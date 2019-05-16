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 Экономика, Общество
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Все про:работа (421) трудовая миграция (189)

 Создав условия для трудоустройства заробитчан внутри страны, Украина могла бы увеличить ВВП на 60 млрд долларов, - экономист Кущ

Если бы мигранты, которые уехали на работу за рубеж, имели возможность трудоустроиться в Украине, они могли бы производить 60 млрд долл. ВВП - 50% от нынешнего уровня валового продукта.

Вместо этого мы имеем лишь кумулятивное влияние на уровень ВВП и выравнивание платежного баланса за счет денежных переводов поступающих от мигрантов в страну. Такое мнение 112.ua озвучил экономист Алексей Кущ в статье "Будем платить за себя и за того дядю: Почему трудовая миграция ведет Украину в тупик".

"Находясь в Украине, 3 млн постоянных мигрантов и 5-6 млн маятниковых могли бы производить более 60 млрд долл. ВВП, если бы для этого были созданы условия. А это 50% от нынешнего уровня валового продукта. Вместо этого имеем кумулятивное влияние на уровень ВВП в размере 0,5% и выравнивание платежного баланса на несколько миллиардов в профиците, что стоит рассматривать как лишь краткосрочный позитивный эффект. Перед нами своеобразные весы, когда на одной чаше до 8 млрд долл. и 0,5% роста ВВП в условиях миграции, а на другой – 60 млрд долл. и до 50% роста ВВП при условии ее прекращения", - сказал Кущ.

Как известно, когда речь заходит о плюсах от трудовой миграции, ее сторонники традиционно называют два аспекта: валютные переводы мигрантов в Украину и 0,5% роста ВВП за счет этих поступлений. В то же время, по словам Куща, тема трансфертов у нас чрезмерно мифологизирована. Как правило, когда речь заходит о валютных переводах из-за рубежа, анализируется "голая цифра", а не их структура. Эксперт отметил, что по данным Мирового банка, общая сумма частных трансфертов в прошлом году составила 14 млрд долл., а НБУ дает несколько иные данные – 11 млрд долл: "Расхождение можно объяснить тем фактом, что примерно 3 млрд долл. украинцы тратят на проживание в странах, где работают. Там же платят налоги: несколько сотен миллионов долларов в год".

"Из 11 млрд долл., которые поступают в Украину, до 3 млрд долл. приходятся на схемные транзакции, когда по фиктивным договорам выполнения услуг на те же ФОПы заводится валюта, которая затем используется в теневой экономике и в коррупционном обороте. Из оставшихся 8 млрд долл. часть идет как оплата работы украинских специалистов на аутсорсе (тот же ИТ) либо как оплата за продажу товаров "хендмейд" на международных торговых площадках. Таких специалистов от 150 до 200 тысяч, и это так называемая внутренняя миграция. Что касается переводов от трудовых мигрантов, которые пребывают за рубежом более года, то их взнос крайне невелик – менее 1 млрд долл.", - пояснил 112.ua Алексей Кущ.

Что касается маятниковой миграции, по его словам, на нее приходится только несколько миллиардов поступлений.

По данным Министерства социальной политики, за рубежом постоянно работают 3,2 млн украинцев, а в принципе в процесс трудовой миграции вовлечены до 9 млн человек – четверть населения страны. И если в 2013 году количество трудовых приглашений для украинцев от Польши составляло 218 тыс., то уже в 2017 году возросло до 1,7 млн. Главным образом это происходит в связи с тем, что размер как минимальной, так и средней зарплаты в Украине значительно более низкий в сравнении со всеми странами ЕС, включая страны Восточной Европы. Компании на территории бывшей Восточной Германии платят сотрудникам в среднем 2700 евро, а в Западной Германии – 3300 евро. Размер минимальной зарплаты в Германии – 1600 евро. В Польше средняя зарплата составляет 1150 евро, а минимальная – около 550 евро. В Украине же с 1 января 2019 года минимальная зарплата составляет 4170 грн, или приблизительно 150 долл., а средняя зарплата колеблется в районе 9 тыс. грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3127197
 
   
 Топ комментарии
 
Если бы бабушка была дедушкой, - то у неё был бы большой ВВП
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Жили-были мыши. Все их обижали. Однажды пришли мыши к сове:
-Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать ?
Подумала сова и говорит:
-Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны.
Побежали мыши радостно:
-Станем ежами! Станем ежами!
Вдруг одна остановилась:
-А кто-нибудь знает: как стать ежами?
Никто. Побежали обратно к сове.
-Сова! А как нам стать ежами???
-Мыши! Идите на @уй! Я не тактик, я - стратег !
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кто же при гопниках, барыгах и свынарчуках рейдерах будет зарывать деньги в "поле чудес".?
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Если бы бабушка была дедушкой, - то у неё был бы большой ВВП
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а если обеспечить рабочими местами в Украине всех китайцев, то ВВП вырастет ещё больше.

