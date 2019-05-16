 Первая леди дала совет Елене Зеленской: Делайте, как душа побуждает, а не политтехнологи

Об этом она сообщила в интервью на радио "НВ", передает Цензор.НЕТ.
"Я хочу пожелать, чтобы она (Елена Зеленская - Ред.) не прислушивалась к советам каких политтехнологов или протоколистов, а делала то, к чему ее побуждает ее душа", - пожелала первая леди своей преемнице.
По словам Марины Порошенко, только с эмоциями и внутренним ощущением своей сопричасности с каким-то проектом можно добиться хороших результатов.
А душа побуждала Марину Порошенко воровать деньги избюджета, и чем больше тем больше радовалась её душа...
1 млрд. бюджетных денег с помощью мужа, Марина Порошенко душевно перевела в свой фонд... и активно ими пользовалась на своё усмотрение
А потом претворилась бедной и оформила субсидию на ВСЕ свои 7 квартир:
https://public.nazk.gov.ua/declaration/98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e?fbclid=IwAR2h5bH1UmVkBuMlVAlEMSl_VYuJ6PuN_ZfBsnTw7AMe93ZiMysbgG7Dim8
таке призЬвисЬко може соби взяти тильки повний повдур з запаребрикового "снежного гондураса"
І чия мордашка у церкві намальована "яко святоша".
-Альхен застенчиво ел шашлык по-карски, запивая его Кахетинским No 2, а Сашхен, поглаживая бакенбарды, ждала заказанной осетрины.(с)
Какая леди, нахрен?
Может порошенко - первый сэр?
А могла бы посоветовать своему мужу стать лидером украинцев и не брать денег , которые заносили по ночам в АП .