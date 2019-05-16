 На должности премьер-министра украинцы хотели бы видеть Тимошенко, Смешко или Бойко, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы "Рейтинг".
Так, согласно результатам социсследования, обнародованного в четверг в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", на вопрос, кого из политических деятелей, указанных в списке, респонденты бы хотели видеть главой правительства после возможной смены состава Кабинета министров, 10,2% ответили, что Ю.Тимошенко, 10% - И.Смешко, 9,7% - Ю.Бойко, 8,8% - действующего главу Кабмина Владимира Гройсмана, 7,1% - лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.
Еще 4,4% опрошенных хотели бы видеть премьером лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 3,9% - действующего президента Украины Петра Порошенко, 3,7% - лидера партии "Самопомич", мэра Львова Андрея Садового, 2,6% - председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, 2,3% - бизнесмена Игоря Коломойского, 2,1% - экс-премьера Арсения Яценюка, 0,5% - мэра Киева Виталия Кличко, 0,4% - министра внутренних дел Арсена Авакова, 11% - другого политика. Еще 23,3% затруднились ответить.
Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и г.Киеве. Всего было опрошено 3 тыс. респондентов. Стандартная погрешность выборки не более 1,83%.
удивлён ,что у юльки-жульки такая маленькая цифра)))
могла в раз семь-восемь больше нарисовать)
но,не было бы так смешно,как грустно - РЕВАНШИСТЫ ПОДЫМАЮТ ГОЛОВЫ(
А че...?
Правильные украинцы видят во главе страны двух Вованов!
Пи. си. Зразу скажу, що я за пороха навідь на 1-х виборах не голосував, не те що на цих.
Спочатку голосують за віртуального кандидата, мотивуючи це тим, що хочемо змін, хочемо нових облич. І тут же хочуть в прем'єри Юльку, рига або КГБіста часів Кучми.
Вже ж як хочете нових облич, так будьте послідовними у всьому.
В нас в бюлетні крім Пороха, Зе, Юлі і кількох ригів було ще 3 десятки кандидатів, і що серед цих 30 не знайшлось жодного достойного і більш-менш чесного, що треба знову наступати на ті самі граблі?
Вчиться у Європи, налажав раз - все іншого шансу не буде. Вляпався хоч в якийсь скандал - все дорога в політику закрита назавжди.
Юлька - це вже історія, забудьте про неї. В неї був шанс, вона ним не скористалася.
Більше того, ще в 2007, при її прем'єрстві, я зразу сказав, що нам буде жопа з її популізмом. Тоді і почали копати яму нашій країні своїми "потужними рехвормами".
ТОЛЬКО она способна вытянуть страну из этого пятилетнего дер.ма.
Все остальные....бег по кругу.
Бабломойцкий уже попродавал в Герцлии должностя, приехал проконтролировать, чтобы мимо кассы нихто не прошёл.