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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1240) кадры (465) Витко (20)

 Нардеп Витко обратился к Зеленскому относительно будущих кадровых назначений

Народный депутат Артем Витко назвал имена известного следователя Галины Климович, экс-главы СБУ Игоря Смешко и генерал-полковника Владимира Евдокимова, призвав Владимира Зеленского полагаться на профессионалов и людей чести.

С таким заявлением Витко выступил в Верховной Раде, сообщает rubryka.com.

"На днях истекает 5 лет с момента создания добровольческого батальона Луганск 1. Мне, военному в четвертом поколении, выпала ответственность возглавить этот добробат с первых дней. Под моим руководством с мая по ноябрь 2014 не погиб ни один – я подчеркиваю, ни один – солдат батальона, который я возглавлял. И для меня, как для офицера, было самое главное – профессионально выполнить боевую задачу и сохранить жизни солдат", – напомнил Витко.

Вместе с тем, сказал он, мы имели десятки непрофессиональных командных решений, которые привели к гибели наших ребят, и чего стоит только трагедия сбитого Ил-76 в Луганском аэропорту. По словам комбата, такие решения принимались отдельными генералами – гибли наши солдаты, а враг продолжал оккупировать нашу землю.

Витко обратился к новоизбранному Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Владимиру Зеленскому относительно будущих кадровых назначений в силовом блоке.

"Уважаемый Владимир Александрович! Вы получили колоссальное доверие наших граждан, наибольшее за время независимости. Люди ожидают от Вас волевых, но одновременно мудрых государственных решений. Для меня, как офицера, важно, чтобы в условиях внешней агрессии и явления тотальной коррупции внутри страны, Вы как гарант Конституции опирались на профессионалов и людей чести.

Эти фамилии сегодня на слуху.

Галина Климович – легендарный следователь Генеральной прокуратуры Украины, которая будучи принципиальной и неподкупной пережила ряд покушений на свою жизнь, но уголовные дела были расследованы, а преступники наказаны.

Игорь Смешко – который своей государственнической позиции во главе СБУ в 2004 году не допустил кровопролития во время Оранжевой революции.

Владимир Евдокимов – который обезвредил десятки организованных преступных группировок по всей стране. Легенда уголовного розыска Украины", — заявил Артем Витко.

"Эти люди доказали своей жизнью и служением украинскому народу принципиальность и профессионализм. Убежден, что именно на таких стоит сегодня положиться", — считает он.

Справка

Галина Климович – одна из сильнейших следователей в Украине, которая расследовала резонансные дела и добровольно ушла в отставку после вступления в должность Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки.

Игорь Смешко – экс-глава СБУ (2003-2005), баллотировался в президенты Украины в 2019 году, заняв 6-е место с 6,04% голосов. Издание "Лига" со ссылкой на свои источники сообщало, что в штабе Зеленского рассматривают назначение Игоря Смешко нового главу СБУ.

Владимир Евдокимов – генерал-полковник милиции, кандидат юридических наук, экс-первый заместитель главы МВД. Его считают одним из лучших специалистов в отечественной службе уголовного розыска.

Напомним, ранее министр финансов, советник в команде Зеленского Александр Данилюк подчеркивал: "Все-таки все понимают, что будет успешный президент Зеленский или нет, зависит от того, получится собрать команду профессионалов одного калибра с правильными ценностями, которые умеют превращать идеи в конкретные дела".

