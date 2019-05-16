 Более 35% украинцев ожидают результатов работы Зеленского на посту президента через год, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом говорится в опросе центра "Социальный мониторинг", социологической группы "Рейтинг" и украинского института социальных исследований им. Александра Яременко.

На вопрос, когда станет точно понятно, справился ли новоизбранный президент с руководством страной, 35,5% респондентов ответили - через год. Через полгода результатов ожидают 26,2% респондентов, через 100 дней - 18,4%, через месяц или ранее - 3,9%. Сложно было ответить на этот вопрос 8,9% респондентов, а свой вариант предложили 7,1%.

Опрос был проведен центром "Социальный мониторинг", социологической группой "Рейтинг" и украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко.

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Были опрошены 3 тыс. респондентов (от 18 лет и старше), стандартное отклонение +/-1,8%. Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая 2019 года.