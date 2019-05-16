 Изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности - единственное, ради чего этот состав Рады должен работать, - Сыроид

Об этом сказала журналистам в кулуарах парламента вице-спикер Оксана Сыроид, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"В нынешнее время для подготовки торжественного заседания достаточно суток", - отметила она.
Говоря о том, каких первых шагов она ожидает от нового президента, Сыроид отметила, что хотела бы увидеть стратегию Владимира Зеленского по внешней политике и национальной безопасности.
"Это то, что меня беспокоит больше всего. И что я хочу услышать от главы государства", - заявила Сыроид.
Также по ее словам, Зеленский должен инициировать отставку действующего Генерального прокурора Юрия Луценко: "Нынешний Генпрокурор одна из наиболее токсичных фигур для любого президента, поэтому искренне рекомендую новоизбранному президенту, как можно скорее взяться за увольнение нынешнего Генпрокурора Луценко".
Относительно вопроса возможного роспуска Зеленским Верховной Рады Сыроид сказала: "Не хочу даже говорить про роспуск парламента. Если будет считать нужным, то он (Зеленский. – Ред.) примет решение о роспуске".
При этом вице-спикер считает, что у действующего состава Рады есть шанс и время радикально изменить избирательное законодательство и отменить депутатскую неприкосновенность.
"Это едва не единственное решение, ради которого этот парламент должен работать. Именно обещание изменить избирательную систему, также как и отмена депутатской неприкосновенности, - то с чем депутаты шли в 2014 году после Майдана", - констатировала Сыроид.
жареный петух клюнул
И еще!!! Сироид забыла импичмент ПеРезиденту!!! Я думаю что это случайно? Или ,,,,
оцените ..лять самомнение - вся Украина должна подготовится к воцарению. Отак,- ни больше ни меньше...
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ЭТА БЕЗДЕЛЬНИЦА СЫРОИД ИЗ САМОНЕМОЧИ ТОЖЕ ХОЧЕТ ПОДОЛЬШЕ ПОБЫТЬ У КОРМУШКИ
У ВАС ДЛЯ ЭТОГО БЫЛО 5 лет!!! НО ВЫ ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!!
А ЗА ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ, ВЫ ХОТИТЕ ПОБОЛЬШЕ НАВОРОВАТЬ.
зачем из них давить что-то давить,
они что тюбик с зубной пастой??
хотя бы с пастой, а то с дерьмом тюбик,
хотя упакован был красиво - с евро этикеткой.
украины 2000 км против танков - и
рыть не трактором, а чайными ложками
и ногтями с маникюром
ооох как устанууут.
не переживай аксана, через месяц каникулы летние до сентября - набирайся сил,
загорай,
расслабляйся -
как гаварится - перед смертию не надышешься.