 Священный синод Православной Церкви Украины состоится 24 мая, - Епифаний

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил ее предстоятель, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
"Мы планируем 24-го (мая. – Ред.) провести заседание Священного синода", - сказал митрополит Епифаний в интервью ВВС News Украина, обнародованном в четверг.
По его словам, на Синоде будет обсуждаться общее состояние дел в ПЦУ. Епифаний не исключил, что "возможно, будет дана оценка тем действиям, которые до этого времени были совершены".
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".
Теперь держите очередной раскол как результат.
Православна церква України офіційно підтвердила ліквідацію УПЦ КП на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року, опублікувавши відповідну постанову за підписом патріарха Філарета.
Документ з роз'ясненнями опублікований прес-службою ПЦУ у Facebook.
У ПЦУ нагадали, що 15 грудня 2018 р. до відкриття Обʼєднавчого Собору відбувся Помісний Собор Української православної церкви Київського патріархату в складі тих самих делегатів (єпископату, представників духовенства та мирян УПЦ КП), які потім взяли участь у Обʼєднавчому Соборі.
Собор був скликаний патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом.
Таким чином, 15 грудня 2018 року, згідно рішення власного Помісного Собору УПЦ КП припинила свою окрему діяльність, а вся її повнота увійшла до складу Православної церкви України.
14 травня Філарет оприлюднив звернення, у якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він залишається чинним патріархом.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/pcu-opublikuvala-postanovu-pro-likvidaciyu-upc-kp-za-********-filareta-50021821.html?prefer_lang=ukr