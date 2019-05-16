 Подал в СБУ заявление на экс-регионала Струка, который призывал убивать украинских солдат, а теперь засобирался в Раду, - Казанский. ДОКУМЕНТ

Об этом он сообщил у себя в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера Маси Найем (юрист и общественный активист. - Ред.) подал в СБУ заявление от моего имени и в дальнейшем, как адвокат, вместе со своей фирмой Миллер будет заниматься этим делом. Сам я не юрист, и вряд ли смогу общаться со спецслужбой так же предметно и компетентно, как квалифицированные юристы. А хочется, чтобы это дело действительно было доведено до логического финала. Человеку, призывавшему убивать украинских солдат, место на нарах, а не в нашем парламенте", - заявил Казанский.
Ранее уже сообщалось о том, что организатор незаконного референдума на Донбассе, открытый пособник вооруженных банд "ЛНР" экс-регионал Владимир Струк не только избежал наказания, но в скором будущем готовится стать депутатом Верховной Рады.
Славно потрудился для реванша Струков а теперь стоит и удивляется где его обещаная борьба с ригами.
2.На своему каналі в ютуб розповідав до чого донбас довели бойки та інші сепари
3.бийтеся об стінку самі,клоуни,хряка,відтягнули від корита нахавжди
Струк - інструмент гри на роялі у вищих ешелонах влади, так би мовити...
Відео перформансу в студію!
4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Да какая там внешняя политика... Пару раз пообщавшись с бэкающим-мэкающим Зеленским главы других стран постараются забыть само название "Украина". И сделают это с облегчением.
Да-да, с большим облегчением. А вы думаете, что все эти пять лет они вводили санкции против России, потому что просто хотели нам помочь?..
Увы, нет. Вот например Германия, у которой в 2013 году товарооборот с Россией составил 74,9 млрд. долларов. Из России нефть и газ, в Россию - автомобили и прочую продукцию с высокой добавочной стоимостью. Десятки миллиардов долларов, идущих в экономику Германии, на заводы, где трудятся и получают высокую зарплату граждане Германии. И тут вдруг к промышленникам приходит госпожа Меркель и говорит "мы тут захотели санкции на Россию наложить, так что больше вы туда ничего не продадите". Это та самая Меркель, которая в 2013-м лидер партии ХДС и хочет, чтобы её партию и её саму (или её преемника) выбрали граждане Германии, которые из-за этих санкций останутся без работы. И вот она зачем-то и как-то должна убедить рабочих и владельцев заводов, что так будет лучше, потому что в какой-то далёкой Украине Путин воюет "ихтамнетами". Нафига ей этот геморрой, нафига это германским промышленникам, нафига это германским рабочим?
То же самое с Францией, которая строила корабли для России, а потом была вынуждена нести убытки и искать другого покупателя. То же самое с Испанией, Австрией, Нидерландами, Данией - никому не хочется иметь проблемы, из-за того что проблемы есть у Украины.
Вы вообще представляете, каких усилий стоило Порошенко и его дипкорпусу убедить большинство цивилизованного мира нас поддерживать, помогать нам финансово и вводить против России санкции?.. Это **** ежедневный подвиг, я не могу это иначе расценить.
Всё что нужно, чтобы вернуть всё вспять - перестать совершать этот ежедневный подвиг. Просто перестать добиваться поддержки - и об Украине с удовольствием забудут. Тем более что санкции не нужно отменять - их сейчас нужно продлять каждые полгода, и однажды их просто не продлят.
Нет санкций - значит у России развязаны руки. Хочешь - пробивай коридор в Крым, хочешь - делай Новороссию до Днепра. Ну а если украинцы "устали ат вайны", выбрали президентом тупого клоуна и не хотят себя защищать, то почему это должен делать остальной мир?..
кін....засудити, а якщо не засуджується, то таки так, кінчити.