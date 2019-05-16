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 Политика Украины, Общество
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Все про:СБУ (13450) Госкино (120) Добронравов (4)

 СБУ и Госкино проиграли апелляцию на отмену запрета сериала "Сваты"

Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляцию на судебное решение, которым отменяется запрет показа сериала "Сваты" на территории Украины.

Об этом сообщается на сайте "Медиагруппы 1+1", передает Цензор.НЕТ.

"15 мая 2019 года Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда города Киева от 26 марта 2019 года, которым удовлетворен иск ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", ООО "Киноквартал" к Министерству культуры Украины, Государственному агентству Украины по вопросам кино, Службе безопасности Украины", - говорится в сообщении.

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Как известно, в марте Окружной админсуд Киева признал противоправной подготовку СБУ справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда в Украину российскому актеру Федору Добронравову, который сыграл в "Сватах" одну из главных ролей. Суд также признал противоправным обращение СБУ в Министерство культуры о внесении Добронравова в "Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности", и отменил приказы Минкульта и Государственного агентства Украины по вопросам кино относительно запрета распространения и демонстрации фильмов с участием Добронравова.

СБУ и Госкино обжаловали это решение в апелляционном суде.

Напомним, в ноябре 2017 года Министерство культуры Украины внесло Добронравова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Ему также был запрещен въезд в страну. После этого художественный руководитель студии "Квартал 95", а ныне избранный президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором раскритиковал запрет на въезд Добронравову, а Студия намеревалась обжаловать запрет сериала в международных судах. Из-за Добронравова Госагентство по вопросам кино также запретило показ сериала "Сваты".

Источник: https://censor.net.ua/n3127213
 
   
 Топ комментарии
 
Скоро весь ширпотреб созданный в паРаше и для паРаши будет на экранах украинских телевизоров....зебилы аж пищат от счастья...
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Дайте зебилам подышать свежим расасейским воздухом!! дайте пасатреть сватов! парахаботы савсем азверели!
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Дайте зебилам подышать свежим расасейским воздухом!! дайте пасатреть сватов! парахаботы савсем азверели!
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Скоро весь ширпотреб созданный в паРаше и для паРаши будет на экранах украинских телевизоров....зебилы аж пищат от счастья...
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не смотри... зачем ты себя так над собой издеваешься ??? у меня телек лишняя вещь например, и мне вообще пофиг шо там показывают
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Боже...хорошо что не на ночь эта картинка.... кошмары бы точно замучили... СБУ и Госкино проиграли апелляцию на отмену запрета сериала "Сваты" - Цензор.НЕТ 1522
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Сорян, но скоро именно такое на ночь и будет..Так шо - привыкайТЕ
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Танунах, потом полночи вот так сидеть СБУ і Держкіно програли апеляцію на скасування заборони серіалу "Свати" - Цензор.НЕТ 389

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Нужно ещё " одножопники " разблокировать и майлсру, нехай зебилы порадуются.
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как говорят поклонники этого "шедевра", гавно к гавну не липнет
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При власти зедебилов так скоро и Ополченочку по Г+Г начнут крутить.
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Там вже крутили ось таке сепарское лайно у день виборів .........
https://www.youtube.com/watch?v=K3WTbc9nwP8&t=1s


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И чем оно сепарское??? Так Педро сказал?
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Коломоєць-доброволець, ти з "Галицького Королівства" пишеш?
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Я вопрос задал: - Ты смотрел или так Педро сказал? Вернее его тупоголовые технологи! Так они ещё ему рассказывали, шо он "Пабедительадназначна!" и пальчиками в народ тыкать научили.
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А майданівське гасло "Схід і Захід разом" як сприймаєте?
А те, що в одних окопах на фронті і східняки і західняки за Україну воюють?
А те, що барикади Євромайдану і кримчани, і донеччани, і львів'яни і кияни обороняли уже не подобається?
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А що ви хотіли? Прямі наслідки обрання мудрим українським народом проросійського ЗЕ. Наш народ послідовний у своїх уподобаннях. Ще не те буде.
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Это тот же суд, который недавно выносил решение по Привату. Совпадение? )))
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Классно суды работают в Украине.
Судят не по закону, и даже не по телефонному звонку.
Судят - по политической конъюнктуре.
Это - полный трындец, товарищи.
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Приклад беруть із таваріща, який був то в політбюро СДПУ(о), то в ригоаналах, то у "Нашій Україні" Ющенка, то "незалежним", то знов у ригоаналах, то "майданівцем".
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Рінат, ти тут?- Скоро твої одноглазніки з вконтактіком розблокують. І на рус-вєсну зможеш напряму без проксі заходити. Бачиш, хоч петиція до Порошенка і провалилася, можна просто вибрати проросійського преЗЕдента.
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А можно петьку с его выступлениями запретить?
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Да ты вобще не думаешь! Пусть Зеленский наоборот снимет сериал я посмотрю через сколько часов его в Лаптестане запретят!
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об этом не надо думать.

это само ложится в подсознание
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"...Почему-то раньше все нормально было..."

