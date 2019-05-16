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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1240) опрос (1669) Президент (4261)

 Более 35% украинцев ожидают результатов работы Зеленского на посту президента через год, - опрос

Более 35% украинцев считают, что результаты работы Зеленского на посту президента будут видны через год.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом говорится в опросе центра "Социальный мониторинг", социологической группы "Рейтинг" и украинского института социальных исследований им. Александра Яременко.

На вопрос, когда станет точно понятно, справился ли новоизбранный президент с руководством страной, 35,5% респондентов ответили - через год. Через полгода результатов ожидают 26,2% респондентов, через 100 дней - 18,4%, через месяц или ранее - 3,9%. Сложно было ответить на этот вопрос 8,9% респондентов, а свой вариант предложили 7,1%.

Опрос был проведен центром "Социальный мониторинг", социологической группой "Рейтинг" и украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначением инаугурации Зеленского на 20 мая часть нардепов решила насолить украинскому народу и создала проблемы для зарубежных гостей, - Разумков

Были опрошены 3 тыс. респондентов (от 18 лет и старше), стандартное отклонение +/-1,8%. Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая 2019 года.

Более 35% украинцев ожидают результатов работы Зеленского на посту президента через год, - опрос 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127183
 
 
 Топ комментарии
 
виправдовувати вазеліна та орати "нас обманули!")
Более 35% украинцев ожидают результатов работы Зеленского на посту президента через год, - опрос - Цензор.НЕТ 5031
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Сказки с Г+Г не надо рассказывать. Посмотри таблицу, которую Лахта с Зерадой заспамливает, в которой расписано - что сделано при Порошенко.
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А зачем мне 1+1 или таблицы. ( я не подвержен теле пропаганде не то что оного , указанного канала, но и 3-4 х порошенковских ) мне достаточно того что я живу в стране и все сделанное вижу воочию, если не сказать ощущаю в любой сфере жизни.
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Правильно, чтобы выбирать подобных Зеленскому ничего не нужно знать и гордится тем - не читал, но знаю.
Например - Что для страны лучше 7 миллиардов долларов ЗВР или 20 миллиардов?
Увеличение ЗВР это достижение правительства или нет?
В очереди в магазине тебе насчёт этого просветили или ты не читал, но можешь ответить?
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во-во. шо ни зайду в АТБ, так минут 15 надо в очереди на кассу простоять, которых там аж шесть штук. зубажиння через всю голову.
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Сказочник, расскажи еще о том кто будет головами государственных администраций - самый низовой уровень президентской власти. А то сразу ВР, правительство.
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какіє рєзультати чекати від вови, якщо він п'ять років буде працювати днєвальним у афєріста каламойського? га?
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Пригадався один старий комікс, року приблизно 2011 або 2012 - доволі злий та цинічний, але в тему. Чому згадався? Він про тих, хто ************ від будь-якої логіки, не хоче бачити неприємних речей, і єдиний аргумент для них - "а, усьо какось будеть".


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Почти половина ожидает результатов в течении полгода
Их ждет грандиозный облом.
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20 мая день инаугурации Зеленского

Рекомендуется:
- Отдыхать от активных действий в предыдущие дни.
- Отложить серьезные дела.

Не рекомендуется:
- Начинать работу на новом месте.

Кто в ВР советовался с астрологами ?
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Цензор, вам не стидно давати посилання на сєпарські канали?
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...або два года. Папєрєднікі сильно нахалтурили ))
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Весь покрытый зеленью.... Понад 35% українців очікують результатів роботи Зеленського на посаді президента через рік, - опитування - Цензор.НЕТ 3368
Песенка для Зебобов....

Остров невезения

https://youtu.be/goFIxxWru78

Понад 35% українців очікують результатів роботи Зеленського на посаді президента через рік, - опитування - Цензор.НЕТ 3275



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35% це само долгождущие..

Решта сподівається побачити зміни за 100 днів або пів року.
Нетерплячий нарід.. Понад 35% українців очікують результатів роботи Зеленського на посаді президента через рік, - опитування - Цензор.НЕТ 8731
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будет видно в первые сто дней, если сразу не возьмётся то повторит путь януковича-порошенко
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я юлебот и мнение панамского патриота мне как то до лампадки.
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Да одни в СССР тоже собирались поворачивать реки вспять!!!!!Реки как текли так и текут...а тех людей и того СССР давно уже нет!!!!
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Все 7.8% поддержки БПП сидит в комментариях Понад 35% українців очікують результатів роботи Зеленського на посаді президента через рік, - опитування - Цензор.НЕТ 927 Сколько ваши комменты стоят?
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Через год?????????????
Обычно первый срок - 100 дней. За 100 дней уже все видно, куда и как будет или не будет движение. Может клоуну дать 10 лет на посмотреть?
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та он 2 года тока булаву цемать будет, какие тут дела...
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Сразу три опроса от этой группы:

1. 55% украинцев считает что Президенту надо выйти на переговоры с рф ради мира в ордло;
2. Премьером украинцы хотят видеть тимошенко, смешко или бойко
3. Большинство украинцев ждет результатов от Зеленского только через год.

Ну что еще объяснять надо? Лучше сразу напишите кто платит за такие опросы.
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КАКОЙ НАФИХ ГОД?? ******* ЕГО ЖЕ УПОРОТЫЙ ЛОХТОРАТ ПАВЕШАЕТ НА КАШТАНЕ В ПЕРВЫЕ 100 ДНЕЙ ЦАРСТВОВАНИЯ КАЛАМОЙШИ ПЕРВОГО.
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НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ И НАРОД ТАК ПОРАБОТАЛ !!! ЗАРПЛАТУ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАЛ, А РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕРЕЗ ГОД !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 35% украинцев ожидают результатов работы Зеленского на посту президента через год, - опрос
 
 
 
 
 
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