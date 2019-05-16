 "Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решения без таких проволочек", - Зеленский о назначении инаугурации на 20 мая

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Twitter.
"Парламент наконец определил дату инаугурации. Депутатам на размышления понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная Рада будет принимать решения без таких проволочек", - отметил Зеленский.
Напомним, Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.
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