ой, попугиваюсь я таких иканамиздав
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Обеспечить рабочими местами.
Это так гениально.
А кто будет обеспечивать?
Царь своим указом?
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Проще простого.
Ликвидировать антинародную податковую и таможенную систему.
Минимальную зарплату всем "службовцям" с сокращением их поголовья вдвое, как и сократить ВР.
И экономика Украины восстановится.
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"Под нажимом государственного пресса трещит финансовая база и Лейбедева, и Пьятницы, и владельцев музыкальной лжеартели «Там бубна звон»." (с)
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КТО СОЗДАСТ МАРОДЕР ИЛИ БАЗАРНАЯ ТУПИЦА ВОРОВАВШАЯ ВСЮ ЖИЗНЬ И КУПИВШАЯ ДИПЛОМ
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Жили-были мыши. Все их обижали. Однажды пришли мыши к сове:
-Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать ?
Подумала сова и говорит:
-Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны.
Побежали мыши радостно:
-Станем ежами! Станем ежами!
Вдруг одна остановилась:
-А кто-нибудь знает: как стать ежами?
Никто. Побежали обратно к сове.
-Сова! А как нам стать ежами???
-Мыши! Идите на @уй! Я не тактик, я - стратег !
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Щас порохоботи пояснять що це і є справжне процвітання
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Он специалист по бесплатным советам.
Создавать это не к нему)))
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А как быть с работодателями, которые считают, что деньги фирмы надо тратить на Лексусы и виллы, а не на зарплату работникам?
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Надо самому стать работодателем и платить своим рабочим по миллиону
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Ну хотя бы не по миллиону,а долларов по 650 к 2021 году.
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Не верю . Украинцы большенство , а это 73 % деградировали ниже плинтуса. Некому двигать прогресс в Украине
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Та куди ж без тебе, казкового, подітися? От повертайся- відразу все налаштується!
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"если бы для этого были созданы условия"
Ну так создай ! Приведи в Украину инвесторов. Правда, в мире мало идиотов, которые согласятся вкладываться в страну где каждые пять лет кардинально меняется власть.
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кто же при гопниках, барыгах и свынарчуках рейдерах будет зарывать деньги в "поле чудес".?
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Нереформована судова влада та коррупція головні перешкоди для іноземних інвестицій
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Угу, запретить украинцам зарабатывать за границей 100 евро и заставить работать дома за 150 баксов.
БОЛЬШЕ ИКСПЕРДОВ ХОРОШИХ И НУЖНЫХ!!!
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можно создавать новые кварталы, так сказать трудовые коллективы народного творчества, первые 430 клоунов могли бы приступить к работе после выборов в раду.
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Все настолько просто? Спасибо Капитан Очковидность)
подумать только - если бы рабу тут платили 700 баксов, то он бы не ехал "на клубнику". Слава нашим спасителям(заканчивает упаковывать "кравчучку")
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А вы пробовали украинцам зарплату платить?
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Экономистам нельзя давать руль, они должны быть исполнителями... как только совковый экономист начинает управлять рынок превращается в мелкую распродажу, а что то создать мозги не позволяют
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основная задача экономиста выжать с гомосапиенса побольше и заплатить поменьше, а что он будет делать не важно, поэтому экономист без проблем работает сегодня на конфетной фабрике завтра в центробанке, а послезавтра экономистом тюрьмы.
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Так у Європі фермери проти української курятини тому що вона забирає у них робочі місця.
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економіст кущ, мабуть, добре рахує на каркуляторі.
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Колебание цен на овощи в течение года в Польше - 1,5%, в Украине - 210%"У нас разница в ценах летом - начало осени и зима - конец зимы равна 2 - 2,5 раза. Ни в какой стране мира такого не увидите. Более того, если сравнить сезонную динамику цен в той же Польше, или в любой стране Европы, разница в сезонах составляет 1,5%, максимум - 2%. В Украине - 200- 210%", - недоумевает эксперт. Монополии захватили рынок продуктов , и выращенные и произведенные в Украине продукты в ЕС дешевле чем в самой Украине. при правлении будкостроителей олигархов по другому и быть не может.
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Манипуляция.
Сезонное падение цен в Украине связано с тем что овощи продают крестьяне со своих огородов,а в ЕС это запрещено.
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там нет монополий и есть хранилища.
а у нас сначала ВСЕ вывезли , срубить бабла в валюте а теперь завозят, и опять бобло рубят.
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Да.
И поэтому летом и осенью цены на овощи не падают.
За счет чего можно рубить бабло круглый год.
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Враньё. Летом цены на овощи падают в несколько раз.
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Вы хоть обсуждаемую то информацию читали?
Там и написано что в Украине в отличие от стран ЕС цены на овощи падают в связи с сезонными колебаниями и якобы эксперту не ясно с чем связано такое падение.
Мы уже тут выяснили - с отсутствием овощехранилищ.
А дальше эксперт занимается манипулятивным пеиекручиванием,потому что летняя цена вынужденная,а зимняя цена комфортная для производителя овощей.
А эксперт называет колебание способом наживы,в отличии от стран ЕС,где по зимней цене овощи продаются круглый год.
Короче,гнать надо таких экспертов в шею.
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Мы уже тут выяснили - с отсутствием овощехранилищ.

