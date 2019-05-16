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 Политика Украины
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 75% украинцев считают, что президент должен пойти на прямые переговоры с РФ для восстановления мира на Донбассе, - опрос

Для восстановления мира на востоке Украины президент страны должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев, а 55,4% выступают за прямые переговоры с руководством так называемых "Л/ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им.Яременко и Социологической группы "Рейтинг".

Так, согласно результатам социсследования, презентованным в четверг 24,2% респондентов ответили, что президент Украины скорее должен пойти на прямые переговоры с Москвой, 50,8% - безусловно должен, 7,7% - скорее не должен, 8,4% - безусловно не должен, а 9% затруднились ответить.

Кроме того, 36,2% опрошенных ответили, что для восстановления мира на Донбассе президент безусловно должен пойти на прямые переговоры с руководством так называемых "Л/ДНР", 19,2% - скорее должен, 12,4% - скорее не должен, 20,3% - безусловно не должен, а 11,9% затруднились ответить.

Также 65,3% респондентов ответили, что Украина должна идти на компромиссы ради восстановления мира и возвращения территорий, 21,3% - ответили, что не должна, а 13,5% затруднились ответить.

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Среди прочего, 49,2% опрошенных граждан считают, что вопрос о статусе неподконтрольных территорий Донбасса необходимо выносить на всеукраинский референдум, 29,8% выступили против вынесения этого вопроса на референдум, а 21,1% затруднились ответить.

Также согласно опросу, 39,9% поддерживают предоставление неподконтрольным территориям Донбасса особого статуса как варианта решения проблемы с данными территориями, 18,5% - считают таким вариантом официальное признание того, что в ближайшие годы данные территории не могут вернуться в Украину, и будет их полная изоляция, 17,3% - за продолжение боевых действий, направленных на полное восстановление контроля Украины над этими территориями, а 24,3% затруднились ответить.

Кроме того, 48,9% опрошенных заявили, что поддержали бы предоставление неподконтрольным территориям Донбасса автономии в составе Украины для мирного урегулирования конфликта, 33,5% - не поддержали бы такое решение, а 17,6% затруднились ответить.

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Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 тыс. респондентов. Стандартная погрешность выборки не более 1,83%.

Источник: https://censor.net.ua/n3127203
 
   
 Топ комментарии
 
а 55,4% выступают за прямые переговоры с руководством так называемых "Л/ДНР".
Що курили ті, хто це писав?
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это те самые 73% из слуг урода из народа...
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Опять хреновый Рейтинг!!! Хватит манипулировать!! Это опрос среди Коломойского, Зеленского, Рабиновича, Медведчука, Червоненко и прочего шлака!
Сепарье гребанное!!!
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Соцопитування з ціх питань. - повна дурня. У людей нема цілостної картини реального положення речей через кулуарні домовленості з низки питань "кулуарної політики Порошенко".
Прямі перемовини потрібні у ВІДКРИТОМУ форматі. Люди повинні розуміти передмови і наслідки прийняття рішень. Тільки тоді можна їх питати
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Конечно надо сделать всё для прекращения войны и восстановления территориальной целостности Украины, в том числе вернуть шельф острова Змеиный.
А кто в киеве хочет продолжения войны и продуцирует "патриотычни" гасла, не забывая набивать свой карман, зарабатывая на нашей крови - вперёд, в окопы на Донбасс. Вас хоть не жалко будет.
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Ай розумнику. А як вернуть територіальну цілісність без війни? Рецепт є?
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Не спамьте этого приколиста, чуть выше было уже написано про таких.
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Завдання уряду консолідувати громадян на перемогу над русссофашистськими окупантами і паралельно знищувати агентів ***** у силових структурах,яких щедро розплодив Порохло.
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Такая инфа попалась:
Рост:
***** -- 1,7 (подрос за 20 лет)
Зеленский -- 1,7 (вики)
Порошенко -- 1,84 (вики)
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шось вышеупомянутые конторы в последнее время рейтинги определенного толка с определенной цифрой пилить начали
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Интересные цифры.
И говорят о многом, садясь на шпагат, главное не порвать промежность.
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Перепись д.....в продолжается. Их количество в Украине есть constanta.
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А Ылита считает что президент должен только ленточки перерезать и воровать.
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Амбіції політиків не варті і одного життя нашого військового!!!Мінск не працює, Європі воно не потрібно,а хлопці гинуть, молоді здорові...Тільки прямі жорсткі,конкретні переговори.Тут Росії не буде куди діватися. Да чи ні!!!Тут весь світ побачить що і як.
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Что за бред ?!!?! Какой еще опрос !? Походу, это или какой то вброс или подготовка к предательству !!!
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Про Зелёного тоже говорили, что это какой-то вброс и шутка. Оказалось нет, люди реально так думают...
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А давайте этим 73% зададим вопрос "Вы хотите что бы в Харькове, Запорожье была предложенная Путиным федерация, а попросту ЛДНР где пенсии не выше 6 000 рублей, а что бы получать в Украине, вам нужно будет делать различного рода телодвижения как делают это пенсионеры ЛДНР" ДА или НЕТ

