 СБУ и Госкино проиграли апелляцию на отмену запрета сериала "Сваты"

Об этом сообщается на сайте "Медиагруппы 1+1", передает Цензор.НЕТ.

"15 мая 2019 года Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда города Киева от 26 марта 2019 года, которым удовлетворен иск ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", ООО "Киноквартал" к Министерству культуры Украины, Государственному агентству Украины по вопросам кино, Службе безопасности Украины", - говорится в сообщении.

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Как известно, в марте Окружной админсуд Киева признал противоправной подготовку СБУ справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда в Украину российскому актеру Федору Добронравову, который сыграл в "Сватах" одну из главных ролей. Суд также признал противоправным обращение СБУ в Министерство культуры о внесении Добронравова в "Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности", и отменил приказы Минкульта и Государственного агентства Украины по вопросам кино относительно запрета распространения и демонстрации фильмов с участием Добронравова.

СБУ и Госкино обжаловали это решение в апелляционном суде.

Напомним, в ноябре 2017 года Министерство культуры Украины внесло Добронравова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Ему также был запрещен въезд в страну. После этого художественный руководитель студии "Квартал 95", а ныне избранный президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором раскритиковал запрет на въезд Добронравову, а Студия намеревалась обжаловать запрет сериала в международных судах. Из-за Добронравова Госагентство по вопросам кино также запретило показ сериала "Сваты".