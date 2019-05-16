 Первая леди дала совет Елене Зеленской: Делайте, как душа побуждает, а не политтехнологи

Об этом она сообщила в интервью на радио "НВ", передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу пожелать, чтобы она (Елена Зеленская - Ред.) не прислушивалась к советам каких политтехнологов или протоколистов, а делала то, к чему ее побуждает ее душа", - пожелала первая леди своей преемнице.

По словам Марины Порошенко, только с эмоциями и внутренним ощущением своей сопричасности с каким-то проектом можно добиться хороших результатов.

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