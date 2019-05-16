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 Политика Украины, Экономика
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Все про:энергетика (1052) Евросоюз (12428) Мингарелли (188)

 Европейский союз хочет, чтобы продвижение реформ в нефтегазе и электроэнергетике шло быстрее, - Мингарелли

Европейский союз поддерживает Украину в сфере энергетики и рассчитывает, что реформы будут идти быстрее.

 Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли на круглом столе Европейской бизнес-ассоциации "Future simple or future indefinite" 15 мая, сообщают Українські новини.

"Много реформ было сделано в сфере энергетики. Особенно это касается секторов нефтегаза и электроэнергии. Мы хотим, чтобы дальнейшее продвижение реформ в этих сферах шло быстрее. Завтра у нас будет видео-конференция с Министром энергетики на тему анбандлинга Нафтогаза и переговоров с Газпромом для подписания нового контракта по транзиту газа до конца этого года. Поэтому да, мы очень поддерживаем Украину в сфере реформы энергетики", - отметил Мингарелли.

Ранее представители ЕС, ЕБРР, Европейского энергетического сообщества, Европейского инвестиционного банка и USAID в Украине заявили, что обеспокоены торможением запуска нового рынка электроэнергии.

Как ранее сообщалось, 15 мая в комитете Верховной Раде по ТЭК, ядерной политике и ядерной безопасности состоялся круглый стол, на котором рассматривался вопрос реформы рынка электроэнергии. Участники проголосовали за открытие оптового рынка электроэнергии с 1 июля, как это предусмотрено Законом Украины "О рынке электроэнергии".

Источник: https://censor.net.ua/n3127198
 
 
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Для Мангарелі тексти пишуть зі стелі. Тих реформ пересічному громадяну не видно, окрім підвищення тарифів. То такі заяви пусті.
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Невже і бізнесменам із ЄС перепаде кільканадцять лярдів вийнятих іх кишень простих українців?
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Реформы в Украине настолько быстрые, что проблески молнии по сравнению с ними, это бег черепахи, молодец Мингарелли, все замечает, его нужно было не Мингарелли назвать, а Зоркий Сокол сын Инчи-чуна
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безусловно самой поддерживаемой реформой станет повторение судьбы игналинской аэс
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слышу реформа- зверею, у нас реформа- это поднятие тарифов в угоду мингареллям
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Европейской стране - европейские тарифы!
Где это видано, что в Германии 1 кВт*ч электроэнергии для населения стоит $0,35 а в Украине всего только $0,06! Надо срочно вводить рынок электроэнергии в Украине, и выровнять тарифы до уровня развитых стран Евросоюза!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвропейский союз хочет, чтобы продвижение реформ в нефтегазе и электроэнергетике шло быстрее, - Мингарелли
 
 
 
 
 
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