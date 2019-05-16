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Все про:Зеленский (1240) инаугурация (314) Разумков Дмитрий (40)

 Назначением инаугурации Зеленского на 20 мая часть нардепов решила насолить украинскому народу и создала проблемы для зарубежных гостей, - Разумков

Назначением инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая часть народных депутатов решила "насолить украинскому народу", который ждет скорейшего вступления в должность нового президента, а также создала проблемы для прибытия зарубежных гостей и международных делегаций, считает советник В.Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

"Часть народных депутатов решили пойти по любому пути, лишь бы не поддержать предложения президента страны (В.Зеленского. - Ред.) и тех граждан Украины, которые его поддержали на выборах", - сказал он "Интерфакс-Украина" во вторник, комментируя решение парламента по назначению даты инаугурации новоизбранного президента на 20 мая, передает Цензор.НЕТ.

Д.Разумков отметил, что парламент также создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не на выходной день, а на первый день рабочей недели.

Кроме того, по его словам, если говорить о приглашении международных делегаций, то им было бы гораздо удобнее подстроиться под выходной день и скорректировать свои графики.

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Советник В.Зеленского выразил мнение, что таким решением часть народных депутатов вредит имиджу Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3127179
 
   
 Топ комментарии
 
Назначением инаугурации Зеленского на 20 мая часть нардепов решила насолить украинскому народу и создала проблемы для зарубежных гостей, - Разумков - Цензор.НЕТ 3027 Надо было таки на 26 мая назначать...тогда бы не было дискомфорта для жителей Киева...и для костей не было бы проблем....
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Миллионы жителе Киева выйдут с флажками и шариками приветствовать велосипедный кортеж новоизбранного.... а это пробки...давка....и все это в рабочий день.... Назначением инаугурации Зеленского на 20 мая часть нардепов решила насолить украинскому народу и создала проблемы для зарубежных гостей, - Разумков - Цензор.НЕТ 930
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заводы остановятся, люди из машин и автобусов выходят. Летят самолеты - "привет Зе", плывут пароходы - "привет Зе" ну и так далеее
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як набридла ця опущена роздута пика.
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кому насолить?? разумков, у вас там после второго тура слишком голова закружилась: вы к украинскому народу не имеете никакого отношения, вы имеете отношение к тридцати процентам дебилов, многие из которых к осени поумнеют, точно так же парашенка пролетает с "народом", но у него случай по-тяжелее, у него 25% сволочей
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пика Порошенка в дупі Свинарчуків.
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а этот советник че то на суркова похож тот советник *****
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20 траня закінчується епоха гідноті і починається епоха огидності.
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Назначением инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая часть народных депутатов решила "насолить украинскому народу", который ждет скорейшего вступления в должность нового президента, а также создала проблемы для прибытия зарубежных гостей и международных делегаций, считает советник В.Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков."

нічого другого від свинарчуків-будкобудників крім г*вна, мародерства і свинства годі й чекати.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНазначением инаугурации Зеленского на 20 мая часть нардепов решила насолить украинскому народу и создала проблемы для зарубежных гостей, - Разумков
 
 
 
 
 
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