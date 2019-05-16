EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  1453  12
Все про:синод (30) Епифаний (151) ПЦУ (356)

 Священный синод Православной Церкви Украины состоится 24 мая, - Епифаний

Священный синод Православной Церкви Украины (ПЦУ) состоится 24 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил ее предстоятель, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Мы планируем 24-го (мая. – Ред.) провести заседание Священного синода", - сказал митрополит Епифаний в интервью ВВС News Украина, обнародованном в четверг.

По его словам, на Синоде будет обсуждаться общее состояние дел в ПЦУ. Епифаний не исключил, что "возможно, будет дана оценка тем действиям, которые до этого времени были совершены".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Православная Церковь Украины собралась на Синод в Доме митрополита в Софии Киевской. ФОТОрепортаж

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После выборов процесс перехода приходов в ПЦУ приостановился, - Епифаний

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Источник: https://censor.net.ua/n3127217
 
 
 Топ комментарии
 
Ну і шо? Що кацапердівську церкву спробували поперти з України - це свята справа. що пішли холуями до Стамбулбських попів,замість патріархату отримали митрополита з повноваженнями як у єфрейтора, це цілковити на совісті попередньої влади. Спішили вони блін,не було часу поторгуватися.
 показать весь комментарий
 
Забудькуватому Філарету показали документ із його підписом.

Православна церква України офіційно підтвердила ліквідацію УПЦ КП на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року, опублікувавши відповідну постанову за підписом патріарха Філарета.

Документ з роз'ясненнями опублікований прес-службою ПЦУ у Facebook.
У ПЦУ нагадали, що 15 грудня 2018 р. до відкриття Обʼєднавчого Собору відбувся Помісний Собор Української православної церкви Київського патріархату в складі тих самих делегатів (єпископату, представників духовенства та мирян УПЦ КП), які потім взяли участь у Обʼєднавчому Соборі.

Собор був скликаний патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом.

Таким чином, 15 грудня 2018 року, згідно рішення власного Помісного Собору УПЦ КП припинила свою окрему діяльність, а вся її повнота увійшла до складу Православної церкви України.

14 травня Філарет оприлюднив звернення, у якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він залишається чинним патріархом.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/pcu-opublikuvala-postanovu-pro-likvidaciyu-upc-kp-za-pidpisom-filareta-50021821.html?prefer_lang=ukr
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Говорили же, что государство не должно лезть в церковь. Но Хряк упорно совал свой нос и устраивал свои порядки.
Теперь держите очередной раскол как результат.
 показать весь комментарий
 
не рви нервы, буратино в православие не сунется, не его парафи..., пардон, прерогатива Священний синод Православної церкви України відбудеться 24 травня, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 5345
 показать весь комментарий
 
И правильно. Не нужно следовать дорогой Порохатой свиньи.
 показать весь комментарий
 
Ну і шо? Що кацапердівську церкву спробували поперти з України - це свята справа. що пішли холуями до Стамбулбських попів,замість патріархату отримали митрополита з повноваженнями як у єфрейтора, це цілковити на совісті попередньої влади. Спішили вони блін,не було часу поторгуватися.
 показать весь комментарий
 
 
ПЦУ поддержало бы больше народа, если бы туда не вмешался "святой" петро и не внес свое имя в Томос.
 показать весь комментарий
 
 
не все так однозначно в этом царстве, многое мы не знаем, а они не говорят...
 показать весь комментарий
 
Певно ! Священний синод Православної церкви України відбудеться 24 травня, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 1326 І св.. Філарет щось не домовляє.
 показать весь комментарий
 
Забудькуватому Філарету показали документ із його підписом.

Православна церква України офіційно підтвердила ліквідацію УПЦ КП на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року, опублікувавши відповідну постанову за підписом патріарха Філарета.

Документ з роз'ясненнями опублікований прес-службою ПЦУ у Facebook.
У ПЦУ нагадали, що 15 грудня 2018 р. до відкриття Обʼєднавчого Собору відбувся Помісний Собор Української православної церкви Київського патріархату в складі тих самих делегатів (єпископату, представників духовенства та мирян УПЦ КП), які потім взяли участь у Обʼєднавчому Соборі.

Собор був скликаний патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом.

Таким чином, 15 грудня 2018 року, згідно рішення власного Помісного Собору УПЦ КП припинила свою окрему діяльність, а вся її повнота увійшла до складу Православної церкви України.

14 травня Філарет оприлюднив звернення, у якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він залишається чинним патріархом.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/pcu-opublikuvala-postanovu-pro-likvidaciyu-upc-kp-za-********-filareta-50021821.html?prefer_lang=ukr
 показать весь комментарий
 
 
попи-як дзеркало української дійсності. Перше--гроші, друге душі.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоСвященный синод Православной Церкви Украины состоится 24 мая, - Епифаний
 
 
 
 
 
 вверх