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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Коломойский (1028) национализация (148) Порошенко (17475) суд (22123) Данилюк Александр (322) Приватбанк (468)

 Решения судов относительно национализации ПриватБанка выгодны и Коломойскому, и Порошенко, - Данилюк

Решения украинских судов, которые могут отменить национализацию ПриватБанка, выгодны не только экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, но и действующему президенту Петру Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом на конференции Concorde Capital заявил советник избранного президента Владимира Зеленского Александр Данилюк.

"К сожалению, так совпало: интересы Коломойского понятны, но эти решения совпадают и с интересами Порошенко - он может получить мощный базис для критики нового президента и его команды", - сказал экс-министр финансов.

По его словам, решения судов по ПриватБанку свидетельствуют о том, что новым властям нужно начать свои реформы с изменений в судебной системе.

"Все это время нас пытались заверить, что эти изменения есть, но это не так. Вывод один - первое, что нужно сделать - это судебная реформа. Ее нужно делать быстро и не бояться", - отметил Данилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": $2 млрд, которые Коломойский требует за "ПриватБанк", можно погасить за счет долга его компаний, - советник Зеленского Страхова

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского: признал недействительным договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Позже Шестой апелляционный административный суд Киева оставил в силе решение суда первой инстации, который признал незаконной инспекционную проверку НБУ в ПриватБанке, на основании которой был получен вывод о дыре в капитале банка.

Замглавы НБУ Катерина Рожкова заявила , что регулятор будет настаивать на повторной национализации ПриватБанка, если отменит предыдущее решение Нацбанка о передаче банка в госсобственность.

Источник: https://censor.net.ua/n3127187
 
   
 Топ комментарии
 
Ах-ха-ха))) отето завернул. Таварисч геббельс просто плачет в сторонке.
Мы воруем а выгодно єто милиции которая может нас за єто посадить. Решения судов относительно национализации ПриватБанка выгодны и Коломойскому, и Порошенко, - Данилюк - Цензор.НЕТ 8499
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Ах-ха-ха. )) Т.е. Коломойский и Боголюбов получают материальную, вполне осязаемую выгоду, а Порошенко только повод покритиковать Зеленского. Ох, и выгода. Да таких выгод у Порошенко будет еще вагон и маленькая тележка.
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Да да.
Это петя виноват.
Это теперь одна и та же песня на пять лет.
Не интересно даже.
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Понимаете как хитро заходят ЗЕбилы:
Если ВАЗелин подарит Коломойше Приватбанк,
то это будет выгодно Порошенко....
А чтобы доказать что ему не выгодно - то он должен
молчать глядя на это воровство...)
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Обложили падлюки самого честного но бывшего президента...ну ниче, он в долгу не остался и наворовал на пять жизней вперед))
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По ходу вы падлюки - обложили всю Украину...
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У Зеленского Приват банк в тумбочке лежит, и ждет когда он будет подарен Коломойскому, наверное на день рождения Рішення судів щодо націоналізації "Приватбанку" вигідні і Коломойському, і Порошенку, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9565 .
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А 160 миллиардов гривень - которые заложили из бюджета Украины в долговую дыру Приват-банка - это то же Коломоскому отдадут? Что бы он повторно эту сумму прикарманил?
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Да да.
Это петя виноват.
Это теперь одна и та же песня на пять лет.
Не интересно даже.
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и твои высеры не интересны! а с пети и его порохоботства необходимо спросить..."по всей строгости"!
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Ольгинский сиди в своей лахте и не квакай.
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А может ты шухляду свинорыла закроеш??
Будете лизать петьке своему и на нарах
Кто запрещает?
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Ольгинские,вы что то поинтереснее придумайте кроме пети.А то вас даже самые упоротые перестанут читать.
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вы хоть базовые права и свободы, типа свободы слова, то признаете? сами не видите какие упоротые комментарии пишите?
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"свобода слова" говоришь? на "цензоре"?? я вчера из трехдневного бана только вышел за то, что посмел усомниться в об'ективности статьи! на "цензоре" лишь одно "базовое право" - свобода порохоботам БЕЗНАКАЗАННО обсерать все вокуг!
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Маячня смотрящого від Лондонського клубу ім. Ротшльдів.
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Сейчас нам расскажут как всем это выгодно, Беня прилетел и пошли истории...
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а вот и моль присыпанная нафталином, по фамилии Данилюк вылетела из платяного шкафа и решила попиарится на порошенко с коломойским. Иди назад в шкаф блеклая моль, ты уже была у гройсмана в министрах, теперь заройся в одежду и больше не выглядывай
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а кто вове его "рекомендовал"? забыл, порохобот????
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Сравним "совпадений интересов". Один грабанет страну на 2 лярда вполне ощущаемых денёг, второй - получит базис для критики
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Ах-ха-ха))) отето завернул. Таварисч геббельс просто плачет в сторонке.
Мы воруем а выгодно єто милиции которая может нас за єто посадить.
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ну это просто месседж ЗЕвыборцям на будущее : мы будем воровать, а вы за это получите базис для нашей критики Решения судов относительно национализации ПриватБанка выгодны и Коломойскому, и Порошенко, - Данилюк - Цензор.НЕТ 6025
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Супер! Хорошо сказано! Вам теперь будет хорошо!!!" - Мы воруем - Вы нас критикуете и смотрите 95 квартал!
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Ах-ха-ха. )) Т.е. Коломойский и Боголюбов получают материальную, вполне осязаемую выгоду, а Порошенко только повод покритиковать Зеленского. Ох, и выгода. Да таких выгод у Порошенко будет еще вагон и маленькая тележка.
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Чёрное это белое и наоборот. Дебилюк не оригинален.
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Нет, Данилюк. Для Пороха это теперь - никак. Он вообще сейчас будет появляться в информационном поле только для формирования своей партии.
Весь кошмар, который на вас надвигается, вы будете разгребать сами. Берегите свои шкуры, болваны.
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болваны те, кто привел их к власти. И болваны получили первый шар в лоб - воровать не грешно Решения судов относительно национализации ПриватБанка выгодны и Коломойскому, и Порошенко, - Данилюк - Цензор.НЕТ 4715
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Акваріум,почитай свої шедеври на рашці і не лізь нас повчати
ТУТ ВСЕ aquarius580
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А як там зразу після виборів буде звільнено всіх моряків,чи вже забув,хоч би ордени хлопцям вручив,так пороздавав ригам та жополизам своїм,петро як не збреше,сонце не зійде
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Каким образом это может послужить критикой Зеленского,если Зеленский не управляет решениями судов и сами эти решения принимаются ДО официального вхождения Зеленского в должность???...Что-то у этого Разумкова с разумом начинает барахлить...
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просто отмазки заранее пробуксовывать начали Рішення судів щодо націоналізації "Приватбанку" вигідні і Коломойському, і Порошенку, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1458
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Все все поняли и зашевелились как только прошел второй тур. Какая разница вступил официально или нет? Всем уже понятно, что у власти будет не опытный политик, а мудак клоун без мозгов. И командовать страной будут всякие "советники", а этот придурок будет просто место занимать.
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Имея большинство в РАДЕ, Порох будет как может подсирать Зеленскому. На постах свои люди, даже не палится ставить юристов с Рошена.
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Так собирались продать банк, уже передумали?
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Господа "порохоботы" запомните на будущее, от вас уже не требуется многого, запомните хотя бы тот факт, что упомянутые суды принимали решения во время президентства Порошенко!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешения судов относительно национализации ПриватБанка выгодны и Коломойскому, и Порошенко, - Данилюк
 
 
 
 
 
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