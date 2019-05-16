 Приглашений не поступало, - Песков о возможном посещении Путиным инаугурации Зеленского

Об этом сообщает агентство "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

"В настоящий момент мне неизвестно о каких-либо планах о проведении контактов. И также, насколько я знаю, никаких не было приглашений, ни на каких уровнях. Я не знаю точно, какая практика на Украине, потому что, например, во многих странах инаугурация не предусматривает вообще посещение каких-либо зарубежных лидеров или гостей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получала ли Россия приглашение на каком-либо уровне участвовать в инаугурации Зеленского и планируется ли какой-то контакт с новым президентом после инаугурации.

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Как сообщалось, инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая.