 "Евробляхер" наехал на полицейского во время акции под Радой и угрожал перерезать себе вены: правоохранители применили слезоточивый газ, - полиция

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, участники акции пытались перекрыть движение на перекрестке улиц Шелковичной и Грушевского. Когда правоохранители попытались урегулировать ситуацию, один из участников совершил наезд на полицейского.
Во время задержания преступник угрожать порезать себе вены ножом. Чтобы утихомирить мужчину, стражи порядка применили слезоточивый газ.
На место вызвали следственно-оперативную группу и скорую. Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшему полицейскому. Водителя, совершившего наезд на полицейского, доставили в Печерское управление полиции, где устанавливают его анкетные данные и отбирают объяснения.
Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка.
Контрабандист наехал на полицейского во время акции под Радой и угрожал перерезать себе вены
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а и не знал. думал это кормильцы - карбонарии , которые всю галактику кормят.
Так он завтра должен в тюрягу сесть лет на 10. А реально - отпустят. Страна идиотов, в которой никогда порядка не будет. Ни в одной стране мира нельзя вот так просто наехать на полицейского...
ты соевой мацой отравлен?
И таких полно-"не нравиться,катись отсюда..."
Не будет никогда изменений в Украине.
Не из за властей,из за народа.
Большинство умных разьедуться,"кому не нравиться"(процент эммиграции растет),остальные остануться...
Да еще надо посмотреть на Осетию и Абхазию, для полного счастья.
Решил перейти от слов к делу.
Его сегодня нет ни в одной теме.
Жалко что фото нет - узнали бы своего героя в лицо.
Йдить й сплачуйте.
"Шари" вам не буде.