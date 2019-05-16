 Заболотная предложила Зеленскому сделать из АП музей современного искусства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Фонда гуманитарного развития Украины и первый директор-основатель Мистецького Арсенала рассказала в интервью программе Hard Talk на канале ZIK.

"Я посоветовала Владимиру Зеленскому: не заходите в этот коррумпированный объект, в эти бронированные лифты, пропахшие мешками с деньгами. Не заходите на Банковую — сделайте из нее музей. Я уверена, если сделать из АП музей современного искусства (например, искусства за последние сто лет), то это будет самый популярный музей в Европе. Многие люди заходят увидеть, где тут жировали наши президенты, а заодно ознакомятся с искусством", — рассказала Заболотная.

По ее словам, в АП также может размещаться часть будущего музея Майдана.

Напомним, Владимир Зеленский перед вторым туром выборов в интервью "РБК-Украина" публично поддержал идею о переезде из нынешнего здания АП:

"Чем там вообще люди занимаются сейчас? Почему их так много? Куда идут такие деньги? Откуда такие бюджетные расходы на Администрацию? (…) Я сказал своим ребятам: ищите какой-то ореп space, какой-то unit интересный".

Наталия Заболотная также подчеркнула, что музеи современного искусства являются важными центрами культурного туризма в Европе, обеспечивающими экономику целых городов и регионов.

Она сообщила, что тема развития экономики Украины за счет культурного потенциала будет обсуждаться на международном форуме Ukrainian ID, который 7-8 июня пройдет в Каневе.

"Я абсолютно убеждена — не может быть развитой экономики в обществе, которое переживает гуманитарный дефолт. Все должно развиваться синхронно. В этом году темой форума будет "Революция ценностей" — ценностей как цели. Зачем нужно наращивать ВВП, если этот рост работает только на олигархов, выводящих деньги из страны? Нам нужна гуманизация экономики и новая стратегия безопасности страны, в которой главный субъект — это человек", — отметила Заболотная.