==
Что вы несёте, какие "овощехранилища"? Овощи у нас и в Европе давно уже хранятся у ритейлеров в услових не хуже любого овощехранилища, овощехранилище это пережиток позапрошлого века и СССР в частности, который кстати пытался от них избавиться с помощью тепличных хозяйств.
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Что вы несете мальчик?
Выйдете из своего автомобиля и пройдите по простому базару.
Там крестьяне продают выращенное в своих личных хозяйствах.
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Для чего мне віходить из авто?Я утверждал что на рынках нет крестьян?Из авто надо выйти вам чтобюы не нести бред про "отсутсвие овощехранилищь" или "отсутствие паровозной тяги" или "отсутствие конюшен". Вы из какой деревни, любезный?
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Ольгинский,тебя тут держит администрация цензора для накрутки просмотров твоей ахинени?
Ты знаешь чем буряк отличается от свеклы?
Практически ничем.
Даже по цене они одинаковые.
Единственная разница это то что буряк используют для приготовления борща,а свеклу нет.
Смотри не перепутай.
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Идиот, буряк может быть вообще трёх видов как борщевой так и салатный, и о боги, ты этого не знал - кормовой!
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летом и осенью цены на овощи не падают.

==
Вы вдумайтесь в простые эти строки. Вы брехун обыкновенный, который даже не знает где Украина находится.
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В европе не падают.

если сравнить сезонную динамику цен в той же Польше, или в любой стране Европы, разница в сезонах составляет 1,5%, максимум - 2%

Ты троль обыкновенный.
На тебя не стоит тратить время.
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Дяденька, вы брешете. На момент сбора ранних сортов моркови и капусты в Польше их цена может возрасти в два-три раза, а тепличные помидоры в Польше стоят дороже на 60% от обычных.Ранний лук в Польше дорожает на 67% - до $0,23 за кг Вы лжун, тролль и ольгинец на окладе в одном флаконе.
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Мальчик,ты болен?
Я не слежу за ценами на овощи в ЕС и в частности Польше,а обсуждаю информацию предыдущего оратора.
Если она не верная оспаривай ее там.
Я могу сказать только о том что происходит в Украине к которой ты не имеешь отношения,потому что уж больно много врешь.
И про отсутствие крестьян со своей продукцие на рынке и про то что она дороже чем аналогичная в магазинах,по причине экологической чистоты.
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Дядя, о том, что в европе де ничего не падает писал ты. Если это не твои слова, обозначай как цитату, а не "это не мои слова". Ты запутался в собственных каментах. Продукция крестьян в Украине дороже магазинной, запиши себе это на лбу, тупой ольгинский троль.
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Бред полнейший.Падение украинских цен связано не с крестьянами, а с фермерами. Продукция крестьян всегда была и есть дороже фермерской, так как позхиционируется "зелёной и экологически чистой". Таким образом цена падает в тот момент, когда фермеры вывозят свою продукцию на прилавки.
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Мальчик?
Где это "зеленой экологически чистой" дороже?
В Украине?
Вы не тот эксперт которого гнать надо?
Вам платят много денег за ваши экспертизы и вы даже не выглядываете в окно своего автомобиля,что бы посмотреть цены на овощи.
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Дяденька"! Пройдись по рынку! Любой продавец тебе скажет как он помидоры выращивает без химии и поэтому ты таки должен переплачивать!
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Мальчик,не ходи по тому базару где ты ходишь.
Там тебя разводят как лоха.
Выедь за пределы Киева и зайди на любой овощной базар.
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Дяденька, прежде чем писать про Украину хоть побывайте в ней!
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Чудо лахтинское,ты со своей методичкой опять облажался.
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Тупица, прежде чем брать подряд из ольгино на украинские каменты, изучи обстановку.
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Вот.
Вот.
Ты бот такую херню несешь,как будто бы никогда не был в Украине.
У вас в Москве буряк дороже свеклы потому что экологически чистый?
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Обьясни своим восьмибитным мозгом, что конкретно отрицает твой камент?Отсутсвие сезонных колебаний в европе? Так они там доходят до 200-300% по отдельным овощам.
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Приезжай и зайди в местные супермаркеты.
Продукты с надписью BIO в среднем на 50% дороже аналогичных без такой надписи.
Аналогичная ситуация как минимум в Бельгии, Нидерландах, Дании и Германии.

