 РФ может прервать украинский транзит в следующем году и без запуска "Северного потока-2", - Коболев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в ходе Международной инвестиционной конференции "Game of thrones: final season?", организованной компанией Concord Capital и проходящей в Киеве в четверг.
"По нашим подсчетам, российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит, даже если не будет построен "Северный поток-2". При этом он может выполнять минимальные объемы поставки газа европейским потребителям в рамках существующих контрактов "Газпрома". Дефицит поставки газа в такой ситуации составляет приблизительно 5 млрд куб. м. Эти расчеты совпадают с расчетами нескольких крупных международных институтов", – сказал глава "Нафтогаза".
Он отметил, что в настоящее время "Газпром" осуществляет поставки газа в Европу в ускоренном темпе, чем создает дополнительные запасы ресурса, которые в настоящее время являются рекордными.
"Я так думаю, что именно для покрытия этого дефицита эти дополнительные запасы и создаются. Поэтому, по моей оценке, которую также разделяют и наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января 2020 года мы получим полное прекращение транзита, как это было в январе 2009 года, достаточно высокая", – сказал Коболев.
ЗЕпокращщеня уже наступило!
При Коболеве россия должна Украине 3$ млрд.
Еще вопросы будут?
Именно что защищаете.
Итак, к 20 мая готовь 25 000 долларов - заплатить долг Бене и паРаше)
добычи нет, паразиты нафтогаза есть. Все что о тебе надо знать. Остальное бла,бла,бла
за пару милиионов в месяц.
Можешь начинать слушать 6-й вальс Шостаковича .
..Ну и что помогли большие зарплаты в эффективности бизнеса ??
наверное... свою добычу ускорили...в разведку новых месторождений вложились...новые накопители-хранители заложили-построили... нет? а чё?
а...цену кругосветную+ и космическую...да и абонплату придумали... ну да..ну да!
С одной стороны, Раша агрессор, и идет жуткая авойна, с другой стороны надо заставить оккупанта, торговать через Украину. Здесь любят сравнивать несравнимое, а в годы войны Германия покупала азербайджанскую нефть, через территорию СССР?
откажись -слабо а квартиру развали
так и с трубой
а деньги будет зарабатывать сильно
озабоченная меркель
откажись -слабо а квартиру развали
так и с трубой
а деньги будет зарабатывать сильно
озабоченная меркель