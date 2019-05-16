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 Политика Украины, Общество
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Все про:Харьков (4262) Грановский (65)

 Рекомендую Кернесу воздержаться от сноса палатки "Все для победы" и ветировать решение о переименовании проспекта Григоренко, - Грановский

Народный депутат от БПП Александр Грановский заявил, что решение городских властей о сносе волонтерской палатки в центре Харькова не является верным, равно как и решение о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова.

Об этом он написал у себя в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мое персональное отношение к вопросу сноса палатки волонтёров, которая расположена на пл. Свободы в центре Харькова, такое - лично я не считаю, что это решение правильное несмотря на юридические формальности. Безусловно, такое решение относится к категории политико-правовых. Руководитель любого большого города всегда принимает различные аргументы во внимание прежде чем раздаются команды", - отметил Грановский, добавив, что он рекомендовал Кернесу воздержаться от принятия подобных решений с самого начала.

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"Между тем, я считаю, что и переименование проспекта Петра Григоренко в проспект Жукова сегодня не в интересах Харькова и его очень разных, с различных точек зрения, горожан. Если не ошибаюсь, то профильная комиссия при харьковском городском совете уже приняла своё решение о целесообразности и технической возможности переименования проспекта. Далее депутаты должны такое решение поддержать соответствующим голосованием. Если так и произойдёт, лично я буду рекомендовать Геннадию Кернесу это решение ветировать", - пояснил свою позицию нардеп. 

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес. 11 мая на палатке появилось предписание о сносе. На следующий день прошла акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

13 мая сотрудники коммунального предприятия прибыли для сноса палатки с грейдером и трактором, но активисты стали перед ними живой стеной, и коммунальщики ретировались.

Рекомендую Кернесу воздержаться от сноса палатки Все для победы и ветировать решение о переименовании проспекта Григоренко, - Грановский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127177
 
   
 Топ комментарии
 
объясняю для непонятливых!!! чернь свалила Петю, который топил за признание субъектности Украины, за санкции, за поддержку и т.д. теперь шанс появился у ху@ла. через своих шестерок и тупого карлика, приходит новая политика. тишина на фронте, новый преЗЕдент за мир, все устали от войны, у нас не война а конфликт, теперь главное нужно подолать зубожиння, нужно освободить пленных, Минск себя не оправдал, и т.д. важно все что напоминает о войне убрать из городов и телевизора, про зубожиння уже и нечего сказать все ок, заложников педофил постепенно будет выдавать, и конечно "нужно услышать Донбасс там наши люди". неразумный начнет кукарекать про переговоры, особый статус, сразу подключится в помощь Рабинович, Кернес, Каломойский и прочие раввины. с паРАШКИ можно снимать санкции, Крым за скобки, дружба, встретились посредине, и пошла торговля не на крови, а на могилах. "Хава нагила" рулит!
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Пора Беню приглашать, он уже в Украине
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Поздно. Кернес уже плюет на ваши рекомендации. Рекомендую Кернесу воздержаться от сноса палатки "Все для победы" и ветировать решение о переименовании проспекта Григоренко, - Грановский - Цензор.НЕТ 8141
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ГРАНОВСКОГО СЛУХАЙ А РОБИ НАОБОРТ
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гєпа для бени и рузького мира - ценный кадр, опирающийся на идиотов
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Пізно. Думки депутата від БПП Кернеса уже не цікавлять.
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Кац,ти наче до Польщі збиравсь,тут є місце
Рекомендую Кернесу воздержаться от сноса палатки "Все для победы" и ветировать решение о переименовании проспекта Григоренко, - Грановский - Цензор.НЕТ 4157
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Сємьнич, загуркочеш і під цим ніком в бан за провокації.
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Кругом одні сємьоничі і всіх треба в бан,пора на медкомісію тобі
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Треба писати ;навколо; А кругом- то для тебе команда. І шагом марш!
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а че Жукова? Давайте уже проспект сталина - че мелочится...
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сталина-молотова-рибентропа-гулага о.
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Це його дружина надюха грановська, гарная бабьонка)). Ну а тепер давайте палатку обсуждать, економіка на мазі, пєнси скоро кору будуть жерти. А може і грановським поласують, там добрий загривок на сальтісон))
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Ой, не має вже сечі терпіти борошна пенсів!
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ПОПа включився в передвиборчу маячню і ПОПулізм, ніби не простіше перетерти з Гепою по мобільному...
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Слідкуйте за ромою доніком,бо може на танку приїхать ,подавить та пострілять
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Всё что здесь написано: Грановский, Жуков, палатка, Кернес - из прошлого. Неинтересно...
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объясняю для непонятливых!!! чернь свалила Петю, который топил за признание субъектности Украины, за санкции, за поддержку и т.д. теперь шанс появился у ху@ла. через своих шестерок и тупого карлика, приходит новая политика. тишина на фронте, новый преЗЕдент за мир, все устали от войны, у нас не война а конфликт, теперь главное нужно подолать зубожиння, нужно освободить пленных, Минск себя не оправдал, и т.д. важно все что напоминает о войне убрать из городов и телевизора, про зубожиння уже и нечего сказать все ок, заложников педофил постепенно будет выдавать, и конечно "нужно услышать Донбасс там наши люди". неразумный начнет кукарекать про переговоры, особый статус, сразу подключится в помощь Рабинович, Кернес, Каломойский и прочие раввины. с паРАШКИ можно снимать санкции, Крым за скобки, дружба, встретились посредине, и пошла торговля не на крови, а на могилах. "Хава нагила" рулит!
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Декоммунизацию надо проводить не /валяя памятники переименованием улиц/
А строительством новых больниц дорог
А. то дали сознание но не дали материю
Разобрали дома отдыха детские лагеря /под дом Порошенко/
Может пенсионер отдохнуть в д/о день 1,5 тыс
Пенсия у 8 млн. Меньше двух тыс.
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Недобитое зло, всегда быстро восстанавливается и неоднократно увеличивается.. ( и это только начало) Договорняки ныне действующего президента в течении 5 лет правления только этому подтверждение.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРекомендую Кернесу воздержаться от сноса палатки "Все для победы" и ветировать решение о переименовании проспекта Григоренко, - Грановский
 
 
 
 
 
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