если вы не заметили, то с 2014 года все немного изменилось.
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ось тому й заборонили, що тобі він подобався!
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Я вообще считаю бредом запрещать фильмы и сериалы не за содержание а за то что один из актеров как-то провинился.
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це вже ЗЕремога чи ще поки ні? ЗЕбіли, прогавкайте щось у відповідь!
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Когда лук подешевеет - ото буде справжня ЗЕремога...
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20 грн в Одесі, сам купував у неділю.
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Правда, то була ЦИБУЛЯ! ))) тому, мабуть, і дешева!
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Знакомые тоже торгуют по 20, но Зе-люди где-то находят по 35...😀
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ой, какой хороший суд...
хоть Фемида и слепая...но весы держит уверенно...
а мечом отгоняет всех нищебродов-правдолюбов
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ну шо, малоросы, поздравляю... откат засчитан. И это ещё микропахана не кароновали... ***** стране, валить ***** отсюда нужно. В ***** нянчится с быдлом, сами дальше... тимошенко, бойко *****, бойко! в премьеры они хотят, прямых перговлров, судьи подготовили всё для отката. ***** пошли, малоросы ******...
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"***** пошли". "валить ***** отсюда нужно"

Ты уж определись как-то... СБУ і Держкіно програли апеляцію на скасування заборони серіалу "Свати" - Цензор.НЕТ 5975
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Помню в 80-е из-за Крамарова, Годунова, Видова фильмы запрещали. Точно попадали под запрет "Джентельмены удачи", "31 июня", "Всадник без головы".
С приездом, остановка "Совок", все на выход
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"Свати" реально дерьмо сериал, даже не знаю кто его смотрел.
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Маємо ж свободу потесту. От тільки проти лише25% на жаль.
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Шото я не понимаю недовольство альтернативной рошеновской илиты, ну да сериал такой себе... не смотрите, я не смотрю и мне норм))) и суд вообще у нас торжественно реформированный петром солнцеликим, к нему все вопросы шо он тут нахеровертил нам
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Так продюЗЕр вибори виграв, щоб цю шнягу нам крутити
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Олег Пономарь
13 хв. ·

Вы знаете, ЧТО меня немного удивляет, когда я читаю комментарии?
Когда некоторые пишут такого рода комментарии-вопросы:
Олег, неужели это правда, что Россию хотят вернуть в ПАСЕ и\или снять санкции!?
Неужели это правда, что какой-то олигарх вернулся в Украину!?
Неужели это правда, что какие-то реформы, согласованные ранее с ЕС, начали буксовать?
.. суды начали массово реваншировать?
... улицы хотят обратно переименовывать в советских героев?
.. люстрацию отменять?..
.. с МВФ проблемы?...
И тд, и тд, и тд.
То есть, вы живете в том времени, которое было год назад, когда каждая такая новость была либо фейком, специально запущенным, либо - из ряда вон выходящей.
Но время-то сегодня другое. Я писал год и полгода назад, что Путин поставил многие процессы вокруг Украины и в Украине на паузу - до выборов. Предыдущая власть, которую он называл партией войны за то, что она не шла ни на какие компромиссы с Россией, уходит. Пришла власть, которая согласна идти на компромиссы с Россией и с ее силами внутри Украины и за пределами Украины. Вы - в новой реальности. Поэтому - такие новости и их будет больше.
Вы можете либо смириться либо бороться (каждый на своем месте по мере своих сил), но точно нет смысла делать каждый раз круглые глаза.
Народ сделал свой выбор (большинство). И, может быть, вы голосовали по-другому, но ответственность будут делить все. Вся страна будет нести ответственность.
Так работает демократия.
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Судя по новостям, день сегодня какой-то проклятый для Украины. Наверное якутские шаманы ещё десяток верблюдов сожгли и нашаманили нам процветания и благополучие.
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Хоть бы актеров из этого сериала не взяли в "команду Бе".... СБУ і Держкіно програли апеляцію на скасування заборони серіалу "Свати" - Цензор.НЕТ 5130
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И что патриоты закончились не пикетируют суд?
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НЕ тем занимается наше СБУ, РЕАЛНУЮ угрозу для безопасности и целостности НАШЕЙ УКРАИНЫ исходит от кума Путина - Медведчука, Бойко, Вилкула и им подобных - ВОТ настоящие враги нашей Украины, НО ними почему то СБУ не занимается.
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Треба почитати рішення. Якщо воно законне, обгрунтоване і безперспективне в плані оскарження (таке іноді трапляється в наших судах), то швиденько прийняти Закон, яким підрихтувати нормативну базу для того, щоб надалі не було таких проколів.
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Ніколи Україна з таким фільмами і культурою не стане європейською.
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вот вам, барыги и мародёры! дали буде ще!
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- Куме, а скільки буде 1+1?
- 73.
- А якщо подумати?
- Якщо подумати, то 25.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ и Госкино проиграли апелляцию на отмену запрета сериала "Сваты"
 
 
 
 
 
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