Об этом заявил 16 мая журналистам глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Нет, мы пока не знаем, мы это обсуждаем. Мы проинформировали Брюссель, они отреагируют и кто-то приедет", – заявил он.
Отвечая на вопрос, будет ли он сам присутствовать на инаугурации, Мингарелли сказал, что является дипломатом, а не политиком.
"Кто-то приедет", - Мингарелли заявил, что в Брюсселе обсудят, кто из представителей ЕС посетит инаугурацию Зеленского
Пока неизвестно, кто из руководства Евросоюза посетит инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая.
Об этом заявил 16 мая журналистам глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Путин опоздал на встречу с Помпео на три часа.
Поговорили. Итоги:
-Крым - это Украина
-Деокупация Донбасса
-Санкции не снимут
-Готовят новые пакеты санкций
-В Европе начались военные учения войск США по отражению возможной военной агрессии России.
По-моему, афигенно поговорили.
Моника Левински разве шо...
Чомусь згадалося про лисицю.Вона сама нори не риє,а приходить до борсючачої і постійно там гадить,гадить.Борсуку набридає дихати нечистотами і він сходить і риє собі нову,а ця курва вселяється.Отже дещо між нашими депутами і лисицею спільне є,це гадити де тільки можна,хоч і в своєму домі,хоча Україна для них,не дім,а полігон для накопичення статків