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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
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Все про:Администрация_Президента (1473) Зеленский (1240) музей (516) Заболотная (1)

 Заболотная предложила Зеленскому сделать из АП музей современного искусства

Наталия Заболотная во время президентских выборов посоветовала Владимиру Зеленскому переехать из Администрации Президента, а само здание сделать музеем современного искусства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Фонда гуманитарного развития Украины и первый директор-основатель Мистецького Арсенала рассказала в интервью программе Hard Talk на канале ZIK.

"Я посоветовала Владимиру Зеленскому: не заходите в этот коррумпированный объект, в эти бронированные лифты, пропахшие мешками с деньгами. Не заходите на Банковую — сделайте из нее музей. Я уверена, если сделать из АП музей современного искусства (например, искусства за последние сто лет), то это будет самый популярный музей в Европе. Многие люди заходят увидеть, где тут жировали наши президенты, а заодно ознакомятся с искусством", — рассказала Заболотная.

По ее словам, в АП также может размещаться часть будущего музея Майдана.

Напомним, Владимир Зеленский перед вторым туром выборов в интервью "РБК-Украина" публично поддержал идею о переезде из нынешнего здания АП:

"Чем там вообще люди занимаются сейчас? Почему их так много? Куда идут такие деньги? Откуда такие бюджетные расходы на Администрацию? (…) Я сказал своим ребятам: ищите какой-то ореп space, какой-то unit интересный".

Наталия Заболотная также подчеркнула, что музеи современного искусства являются важными центрами культурного туризма в Европе, обеспечивающими экономику целых городов и регионов.

Она сообщила, что тема развития экономики Украины за счет культурного потенциала будет обсуждаться на международном форуме Ukrainian ID, который 7-8 июня пройдет в Каневе.

"Я абсолютно убеждена — не может быть развитой экономики в обществе, которое переживает гуманитарный дефолт. Все должно развиваться синхронно. В этом году темой форума будет "Революция ценностей" — ценностей как цели. Зачем нужно наращивать ВВП, если этот рост работает только на олигархов, выводящих деньги из страны? Нам нужна гуманизация экономики и новая стратегия безопасности страны, в которой главный субъект — это человек", — отметила Заболотная.

Источник: https://censor.net.ua/n3127196
 
   
 Топ комментарии
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Музей коррупции. Гелетея поставить простым охранником у входа.
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А почему Гелетея? Глава коррупции и всего ворья разве Гелетей был? Имени соевого кондитера Педро Мальдивского, ну или на худой конец, Лолиты Кокориной.
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Только Гелетея - билетером. На кассиром, бо он сдачу отсчитать прраввильно не сможет никогда, а "проклачуючим талончики". Инструмент ему дать какой-нить блестящщщый, сяючий, зализный. И медну бляху на кашкета, на всього лоба.
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В день приведение к присяге Владимира Зеленского на главных телеканалах Украины и радиостанциях запланированы профилактические работы.
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нельзя так резко! Нужно, как орут рузькоязычные зебилы, постепенно.. как з українською мовою
Заболотная предложила Зеленскому сделать из АП музей современного искусства - Цензор.НЕТ 1440
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а ты,дебил? на каком языке тут срёшь, на удмуртском шоли?
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Ещё можно там цех по производству зефира сделать, чтобы порошенко никуда не выезжал с насиженного места, а выходил каждый вечер на балкон и давал обещания вернутся через год. От этого зефир только слаще бы был.
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ага.. пока вазелин будет имитировать презЕдентство - со сцены 95го квартала Заболотная предложила Зеленскому сделать из АП музей современного искусства - Цензор.НЕТ 9061
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Правильно - всем зебилам по зефиру! Заболотна запропонувала Зеленському зробити з АП музей ********* мистецтва - Цензор.НЕТ 8338
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правильно разваливайте киев и его историю. Херачте все! Раду взорвите! Заболотная предложила Зеленскому сделать из АП музей современного искусства - Цензор.НЕТ 8958
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я візьму на озброєння. картинка зачот! в ній ПРЕКРАСНО ВСЕ
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той дмитрик то рідкісна **** погань!

