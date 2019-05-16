EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1606  41
Все про:Зеленский (1240) инаугурация (314) Евросоюз (12428) Мингарелли (188)

 "Кто-то приедет", - Мингарелли заявил, что в Брюсселе обсудят, кто из представителей ЕС посетит инаугурацию Зеленского

Пока неизвестно, кто из руководства Евросоюза посетит инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая.

Об этом заявил 16 мая журналистам глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Нет, мы пока не знаем, мы это обсуждаем. Мы проинформировали Брюссель, они отреагируют и кто-то приедет", – заявил он.

Отвечая на вопрос, будет ли он сам присутствовать на инаугурации, Мингарелли сказал, что является дипломатом, а не политиком. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Назначением инаугурации Зеленского на 20 мая часть нардепов решила насолить украинскому народу и создала проблемы для зарубежных гостей, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3127209
 
 
 Топ комментарии
 
Владимир Матов‏ @1964Matov 3 ч.3 часа назад

Путин опоздал на встречу с Помпео на три часа.
Поговорили. Итоги:
-Крым - это Украина
-Деокупация Донбасса
-Санкции не снимут
-Готовят новые пакеты санкций
-В Европе начались военные учения войск США по отражению возможной военной агрессии России.
По-моему, афигенно поговорили.
 показать весь комментарий
 
А сам Папа Карло не хочет Буратинку проведать. "Кто-то приедет", - Мингарелли заявил, что в Брюсселе обсудят, кто из представителей ЕС посетит инаугурацию Зеленского - Цензор.НЕТ 8071
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А сам Папа Карло не хочет Буратинку проведать. "Кто-то приедет", - Мингарелли заявил, что в Брюсселе обсудят, кто из представителей ЕС посетит инаугурацию Зеленского - Цензор.НЕТ 8071
 показать весь комментарий
 
 
***********, избивалка у тебя не выросла еще.
 показать весь комментарий
 
 
Владимир Матов‏ @1964Matov 3 ч.3 часа назад

Путин опоздал на встречу с Помпео на три часа.
Поговорили. Итоги:
-Крым - это Украина
-Деокупация Донбасса
-Санкции не снимут
-Готовят новые пакеты санкций
-В Европе начались военные учения войск США по отражению возможной военной агрессии России.
По-моему, афигенно поговорили.
 показать весь комментарий
 
 
Не, Ксюша, это Помпео офигенно подождал ***-ла-ла-ла. Ты прикинь, если бы тот опаздал часов на 5? Глядишь, и не было бы. Уже недоразумения под назвой рашка.
 показать весь комментарий
 
 
подіваюсь, воно і до Трампа запізниться. "Хтось приїде", - Мінгареллі заявив, що в Брюсселі обговорять, хто з представників ЄС відвідає інавгурацію Зеленського - Цензор.НЕТ 9114
 показать весь комментарий
 
 
Мертвая тусовка. Лучше бы в биллиард покатали.
 показать весь комментарий
 
надіюсь ізраїльська делегація буде у повному складі ...всім Сенедріоном приїдуть поздоровляти ...
 показать весь комментарий
 
Не факт, это у нас Беня фигура, а для них он просто г....
 показать весь комментарий
 
 
После того как поставили памятник Петлюре в Виннице, да еще в еврейском квартале, отношение к Украине в Израиле, не очень
 показать весь комментарий
 
PS: а эти "ктото" могут и не ехать ...для украинской ЗЕМЛИ есть надёжный инвестор ...правда с КАЗЛАМИ придётся немного "доработать" ... ну это вопрос технический ...сами выдохнут
 показать весь комментарий
 
Судя по новостям последних дней, главное что бы соизволил приехать адвокатишка, с темным прошлым, некто Джулиани. Это ж нужно до такого дожиться, что бы какой то жуликоватый адвокат указывал что то президентам или официальным представителям иностранного государство что то подобное. А может ему вообще официально запретить въезд в Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Пропоную ЄС, щоб задовольнити Узеленьского, відправити клоунів з цирку.
 показать весь комментарий
 
 
Пенсу точно нечего в Украине делать - дома нехай сидит и своего клована сторожит.
Моника Левински разве шо... "Кто-то приедет", - Мингарелли заявил, что в Брюсселе обсудят, кто из представителей ЕС посетит инаугурацию Зеленского - Цензор.НЕТ 2452
 показать весь комментарий
 
Насправді усі ті штуки "А хто приїде..." - так, воно може й має який то там сенс, але такий собі. Бо президент все одно сам потім повинен їхати до тих, хто для України потрібен та важливий. Бо ми ще не таке "велике цабе". Також важливо, що й як він буде робити, на дип.рівні. Це дуже важливо, та й найбільше лякає невизначеністю.
 показать весь комментарий
 
Кстати, а кто это нечто? (не без шуток)?
 показать весь комментарий
 
Так переобулись же все от страху перед Зесептиконами и давно потеряли работу. Или опять у Зебилов что то не по плану пошло?
 показать весь комментарий
 
 
20 травня на всіх телеканалах з 5-00 ранку до 14-00 профілактика,нагадити так нагадити.
Чомусь згадалося про лисицю.Вона сама нори не риє,а приходить до борсючачої і постійно там гадить,гадить.Борсуку набридає дихати нечистотами і він сходить і риє собі нову,а ця курва вселяється.Отже дещо між нашими депутами і лисицею спільне є,це гадити де тільки можна,хоч і в своєму домі,хоча Україна для них,не дім,а полігон для накопичення статків
 показать весь комментарий
 
 
И на Г+Г профилактика будет...?? Вот же Беня какая сволочь....а вы зебилы ему верили как себе... "Хтось приїде", - Мінгареллі заявив, що в Брюсселі обговорять, хто з представників ЄС відвідає інавгурацію Зеленського - Цензор.НЕТ 1554
 показать весь комментарий
 
 
Ну шо ти с прівєтом це ні для кого не секрет, але до чого беня і Зеонбуд який влаштовує профілактику на всьому цифровому телебаченні,ось в чом вопрос
 показать весь комментарий
 
 
Нагадив собі в нірці, а на інших звірят киває. От же йолоп!
 показать весь комментарий
 
Школота,не прогулюй уроки,бо дурнем так і залищишься
 показать весь комментарий
 
Ну да вроде не похож на скульптуру из Брюсселя Manneken Pis . Очень дешевая кавер версия.
 показать весь комментарий
 
Уборщица из аутсорсинговой компании - в самый раз.
 показать весь комментарий
 
Новий преЗЕдент вже мав розмову з одним великим преЗедентом з Молдови . Мабудь,було запрошення,щоб прибув,а заодно дасть пораду молодому ЗЕ- ,як керувати країною без підтримки парламенту!!! Важливий буде гість!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Кто-то приедет", - Мингарелли заявил, что в Брюсселе обсудят, кто из представителей ЕС посетит инаугурацию Зеленского
 
 
 
 
 
 вверх