И посмотрим каковы будут проценты за федерализацию Украины Путиным. А можно в качестве агитации за неделю до соцопроса свежие фото из Донецка и Луганска. Где людям будет интересно узнать, что в Донецке нет ни жд ни аэропорта только ОДИН! на весь город автовокзал Южный и шесть лет 75% українців вважають, що президент має піти на прямі переговори з РФ для відновлення миру на Донбасі, - опитування - Цензор.НЕТ 3868 комендантский час .

То есть вся хитрость в постановке вопросов в манипуляции общественным мнением.
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Переговоры готовятся помошниками, где все обговаривается до мелочей, а боссы лишь подписывают подготовленные итоговые бумаги. Встреча на высшем уровне без предварительных соглашений тет-а-тет - это ДОГОВОРНИЧОК (что очень любят бояре и олигархи)! Опасно с дьяволом садится играть за один стол, у него все карты крапленные, все равно обманет. Нужно сделать открытые публичные предложения по урегулированию проблемы и если в кремле с ними в принципе согласатся и готовы обсуждать ДЕТАЛИ, то создается рабочая группа для выроботки подробных и конкретных соглашений (механизма и алгоритма их реализации) и только после ее успешной подготовки можно и подписать эти соглашения (лично)!
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Фейк, никаго опроса не было, походу готовят общественное мнение для капитуляции.
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ДА не кто, не кого не отправит, Путин хорошо знает и понимает, что Зеленский не станет вести переговоры с МАРИОНЕТКАМИ с ЛДНР. Путин будет пытаться вначале САМ договариваться На своих УСЛОВИЯХ, а ВОТ Зеленскому - ПРИ правильном подходе, НУЖНО навязать обдуманно! свои УСЛОВИЯ, на которые Путин также сможет дать своё одобря. ПОЭТОМУ не нужно прикрываться лживым патриотизмом, В начале давайте вспомним сколько за пять лет и ПО настоящее время отдали свои жизни героев и ПАТРИОТОВ УКРАИНЫ, А сколько бойцов остались инвалидами!?, И до каких пор это будет продолжаться? СКОЛЬКО ЕЩЁ НУЖНО ПОЛОЖИТЬ НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТОВ УКРАИНЫ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ - ЛУЧШЕ ПЛОХОЙ МИР, ЧЕМ ХОРОШАЯ ВОЙНА.
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Оля ты бы сначала грамоте выучилась, прежде чем рассуждать делать выводы космического масштаба и космической глупости.
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Это кто тут про "лживый патриотизм" квакает? Лживый у тебя флажок на нике. Мне достаточно было прочитать первое предложение, чтобы понять, что это пишет очередная носительница руSSкого мира. Только эти дебилы умудряются так безграмотно писать на своем же родном языке.
А дальше вообще полный маразм. Все кремлевские хотелки, приправленные призывами к украинской вате, которая, сидя на диване, очень "устала от войны". А для тех, у кого зрение -6, ключевые лозунги выделены шифтом. 75% українців вважають, що президент має піти на прямі переговори з РФ для відновлення миру на Донбасі, - опитування - Цензор.НЕТ 5479
Грубо работаешь. За такую дешевку хозяин тебе не заплатит.
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Тепер ********* буже вигадувати сімдесятипроцентні опроси для виправдання кроків Коломойського?
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А эти 75% знают, что Порох проводил такие переговоры. Максимум, чего добился - "минские договорённости".
Не думаю, что блазень добьётся большего. Хоть бы не профукал что есть.
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75% українців вважають, що президент має піти на прямі переговори з РФ для відновлення миру на Донбасі, - опитування - Цензор.НЕТ 9902