все як Петлюра казав ***** гірше москаля, і воно так і є
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теперь вазелин ТОЖЕ будет орать "в мине стриляли!" Заболотна запропонувала Зеленському зробити з АП музей ********* мистецтва - Цензор.НЕТ 5855
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о да! как так и надо - президент-то виртуальный вырисовывается! ему для записи роликов для инстаграмма и офиса 95 квартала хватит!
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Сейчас будут печатать высказывания всех городских сумасшедших. Даже в российской либеральной прессе сейчас материалы об Сенцове. А "патриотические "Цензор и Укр правда печатают разную хренотень и выдают за новости.
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а после конфискаций там можно будет сделать подобие Лувра или Эрмитажа
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кто эта тупая овца?!. почему её тупое мнение тиражирует Цензор?!
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та пошла она к зебеням..-ещё одни говорящие трусы-не берите в голову
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Правильно!,за бабки налогоплатильщиков!,денег же валом в бюджете!
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Людоньки!Нарешті!Дочекалися!
З понеділка доляри по 8!
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Кінець епохи бідності. Пацан сказал, пацан сделает. Зуб дайот!
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Караул! Это дебилье по всему Миру развелось!!! В США в конгресс избрали 2 домохозяек!!! Ходят по парашам сенатским селфи устраивают! Гопки скачки устраивают в библиотеке Конгресса, он-лайн репортажи писаные своими куриными мозгами в инет сливают! Хотя мы впереди планеты всей! Правда не там где нужно! "Мудрий український нарід" избрал клоуна в президенты! Это конечно ноу хау!!!
Это дебилье одинаково мыслит!!! Они и Белый Дом под пивбар могут переделать!!!
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АП можна перенести в Жовтневий палац... або в цирк.
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В цирк...и стол для презЕдента установить прям на арене....
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только в передвижной шапито !

и каждую неделю менять город
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Почне з 01135 Київ, пл. Перемоги, 2. Україна; +38 - 044 - 236 39 39 ... Заболотна запропонувала Зеленському зробити з АП музей ********* мистецтва - Цензор.НЕТ 513
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Зе страной управлять думает? Или в фишечки играться будет?
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Фишечки раздадут только тем кто получит "ксивы"....
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Будинок з химерами? Щось в цьому є. Може саме вони і впливають негативно на президентів.
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прєдлагаю заболотной нічєго нє прєдлагать.
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Філармонію. Спеціалізовану на клавішних.
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А що переїдуть за адресою: 01135 Київ, пл. Перемоги, 2. Україна; +38 - 044 - 236 39 39 ... Заболотна запропонувала Зеленському зробити з АП музей ********* мистецтва - Цензор.НЕТ 289
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Зельцман своей цицюркой нарисует картин похлеще Малевича и привлечет миллиарды инвестиций
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Какая записная дура, настоящая кухарка, занималась бы гуманитарным фондом и не лезла в государственную политику. Заболотна: "Навіщо потрібно нарощувати ВВП"? У нее не "гуманитарный дефолт", а дефолт головного мозга.
Заболотна: вместо АП "шукайте якийсь ореn space, якийсь unit цікавий". Давайте вместо всех госучреждений сделаем какие-то "юниты цикавые". Сферическая дура.
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еще одна больная на голову))) не место красит человека ,а человек место
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"Зачем нужно наращивать ВВП, если этот рост работает только на олигархов выводящих деньги из страны?" Источник: https://censor.net.ua/n3127196

Если в узеленского все такие иканамизды то нам скоро точно капец.
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не занимайтесь хернёй, гуманитарии..... особенно, когда реальной работы выше коломойшиной крыши
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Ооо,норм. А скок АП как недвижимость стоит????)))))))))
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