаются, как девочки.
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Да пишите уже правильно:

Контрабандист наехал на полицейского во время акции под Радой и угрожал перерезать себе вены
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кто есть этот вакарчук? почему он будет когото забирать? кто он такой?
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Вакарчук - это тот который собирает полные стадионы в отличии от наркомана Зебила, который на дебатах не смог и 10 к ватных дегенератов типа тебя насобирать
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а зачем этот вакарчук кого то на стандионах собирает?
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как то у тебя все сбаловато. неубедительно. скорее всего у тебя все признаки органического поражения головного мозга. Эо не излечимо.
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мародерив на концертах львівських пенсіонерів)
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Вакарчук - це той грає на піаніно руками, а не цюцюркою.
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Геращенко уходит из "минской группы"

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.
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все. соевая мразота свою работу для русни выполнила - задержала уничтожение дамбасни и русни на пять лет? теперь можно и в крысиную соевую норку спрятаться.
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марчук каже, шо узеленські навіть не почали цікавитися ходом справ там
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а чем можно там интересоваться? протоколами менцких подлецов?
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ща новоизбранный фельдмаршал войну прекратит папетой, и дамбасяне захотят обратно в Украину за пенсией по 500 евро
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а кто спрашивает дамбасню и лугандонов что они хотят? что спрашивает их мнения? кто этот мыролюбный херой?
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тот, который их считает повстанцами
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повстанцы это дамбасяне-бамбасяне? прэлестно.
а и не знал. думал это кормильцы - карбонарии , которые всю галактику кормят.
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вопросы не ко мне, а к новоизбранному
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а какие к нему могут быть вопросы если он не вступил в должность? где логика? где тут мыролюбство и мыролюбный реформизм ?
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Это Украина вступила в зеленское. "Євробляхер" наїхав на поліцейського під час акції під Радою і погрожував перерізати собі вени: правоохоронці застосували сльозогінний газ, - поліція - Цензор.НЕТ 9018
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Когда автор не следит за последовательностью своих вопросов и ответами на них, его имя - тролль
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і от така неадекватна наволоч їздить по наших дорогах
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Так як в Кропивницькому під авто сам кинувся мусорило.. не вірю аваківським псам
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Когда все эти платежи вводили для всех, что-то я не помню толп бляхолявщиков возле Рады. Вместо того, чтобы протестовать против плохого закона, они придумали хитрожопые схемы как обойти закон. С таким же успехом можно воровать их железяки и потом протестовать против того, что ворованное конфискуется. Особенно бляхалявщики любят говорить, что всех законопослушных людей давит жаба, и что те против снижения налогов, а на самом деле, бляхеров очень давит жаба, что их поймали на ворованном и заставили заплатить по закону. Снижение налогов выгодно всем, когда в бюджете денег на пенсионеров хватает. Только сначала нужно посчитать, снизить, а потом уже ввозить, а не наоборот, как эти хитрожопые революционеры.
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Ты вообще нормальный?да люди 2 десятилетия ждали...Ничего не меняеться и не будет меняться.Люди стали ввозить,т.к.жить нужно сейчас,а не через 30-40лет.Люди требуют законное-на их налоги содержиться власть,которая заботиться о народе не желает.ЖКХ ,цены-по европейским меркам,а растаможка? Должны сделать доступную растаможкуа не грабительскую,и все растаможат.Мы не багаче европейцев.
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ідіоти воюють з євроавтівками, замість того, щоб вивчити досвід Польщі та зробити адекватне їх розмитнення. Краще б так з мокшанським автопромом воювали (йшов 5 рік війни)..де ви думаєте беруть запчастини на вази, гази та москвичі
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А у нас на дорогах столько вазов , газов и жигулей , шо бедному ЖЖИпу и проехать негде ...
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"Евробляхер" наехал на полицейского..

Так он завтра должен в тюрягу сесть лет на 10. А реально - отпустят. Страна идиотов, в которой никогда порядка не будет. Ни в одной стране мира нельзя вот так просто наехать на полицейского...
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Дядя ти дурак. Ні в одній країні нема такого неадекватного розмитнення.
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дурак тот, кто считает себя выше законов. В том числе и ты. Сегодня это падло переехало копа - прикинь, что ему стоит переехать тебя?
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І ти теж дурень, дядя. Або проплачене ботогівно. Якщо не розумієш в чому проблема.
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Хамло, тебе сказано за частный случай поведения неадеквата за рулем! Не ищи в этом глобальной проблемы
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Дурачок ти. Проблеми основної не бачиш.
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жадные и тупые провластные твари ! дайте возможность таможить нормальные авто по 500 евриков. посмотрите на Молдову Литву Приднестровье ! а вы все ублюдки людей обобрать . норовите.
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хай бы уже ввели ограничение по возрасту на машину 10-15 лет но реально таможка чтоб стоила 500 евро. Бо блин то что сейчас, это бред
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ну так почти и было до е..чих митингов АЕС а теперь не выгодно гнать свежие авто за то хлама навезли 90-х годов и пи..сов в раду продвигают
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что было почти соевый? две цены за растаможку к цене евробляхи?

