 "Евробляхер" наехал на полицейского во время акции под Радой и угрожал перерезать себе вены: правоохранители применили слезоточивый газ, - полиция

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, участники акции пытались перекрыть движение на перекрестке улиц Шелковичной и Грушевского. Когда правоохранители попытались урегулировать ситуацию, один из участников совершил наезд на полицейского.

Во время задержания преступник угрожать порезать себе вены ножом. Чтобы утихомирить мужчину, стражи порядка применили слезоточивый газ.

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На место вызвали следственно-оперативную группу и скорую. Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшему полицейскому. Водителя, совершившего наезд на полицейского, доставили в Печерское управление полиции, где устанавливают его анкетные данные и отбирают объяснения.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка.