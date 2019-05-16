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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2791) гражданство (948) Саакашвили (2700)

 Суд обязал Саакашвили опровергнуть озвученную им информацию об иностранном гражданстве Авакова. ДОКУМЕНТ

Днепровский районный суд г. Киева признал недостоверной озвученную Михеилом Саакашвили информацию о том, что глава МВД Арсен Аваков "имеет иностранное гражданство".

Об этом говорится в решении суда, датированном 15 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Признать недостоверной и такой, которая порочит честь, гордость и деловую репутацию Авакова Арсена Борисовича, информацию, распространенную Саакашвили Михаилом Николозовичем 10 мая 2017 года в прямом эфире телеканала ZIK - а именно: "Аваков имеет иностранное гражданство".

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При этом суд обязал Саакашвили опровергнуть данную информацию тем же способом, каким она была распространена.

"Обязать Саакашвили Михаила Николозовича, Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания Мост ТВ" и Общество с ограниченной ответственностью "телерадиокомпания Новые Коммуникации" опровергнуть недостоверную информацию, а именно: "Аваков имеет иностранное гражданство", которая была распространена 10 мая 2017 года тем же способом, которым ими была распространена недостоверная информация, а именно: сообщить в прямом эфире телеканала ZIK", - говорится в решении суда.

Суд обязал Саакашвили опровергнуть озвученную им информацию об иностранном гражданстве Авакова 01
Суд обязал Саакашвили опровергнуть озвученную им информацию об иностранном гражданстве Авакова 02

Также Саакашвили должен уплатить судебный сбор в размере 640 гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3127216
 
 
 Топ комментарии
 
Тут прекрасно все.
В Полтаві нагнули "бариг" - перевізників і примусили повернути попередні тарифи.
Типовий виборець "зе" щасливий - бариги програли, кінець епохи зубожіння.
Але далі все пішло не за сценарієм (це коли закони природи перемагають телевізор).
"Бариги" вирішили, що возити людей за 2 грн не будуть.
Результат - транспорт ламається. Виборці зе ходять пішки.
Але винні все-рівно "бариги".
Це був тізер.
А вже скоро прем'єра першого сезону "слуги народа" одразу після кенгурації гідранта в лосинах.Суд обязал Саакашвили опровергнуть озвученную им информацию об иностранном гражданстве Авакова - Цензор.НЕТ 3153
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а че Михо совсем пропал?
Вот Беня и то прилетел?
Не мил он что ли Зезюли?
А так топил за него слезно - с надрывом.... - "Посади говорит всех, а меня возьми в свою команду"... Суд обязал Саакашвили опровергнуть озвученную им информацию об иностранном гражданстве Авакова - Цензор.НЕТ 4150
Лошара..... - а говорили что умный....
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так долго за зеленского рвал жопу а тут раз и Аваков лучший министор по версии зеленского
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Тут прекрасно все.
В Полтаві нагнули "бариг" - перевізників і примусили повернути попередні тарифи.
Типовий виборець "зе" щасливий - бариги програли, кінець епохи зубожіння.
Але далі все пішло не за сценарієм (це коли закони природи перемагають телевізор).
"Бариги" вирішили, що возити людей за 2 грн не будуть.
Результат - транспорт ламається. Виборці зе ходять пішки.
Але винні все-рівно "бариги".
Це був тізер.
А вже скоро прем'єра першого сезону "слуги народа" одразу після кенгурації гідранта в лосинах.Суд обязал Саакашвили опровергнуть озвученную им информацию об иностранном гражданстве Авакова - Цензор.НЕТ 3153
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так долго за зеленского рвал жопу а тут раз и Аваков лучший министор по версии зеленского
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а че Михо совсем пропал?
Вот Беня и то прилетел?
Не мил он что ли Зезюли?
А так топил за него слезно - с надрывом.... - "Посади говорит всех, а меня возьми в свою команду"... Суд обязал Саакашвили опровергнуть озвученную им информацию об иностранном гражданстве Авакова - Цензор.НЕТ 4150
Лошара..... - а говорили что умный....
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не отвлекайте миху на мелочи, он наконец то нашел себя,
гоняется за фиолетовыми муравьями.
злые языки говорят, шо пару тройку на приходе уже было поймал...
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представляю как ржут и матюкаются те, кто с ним находится на льду.
ето ж замените расстрелом такой карлушин хоккей когда ты вынужден делать вид,
шо типа играешь.
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я тоже ржал, особенно когда читал комменты: Суд зобов'язав Саакашвілі спростувати озвучену ним інформацію про іноземне громадянство Авакова - Цензор.НЕТ 1696
"...х.йло так неожиданно рухнуло на красный коврик,
что украинцы даже желания не успели загадать..."
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Днепровский районный суд г. Киева признал недостоверной озвученную Михеилом Саакашвили информацию....
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Че за хрень? На основании чего признал? Какие доказательства были приведены ? А если Саакашвили докажет свои слова - Aваков себе харакири сделает, если у него есть честь и достоинство?
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У него было достаточно времени это доказать. Суд не обязан доказывать то, чего нет. Вот интересно что сделает Михо? Если конечно честь и достоинство не растерял в пробежках.
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У тебя с пониманием и логикой проблемы. У кого было время? Где я написал, что суд обязан что-то доказывать? Если любишь беспочвенно пердеть - делай это под другими постами.
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У Михо было время доказать правоту своих слов. Не хочешь комментариев своих бредней - не пиши на открытом форуме. От него явно харакири не дождётся никто, в крайнем случае еще раз галстук пожуёт.
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Мне интересны постановления суда, а не твой пердежь. В статье есть фото документа, в котором ничего не сказано о том что ты пишешь.
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Про суддю Арапіну мало інфи.
Вона з донецьких, як і свіжа голова КСУ.
Але замішана у зв'язку із донецькими прокурворами-злочинцями -
http://cripo.com.ua/opinion/?p=70438/
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А чё Карлсон до сих пор не прелЄтЄв в Украину? Суд зобов'язав Саакашвілі спростувати озвучену ним інформацію про іноземне громадянство Авакова - Цензор.НЕТ 8100
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Пипец украницы выбрали, теперь страной будет заправлять граждане Израиля Коломойский и Боголюбов, а поавлять инакомыслие и протесты армянина Авакова с харьковской пропиской и иностранным гражданством.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд обязал Саакашвили опровергнуть озвученную им информацию об иностранном гражданстве Авакова. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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