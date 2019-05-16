EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1901  10
Все про:ВР (22850) законопроект (2044) ГБР (308)

 Рада разрешила ГБР создавать оперативные подразделения

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5395-д по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований. "За" проголосовали 277 народных депутатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Одной из главных норм законопроекта является введение должности оперативного работника, что позволит разблокировать создание оперативных подразделений ГБР. Также законопроект уточняет перечень подразделений, которые могут осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

"Полгода работает Государственное бюро расследований. 11 000 уголовных производств. 645 работников по всей Украине, 349 следователей и - ни одного оперативного работника, так как из-за технической ошибки в законе о ГБР мы не можем объявить конкурсы на эту должность. Оперативно-розыскные действия в процессах ГБР осуществляют работники других правоохранительных органов. При этом, почти 5000 производств ГБР касаются тех же правоохранителей", - заявил во время выступления в Верховной Раде Директор ГБР Роман Труба.

Он сообщил, что после того, как Закон вступит в силу, ГБР объявит конкурс на оперативные должности, и призвал желающих принять в нем участие. "Учитывая опыт прошлых конкурсов в ГБР, в них принимают участие тысячи кандидатов. Убежден, что мы сформируем мощные оперативные подразделения ", - добавил Труба.

Смотрите также: Депутат горсовета Чернигова и директор коммунального предприятия попались на взятке 50 тыс. долл., которую вымогали у застройщика, - ГБР. ФОТОрепортаж

В то же время, в части проведения конкурса на руководящие должности Закон Украины "О Государственном бюро расследований" остался в старой редакции - была исключена норма, которая передавала полномочия проводить конкурс на часть должностей от внешней комиссии к внутренним комиссиям ГБР.

Как известно, внешняя комиссия состоит из представителей Президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины и проводит конкурс на 170 должностей (директора территориальных управлений, руководители подразделений центрального аппарата ГБР и все работники подразделений внутреннего контроля). За три года по результатам конкурсов были назначены на должности 40 человек.

"Сегодня главное, что у нас будут оперативные подразделения. В то же время, мы подготовили комплексные изменения в законодательство, связанные с деятельностью ГБР, и будем добиваться их принятия ", - подытожил Труба.

Источник: https://censor.net.ua/n3127195
 
 
 Топ комментарии
 
новые рты появятся для того, чтобы грецкие орехи грызть, молодые зубы крепкие, быстро будут свое пузо набивать
 показать весь комментарий
 
Из кармана налогоплатильщиков,зашибись!
 показать весь комментарий
 
Дармоедов куча, а в государстве бардак. Надо брать не количеством тупаков, а качеством сотрудников.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
новые рты появятся для того, чтобы грецкие орехи грызть, молодые зубы крепкие, быстро будут свое пузо набивать
 показать весь комментарий
 
 
Константин, без оперативной информации - нехер (не с чем) следакам работать, кстати и некому делать сопровождение криминального судопроизводства (коротко, что бы адвокатура бабло судьям не заряжала).
 показать весь комментарий
 
 
носки за 20 евро штука уже закупили??

если что, то могут им из антикор бюро отдать -
им оные теперь не понадобятся -
распускают их - артем холодниций спалился на отдыхах в угодиях -
******** квадрациклы и хеннеси ...за счет бабла от криминала.
 показать весь комментарий
 
 
Ну слава Богу. А то секретари и следаки.
Я висел на должность 3 мес.
 показать весь комментарий
 
Из кармана налогоплатильщиков,зашибись!
 показать весь комментарий
 
 
Денис, между прочим я полностью оплачиваю налоги (и с пенсии дерут аналогично), и с работы (включая разовые командировки в интересах"конторы"). Да, мне добавляется выслуга (ее и так как грязи), но очень мало находится желающих "прокатиться".
 показать весь комментарий
 
Дармоедов куча, а в государстве бардак. Надо брать не количеством тупаков, а качеством сотрудников.
 показать весь комментарий
 
 
ждем-с закупок носков для новоиспеченного "спецназа" по...500 гривен за пару!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада разрешила ГБР создавать оперативные подразделения
 
 
 
 
 
 вверх