 "Кто-то приедет", - Мингарелли заявил, что в Брюсселе обсудят, кто из представителей ЕС посетит инаугурацию Зеленского

Об этом заявил 16 мая журналистам глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Нет, мы пока не знаем, мы это обсуждаем. Мы проинформировали Брюссель, они отреагируют и кто-то приедет", – заявил он.



Отвечая на вопрос, будет ли он сам присутствовать на инаугурации, Мингарелли сказал, что является дипломатом, а не политиком.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Назначением инаугурации Зеленского на 20 мая часть нардепов решила насолить украинскому народу и создала проблемы для зарубежных гостей, - Разумков