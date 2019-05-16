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 Политика Украины, Общество
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Все про:заявление (295) СБУ (13450) Струк (18) Казанский Денис (132) Найем Маси (54)

 Подал в СБУ заявление на экс-регионала Струка, который призывал убивать украинских солдат, а теперь засобирался в Раду, - Казанский. ДОКУМЕНТ

Журналист и блогер Денис Казанский заявил о том, что от его имени в СБУ направлено заявление о необходимости привлечь к ответственности экс-нардепа от Партии регионов Владимира Струка, который открыто поддерживал в 2014 году боевиков "ЛНР", проводил встречи с главарями террористов, а теперь собирается баллотироваться в украинский парламент по округу в Луганской области.

Об этом он сообщил у себя в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера Маси Найем (юрист и общественный активист. - Ред.) подал в СБУ заявление от моего имени и в дальнейшем, как адвокат, вместе со своей фирмой Миллер будет заниматься этим делом. Сам я не юрист, и вряд ли смогу общаться со спецслужбой так же предметно и компетентно, как квалифицированные юристы. А хочется, чтобы это дело действительно было доведено до логического финала. Человеку, призывавшему убивать украинских солдат, место на нарах, а не в нашем парламенте", - заявил Казанский.

Подал в СБУ заявление на экс-регионала Струка, который призывал убивать украинских солдат, а теперь засобирался в Раду, - Казанский 01
Подал в СБУ заявление на экс-регионала Струка, который призывал убивать украинских солдат, а теперь засобирался в Раду, - Казанский 02

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Ранее уже сообщалось о том, что организатор незаконного референдума на Донбассе, открытый пособник вооруженных банд "ЛНР" экс-регионал Владимир Струк не только избежал наказания, но в скором будущем готовится стать депутатом Верховной Рады.

Подал в СБУ заявление на экс-регионала Струка, который призывал убивать украинских солдат, а теперь засобирался в Раду, - Казанский 03

Источник: https://censor.net.ua/n3127181
 
   
 Топ комментарии
 
а почему такая патриотичная свинья как порошенко, вместе со своим кумом прогурором алкашом, до сих пор его не посадила?
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Поддерживаем, если ничего не делать, то все эти упыри щас повылазят под шумок.
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Струк действительно поддерживал сепаров .. много Луганчан это знают .., так же сепаров поддерживал тогдашний глава обладминистрации Престюк , который кроме того в 13-14 годах мотался на консультации в Москву .., Галенко выступал на митингах от сепаров ... да и Шахов общался с Престюком и Ефремовым пытаясь в 12 году стать депутатом РВ . И 5 лет ни СБУ ни прокуратура - ничего .. Кроме Ефремова все живут и здравствуют . Штепа и та на свободе ... В этом виноват Зеленский или порох... уверен , что все решалось через договорняки и бабки
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Так зеклован не против таких депутатов.
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а почему такая патриотичная свинья как порошенко, вместе со своим кумом прогурором алкашом, до сих пор его не посадила?
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Вся эта пуйня началась после того как мудрый украинский народ сделал свой выбор!
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барыги кляти, они еще и будующее цунами в Индонезии не предотвратили...
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Краще пізно, ніж ніколи, і тебе свиня-канстантин, до кучі треба - на випередження.
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Так Грицак пока и в товоих речах не видит. Хотя ты проплаченный Ольгинский тролляка. Сдырсни отсель!
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казанский похож на обутого вкладчика МММ)
Славно потрудился для реванша Струков а теперь стоит и удивляется где его обещаная борьба с ригами.
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Казанский президентом був чи в сбу працював?жоден сепар не сів,навіть ефремов подякуй мордатому упирю
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Казанський працював пі@дуном розганяючи зраду. Як виявилося на користь тих хто йому так "заважав".
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Порохоботи разом з ватниками живуть у паралельній,реальності,факти називають зрадою а свої фантазії видають за правду
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які факти, клоунобот? Казанський так боровся з порошенком із-за ригів що наборов ригів замість порошенка. Тепер хай головою в стінку б`ється.
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1.факт жоден сепар-чиновник не сів продовжують дерибанити Україну,разом з петром
2.На своему каналі в ютуб розповідав до чого донбас довели бойки та інші сепари
3.бийтеся об стінку самі,клоуни,хряка,відтягнули від корита нахавжди
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Це не факти а інфантильне скигління. Яке не має нічого спільного з реальністю. А фактом являється те що після того як завдяки казанським пішов Порошенко то на сцену якраз і вилізли всі самі вонючі риги а струк буде тепер сидіти в ВР. Це вже було в 2010 і ви ідіоти нічому не навчились...
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Досить скіглити,петін клоун,поясни краще як петро домовився з сепаром ахметкою це той хто закликав вивести українські війська з маріуполя та гудів і відроттердамили країну по повній 5 років
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скіглиш якраз ти з казанським. Я з вас просто сміюся.
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Дитячий садок, зеба, - це агритись на Порошенка за фейкову "здачу Маріуполя" і йти голосувати за клоуна з "встанєм на калєні перестав стрєлять".
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Откуда ты знаешь,против каких депутатов не против зеленый? У пороха спроси,чего он не сидит,а не чмекай здесь.
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Поддерживаем, если ничего не делать, то все эти упыри щас повылазят под шумок.
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Прізвище люто, скажено символізує.
Струк - інструмент гри на роялі у вищих ешелонах влади, так би мовити...
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Прізвище вказує на причетність до нового президента))) Зе буде продовжувати грати на піаніно Струком)))
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Порох грав зуєм на роялі?
Відео перформансу в студію!
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Просто невеличка копіпаста, повністю читати тут