Источник: https://censor.net.ua/n3127178
 
 
 Топ комментарии
 
идите в пень со своими старперами прахфесианалами, наелись уже за 25 лет. если комуняка - запрет на гос службу, доказано кучмами югиками демиными кравчуками
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"Выбери меня, выбери меня - птицу счастья завтрашнего дня"... (с)
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Главный профессионал уже прилетел 😂😂😂 да? Зеприматы?😂😂😂😂
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Ухаха-ха!
Каламыга да, назначит людей чести =)
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идите в пень со своими старперами прахфесианалами, наелись уже за 25 лет. если комуняка - запрет на гос службу, доказано кучмами югиками демиными кравчуками
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Вокруг Зе уже целое стадо свинарчуков собралось
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Та понятно шо на людей честі, інших в нашій політиці і не існує. Навіщо лишній раз про це говорити.
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Главный профессионал уже прилетел 😂😂😂 да? Зеприматы?😂😂😂😂
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"Выбери меня, выбери меня - птицу счастья завтрашнего дня"... (с)
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"прафессианальное" ворье должно идти в *****.
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все знают, что профессиональней и умнее мародера порошенко в Украине больше нет, давай выдвигай эту воровитую свинью порошенко в премьер министры, будет жить поживать и чоколяда наживать
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Надежда всегда умирает последней ( это я не про Надю узницу всех и вся). Народ Украины как и прежде надеется ( возможно и зря), что придет новый президент,наберет себе подходящую команду и захочет войти в историю, а не вляпаться в нее. Ведь не все в этом мире определяется деньгами ( или я все таки ошибаюсь). Все деньги не заработать и с собой не забрать. Предыдущий ,по ныне действующий президент ,при том что изначально был одним из богатейших людей страны не смог перебороть свое "я" и свою жажду наживы. Несдюжал одним словом. Теперь будем посмотреть что будет с новым президентом.
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Євдокимов це той "чесняга", який керував операцією мусорів по вбивству Сашка Білого. Важливо, щоб ви спиралися на професіоналів і людей честі, - нардеп звернувся до Зеленського щодо кадрових призначень - Цензор.НЕТ 8518
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не продажним радикалам шлюшкам радити Зеленському
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Та зараз, ха-ха, оце візьме Зелень і призначить цих людей Мертвечука! За такі "поради" треба добряче поскрести самого депутана, знайдемо державного зрадника.
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Важно, чтобы вы опирались на профессионалов и людей чести, - нардеп обратился к Зеленскому по поводу кадровых назначений

как показали енти 5 лет,

прафесианалы есть -так деребангили укрбюджеты прафесианально на рюкзаки с 20 кратным
наваром

и так ремантировали танки с 5 кратным наваром,
шо никакой суд не найдет подвоха и не засудит.

ну а про чести укр палитиков - так ето вообще не про укр.

такая земля -других не дала.
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Небывалый политический эксперимент - крэш-тест государства Украина.
Президентом большой европейской страны с немалыми властными полномочиями становится совершенно случайный человек "из телевизора" - без всякой подготовки и квалификации, без какой-либо политической или экономической программы, без своей команды, без навыков управления государственной машиной.
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Это ты совершенно случайный человек. Просто у папы на одной кобыле презерватив порвался...
И не смей, гавно, так отзываться о нашем президент е.
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Климович не знаю.
Знаю Евдокимова - организатора убийства Александра Музычко. Должен и будет "сидеть".
Смешко - дутый "генерал от инфантерии" и Барыга, оформивший на сестру Иннесу Шупакивскую полтора десятка фирм и раскрученный Гордоном.
Мерзавец ещё тот. Этого человека нельзя на пушечный выстрел подпускать к СБУ и другим правоохранительным органам. Он только будет повторять старую копию КГБ и не больше.
К тому же был завербован во времена пребывания в Швейцарии и работавший сразу на две разведки - российскую и американскую.
Эти зухера начала кидать агентура РФ. Артем Витко - один из них.
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Если не ошибаюсь, то это тот Евдокимов, который причастен к убийству А.Музычко.
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Надо не к зебилу обращаться по таким вопросам, а к приехавшему из Герцлии бене бабломойскому. По должностям он деньги собирает (кассир). Зеля - то дурилка картонная, ширмочка киношная. Хозяин - это "алигарх" беня бабломойский. Все вопросы к нему.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНардеп Витко обратился к Зеленскому относительно будущих кадровых назначений
 
 
 
 
 
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