 СБУ и Госкино проиграли апелляцию на отмену запрета сериала "Сваты"

Об этом сообщается на сайте "Медиагруппы 1+1", передает Цензор.НЕТ.
"15 мая 2019 года Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда города Киева от 26 марта 2019 года, которым удовлетворен иск ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", ООО "Киноквартал" к Министерству культуры Украины, Государственному агентству Украины по вопросам кино, Службе безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Как известно, в марте Окружной админсуд Киева признал противоправной подготовку СБУ справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда в Украину российскому актеру Федору Добронравову, который сыграл в "Сватах" одну из главных ролей. Суд также признал противоправным обращение СБУ в Министерство культуры о внесении Добронравова в "Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности", и отменил приказы Минкульта и Государственного агентства Украины по вопросам кино относительно запрета распространения и демонстрации фильмов с участием Добронравова.
СБУ и Госкино обжаловали это решение в апелляционном суде.
Напомним, в ноябре 2017 года Министерство культуры Украины внесло Добронравова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Ему также был запрещен въезд в страну. После этого художественный руководитель студии "Квартал 95", а ныне избранный президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором раскритиковал запрет на въезд Добронравову, а Студия намеревалась обжаловать запрет сериала в международных судах. Из-за Добронравова Госагентство по вопросам кино также запретило показ сериала "Сваты".
https://www.youtube.com/watch?v=K3WTbc9nwP8&t=1s
А те, що в одних окопах на фронті і східняки і західняки за Україну воюють?
А те, що барикади Євромайдану і кримчани, і донеччани, і львів'яни і кияни обороняли уже не подобається?
Судят не по закону, и даже не по телефонному звонку.
Судят - по политической конъюнктуре.
Это - полный трындец, товарищи.
это само ложится в подсознание
если вы не заметили, то с 2014 года все немного изменилось.
хоть Фемида и слепая...но весы держит уверенно...
а мечом отгоняет всех нищебродов-правдолюбов
Ты уж определись как-то...
С приездом, остановка "Совок", все на выход
13 хв. ·
Вы знаете, ЧТО меня немного удивляет, когда я читаю комментарии?
Когда некоторые пишут такого рода комментарии-вопросы:
Олег, неужели это правда, что Россию хотят вернуть в ПАСЕ и\или снять санкции!?
Неужели это правда, что какой-то олигарх вернулся в Украину!?
Неужели это правда, что какие-то реформы, согласованные ранее с ЕС, начали буксовать?
.. суды начали массово реваншировать?
... улицы хотят обратно переименовывать в советских героев?
.. люстрацию отменять?..
.. с МВФ проблемы?...
И тд, и тд, и тд.
То есть, вы живете в том времени, которое было год назад, когда каждая такая новость была либо фейком, специально запущенным, либо - из ряда вон выходящей.
Но время-то сегодня другое. Я писал год и полгода назад, что Путин поставил многие процессы вокруг Украины и в Украине на паузу - до выборов. Предыдущая власть, которую он называл партией войны за то, что она не шла ни на какие компромиссы с Россией, уходит. Пришла власть, которая согласна идти на компромиссы с Россией и с ее силами внутри Украины и за пределами Украины. Вы - в новой реальности. Поэтому - такие новости и их будет больше.
Вы можете либо смириться либо бороться (каждый на своем месте по мере своих сил), но точно нет смысла делать каждый раз круглые глаза.
Народ сделал свой выбор (большинство). И, может быть, вы голосовали по-другому, но ответственность будут делить все. Вся страна будет нести ответственность.
Так работает демократия.
- 73.
- А якщо подумати?
- Якщо подумати, то 25.