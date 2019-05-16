 Создав условия для трудоустройства заробитчан внутри страны, Украина могла бы увеличить ВВП на 60 млрд долларов, - экономист Кущ

Вместо этого мы имеем лишь кумулятивное влияние на уровень ВВП и выравнивание платежного баланса за счет денежных переводов поступающих от мигрантов в страну. Такое мнение 112.ua озвучил экономист Алексей Кущ в статье "Будем платить за себя и за того дядю: Почему трудовая миграция ведет Украину в тупик".
"Находясь в Украине, 3 млн постоянных мигрантов и 5-6 млн маятниковых могли бы производить более 60 млрд долл. ВВП, если бы для этого были созданы условия. А это 50% от нынешнего уровня валового продукта. Вместо этого имеем кумулятивное влияние на уровень ВВП в размере 0,5% и выравнивание платежного баланса на несколько миллиардов в профиците, что стоит рассматривать как лишь краткосрочный позитивный эффект. Перед нами своеобразные весы, когда на одной чаше до 8 млрд долл. и 0,5% роста ВВП в условиях миграции, а на другой – 60 млрд долл. и до 50% роста ВВП при условии ее прекращения", - сказал Кущ.
Как известно, когда речь заходит о плюсах от трудовой миграции, ее сторонники традиционно называют два аспекта: валютные переводы мигрантов в Украину и 0,5% роста ВВП за счет этих поступлений. В то же время, по словам Куща, тема трансфертов у нас чрезмерно мифологизирована. Как правило, когда речь заходит о валютных переводах из-за рубежа, анализируется "голая цифра", а не их структура. Эксперт отметил, что по данным Мирового банка, общая сумма частных трансфертов в прошлом году составила 14 млрд долл., а НБУ дает несколько иные данные – 11 млрд долл: "Расхождение можно объяснить тем фактом, что примерно 3 млрд долл. украинцы тратят на проживание в странах, где работают. Там же платят налоги: несколько сотен миллионов долларов в год".
"Из 11 млрд долл., которые поступают в Украину, до 3 млрд долл. приходятся на схемные транзакции, когда по фиктивным договорам выполнения услуг на те же ФОПы заводится валюта, которая затем используется в теневой экономике и в коррупционном обороте. Из оставшихся 8 млрд долл. часть идет как оплата работы украинских специалистов на аутсорсе (тот же ИТ) либо как оплата за продажу товаров "хендмейд" на международных торговых площадках. Таких специалистов от 150 до 200 тысяч, и это так называемая внутренняя миграция. Что касается переводов от трудовых мигрантов, которые пребывают за рубежом более года, то их взнос крайне невелик – менее 1 млрд долл.", - пояснил 112.ua Алексей Кущ.
Что касается маятниковой миграции, по его словам, на нее приходится только несколько миллиардов поступлений.
По данным Министерства социальной политики, за рубежом постоянно работают 3,2 млн украинцев, а в принципе в процесс трудовой миграции вовлечены до 9 млн человек – четверть населения страны. И если в 2013 году количество трудовых приглашений для украинцев от Польши составляло 218 тыс., то уже в 2017 году возросло до 1,7 млн. Главным образом это происходит в связи с тем, что размер как минимальной, так и средней зарплаты в Украине значительно более низкий в сравнении со всеми странами ЕС, включая страны Восточной Европы. Компании на территории бывшей Восточной Германии платят сотрудникам в среднем 2700 евро, а в Западной Германии – 3300 евро. Размер минимальной зарплаты в Германии – 1600 евро. В Польше средняя зарплата составляет 1150 евро, а минимальная – около 550 евро. В Украине же с 1 января 2019 года минимальная зарплата составляет 4170 грн, или приблизительно 150 долл., а средняя зарплата колеблется в районе 9 тыс. грн.
ой, попугиваюсь я таких иканамиздав
Это так гениально.
А кто будет обеспечивать?
Царь своим указом?
Ликвидировать антинародную податковую и таможенную систему.
Минимальную зарплату всем "службовцям" с сокращением их поголовья вдвое, как и сократить ВР.
И экономика Украины восстановится.
-Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать ?
Подумала сова и говорит:
-Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны.
Побежали мыши радостно:
-Станем ежами! Станем ежами!
Вдруг одна остановилась:
-А кто-нибудь знает: как стать ежами?
Никто. Побежали обратно к сове.
-Сова! А как нам стать ежами???
-Мыши! Идите на @уй! Я не тактик, я - стратег !
Создавать это не к нему)))
Ну так создай ! Приведи в Украину инвесторов. Правда, в мире мало идиотов, которые согласятся вкладываться в страну где каждые пять лет кардинально меняется власть.
БОЛЬШЕ ИКСПЕРДОВ ХОРОШИХ И НУЖНЫХ!!!
подумать только - если бы рабу тут платили 700 баксов, то он бы не ехал "на клубнику". Слава нашим спасителям(заканчивает упаковывать "кравчучку")
Сезонное падение цен в Украине связано с тем что овощи продают крестьяне со своих огородов,а в ЕС это запрещено.