ты соевой мацой отравлен?
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Якщо розтаможка буде 500 євриків, то пригон автівок віком понад 15 років відпаде сам собою навіть без нормативного закріплення такої заборони.
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15 лет то 2004-2005 год. вполне годный тачки есть. Я езжу уже пару лет на побитой жизнью Рено Канго 2000года уже бы дано хотел обновить, но ***** дорого. Как смотрю на цены за кордоном, так плакать хочется
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нормальни авто минимум с 2010 года.если тебе не нравится законы Украины едь нах в приднестровье молдову литву можешь даже в лугандонию поехать там тоже расстаможка дешовая.они кстати тоже хотели сруских пенсий колбасы по 2.20 кароче шары.в итоге война разруха.смерть...
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с 2010года? Вот и купи себе Деу Сенс окуенная же тачка!
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Вот такой у нас кацапский менталитет-вместо того,чтоб добиться,чтоб в стране были нормальные законы,защищающие интересы граждан-"если тебе не нравяться законы Украины едь нах..."
И таких полно-"не нравиться,катись отсюда..."
Не будет никогда изменений в Украине.
Не из за властей,из за народа.
Большинство умных разьедуться,"кому не нравиться"(процент эммиграции растет),остальные остануться...
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Реальний випадок: убедешник отримав гроші за поранення ніг, на початку лютого (ще за "пільговим" акцизом) купив автівку 2005 року в Німеччині за 1800 євро. Витрати на оформлення і перегон - 800 євро (не враховуємо). Розмитнення - 1800 євро (треба сплатити до виїзду в Німеччину). Митний брокер - 200 доларів. Сертифікація, номери, техпаспорт - понад 100 доларів. Таким чином, держава "розвела" людину на суму понад вартість машини.
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нормальные авто по 500 евриков?????

Да еще надо посмотреть на Осетию и Абхазию, для полного счастья.
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евробля-херы - это спецназ зебилов, Ылита.. большинство, как и Владимир Александрович Косяк, успешные уклонисты.. ну оччччень крутые...
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я думаю сожгут они свиногниду южанину вместе с ее крысным мерседесом. И правильно сделают. Потому что на любое зло приходит в ответ двойное зло.
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,,Наехал на полицейского,угрожал вскрыть себе вены '' и т.д и т.п Не надо путать демократию и дерьмократию. Пускай режет,если мозгов нету. И что ему плохого сделал полицейский? Закрыть придурка лет на 5-7 и ,,евробляшку'' на дверь камеры присобачить. Пускай ,,рулит'' до параши.
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да уж. свиношныри выдохлись полностью. и не осталось у них ни мыролюбия ни мыролюбного реформизма, и прочих разновидностей соевого гавна. Все разбросали они по цензору.
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Мусора дармоїди на побігеньках у олігархів,як Грицак нагнув СБУ під Порохла-мародера.
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Були порохоботи. Тепер южаніноботи. Капець, убогих набігло
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Кожне проплачене бото судить по собі.
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Я сам по собі, але не люблю зебілів.
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А причому тут вони. Проблема в барижні владі. Було б нормальне розмитнення і ніхто зараз би не збирався під зрадою.
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Idiot ordinary. Для всех норамально, для них нет. Нет денег. Тогда нафиг покупать консервную банку?
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Палех Алех і ти теж дурак і бот) Це всі твої досягнення)
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Для кого для всіх?? Піди розкажи комусь що це нормально.В кращому випадку, просто пошлють)
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В Кращому випадку, вам (євробляхерам) морду наб"ють.
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Наверно это Ваня Сулима хотел суицид совершить.
Решил перейти от слов к делу.

Его сегодня нет ни в одной теме.
Жалко что фото нет - узнали бы своего героя в лицо.
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А мы их предупреждали, но быдломассе ничего не докажешь, теперь пусть хлебнут сполна.))
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И чего не порезал? )) А вот за наезд на полицая надо судить и впаять по полной.
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Дегенерати.
Йдить й сплачуйте.
"Шари" вам не буде.
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"Євробляхер" наїхав на поліцейського під час акції під Радою і погрожував перерізати собі вени: правоохоронці застосували сльозогінний газ, - поліція - Цензор.НЕТ 502так а в чем дело-то?с 20го своему клоуну пусть этот цирк устраивают!
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Якщо людина бажає себе зарізати то навіщо її зупиняти?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Евробляхер" наехал на полицейского во время акции под Радой и угрожал перерезать себе вены: правоохранители применили слезоточивый газ, - полиция
 
 
 
 
 
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