 Более 35% украинцев ожидают результатов работы Зеленского на посту президента через год, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом говорится в опросе центра "Социальный мониторинг", социологической группы "Рейтинг" и украинского института социальных исследований им. Александра Яременко.
На вопрос, когда станет точно понятно, справился ли новоизбранный президент с руководством страной, 35,5% респондентов ответили - через год. Через полгода результатов ожидают 26,2% респондентов, через 100 дней - 18,4%, через месяц или ранее - 3,9%. Сложно было ответить на этот вопрос 8,9% респондентов, а свой вариант предложили 7,1%.
Опрос был проведен центром "Социальный мониторинг", социологической группой "Рейтинг" и украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко.
Были опрошены 3 тыс. респондентов (от 18 лет и старше), стандартное отклонение +/-1,8%. Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая 2019 года.
Например - Что для страны лучше 7 миллиардов долларов ЗВР или 20 миллиардов?
Увеличение ЗВР это достижение правительства или нет?
В очереди в магазине тебе насчёт этого просветили или ты не читал, но можешь ответить?
Их ждет грандиозный облом.
Рекомендуется:
- Отдыхать от активных действий в предыдущие дни.
- Отложить серьезные дела.
Не рекомендуется:
- Начинать работу на новом месте.
Кто в ВР советовался с астрологами ?
Песенка для Зебобов....
Остров невезения
https://youtu.be/goFIxxWru78
Решта сподівається побачити зміни за 100 днів або пів року.
Нетерплячий нарід..
Обычно первый срок - 100 дней. За 100 дней уже все видно, куда и как будет или не будет движение. Может клоуну дать 10 лет на посмотреть?
1. 55% украинцев считает что Президенту надо выйти на переговоры с рф ради мира в ордло;
2. Премьером украинцы хотят видеть тимошенко, смешко или бойко
3. Большинство украинцев ждет результатов от Зеленского только через год.
Ну что еще объяснять надо? Лучше сразу напишите кто платит за такие опросы.