а у нас сначала ВСЕ вывезли , срубить бабла в валюте а теперь завозят, и опять бобло рубят.
И поэтому летом и осенью цены на овощи не падают.
За счет чего можно рубить бабло круглый год.
Там и написано что в Украине в отличие от стран ЕС цены на овощи падают в связи с сезонными колебаниями и якобы эксперту не ясно с чем связано такое падение.
Мы уже тут выяснили - с отсутствием овощехранилищ.
А дальше эксперт занимается манипулятивным пеиекручиванием,потому что летняя цена вынужденная,а зимняя цена комфортная для производителя овощей.
А эксперт называет колебание способом наживы,в отличии от стран ЕС,где по зимней цене овощи продаются круглый год.
Короче,гнать надо таких экспертов в шею.
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Что вы несёте, какие "овощехранилища"? Овощи у нас и в Европе давно уже хранятся у ритейлеров в услових не хуже любого овощехранилища, овощехранилище это пережиток позапрошлого века и СССР в частности, который кстати пытался от них избавиться с помощью тепличных хозяйств.
Выйдете из своего автомобиля и пройдите по простому базару.
Там крестьяне продают выращенное в своих личных хозяйствах.
Ты знаешь чем буряк отличается от свеклы?
Практически ничем.
Даже по цене они одинаковые.
Единственная разница это то что буряк используют для приготовления борща,а свеклу нет.
Смотри не перепутай.
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Вы вдумайтесь в простые эти строки. Вы брехун обыкновенный, который даже не знает где Украина находится.
если сравнить сезонную динамику цен в той же Польше, или в любой стране Европы, разница в сезонах составляет 1,5%, максимум - 2%
Ты троль обыкновенный.
На тебя не стоит тратить время.
Я не слежу за ценами на овощи в ЕС и в частности Польше,а обсуждаю информацию предыдущего оратора.
Если она не верная оспаривай ее там.
Я могу сказать только о том что происходит в Украине к которой ты не имеешь отношения,потому что уж больно много врешь.
И про отсутствие крестьян со своей продукцие на рынке и про то что она дороже чем аналогичная в магазинах,по причине экологической чистоты.
Где это "зеленой экологически чистой" дороже?
В Украине?
Вы не тот эксперт которого гнать надо?
Вам платят много денег за ваши экспертизы и вы даже не выглядываете в окно своего автомобиля,что бы посмотреть цены на овощи.
Там тебя разводят как лоха.
Выедь за пределы Киева и зайди на любой овощной базар.
Вот.
Ты бот такую херню несешь,как будто бы никогда не был в Украине.
У вас в Москве буряк дороже свеклы потому что экологически чистый?
Продукты с надписью BIO в среднем на 50% дороже аналогичных без такой надписи.
Аналогичная ситуация как минимум в Бельгии, Нидерландах, Дании и Германии.
Люди просто ё*нулись на BIO, как в своё время на ГМО.
Другой разговор, что в Украине этой надписи может не быть, но, имхо, "мальчик" имел в виду именно это.
А мы обсуждали цены на овощи в Украине и причины сезонного колебания.
Так что ваш мальчик обыкновенный троль.
Не надо украинцам на украинском сайте рассказывать о том что в Украине продается,кем,откуда и по какой цене.
в Украину пришло больше всего инвестиций.
но они шли мимо кармана нінешнего будкостроителя кума ющенка.
результат ее отставка.
сейчас за год меньше чем при ней за месяц приходоло инвесторов и инвестиций.
щодо Польщі: у неї є набагато більше можливостей повернути поляків з Німеччини, аніж Україні українців , АЛЕ це в рази дорожче ніж залишити українців в Польщі. Тому, як тільки намітиться бодай процент відтоку (дефіциту) робочої сили, Польша зреагує миттєво, з ще більш важкими наслідками для України, ніж є зараз...
Рабочие места, создайтесь! раз, два.
Создавайте рабочие места... Все такие грамотные. Нам нужны высоко-технологичные раб. места, ультра-современные технологии, предприятия...
Пока ***** нас держит, а быдло-население голосует за блазнив "по приколу", ни хрена у нас не будет.
Если б дело было только в зарплате - может я б и согласился. Но дело еще и в налогах и их расходовании, в качестве жизни, в социальных службах, в верховенстве закона...
Здесь за 30% от своей ЗП в виде налогов я имею годные дороги, аккуратный транспорт, почти чистые улицы (свиней везде хватает, но тут улицы таки убирают, а не делают вид), подъезд, в котором с пола чуть ли не кушать можно, больничку, в которой меня точно-точно примут и помогут, мне не страшно, что до меня по беспределу до*бутся менты и т.д.
В Украине я могу получить такую же ЗП в денежном выражении но и только.
Нет, я не трудовой мигрант. Да, мне горько писать этот коммент.