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 Оккупанты на Донбассе блокируют местным жителям доступ к украинским радио и ТВ, - ГУР

Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областей усиливают меры в интересах реализации т.н. идеи "удаления от Украины в пользу сближения с Россией".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ходе традиционного брифинга сообщил спикер Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные ГУР.

"Проводятся интенсивные организационно-технические меры по повышению уровня блокировки доступа местных жителей к эфирному вещанию украинских радио и телевизионных каналов. В то же время в оккупационных СМИ выросло количество фейковых новостей о ситуации в Украине и в районах проведения операции Объединенных сил. При этом, для привлечения внимания местных жителей к антиукраинской пропаганде участились случаи обнародования "сенсаций" об успехах "республиканских силовых структур" по предотвращению деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп и задержанию граждан, которые якобы были завербованы украинскими спецслужбами для осуществления террористических актов", - сообщил он.

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Кроме того, по сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российским оккупационным командованием активизирована работа т.н. "Координационного центра", созданного спецслужбами РФ для синхронизации антиукраинской деятельности, в т.ч. на территории юго-восточных областей Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3127224
 
 
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Оккупанты на Донбассе блокируют местным жителям доступ к украинским радио и ТВ, - ГУР

нечего скулить - возьмите и разблокируйте
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зато у них там канал Г+Г хорошо показывает
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ща зейло вступить в "должность".... отримає булаву.... і поїде домовлятися з бунтарями
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и поэтому нужно срочно устроить 3004 е мыролюбное перемирие, радиоперемирие с потужным перемещением грузов.
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У нас свої оккупанти
20 травня загальна профілактика на усіх телецентрах України,повне відключення усіх передавачів з 05.00 до 14.00.

Оккупанты на Донбассе блокируют местным жителям доступ к украинским радио и ТВ, - ГУР - Цензор.НЕТ 7182
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И шо? Вовку с булавой не посмотришь?
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Да ладно! С 2014-го года. Это было секретом? По захваченным вышкам пять лет назад только сейчас спохватились?
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а что ж вы хотели? война... Когда-то вообще радиоприёмники у людей забирали, чтобы вражьи голоса не слушали, и зраду не распространяли.
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да які ж вони окупанти? зейло ж сказав "це бунтарі!!!!"
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