75% живут в другой стране, в другом информационном поле. Поэтому и "коррупция -- наибольшая опасность для Украины".
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Сколько читаю за опросы и меня терзают смутные сомнения. Почему у меня ни разу ни чего не спрашивали????????????
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да это такая технология..социнжинерия..вообщем п#здешшш
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Мене ніхто не опитував. Але якби мені задали таке питання то "вопрошающий" отримав би в табло. А Интерфаксу потрібно влаштувати інтерфак.
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Израиль уже 50 лет ведет войну на самом деле не с арабами а с Росией и Ираном и никакие переговоры ничего не дали потому что требования Ирана и России таковы что Израиля вообще не должно существовать потому что они считают что это американский проект в ту же ситуацию попала и Украина и нам нужно идти по пути Израиля. Если меня спросят то я скажу что согласен отдать Крым и тот кусочек ордло в замен на вступление в НАТО потому что я как простой украинец понимаю что если мы пойдем на условия путина то он не остановится и начнет дальше захватывать другие регионы Украины пока не дойдет до границы с Польшей
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Замороженный конфликт в ПМР длится 26 лет, причем они в полноой изоляции. Сколько будет длится конфликт на Донбассе? 100, 200 лет? У них есть откуда получать все необходимое
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Совершенно верно.Ведь теперь уже понятно ,для чего была выдумана фраза "свинарчуками"--"Сидите тихо ,а то Путин нападёт--под шумок набивать карманы.Плюс к этому ,их дети не воевали,не сидели в окопах,их не оплакивали родные....Переговоры нужны,во всяком случае попытка их,для того,чтобы остановить ужасы войны--- но такие,которые будут выгодны обеим сторонам или их провал покажет истинный оскал кремлёвского "зверя"...
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Очевидная манипуляция.
В угоду Зебилу.
Вопрос только - зачем публиковать столь очевидную ложь?
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А напомни-когда твой Подебил войну Рашке объявил?Или хотя бы официально признал факт войны с Рашкой?
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а что от этого поменялось бы? Сразу война бы закончилась?
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Если ты про Барыгу - тау я жду - когда его посадят...
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А скільки з тих, хто за такі "переговори" бажають жити з бойовиками і окупантами в одній державі???!!!
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Очень сомневаюсь, что этот опрос какая-то из упомянутых контор проводила, а если и проводила, то результат явно не соответствует действительности... Опять начали народу по ушам ездить, готовя "народное мнение" к очередной гадости. Уже один раз наездили с рейтингом новоизбранного, убедив всех, что он самый большой, и теперь маемо этот вселенский стыд. Сейчас пытаются убедить, что только особый статус Донбасса (с пророссийскими гауляйтерами) нас спасет. Вот интересно, какая мерзота определяет повестку дня?
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Ладно, Украинцы, как хотите! Печаль.
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и на колени зеБлазню стать перед упырем кремлевским?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины75% украинцев считают, что президент должен пойти на прямые переговоры с РФ для восстановления мира на Донбассе, - опрос
 
 
 
 
 
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