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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22850) Зеленский (1240) избирательный закон (138) инаугурация (314) Луценко (7480) неприкосновенность (892) отставка (2359) Сыроид (231)

 Изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности - единственное, ради чего этот состав Рады должен работать, - Сыроид

За 4 дня Украина успеет подготовиться к инаугурации Владимира Зеленского.

Об этом сказала журналистам в кулуарах парламента вице-спикер Оксана Сыроид, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"В нынешнее время для подготовки торжественного заседания достаточно суток", - отметила она.

Говоря о том, каких первых шагов она ожидает от нового президента, Сыроид отметила, что хотела бы увидеть стратегию Владимира Зеленского по внешней политике и национальной безопасности.

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"Это то, что меня беспокоит больше всего. И что я хочу услышать от главы государства", - заявила Сыроид.

Также по ее словам, Зеленский должен инициировать отставку действующего Генерального прокурора Юрия Луценко: "Нынешний Генпрокурор одна из наиболее токсичных фигур для любого президента, поэтому искренне рекомендую новоизбранному президенту, как можно скорее взяться за увольнение нынешнего Генпрокурора Луценко".

Относительно вопроса возможного роспуска Зеленским Верховной Рады Сыроид сказала: "Не хочу даже говорить про роспуск парламента. Если будет считать нужным, то он (Зеленский. – Ред.) примет решение о роспуске".

При этом вице-спикер считает, что у действующего состава Рады есть шанс и время радикально изменить избирательное законодательство и отменить депутатскую неприкосновенность.

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"Это едва не единственное решение, ради которого этот парламент должен работать. Именно обещание изменить избирательную систему, также как и отмена депутатской неприкосновенности, - то с чем депутаты шли в 2014 году после Майдана", - констатировала Сыроид.

Источник: https://censor.net.ua/n3127190
 
   
 Топ комментарии
 
4,5 роки маструбували, а тепер, типу щось змінять... Нафіг!!! усі скопом...
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Вполне логично, но это нужно было делать с самого начала. Поздно Клара пить Боржоми...
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надо же проснулись - а 5 лет че думали? Изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности - единственное ради чего этот состав Рады должен работать, - Сыроид - Цензор.НЕТ 2663
жареный петух клюнул Изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности - единственное ради чего этот состав Рады должен работать, - Сыроид - Цензор.НЕТ 1086
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Вполне логично, но это нужно было делать с самого начала. Поздно Клара пить Боржоми...
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4,5 роки маструбували, а тепер, типу щось змінять... Нафіг!!! усі скопом...
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100%!!! Веры в то, что они решат эти два основных вопроса за 5 месяцев - ноль! А накрасть ещё смогут достаточно! Да и законов корявых напринимать ещё с три короба можно, глядя на пример показанный хромым бегимотом!
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Не нафиг..ненадо....на гилляку или к стенке...на выбор...у нас же демократия
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надо же проснулись - а 5 лет че думали? Изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности - единственное ради чего этот состав Рады должен работать, - Сыроид - Цензор.НЕТ 2663
жареный петух клюнул Изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности - единственное ради чего этот состав Рады должен работать, - Сыроид - Цензор.НЕТ 1086
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Сироид представляє малу фракцію,претензії до панамських патріотів,жопоблока,волі олігархів та інших мафіозних кланів
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если эти негодяи депутаты, таки примут новый избирательный кодекс с открытыми списками, то им можно после окончания каденции даже по пачке шоколадного драпжже выдать, за счет личного избирательного фонда порошенко, который этот мародер умудрился получить в государственном бюджете
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А если и закон про отмену недоторканности и импичмент прогАлАсуют, тогда им Шо всем путевки в Египет за нас счет давать?
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Єгиптом "побрєзгуют"... Не нижче Мальдів...
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Не ну я ж по себе ровняю Зміна виборчої системи та скасування депутатської недоторканності - єдине, заради чого цей склад Ради має працювати, - Сироїд - Цензор.НЕТ 2647 Я дальше Египта не могу... Ну разьве, что в Одесу или Кириловку Зміна виборчої системи та скасування депутатської недоторканності - єдине, заради чого цей склад Ради має працювати, - Сироїд - Цензор.НЕТ 2647
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хватит и проездных на общественный транспорт, чтобы могли в прокуратуру вовремя и без пробок приезжать
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Оксана, ты жтутА недавно распиналась Шо ни один законопроект по инаугурации не наберет большинства. А один и набрал, даже конституционное большинство. Шо то поШло не так? Изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности - единственное ради чего этот состав Рады должен работать, - Сыроид - Цензор.НЕТ 6979
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Слово РАБОТАТЬ несовместимо с нынешним составом зРады.
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Їх слово - комуніздить... при чому усе підряд - гроші, надра, власність...
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начните с неприкосновенности, а там главное вовремя захлопнуть для депутатов границу...
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ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАНОСТІ... Изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности - единственное, ради чего этот состав Рады должен работать, - Сыроид - Цензор.НЕТ 7224 До бабки можна не ходити, бо це значить вибори у Раду. Самонеміч- ліквідуйтесь. Досить смердіти. Зрадники нікого не цікавлять. Для тих під кого вони лягають, це відпрацьований матеріал. Для тих кого вони зрадили, це бруд
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Вангую: Все фракции будут это поддерживать, но, по каким-то, от них не зависящим обстоятельствам, проголосовать не смогут.
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Сук,так ви на цих обіцянках і пролізли,з цього треба було починати,а не тільки намірюватись закінчувати,в морг значить в морг
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Вот именно...те из депутатов и полит. сил значительного калибра,кто за немедленный роспуск Рады.очень хотят снова в том же составе прийти в эту Раду по старому закону о выборах,но уже как "новоизбранные".Изменённый закон ограничит приход в Раду прошедших по коррупционным делам и криминальным депутатов.То есть,кто хочет действительно "работающую" следующие 5 лет Раду,должен потерпеть этот созыв эти несколько месяцев,но давить на принятие новых законов об отзыве депутатов и импичменте президента и нового закона о выборах (и с учётом того скандального нонсенса,устроенного Порошенко после оглашения итогов выборов с "назначениями-награждениями-указами" )
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Согласен, это на данный момент и есть те вопросы которые нужно решить безотлагательно. Но только нынешняя Рада на такие изменения не пойдет. И тут хоть распускай, хоть не распускай.
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они под этим предлогом только будут тянуть время
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Бред! сивой Сыроид! Может кроме есть вопросы экономики, государственности, мовы, гос устройства, обороны и прочее!!!
И еще!!! Сироид забыла импичмент ПеРезиденту!!! Я думаю что это случайно? Или ,,,,
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Таки сумел петро объединить Украину. Против себя.
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За 4 дня Украина успеет подготовиться к инаугурации Владимира Зеленского Источник: https://censor.net.ua/n3127190

