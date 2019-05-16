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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1240) МВФ (2667) Данилюк Александр (322)

 Сейчас не время просить новую программу МВФ, - Данилюк

Новоизбранный президент Владимир Зеленский сможет принять первые решения, в частности, о проведении переговоров с Международным валютным фондом (МВФ), после назначения своей команды, полагает советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.

"Мы будем стараться как можно быстрее сформировать команду... Нужно иметь команду, только после этого возможно начало переговоров", - сказал он, выступая на конференции "Ukraine: Game of Trones. Finlal Season",проходящей в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас не время просить новую программу", - добавил Данилюк.

В то же время экс-министр финансов добавил, что наибольшим препятствием для получения Украины очередного транша МВФ может быть решение Конституционного суда отменить статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. При этом Данилюк уверен, что парламент примет новое законодательство об ответственности за незаконное обогащение.

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"Уверен, что (парламент. - Ред.) исправит это. Им идти на выборы... Если не примут, то будут говорить избирателям: "Нас устраивает решение Конституционного суда, которое убило борьбу с коррупцией в стране", - прокомментировал советник Зеленского.

Как отметил Данилюк в комментарии журналистам, команда должна быть сформирована вскоре после инаугурации. В то же время он поприветствовал назначение парламентом даты инаугурации президента на 20 мая.

"Решение уже есть - будем работать по 20 числу", - сказал советник Зеленского.

Помимо этого Данилюк сообщил, что не рассматривает возможность баллотироваться в парламент.

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Комментируя создание партии "Голос" Святослава Вакарчука и его заявление об участии в предстоящих выборах, Александр Данилюк указал на готовность создавать коалицию в новом парламенте со всеми, кто будет разделять принципы команды Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3127189
 
 
 Топ комментарии
 
Ну полгодика можно ЗВР распродавать шо клятый шокаладник насобирал. А там и 4-й сезон "слуги народа" подоспеет. И порошенка не забивайте, - он продолжает быть во всьом виноватым)
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Как не время?
А кінець епохи бідності тогда на когда переносится???????????
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Данилюк, хорош трепаться.
Ты уже подготовил для нью-гетьмана текст первого указа: "Доллар по восемь" ? Сейчас не время просить новую программу МВФ, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9743
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когда-то кричали про план Маршалла для Украины), чот попритихли)))
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Не парься! Всё будет хорошо! И с планами тоже. А то привыкли к кричащим п..9аболам. Финансовые вопросы любят тишину!
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вышел в гривну,жду бакинского по 8 - 8,79...
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Вообще то пора перестать что либо брать у МВФ. Надо перстать жить за счет будущего и начать конфисковывать наворованное в прошлом государственными ворами .
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Ты прям мадам очевидность! Не просветишь,солнце на востоке встает или на юге?
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а пенсии и выборы с чего спонсировать??? не с Рошено же с ДТЭКом в самам деле!!!))))
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Как не время?
А кінець епохи бідності тогда на когда переносится???????????
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на 5 річницю після зєлі -попустить трохи...
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А что там с программой на первые 100 дней?? Те недостающие 5% уже придумали или еще нет..?? Инаугурация через три дня...стоит поторопится...
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Так Голоборотько же был против МВФ, что за падстава насєлєнія?
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так голоротька уже и в раду хотят только 29 прОцентов
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А в кино мвф взяли и послали....зебилы мечтали что и в реалии так будет....
Опять бедненьких обманули.... Сейчас не время просить новую программу МВФ, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9310
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Шо характерно, ни одна порохоботина, с их слов, не смотрела ни Сватов, ни Слугу народа, но знают и сюжет и тексты сериалов наизусть😀😀😀
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так там же 8 млрд. не использованной Европейской помощи...
попросите МВФ пока не ехать... зачем ми кататься?
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Данилюк ещё не успел себе большие накладные карманы пришить к штанам, поэтому видно пока просить не время
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Ну полгодика можно ЗВР распродавать шо клятый шокаладник насобирал. А там и 4-й сезон "слуги народа" подоспеет. И порошенка не забивайте, - он продолжает быть во всьом виноватым)
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на 5 год Голоротька: друзі! клятий мародьор нікак нє успакоітся варавать!
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Доллар дешевеет, экспорт падает, импорт растёт. Чудеса )
И последний параметр в задаче: "цены в гривнах растут"
Задача для 3-го класса. "Скажите дети, в каких параметрах нас ****...ют?"
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"Доллар дешевеет, экспорт падает, импорт растёт. Чудеса )" Никаких чудес - при дешевом долларе выгоду получает импорт, потому и растет, экспорт загибается, но это очень временно. Как только импорт начнет съедать ЗВР, доллар поползет вверх, думаю что уже летом. Последний параметр - наша головная боль, каждый товар продается по той цене, по которой его покупают, хотя есть у местного бизнеса и свой подход - закон "лучше получить меньший доход, чем остаться без него" у нас не действует
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Можено и не просить, если заранее известно, что не дадут.
"Съесть то он съест, да кто же ему дасть"
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Миссия МВФ приезжает 21 мая, пусть везут бочку рассола
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""Сейчас не время просить новую программу", - добавил Данилюк." Источник: https://censor.net.ua/n3127189"

Не-а,в июне время платить проценты по кредитам МВФ.
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Данилюк, хорош трепаться.
Ты уже подготовил для нью-гетьмана текст первого указа: "Доллар по восемь" ? Сейчас не время просить новую программу МВФ, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9743
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Почему по 8?. Во время инаугурации Пороха был по 12
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"Сейчас не время просить новую программу"

Дефолт - это хорошо (И.В.Коломойский) Сейчас не время просить новую программу МВФ, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5363
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Взял обязательство, - выполни. Не выполнил, - бери новое.
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Пока дают, надо брать без смущения. Без помощи, без инвестиций не возродить экономику и не поднять зарплаты! Это азы капитализма. Да потом придётся отдавать, но " ...или ишак сдохнет, или падишах помрет " Ходжа Насреддин. МВФ и Европа уже обобрала Украину, неверной политикой, пусть раскошеливаются!
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"МВФ и Европа уже обобрала Украину, неверной политикой" А конкретно, в чем неверная политика?
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Понятно, успел позавчера в оптовом пункте купить баксы по 26,17.
Как чувствовал, что после вручения булавы и "возврата" Привата полетит бакс снова на 27 - 28 грн. и выше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСейчас не время просить новую программу МВФ, - Данилюк
 
 
 
 
 
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