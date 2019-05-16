 Приглашений не поступало, - Песков о возможном посещении Путиным инаугурации Зеленского

Об этом сообщает агентство "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.
"В настоящий момент мне неизвестно о каких-либо планах о проведении контактов. И также, насколько я знаю, никаких не было приглашений, ни на каких уровнях. Я не знаю точно, какая практика на Украине, потому что, например, во многих странах инаугурация не предусматривает вообще посещение каких-либо зарубежных лидеров или гостей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получала ли Россия приглашение на каком-либо уровне участвовать в инаугурации Зеленского и планируется ли какой-то контакт с новым президентом после инаугурации.
Как сообщалось, инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая.
Пи....пи.....пи....пи.....
Вы его жена, или "племянница"?
Але всі ми чудово розуміюємо, що саме капітуляція і стане початком кінця нашої країни.
«Один глаз покойника вывалился из орбиты и смотрит в сторону Запада, другой натянут, с обратной стороны лица, чуть ниже поясницы….»
СТРУМЕНТ
Не на що ж той кацап
На коршомці і грав,
Лиш сидів, бісів син,
Та й на губу свистав.
Але наш мужичок
- Знать, натура така,
- Лиш зачув голосок,
Так і тне тропака!
Так і тне та кричить:
«Таку матір твою!
Грай, кацапе!
А не то
- Інструмента поб'ю!»
10 августа [1859]
Руданський
Решим все сразу и Х...ло и люстрацию
Беня обещал лично перезвонить.
Но лучше в районе АРК, там у них с с истемой опознования ***** какя то Причем они сами понатыкали войск с несовместимыми системами ПВО (армейские и ВКС), станций РЭБ и активных РЭР. УЖОССС. Кацапы, как там учения проходят?
Там не только Украинцы, та очередь и по чартерам будет.
вас, сук, и в Крым никто не приглашал.