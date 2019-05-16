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 Политика Украины
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Все про:первая леди (8) Порошенко Марина (47) Елена Зеленская (12)

 Первая леди дала совет Елене Зеленской: Делайте, как душа побуждает, а не политтехнологи

Супруга действующего президента Марина Порошенко пожелала будущей первой леди Елене Зеленской делать то, чего хочет душа, а не будут советовать политтехнологи.

Об этом она сообщила в интервью на радио "НВ", передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу пожелать, чтобы она (Елена Зеленская - Ред.) не прислушивалась к советам каких политтехнологов или протоколистов, а делала то, к чему ее побуждает ее душа", - пожелала первая леди своей преемнице.

По словам Марины Порошенко, только с эмоциями и внутренним ощущением своей сопричасности с каким-то проектом можно добиться хороших результатов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127228
 
   
 Топ комментарии
 
Если она будет делать как душа пожелает, это будет самая несуразная леди в истории. И не только Украины. Ну разве что леди Овоща не затмит.
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Якщо БУВША перша леді така розумна , чому ж вона не сказала чоловікові в травні 2014 року : "Пєтя, з тебе буде такий президент, як із лайна пуля."
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Бредишь от пережора гнилой сои?
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Если она будет делать как душа пожелает, это будет самая несуразная леди в истории. И не только Украины. Ну разве что леди Овоща не затмит.
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Не похмеляйся зелёнкой и не будет так волновать соя.
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Не жри гнилую сою и не будет так пучить
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Ахахаха! Зачёт! Перша леді дала пораду Олені Зеленській: Робіть, як душа спонукає, а не політтехнологи - Цензор.НЕТ 8355
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Стецьгавы считают, что дрыгать ногами на канале Попутчика и культивировать порохоботню из своего фонда, пьющего кровь из бюджета, это идеал жинкы 4-го тысячориття Первая леди дала совет Елене Зеленской: Делайте, как душа побуждает, а не политтехнологи - Цензор.НЕТ 2709
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так жена зеленского только вконтактике читает
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Она картинки смотрит. Читать - языкам не обучена.
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Якщо БУВША перша леді така розумна , чому ж вона не сказала чоловікові в травні 2014 року : "Пєтя, з тебе буде такий президент, як із лайна пуля."
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Первая леди дала совет Елене Зеленской: Делайте, как душа побуждает....

А душа побуждала Марину Порошенко воровать деньги избюджета, и чем больше тем больше радовалась её душа...
1 млрд. бюджетных денег с помощью мужа, Марина Порошенко душевно перевела в свой фонд... и активно ими пользовалась на своё усмотрение
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дааа.. немало жОнка вазелина украла из бюджета Украины и вывела в офшоры.
А потом претворилась бедной и оформила субсидию на ВСЕ свои 7 квартир:
Перша леді дала пораду Олені Зеленській: Робіть, як душа спонукає, а не політтехнологи - Цензор.НЕТ 618
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А шо такое? Почему не в любимой футболке своих патриотичных сынков? Постирала шоле пока воду горячую не отключили?
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"В-вася", в українській мові нема слова "пуля"... Тільки не починай мені співать про "технічну помилку"... "Помилка" у голові того, хто Гугл-перекладачем користується, "косячи" "пад хахла"...
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А если есть, козломордый замполит? Чы ты только в подкидного дурня с коллегами играл?
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Невігласе, нумо, "докази - в студію!" І тобі побачимо, хто з нас "козломордий замполіт"...
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Какие тебе доказы нужны, ваеный, если так и не понял о чем речь?
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бовдур, вам в Ольгино хиба не сказали, що "довганенко" - цэ повний зашквар з призвищем?))
таке призЬвисЬко може соби взяти тильки повний повдур з запаребрикового "снежного гондураса" Перша леді дала пораду Олені Зеленській: Робіть, як душа спонукає, а не політтехнологи - Цензор.НЕТ 5789
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Сначала сравните их возраст, а потом фотографии. Первая леди дала совет Елене Зеленской: Делайте, как душа побуждает, а не политтехнологи - Цензор.НЕТ 1814
Первая леди дала совет Елене Зеленской: Делайте, как душа побуждает, а не политтехнологи - Цензор.НЕТ 3625
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Похожа на порноактрису которая даёт всем и как хочешь и куда хочешь. Перша леді дала пораду Олені Зеленській: Робіть, як душа спонукає, а не політтехнологи - Цензор.НЕТ 3681
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Это шо, зеленская пробл.ь? Ну и харя. Воно будет называться "первая бледи". Чем она на пианине играет?
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Увы, это и есть наша первая леди после 20 мая. Перша леді дала пораду Олені Зеленській: Робіть, як душа спонукає, а не політтехнологи - Цензор.НЕТ 4780 Если поискать её перлы в сети - уровень даже до Квартала не дотягивает.
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Симпатичная пара,не то что соевый алкаш с ведущей ахметовского каналаПерша леді дала пораду Олені Зеленській: Робіть, як душа спонукає, а не політтехнологи - Цензор.НЕТ 3595
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Жыдки нравятся, христопродавец? Я, пожалуй, с этих рож завтра блевану.
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В 2014 ее душа пожелала помочь пророссийским боевикам воевать против украинской армии.
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Вам читать свежие рейтинги и делать выводы, а не плутаться под ногами!
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Да у неё "душа желает наслаждений...". Вот только наслаждения у неё с мужем "странноватые", от которых страну "колбасить" начнёт...
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А ти не чула такого,,що чужа душа сутінки,навіщо не знаючи людини так уже категорично стверджувати, і про скалку в оці не забувай,головне ,щоб не крала на дітях інвалідах як деякі повчальниці
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тепер їй вже зєля сам буде розказувати про всі пересування Української Армії..
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будет вове платить теперь по 30 000 за каждую сводку
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Пані криворотенко ще й поради роздає.Ніяк не звикне що вона вже ніхто.
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Це та радить, яка проганяла державні кошти через благодійний фондик.
І чия мордашка у церкві намальована "яко святоша".
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Шо ж ты его так. Прислове "докази" у зедебилов начинается эпилептический припадок.
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Так, так. На Ахмєтов ТВ за покликом душі - ноги задирати)))
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сделали страну своей вотчиной и грабили и тырили-короче,как душа желала
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- Вот, например, моя душа желала:
-Альхен застенчиво ел шашлык по-карски, запивая его Кахетинским No 2, а Сашхен, поглаживая бакенбарды, ждала заказанной осетрины.(с)
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А чем же тогда Зе на рояле играть будет?
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душа побуждает заявиться в детский дом с сумочкой за 25 тыс. у.е., да маринка? а как назвать совместное рукоделие с трухой, политтехнологии? лучше-бы молчала, курица.
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Какая в Украине "первая леди"?
Какая леди, нахрен?
Может порошенко - первый сэр?
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Ага зараз . сер...ун !
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Порошенко також назвала результат виборів президента у 2019 році передбачуваним.
А могла бы посоветовать своему мужу стать лидером украинцев и не брать денег , которые заносили по ночам в АП .
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Ну никак не могут распрощаться с мыслью, что уже не хозяева Украины и все с советами лезут.
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Марина , ты не советы давай , готовь для мужа петьки сухари.
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Бывшую леди не помешало бы привлечь за грубое нарушения режима тишины в субботу на кануне выборов.
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Первая леди дала совет Елене Зеленской: Евглена Зеленая, будь проще!
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И никаких политтехнологий. Просто душа.)))
Перша леді дала пораду Олені Зеленській: Робіть, як душа спонукає, а не політтехнологи - Цензор.НЕТ 6820 Перша леді дала пораду Олені Зеленській: Робіть, як душа спонукає, а не політтехнологи - Цензор.НЕТ 2821
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Ну, свой хлебальник ты сюда точно не выставишь. Ржачка будет дня на три.
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Начни с дырявой коровы в сарафане, которую ты называешь жоной
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Это та которая жопой трясла на канале олигарха?
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Да, Марина более симпатичная, чем Елена ....
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Когда эту свино-хряко семейку уже привлекут ?
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