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 Экономика
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 РФ может прервать украинский транзит в следующем году и без запуска "Северного потока-2", - Коболев

Российский "Газпром" имеет технические возможности отказаться от использования украинской газотранспортной системы (ГТС) даже в случае, если строительство альтернативного маршрута "Северный поток-2" не будет завершено

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в ходе Международной инвестиционной конференции "Game of thrones: final season?", организованной компанией Concord Capital и проходящей в Киеве в четверг.

"По нашим подсчетам, российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит, даже если не будет построен "Северный поток-2". При этом он может выполнять минимальные объемы поставки газа европейским потребителям в рамках существующих контрактов "Газпрома". Дефицит поставки газа в такой ситуации составляет приблизительно 5 млрд куб. м. Эти расчеты совпадают с расчетами нескольких крупных международных институтов", – сказал глава "Нафтогаза".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газовые переговоры с РФ возобновятся вероятно в июне: после инаугурации Зеленского и его разговора с Путиным, - Коболев

Он отметил, что в настоящее время "Газпром" осуществляет поставки газа в Европу в ускоренном темпе, чем создает дополнительные запасы ресурса, которые в настоящее время являются рекордными.

"Я так думаю, что именно для покрытия этого дефицита эти дополнительные запасы и создаются. Поэтому, по моей оценке, которую также разделяют и наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января 2020 года мы получим полное прекращение транзита, как это было в январе 2009 года, достаточно высокая", – сказал Коболев.

Источник: https://censor.net.ua/n3127185
 
   
 Топ комментарии
 
хммм.. при Порохе транзит был, а при преЗЕденьте транзит не будет..
ЗЕпокращщеня уже наступило!
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А какие у нас есть варианты отказаться от Коболева?
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в фейсбуку написать пост об отставке коболева и если он наберет 1000 лайков - уволить его
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А какие у нас есть варианты отказаться от Коболева?
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в фейсбуку написать пост об отставке коболева и если он наберет 1000 лайков - уволить его
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хммм.. при Порохе транзит был, а при преЗЕденьте транзит не будет..
ЗЕпокращщеня уже наступило!
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ты же кричал что идешь работать в школу трудовиком вася . детей **** не любишь?
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Вася? Це не ви в одязі POHUY на НСК Олімпійському масовку створювали
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Пане гіганте мислі - по вашому Пєдро Олексійович піддавався на газові подачки зловрєдного Путлєра?
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Це лише каже про те хто співпрацював з ****** і мертветчуком і наживався на крові.
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Что Порошенко сделал, чтобы заблокировать СП-2? Ничего.
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При ставлениках каламыги долг 74$ млрд перед россией
При Коболеве россия должна Украине 3$ млрд.
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так а шо за лохи 71 лярд(!) на парашу отдали ??
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Условия создала баба юля, а генерировал долг компания с контрольным пакетом каламыги.
Еще вопросы будут?
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государственный долг и долг компании каламыги ,как говорят в Одессе,- это две большие разницы... и только не подумайте шо я кого-то из них этим защищаю..
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Да, компания коломыги сгенерировал долг для Украины и его населения, который в итоге должен был нас лишить независимости.

Именно что защищаете.
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коболев это кусок чоколядного дерьма, который помнит только о своей маме живущей в америке.
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Ми тебе тоді на ремені поріжемо, а мільйони твої дітям загиблим віддамо. Sukin ти син, кобольев
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почнемо з тебе.. ))
Итак, к 20 мая готовь 25 000 долларов - заплатить долг Бене и паРаше)
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Для населения Украины газа собственной добычи хватает.На транзите наживаются Пинчук Ахметович Коболевы
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А жрать они что будут если не получат валюту за газ? Мох?)
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Стратег хренов Результат-конракта нет, денег от столькгольма нет Зато дюсельдорф +
добычи нет, паразиты нафтогаза есть. Все что о тебе надо знать. Остальное бла,бла,бла
за пару милиионов в месяц.
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О,ещё одно "всепропало" выползло,Кобелина ..твое место у параши вместе с чоколадным свинорылом .
Можешь начинать слушать 6-й вальс Шостаковича .
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"Для Украины потеря транзитного потока означает потерю 3 млрд долларов годового дохода, а это примерно 3% ВВП. То есть фактически мы можем за год потерять весь рост предыдущего года", - заявил руководитель НАК ....." - чувак получает сотни миллионов зп и видит будущее, х...вое будущее..

..Ну и что помогли большие зарплаты в эффективности бизнеса ??
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сотни триллиардов же и все засчет зубожилого населения страны. Ниче ща Каламыга наведет порядок.
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и где твой план Бэ.. на этот вполне реальный случай?
наверное... свою добычу ускорили...в разведку новых месторождений вложились...новые накопители-хранители заложили-построили... нет? а чё?
а...цену кругосветную+ и космическую...да и абонплату придумали... ну да..ну да!
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И это хорошо.Чем быстрее экономически отвяжемся от рашки тем лучше
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у нас появилась новая баба Ванга... путин то нападёт то отключит
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Украина сама должна отказаться от транзита, ведь это газ страны агрессора
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отказаться от транзита газа и ещё от девяти облэнерго..нах
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РФ может прервать украинский транзит в следующем году. (с) Возможно... Если США переключат ЕС на свой газ, то укр. ГТС заработает в реверсном режиме.
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США не смогут переключить ЕС на свой газ, там дураки есть, но очень мало. Американский газ на 40% дороже, и поставки не стабильны. США сами покупают газ с Ямала.
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Когнитивный диссонанс - это психическое состояние, сопровождающееся дискомфортом, вызванным несоответствием или несостыковкой в сознании ряда противоречивых идей и понятий.

С одной стороны, Раша агрессор, и идет жуткая авойна, с другой стороны надо заставить оккупанта, торговать через Украину. Здесь любят сравнивать несравнимое, а в годы войны Германия покупала азербайджанскую нефть, через территорию СССР?
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И что, в следующем году не будет премий в "Нафтогазе"? А за какие же средства тогда господам обновлять свой автопарк?! РФ може перервати український транзит наступного року і без запуску "Північного потоку-2", - Коболєв - Цензор.НЕТ 9314
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да **** взорвите эту трубу что бы о ней больше никогда не слышать, не будет трубы меньше будет зависимости от раши и быстрее перейдем на альтернативу газу
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Зачем взрывать? А реверс по чему качать?
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ты сдаеш в аренду квартиру
откажись -слабо а квартиру развали
так и с трубой
а деньги будет зарабатывать сильно
озабоченная меркель
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ты сдаеш в аренду квартиру
откажись -слабо а квартиру развали
так и с трубой
а деньги будет зарабатывать сильно
озабоченная меркель
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А що ж ви клювами клацали 5-ть років? А тепер верещете, що завтра нам відключать газ. Мабуть для того і верещите, якщо газ не відключать зовсім, то знову розкажите про перемогу, щоб виписать собі 100 млн премії.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРФ может прервать украинский транзит в следующем году и без запуска "Северного потока-2", - Коболев
 
 
 
 
 
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