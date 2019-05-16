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 Политика Украины
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Все про:горсовет (431) Харьков (4262)

 У Кернеса просят суд ограничить право на свободу мирных собраний. Цель - снос палатки "Все для победы" в Харькове. ДОКУМЕНТ

Харьковский городской совет обратился в суд относительно запрета мирного собрания. Настоящей целью является сноса палатки "Все для победы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт "СЕНС Україна".

Харьковский городской совет подал исковое заявление в Харьковский окружной административный суд относительно запрета мирного собрания. Целью, очевидно, является снос военно-патриотического мемориального центра "Все для победы", который находится на площади Свободы, что собственно и не скрывается.

Заявление (с приложениями) зарегистрировано 16.05.19 по №520 / 4785/19 и распределено на судью Егупенко В.В.

По мнению Леонида Маслова суд должен оставить заявление без рассмотрения на основании ч.4 статьи 280 КАС, потому мирное собрание, о котором идет речь, уже началось, а обратиться в суд возможно только за 24 часа до его начала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рекомендую Кернесу воздержаться от сноса палатки "Все для победы" и ветировать решение о переименовании проспекта Григоренко, - Грановский

Если суд все же откроет производство, мы примем участие в деле по заявлению народного депутата Ярослава Маркевича, в качестве третьего лица, ведь в палатке находится его общественная приемная.

У Кернеса просят суд ограничить право на свободу мирных собраний. Цель - снос палатки Все для победы в Харькове 01
У Кернеса просят суд ограничить право на свободу мирных собраний. Цель - снос палатки Все для победы в Харькове 02
У Кернеса просят суд ограничить право на свободу мирных собраний. Цель - снос палатки Все для победы в Харькове 03
У Кернеса просят суд ограничить право на свободу мирных собраний. Цель - снос палатки Все для победы в Харькове 04
У Кернеса просят суд ограничить право на свободу мирных собраний. Цель - снос палатки Все для победы в Харькове 05
У Кернеса просят суд ограничить право на свободу мирных собраний. Цель - снос палатки Все для победы в Харькове 06
У Кернеса просят суд ограничить право на свободу мирных собраний. Цель - снос палатки Все для победы в Харькове 07
У Кернеса просят суд ограничить право на свободу мирных собраний. Цель - снос палатки Все для победы в Харькове 08
У Кернеса просят суд ограничить право на свободу мирных собраний. Цель - снос палатки Все для победы в Харькове 09
У Кернеса просят суд ограничить право на свободу мирных собраний. Цель - снос палатки Все для победы в Харькове 10

Напомним, палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес. 11 мая на палатке появилось предписание о сносе. На следующий день прошла акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

13 мая сотрудники коммунального предприятия прибыли для сноса палатки с грейдером и трактором, но активисты стали перед ними живой стеной, и коммунальщики ретировались.

Источник: https://censor.net.ua/n3127211
 
   
 Топ комментарии
 
продажные крысы всех мастей вылазят из крысиных нор
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Вірний порошенківець.
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А що ж вони будуть витворяти, коли заберуть у Порошенка булаву?
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ВОТ КАКИЕ КАК КЕРНЕС И ВОТ ТАКИЕ
Żydzi ПРИВЕДУТ К ВЛАСТИ В УКРАИНЕ СВОЕГО УКРАИНЦА ПРАВОСЛАВНОГО КРЕЩЕННОГО ФЮРЕРА...
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Ага при Порошенко палатку не трогали,а тут зебил еще не през а гавно недостреляное уже прет по трубах(
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При Порошенко можно красть как не в себя из бюджета. А теперь гешефт под вопросом, вот и начинается шантаж
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ватка, ты тут обделалась, кернес верный соратник и подельник петра солнцеликого, так шо спроси своего идола накой это дерьмище на свободе
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продажные крысы всех мастей вылазят из крысиных нор
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Молодец Кернес.
Чует куда ветер дует.
А ведь впереди голодные бунты.
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Кернес и его электорат проиграли еще в феврале 2014 года, ибо ветер всегда дует в сторону нового и современного. Все остальное мечты старых пердунов о реванше, а так же частично не старых а просто темных и осталых пердунов. И это, мсье чтец - исторический факт.
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Нормальный реванш у них пошел.
И это уже исторический факт.
Впрочем для украинцев это не в первый раз.
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кернес типичный союзник сывочолого и порохоботов
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Це " точно" У Кернеса просят суд ограничить право на свободу мирных собраний. Цель - снос палатки "Все для победы" в Харькове - Цензор.НЕТ 1450 "Я Владимира Александровича хочу, во-первых, поздравить с такой убедительной победой. Хочу сказать, что я знаю его лично. И я верю в то, что всем будет легко работать с ним. Не только мне, всем людям. Я хочу в это верить. Потому что он человек из народа - это первое. А во-вторых, я считаю, что он не будет допускать тех ошибок, которые допускала предыдущая команда", - заявил городской голова. "
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І що? Цей пацюк завжди підтримує владу. В харків"яни підтримують його. Ви не харків"янин?
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чи не здається тобі, що занадто багато пацюков розплодилось і прекрасно себе почувають за останні 5 років?
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Вони лише сповзатися починають. Сьогодні вночі вже один кримінальний олігарх приперся. Далі буде...
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кернес типичный союзник сывочолого и порохоботов
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После выиграша на выборах Зеленского,
шото Кернес сильно разошелся.
Кто не знает, хорошие друзья Кернеса: Колобойский и особенно Гордон.
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хороший друг кернеса порошеску
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наконец-то, правильной дорогой начали идти, товарищи..., а потом перестать стрелять и начать договариваться с дырой, а потом и с рашей братья навек-вовек....
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Мэр Геннадий Кернес делает из полуторамиллионного Харькова электоральный анклав для своего нового большого союзника - президента Петра Порошенко





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..Чому ж ПОПа (Свинарчук ) не задавив того харківського *колорада * ? У Кернеса просять суд обмежити право на свободу мирних зібрань. Мета - знесення намету "Все для перемоги" в Харкові - Цензор.НЕТ 1884
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"Да точно!"
Порошенко и партия БПП хотели посадить его лучшего друга Добкина, только тогда не проголосовали за отмену неприкосновенности Бют и партия Ляшка.
Порошенко кровный враг Кернеса.
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..Так в Раді ж ..*каЛаліція * ?..Більшість соєвих та кроліків ? .

