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Все про:Филарет (415) Епифаний (151) ПЦУ (356)

 Период, когда власть осуществлялась в церкви единолично, прошел. Мы должны уходить от советских традиций, но это не было воспринято Филаретом как нормальное явление, - Епифаний

Изменить устав ПЦУ, принятый на Объединительном соборе, чтобы власть в церкви принадлежала единолично предстоятелю, невозможно. Тем более, что ПЦУ стремиться быть более открытой и демократичной.

Об этом в интервью ВВС заявил глава ПЦУ, митрополит Епифаний, отвечая на вопрос какие основные разногласия между ним и Филаретом, передает Цензор.НЕТ.

"Те решения, которые были приняты на Объединительном соборе, мы должны воплощать в жизнь. Мы меняться, мы не можем возвращаться к старой системе управления церковью, мы хотим быть открытыми, хотим воплощать в жизнь определенные реформы, необходимые для развития церкви. Чтобы это происходило открытым способом. После избрания я много говорил о необходимости реформирования и ухода от старых советских традиций, но это не было воспринято им как нормальное явление. Только было желание вернуть старую систему управления. Было стремление не меняться и все держать только в покорении воли одного человека. А у меня другое видение - мы должны руководствоваться не страхом перед наказанием, а среди нас должна царить любовь и взаимоуважение. Таково мое видение на развитие церкви, и поэтому возвращаться к старой системе мы не имеем права. Если мы будем возвращаться к старому, то это будет нарушение устава и томоса, в котором ясно прописаны нормы управления церковью", - пояснил Епифаний.

"Сейчас вообще нет никакой необходимости изменять устав. На следующем архиерейском и поместном соборе будем обсуждать этот вопрос, но сейчас он не является актуальным и изменение устава не стоит на повестке дня украинской церкви. Согласно нашему уставу, который был принят 15 декабря, архиерейские соборы должны происходить ежегодно. Поэтому мы будем придерживаться нормы и в течение года определимся, когда именно будет проведен следующий архиерейский собор. Так же коллегиально мы будем решать, когда нам созвать следующий Поместный Собор. Это должно быть коллегиальное решение церкви, а не единоличное решение предстоятеля. Если мы хотим руководствоваться демократическим, соборным способом, если мы хотим быть открытыми, то мы должны принимать решения коллегиально, вместе. Тот период, когда власть осуществлялась в церкви единолично, прошел", - призвал митрополит.

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Отвечая на обвинения Филарета, что глава ПЦУ является не самостоятельным, Епифаний заявил: "Да, но я говорил о том, что я как предстоятель самостоятельно, то есть единолично, могу принимать не все решения. Потому 15 декабря на Объединительном соборе мы заложили другую модель руководства церковью. Я единолично как предстоятель не имею права менять устав, не имею права нарушать канонический порядок. Потому что то, что было принято на поместном соборе, должно воплощаться в жизнь. Существует мнение, что возможно единолично управлять церковью, но мы хотим быть открытой, демократической церковью, которая руководствуется синодом, архиерейским собором и поместным собором. В своих решениях я учитываю мнение архиереев и духовенства".

"Требования ко мне - чтобы я единолично изменил то, что было принято 15 декабря на соборе. Однако мы управляем церковью коллегиально, мы отходим от норм, которые существовали в предыдущих структурах. Нельзя единолично принимать решения, тем более, когда это вопреки уставу, Томосу, решению собора. В нашей единой поместной Православной церкви этого нет. Поэтому Предстоятель возлагается на Священный Синод, архиереев, изучает их мысли и принимает решения, но не имеет права единолично изменять положений устава и Томоса, которые были приняты Вселенским патриархом и собором 15 декабря", - акцентировал митрополит.

"Как предстоятель церкви я забочусь о том, чтобы в церкви царило единство и мир. Я не руководствуюсь указаниями власти или Константинополя. Никто не имеет права вмешиваться в наши внутренние дела - ни государство, ни другая поместная православная церковь, даже Вселенский патриарх. Но обращаться к нему за советами или объяснениями определенных моментов, касающихся Томоса или устава, мы имеем право. Но в целом мы руководствуемся внутренне - предстоятель, демократический синод, состав которого в будущем будет меняться путем ротации. Все, как прописано в Томосе и уставе, который мы приняли на Объединительном соборе", - резюмировал Епифаний.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Источник: https://censor.net.ua/n3127176
 
