 Подал в СБУ заявление на экс-регионала Струка, который призывал убивать украинских солдат, а теперь засобирался в Раду, - Казанский. ДОКУМЕНТ

Об этом он сообщил у себя в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера Маси Найем (юрист и общественный активист. - Ред.) подал в СБУ заявление от моего имени и в дальнейшем, как адвокат, вместе со своей фирмой Миллер будет заниматься этим делом. Сам я не юрист, и вряд ли смогу общаться со спецслужбой так же предметно и компетентно, как квалифицированные юристы. А хочется, чтобы это дело действительно было доведено до логического финала. Человеку, призывавшему убивать украинских солдат, место на нарах, а не в нашем парламенте", - заявил Казанский.





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Ранее уже сообщалось о том, что организатор незаконного референдума на Донбассе, открытый пособник вооруженных банд "ЛНР" экс-регионал Владимир Струк не только избежал наказания, но в скором будущем готовится стать депутатом Верховной Рады.