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ты забыл слово "хотели" взять в кавычки
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У французов в 1814 году .это называлось --" реставрация" бурбонов.
А в Украине -- " приплыли". Скоро вернётся Янукович.
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в Украине кернес себя нормально чухает с 14 года, "реставрация" длиться 5 лет, ***** рошеновская спустила в унитаз все достижения Майдана
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Я думаю засиделся этот типуля, пора гнать его.
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Чё ты «гонишь»? Надо чтобы он «засиделся» !!!
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Якби це було так просто...
Думаю, тіпуля ще себе покаже, і половина харків'ян ще й схвалюватимуть його "художества"...
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Шкода не добили Кернеса в 2014, всім було би краще.
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Им бы конституцию взять и отменить
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Нечисть так і пре. Он воно шо Зе животворящий дєлаєт
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Всі забули, хто його прикрив від судів і відповідальності за скоєне під час трагічних подій в Харкові.
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Ну шо зебіли, коли Яника чекати? Вибрали Зе і вся срань лізе з нір. Беня вернувся, Кернес проти волонтерів риє. Що завтра почуємо?
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розплодив петро сєпарів на кожному державному посту, доведеться зачищати
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Зе буде зачищати Хернеса? Смішно.😀
Воно ж перевзувалося 7 разів на тиждень, а тепер його взагалі ніхто не чіпатиме...
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мы точно ВИДЕЛИ как рошенко со всем ворьем в десна сосался, шо будет увидим...
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а щур собі смердить і йому на все похер, Харківянам також, звиклись.
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Гєпа має перший висіти на шибениці,як ворог України.
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На жаль, здається, час сплинув і Гепа невдовзі отримає ордени замість копняків...
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"Укернеса" просят суд обмежити дію Конституції. Вєрним путьом ідьотє таваріщі коломойскіє!
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Это вместо ответа, почему Крыса Кернес не сидит? Украинцы дали ответ на выборах, но порохоботы же без мозгов, у них другой жизненный принцип...
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То якщо ти не баран, то Кернес після двадцятого починаю сидіти? ))))) зебіли все в Голобородько проголосованого вірять....
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Дякуючи потрошенку, ця тварина не притягнута до відповідальності і далі продовжує свою ворожу діяльність.
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а шо зеленський свого пахана притягне??
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Але тепер на кінець його зебенський посадить, правда? )))) зебіли...
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У Кернеса просять суд обмежити право на свободу мирних зібрань. Мета - знесення намету "Все для перемоги" в Харкові - Цензор.НЕТ 5825 Від тебе дуже смердить свинарчуками і ******. Тож тобі туди за порєбрік.
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посмотрим куда денется Кернес при Коломойском, думаю лишь укрепит свои позиции. Кстати с этой палаткой он реально пробует свои возможности при группе Приват - щупает их.
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А как же право на свободу волеизьявления, право на саободу закрепленное в конституции?
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Гендели и пивнухи на всей площади(!) вместе с парковками нелегальными ему знач не мешают, а палатка 12квадратных метров м4шает.
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Ещё и Гепа вылез из крысиной норы. Что ж за день сегодня такой? Быстрее бы он закончился. 😡
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мабуть пора вже і у Харкові знайти свій дім Профсоюзов.... за адресою майдан Констітуції 7 та мотель Національ...
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Пан Авакян, хоч і ворог Хернеса, не дасть цього зробити...
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Ему нечего больше чем заняться? Или на истор.родину или вперед ногами ему пора.
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"по просьбам трудящихся " дать трудящимся же мзды.. вітаємо зебілів в их стране дураков(
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До чого тут ЗЕ якщо царює попрошенко.і хернеса не посадив теж потрох.
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"По мнению Леонида Маслова суд должен оставить заявление без рассмотрения на основании ч.4 статьи 280 КАС, потому мирное собрание, о котором идет речь, уже началось, а обратиться в суд возможно только за 24 часа до его начала.Источник: https://censor.net.ua/n3127211"

Умен не по годам! А откуда власть может знать более, чем за 24 часа до начала акции. что она вообще кем то будет проводиться, если по Конституции о демонстрациях и митингах требуется предупреждать местную власть "накануне". т.е. можно предупредить в 23, 59. а в 00,01 уже поставить палатку? В таком случае любой идиот может в любом месте поставить все, что захочет и власть не вправе это трогать. Закон о демонстрациях, между прочим, Яценюк "зарубил" осенью 2013, т.к. в ходе подготовки к революции он нафиг не нужен, да и потом тоже, революционерам законность не требуется вообще.
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Так а **** пяти лет не хватило чтоб избавиться от кернесов получайте.
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кернес это мерзкая ватнопейсатая крыса , и чья-то недоделанная стрелковая работа
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Кернеса просят суд ограничить право на свободу мирных собраний. Цель - снос палатки "Все для победы" в Харькове. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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