   
 Топ комментарии
 
В церкви должна быть Власть Бога.
Все остальное - фарисейство.
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Тебе, підлога, этого не понять.
Не суй свое свиное рыло в то, в чем ты - тупой профан.
Церковь не для элиты.
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Это церковный спор, вызывает гнетущее впечатление. Я представляю кривые ухмылки в МП и их обращения к другим церквям " мы же вам говорили". Филарет мог войти в историю как отец независимой церкви, даже без титулов и мнимой или реальной власти,но амбиции и гордыня все таки победили. Как говорят у нас "сгорел сарай гори и хата". Независимая церковь, борьба за нее с МП , шаткость нынешнего успеха все брошено под ноги. Обидно и досадно. Но такова человеческая природа ( к сожалению), пример уходящая украинская власть в лице Порошенко и его команды, и церковная власть Филарета. ( после нас хоть потоп) И сразу выходит на поверхность все слова об Украине и их чистосердечность. ( хотя а чего мы ожидали, Филарет изначально мстил что его не сделали Московским патриархом, на что и положил часть своей жизни. Порошенко , не переизбрание на второй срок.) У каждого свое болит, а Украина это что то вторично, а может и более отдаленное.
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Филарету 90 лет, вот чего он хочет? Ему то осталось не долго, слетал бы на мальдивы или хотя бы в турцию на курорт) Сдается он просто старый пердун-эгоист. И не понятные мне его личные интересы на первом месте для него
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Тебе, підлога, этого не понять.
Не суй свое свиное рыло в то, в чем ты - тупой профан.
Церковь не для элиты.
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))) десь ми маєте рацію, але самі не зрозумієте де
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Так, бо Господь судить за кожною справою і еліту і плебс
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Может он знает больше чем ты ? Раз он украинской церковью занимается с 1992 года.
Его кинули. А любая договорённость с порошенко - не стоит даже обёртки от рошен. Всегда кинет , всегда обманет.
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разошлись святые отцы не на шутку.
баба параска с нинкой, шо через хату, по части грызни отдыхают.
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Коліна затрусилися, замовлятися став! Які можуть бути в ******** церкві радянські традиції?!!
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В церкви должна быть Власть Бога.
Все остальное - фарисейство.
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Не одна церковь не была создана священниками не говоря уже о Боге! Всё создавалось только государствами как неотъемлемая часть государства (власти). Так что не надо ля-ля!
И вообще попАм не надо вмешиваться в дела церковные.
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уберите эту бородатую тётку пипифания
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Это церковный спор, вызывает гнетущее впечатление. Я представляю кривые ухмылки в МП и их обращения к другим церквям " мы же вам говорили". Филарет мог войти в историю как отец независимой церкви, даже без титулов и мнимой или реальной власти,но амбиции и гордыня все таки победили. Как говорят у нас "сгорел сарай гори и хата". Независимая церковь, борьба за нее с МП , шаткость нынешнего успеха все брошено под ноги. Обидно и досадно. Но такова человеческая природа ( к сожалению), пример уходящая украинская власть в лице Порошенко и его команды, и церковная власть Филарета. ( после нас хоть потоп) И сразу выходит на поверхность все слова об Украине и их чистосердечность. ( хотя а чего мы ожидали, Филарет изначально мстил что его не сделали Московским патриархом, на что и положил часть своей жизни. Порошенко , не переизбрание на второй срок.) У каждого свое болит, а Украина это что то вторично, а может и более отдаленное.
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Так может пускай ваш пипифаний с петькой войдут в историю, а Филарет пока попредседательствует?
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Перед наданням Томосу, Варфоломій наголошував по перше, щоби українськи церкви знайшли спільну мову. Це було головне прохання. Я його прочитала тут, як можливо і більшість українцвв. Більшість сановників від релігії наступило на своє контр-его, що дало можливіть отримати таку бажану свободу віросповідання. Виходить не всі були щірими і відвертими. В мене питання, якщо нашого патриарха так легко було ввести в оману у звичному для нього середовищі, то куди він приведе свою паству? Тільки добробут і душевний спокій пастви є божою дією, все інше від лукавого.
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Ну не все такие проженніе как петька. Представляете есть еще люди которіе верят на слово. По вашему той хто веде паству маэ бути такою же падлюкою як ы петька?
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Господь розсужить, хто падлюка, а хто бісогон
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А ну ок. Нехай Він розсудить але петька з пипфаней віддадуть те що забрали. Вірно?
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По-доброму заздрю.... Витримці Єпіфанія... Період, коли влада здійснювалася в церкві одноосібно, минув. Ми маємо відходити від радянських традицій, але це не було сприйнято Філаретом як нормальне явище, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 7988 Період, коли влада здійснювалася в церкві одноосібно, минув. Ми маємо відходити від радянських традицій, але це не було сприйнято Філаретом як нормальне явище, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 7988
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Ніколи не розуміла людей, які в часи змін не єднають народ, а намагаються внести смуту. Особливо, коли вони вдягають німб маючи пазура
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Можно этот скандал (и свору) прекратить информационным бойкотом, журналисты не должны быть журношлюхами, а рассуждать здраво и иметь ответсвенную ГРАЖДАНСКУЮ позицию, нужно игнорировать старого маразматика (создав информационный вакуум вогруг него)!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПериод, когда власть осуществлялась в церкви единолично, прошел. Мы должны уходить от советских традиций, но это не было воспринято Филаретом как нормальное явление, - Епифаний
 
 
 
 
 
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