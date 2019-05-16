 РФ может прервать украинский транзит в следующем году и без запуска "Северного потока-2", - Коболев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в ходе Международной инвестиционной конференции "Game of thrones: final season?", организованной компанией Concord Capital и проходящей в Киеве в четверг.

"По нашим подсчетам, российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит, даже если не будет построен "Северный поток-2". При этом он может выполнять минимальные объемы поставки газа европейским потребителям в рамках существующих контрактов "Газпрома". Дефицит поставки газа в такой ситуации составляет приблизительно 5 млрд куб. м. Эти расчеты совпадают с расчетами нескольких крупных международных институтов", – сказал глава "Нафтогаза".

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Он отметил, что в настоящее время "Газпром" осуществляет поставки газа в Европу в ускоренном темпе, чем создает дополнительные запасы ресурса, которые в настоящее время являются рекордными.

"Я так думаю, что именно для покрытия этого дефицита эти дополнительные запасы и создаются. Поэтому, по моей оценке, которую также разделяют и наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января 2020 года мы получим полное прекращение транзита, как это было в январе 2009 года, достаточно высокая", – сказал Коболев.