Люди просто ё*нулись на BIO, как в своё время на ГМО.

Другой разговор, что в Украине этой надписи может не быть, но, имхо, "мальчик" имел в виду именно это.
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В Украине такого нет.
А мы обсуждали цены на овощи в Украине и причины сезонного колебания.
Так что ваш мальчик обыкновенный троль.
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Опять вы брешете. В моем городе есть такой магазин, я там был и видел всё своими глазами.
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Мальчик,прекрати врать и выкручиваться.
Не надо украинцам на украинском сайте рассказывать о том что в Украине продается,кем,откуда и по какой цене.
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Дядя, я украинец на украинском сайте. А вы засланная кацапятина, которая слышала звон но не знает где он.
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Тупица, прежде чем брать подряд из ольгино на украинские каменты, изучи обстановку.
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при "юлькеворовке "
в Украину пришло больше всего инвестиций.
но они шли мимо кармана нінешнего будкостроителя кума ющенка.
результат ее отставка.
сейчас за год меньше чем при ней за месяц приходоло инвесторов и инвестиций.
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Условия для трудоустройства это инвесторы. А инвесторы это рынок земли, депутатская неприкосновенность, кнопкодавство, открытые списки.
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Это кто эти условия должен создавать, олигархи которые держат народ на минималке а доходы выводят на Кипр? Ха-ха-ха!!!! Им проще завывать по своим говноТВканалам про гадких гостарбайтеров и отказаться от безвиза.
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Почему только в Польшу? Всему миру нужны рабочие руки, кроме украинских нуворишей.
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поки ви настворюєте робочих місць, займати їх вже буде нІкому, так що продовжуйте займатись аналізами: робіть і здавайте, здавайте і робіть...
щодо Польщі: у неї є набагато більше можливостей повернути поляків з Німеччини, аніж Україні українців , АЛЕ це в рази дорожче ніж залишити українців в Польщі. Тому, як тільки намітиться бодай процент відтоку (дефіциту) робочої сили, Польша зреагує миттєво, з ще більш важкими наслідками для України, ніж є зараз...
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как в анекдоте, про прапорщика: паровоз стой! раз, два.
Рабочие места, создайтесь! раз, два.
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Капитан "Очевидность".
Создавайте рабочие места... Все такие грамотные. Нам нужны высоко-технологичные раб. места, ультра-современные технологии, предприятия...
Пока ***** нас держит, а быдло-население голосует за блазнив "по приколу", ни хрена у нас не будет.
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Та ну нет.
Если б дело было только в зарплате - может я б и согласился. Но дело еще и в налогах и их расходовании, в качестве жизни, в социальных службах, в верховенстве закона...

Здесь за 30% от своей ЗП в виде налогов я имею годные дороги, аккуратный транспорт, почти чистые улицы (свиней везде хватает, но тут улицы таки убирают, а не делают вид), подъезд, в котором с пола чуть ли не кушать можно, больничку, в которой меня точно-точно примут и помогут, мне не страшно, что до меня по беспределу до*бутся менты и т.д.

В Украине я могу получить такую же ЗП в денежном выражении но и только.

Нет, я не трудовой мигрант. Да, мне горько писать этот коммент.
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Классу-гегемону, - криминальному олигархату, - абсолютно никак не нужен состоятельный труженик, сам себя обеспечивающий, сведущий и деятельный.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСоздав условия для трудоустройства заробитчан внутри страны, Украина могла бы увеличить ВВП на 60 млрд долларов, - экономист Кущ
 
 
 
 
 
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