оцените ..лять самомнение - вся Украина должна подготовится к воцарению. Отак,- ни больше ни меньше...
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Изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности - единственное, ради чего этот состав Рады должен работать, - Сыроид

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ЭТА БЕЗДЕЛЬНИЦА СЫРОИД Изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности - единственное, ради чего этот состав Рады должен работать, - Сыроид - Цензор.НЕТ 2477 ИЗ САМОНЕМОЧИ ТОЖЕ ХОЧЕТ ПОДОЛЬШЕ ПОБЫТЬ У КОРМУШКИ

У ВАС ДЛЯ ЭТОГО БЫЛО 5 лет!!! НО ВЫ ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!!

А ЗА ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ, ВЫ ХОТИТЕ ПОБОЛЬШЕ НАВОРОВАТЬ.
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чтото медленно сыроид ела сыр все пять лет. Почему необходимость сброса генитального алкаша появилась только сейчас? Или раньше нельзя было этого сделать и мешал реформизм и мыролюбность?
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Никогда не работали, поздно начинать...
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Сыроид все правильно говорит. А те кто думает что уже поздно, как минимум глуп и наивен. Любой нормальный политик вместо зеленского воспользовался этим шансом и продавил указанные моменты в раде. Потому что если ты декларируеш честность, то должен понимать что со старым избирательных законом в раду придут те же наглые рожи, и строить с ними новую страну невозможно. Если зеленский не воспользуются этим шансом, подтвердит я предположение что он глуп и рроыан в политике и его советники манипулируют им как куклой караюаса.
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...этим шансом и продавил указанные моменты....-



зачем из них давить что-то давить,
они что тюбик с зубной пастой??

хотя бы с пастой, а то с дерьмом тюбик,
хотя упакован был красиво - с евро этикеткой.




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сыроид еще за потужную и мыролюбную реформу здравоохранения не ответила.
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Я вам дивуюся. Не для того виродили через ТБ та ін. нашого ЗЕ, забезпечили для нього все необхідне та проросійське голосування вати по всій Україні (особливо на Сході і ПІвдні) , щоб він щось зробив для незалежної України. Його створили, щоб за ним путінськими руками в Україні - як мінімум, вернути все взад, як максимум(?) - Україну по Дніпро загребти в Росію.
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Від цьої Ради вже нічого ждати, кроми агонії, а чекали, довго чекали...
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ох какааая тяжкая работадля оксаны и ее потрнеров - как вроде построить ров вокруг
украины 2000 км против танков - и

рыть не трактором, а чайными ложками
и ногтями с маникюром

ооох как устанууут.

не переживай аксана, через месяц каникулы летние до сентября - набирайся сил,
загорай,
расслабляйся -
как гаварится - перед смертию не надышешься.
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Ты смотри,как заговорили?? А что вы,твари 5 лет делали?? Потоки делили???
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