4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Да какая там внешняя политика... Пару раз пообщавшись с бэкающим-мэкающим Зеленским главы других стран постараются забыть само название "Украина". И сделают это с облегчением.
Да-да, с большим облегчением. А вы думаете, что все эти пять лет они вводили санкции против России, потому что просто хотели нам помочь?..
Увы, нет. Вот например Германия, у которой в 2013 году товарооборот с Россией составил 74,9 млрд. долларов. Из России нефть и газ, в Россию - автомобили и прочую продукцию с высокой добавочной стоимостью. Десятки миллиардов долларов, идущих в экономику Германии, на заводы, где трудятся и получают высокую зарплату граждане Германии. И тут вдруг к промышленникам приходит госпожа Меркель и говорит "мы тут захотели санкции на Россию наложить, так что больше вы туда ничего не продадите". Это та самая Меркель, которая в 2013-м лидер партии ХДС и хочет, чтобы её партию и её саму (или её преемника) выбрали граждане Германии, которые из-за этих санкций останутся без работы. И вот она зачем-то и как-то должна убедить рабочих и владельцев заводов, что так будет лучше, потому что в какой-то далёкой Украине Путин воюет "ихтамнетами". Нафига ей этот геморрой, нафига это германским промышленникам, нафига это германским рабочим?
То же самое с Францией, которая строила корабли для России, а потом была вынуждена нести убытки и искать другого покупателя. То же самое с Испанией, Австрией, Нидерландами, Данией - никому не хочется иметь проблемы, из-за того что проблемы есть у Украины.
Вы вообще представляете, каких усилий стоило Порошенко и его дипкорпусу убедить большинство цивилизованного мира нас поддерживать, помогать нам финансово и вводить против России санкции?.. Это **** ежедневный подвиг, я не могу это иначе расценить.
Всё что нужно, чтобы вернуть всё вспять - перестать совершать этот ежедневный подвиг. Просто перестать добиваться поддержки - и об Украине с удовольствием забудут. Тем более что санкции не нужно отменять - их сейчас нужно продлять каждые полгода, и однажды их просто не продлят.
Нет санкций - значит у России развязаны руки. Хочешь - пробивай коридор в Крым, хочешь - делай Новороссию до Днепра. Ну а если украинцы "устали ат вайны", выбрали президентом тупого клоуна и не хотят себя защищать, то почему это должен делать остальной мир?..
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как же сбу будет отслеживать того..кто получит рос паспорт..если струков не видят Подал в СБУ заявление на экс-регионала Струка, который призывал убивать украинских солдат, а теперь засобирался в Раду, - Казанский - Цензор.НЕТ 5883
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Круто, так всім потрібно діяти, а не зважати на зеленського чи сусіда, молодці козаки, бо і самі до Ради хочуть, а нам краще, коли вовки гризуться, може і баранів в Україні поменшає))
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Струк действительно поддерживал сепаров .. много Луганчан это знают .., так же сепаров поддерживал тогдашний глава обладминистрации Престюк , который кроме того в 13-14 годах мотался на консультации в Москву .., Галенко выступал на митингах от сепаров ... да и Шахов общался с Престюком и Ефремовым пытаясь в 12 году стать депутатом РВ . И 5 лет ни СБУ ни прокуратура - ничего .. Кроме Ефремова все живут и здравствуют . Штепа и та на свободе ... В этом виноват Зеленский или порох... уверен , что все решалось через договорняки и бабки
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да, главными в предыдущем периоде власти были именно договорняки..., почему-то считалось, что с явными врагами Украины, ее территориальной целостности и далее по тексту..., можно и нужно договариваться, или подсадить на крючок..., а потом никто не думал, что им снесет крышу от собственной безнаказанности и они попробуют взять реванш...
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Це все важливо, але є другорядним. Треба починати з арешту самого Грицака і різних "сьомочєк" - отам накопають величезну купу державнозрадницького гною!
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При новом преЗеденте он уже формально повстанец
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Колишніх ригів не буває! От, наприклад, - Петро Порошенко...
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Мені Петро Олексійович подобається. Той факт , що він був засновником ПР говорить лише про те, що він талановитий організатор і керівник. А перехід ПР на проросійські позиції стався вже значно пізніше після відходу Петра від ПР. І, нарешті, найкращою і вичерпною характеристикою Гетьмана Петра є неприхована і щира ненависть до нього ***** і всієї мацкальської кліки. Чого варта пряма підтримка кацапами в якості президента "будь кого, окрім Порошенка", - красномовніше не скажеш. Так що сиди і не 3.14зди, сра...ний касабе.
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Цю суку сепарську давно пора кін.... засудити, а якщо не засуджується, то таки так, кінчити.
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Спасибо,Казанский.А Порох Грицаку звание и медальку!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодал в СБУ заявление на экс-регионала Струка, который призывал убивать украинских солдат, а теперь засобирался в Раду, - Казанский. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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