 75% украинцев считают, что президент должен пойти на прямые переговоры с РФ для восстановления мира на Донбассе, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им.Яременко и Социологической группы "Рейтинг".
Так, согласно результатам социсследования, презентованным в четверг 24,2% респондентов ответили, что президент Украины скорее должен пойти на прямые переговоры с Москвой, 50,8% - безусловно должен, 7,7% - скорее не должен, 8,4% - безусловно не должен, а 9% затруднились ответить.
Кроме того, 36,2% опрошенных ответили, что для восстановления мира на Донбассе президент безусловно должен пойти на прямые переговоры с руководством так называемых "Л/ДНР", 19,2% - скорее должен, 12,4% - скорее не должен, 20,3% - безусловно не должен, а 11,9% затруднились ответить.
Также 65,3% респондентов ответили, что Украина должна идти на компромиссы ради восстановления мира и возвращения территорий, 21,3% - ответили, что не должна, а 13,5% затруднились ответить.
Среди прочего, 49,2% опрошенных граждан считают, что вопрос о статусе неподконтрольных территорий Донбасса необходимо выносить на всеукраинский референдум, 29,8% выступили против вынесения этого вопроса на референдум, а 21,1% затруднились ответить.
Также согласно опросу, 39,9% поддерживают предоставление неподконтрольным территориям Донбасса особого статуса как варианта решения проблемы с данными территориями, 18,5% - считают таким вариантом официальное признание того, что в ближайшие годы данные территории не могут вернуться в Украину, и будет их полная изоляция, 17,3% - за продолжение боевых действий, направленных на полное восстановление контроля Украины над этими территориями, а 24,3% затруднились ответить.
Кроме того, 48,9% опрошенных заявили, что поддержали бы предоставление неподконтрольным территориям Донбасса автономии в составе Украины для мирного урегулирования конфликта, 33,5% - не поддержали бы такое решение, а 17,6% затруднились ответить.
Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 тыс. респондентов. Стандартная погрешность выборки не более 1,83%.
Сепарье гребанное!!!
Прямі перемовини потрібні у ВІДКРИТОМУ форматі. Люди повинні розуміти передмови і наслідки прийняття рішень. Тільки тоді можна їх питати
А кто в киеве хочет продолжения войны и продуцирует "патриотычни" гасла, не забывая набивать свой карман, зарабатывая на нашей крови - вперёд, в окопы на Донбасс. Вас хоть не жалко будет.
Рост:
***** -- 1,7 (подрос за 20 лет)
Зеленский -- 1,7 (вики)
Порошенко -- 1,84 (вики)
И говорят о многом, садясь на шпагат, главное не порвать промежность.
И посмотрим каковы будут проценты за федерализацию Украины Путиным. А можно в качестве агитации за неделю до соцопроса свежие фото из Донецка и Луганска. Где людям будет интересно узнать, что в Донецке нет ни жд ни аэропорта только ОДИН! на весь город автовокзал Южный и шесть лет комендантский час .
То есть вся хитрость в постановке вопросов в манипуляции общественным мнением.
А дальше вообще полный маразм. Все кремлевские хотелки, приправленные призывами к украинской вате, которая, сидя на диване, очень "устала от войны". А для тех, у кого зрение -6, ключевые лозунги выделены шифтом.
Грубо работаешь. За такую дешевку хозяин тебе не заплатит.
Не думаю, что блазень добьётся большего. Хоть бы не профукал что есть.
75% живут в другой стране, в другом информационном поле. Поэтому и "коррупция -- наибольшая опасность для Украины".
В угоду Зебилу.
Вопрос только - зачем публиковать столь очевидную ложь?