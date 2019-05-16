 Суд обязал Саакашвили опровергнуть озвученную им информацию об иностранном гражданстве Авакова. ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в решении суда, датированном 15 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Признать недостоверной и такой, которая порочит честь, гордость и деловую репутацию Авакова Арсена Борисовича, информацию, распространенную Саакашвили Михаилом Николозовичем 10 мая 2017 года в прямом эфире телеканала ZIK - а именно: "Аваков имеет иностранное гражданство".
При этом суд обязал Саакашвили опровергнуть данную информацию тем же способом, каким она была распространена.
"Обязать Саакашвили Михаила Николозовича, Общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания Мост ТВ" и Общество с ограниченной ответственностью "телерадиокомпания Новые Коммуникации" опровергнуть недостоверную информацию, а именно: "Аваков имеет иностранное гражданство", которая была распространена 10 мая 2017 года тем же способом, которым ими была распространена недостоверная информация, а именно: сообщить в прямом эфире телеканала ZIK", - говорится в решении суда.
Также Саакашвили должен уплатить судебный сбор в размере 640 гривен.
В Полтаві нагнули "бариг" - перевізників і примусили повернути попередні тарифи.
Типовий виборець "зе" щасливий - бариги програли, кінець епохи зубожіння.
Але далі все пішло не за сценарієм (це коли закони природи перемагають телевізор).
"Бариги" вирішили, що возити людей за 2 грн не будуть.
Результат - транспорт ламається. Виборці зе ходять пішки.
Але винні все-рівно "бариги".
Це був тізер.
А вже скоро прем'єра першого сезону "слуги народа" одразу після кенгурації гідранта в лосинах.
УСІ ПРИВАТНІ ПЕРЕВІЗНИКИ ПОЛТАВИ ВИРІШИЛИ ОДИН ДЕНЬ НЕЛЕГАЛЬНО ВИЇХАТИ НА МАРШРУТИ З ТАРИФОМ 5 ГРН
Краще б про це розповів
КАПЛІН СТВОРИВ ЗЕЛЕНСЬКОМУ МОЖЛИВІСТЬ РОЗПУСТИТИ ВРУ
...
Вот Беня и то прилетел?
Не мил он что ли Зезюли?
А так топил за него слезно - с надрывом.... - "Посади говорит всех, а меня возьми в свою команду"...
Лошара..... - а говорили что умный....
гоняется за фиолетовыми муравьями.
злые языки говорят, шо пару тройку на приходе уже было поймал...
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Хоккей от путина высмеяли в США
https://youtu.be/gl-o7HfwD6s
ето ж замените расстрелом такой карлушин хоккей когда ты вынужден делать вид,
шо типа играешь.
"...х.йло так неожиданно рухнуло на красный коврик,
что украинцы даже желания не успели загадать..."
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Че за хрень? На основании чего признал? Какие доказательства были приведены ? А если Саакашвили докажет свои слова - Aваков себе харакири сделает, если у него есть честь и достоинство?
Вона з донецьких, як і свіжа голова КСУ.
Але замішана у зв'язку із донецькими прокурворами-злочинцями -
http://cripo.com.ua/opinion/?p=70438/