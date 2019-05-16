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 Политика Украины
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 "Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решения без таких проволочек", - Зеленский о назначении инаугурации на 20 мая

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, комментируя назначение своей инаугурации на 20 мая 2019 года, выразил надежду, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решения без проволочек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Twitter.

"Парламент наконец определил дату инаугурации. Депутатам на размышления понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решения без таких проволочек", - отметил Зеленский.

Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решения без таких проволочек, - Зеленский о назначении инаугурации на 20 мая 01

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Напомним, Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая

Источник: https://censor.net.ua/n3127221
 
   
 Топ комментарии
 
Правда про «зубожіння» от Всемирного банка
Есть такой себе Всемирный Банк. Я понимаю, конечно, что "так себе источник", но все таки пользуется авторитетом и доверием у многих стран Европы (всех). Так вот, по данным этого самого Всемирного банка, уровень зубожиння (людей живущих за чертой бедности) в Украине самый низкий за всю историю и составляет 2,4%.
Интересный факт в том, что с 2010 по 2014 этот показатель колебался в диапазоне 7,8%-9%, а с 2014 года начал падать и мы пришли к 2,4%.
Смешно то, что на россии этот показатель наоборот увеличился с 2014 года с 11,2% до 13,2%.
Еще раз - это не я придумал. Это Всемирный банк считает.
И вот вы, когда на умных щах рассказываете за "до чего страну довели" и "еще никогда так плохо не жили", вы вспомните 10 лет назад.
Быдло и гопник не может сделать лучше, а вот хуже - как на кортах перетереть. Так ясно?!
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?end=2017&locations=UA-RU&fbclid=IwAR2fvDXkzZevKuMqIMwOL7giGNhyWDmXEH_UrdozCdQm_wDCrU9rwa0D9h0

"Сподіваюся, що надалі Верховна Рада ухвалюватиме рішення без таких зволікань", - Зеленський про призначення інавгурації на 20 травня - Цензор.НЕТ 2880
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вам, в кацапии, "укаина" поперек горла))
по тому. сколько пришло поддержать вазелина у ВР - видно реально "народ вазелина" - пассивные и безвольные халявщики, ждущие Чуда. Но "чуда не будет" - ответили "в штабе узеленского" "Сподіваюся, що надалі Верховна Рада ухвалюватиме рішення без таких зволікань", - Зеленський про призначення інавгурації на 20 травня - Цензор.НЕТ 3198
"Сподіваюся, що надалі Верховна Рада ухвалюватиме рішення без таких зволікань", - Зеленський про призначення інавгурації на 20 травня - Цензор.НЕТ 4356
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Зе, не переживай, с импичментом проволочек не будет
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Точно, когда тебе зеля импичмент будут вставлять долго думать не будут))))
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Досягнення" мародера при владі. "Сподіваюся, що надалі Верховна Рада ухвалюватиме рішення без таких зволікань", - Зеленський про призначення інавгурації на 20 травня - Цензор.НЕТ 3722
"Сподіваюся, що надалі Верховна Рада ухвалюватиме рішення без таких зволікань", - Зеленський про призначення інавгурації на 20 травня - Цензор.НЕТ 3022
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забыли сиваш++ и 1001 мролюбное перемирие.
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Там "подвигів" - дякулам трбеба на ніч читати
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..алЬо, выборы уже закончились.. готовь новую бумажку, подлиннее)
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Зеля, душа моя, ты спроси у Разумкова - он тебе пояснит процедуру - ну там всякие предварительные рассмотрения на комитетах, внесение в повестку и прочую фигню!
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Как он утомил своими детскими обидками...
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Правильно буде провести банківський аудит уряду Порошенка і провести відповідні дії після результату:негайні арешти,або подяки.
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а шо, Порошенко премьер, шо у него уряд есть?
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Как там в Евангелии?
По плодам ві их узнаете? Вот и узнаем
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Владимир Александрович Злопамятный-Обидчивый, для специалиста вашего профиля и квалификакации ЭТО уже ваЩе большое достижение, что импичмент или Майдан (нужное подчеркнуть) не наступил раньше инаугурации..
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Порошенко назначил своего главного охранника в ГУР и тайно дал ему генерала https://inforesist.org/poroshenko-tajno-prisvoil-zvanie-general-lejtenanta-svoemu-glavnomu-ohrannik u/ …
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на дебатах он был с наушником.. А на инаугурации сам присягу произнесёт или опять с суфлёром?
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Зе время не теряет.20 покажет его наработки.
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Кто знает как записаться на чествование Порошенка и место где будет собираться почитатели безрукого мародера
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Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада...
На Раду надейся, а сам не плошай
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решения без таких проволочек", - Зеленский о назначении инаугурации на 20 мая
 
 
 
 
 
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