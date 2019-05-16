 Период, когда власть осуществлялась в церкви единолично, прошел. Мы должны уходить от советских традиций, но это не было воспринято Филаретом как нормальное явление, - Епифаний

Об этом в интервью ВВС заявил глава ПЦУ, митрополит Епифаний, отвечая на вопрос какие основные разногласия между ним и Филаретом, передает Цензор.НЕТ.

"Те решения, которые были приняты на Объединительном соборе, мы должны воплощать в жизнь. Мы меняться, мы не можем возвращаться к старой системе управления церковью, мы хотим быть открытыми, хотим воплощать в жизнь определенные реформы, необходимые для развития церкви. Чтобы это происходило открытым способом. После избрания я много говорил о необходимости реформирования и ухода от старых советских традиций, но это не было воспринято им как нормальное явление. Только было желание вернуть старую систему управления. Было стремление не меняться и все держать только в покорении воли одного человека. А у меня другое видение - мы должны руководствоваться не страхом перед наказанием, а среди нас должна царить любовь и взаимоуважение. Таково мое видение на развитие церкви, и поэтому возвращаться к старой системе мы не имеем права. Если мы будем возвращаться к старому, то это будет нарушение устава и томоса, в котором ясно прописаны нормы управления церковью", - пояснил Епифаний.

"Сейчас вообще нет никакой необходимости изменять устав. На следующем архиерейском и поместном соборе будем обсуждать этот вопрос, но сейчас он не является актуальным и изменение устава не стоит на повестке дня украинской церкви. Согласно нашему уставу, который был принят 15 декабря, архиерейские соборы должны происходить ежегодно. Поэтому мы будем придерживаться нормы и в течение года определимся, когда именно будет проведен следующий архиерейский собор. Так же коллегиально мы будем решать, когда нам созвать следующий Поместный Собор. Это должно быть коллегиальное решение церкви, а не единоличное решение предстоятеля. Если мы хотим руководствоваться демократическим, соборным способом, если мы хотим быть открытыми, то мы должны принимать решения коллегиально, вместе. Тот период, когда власть осуществлялась в церкви единолично, прошел", - призвал митрополит.

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Отвечая на обвинения Филарета, что глава ПЦУ является не самостоятельным, Епифаний заявил: "Да, но я говорил о том, что я как предстоятель самостоятельно, то есть единолично, могу принимать не все решения. Потому 15 декабря на Объединительном соборе мы заложили другую модель руководства церковью. Я единолично как предстоятель не имею права менять устав, не имею права нарушать канонический порядок. Потому что то, что было принято на поместном соборе, должно воплощаться в жизнь. Существует мнение, что возможно единолично управлять церковью, но мы хотим быть открытой, демократической церковью, которая руководствуется синодом, архиерейским собором и поместным собором. В своих решениях я учитываю мнение архиереев и духовенства".

"Требования ко мне - чтобы я единолично изменил то, что было принято 15 декабря на соборе. Однако мы управляем церковью коллегиально, мы отходим от норм, которые существовали в предыдущих структурах. Нельзя единолично принимать решения, тем более, когда это вопреки уставу, Томосу, решению собора. В нашей единой поместной Православной церкви этого нет. Поэтому Предстоятель возлагается на Священный Синод, архиереев, изучает их мысли и принимает решения, но не имеет права единолично изменять положений устава и Томоса, которые были приняты Вселенским патриархом и собором 15 декабря", - акцентировал митрополит.



"Как предстоятель церкви я забочусь о том, чтобы в церкви царило единство и мир. Я не руководствуюсь указаниями власти или Константинополя. Никто не имеет права вмешиваться в наши внутренние дела - ни государство, ни другая поместная православная церковь, даже Вселенский патриарх. Но обращаться к нему за советами или объяснениями определенных моментов, касающихся Томоса или устава, мы имеем право. Но в целом мы руководствуемся внутренне - предстоятель, демократический синод, состав которого в будущем будет меняться путем ротации. Все, как прописано в Томосе и уставе, который мы приняли на Объединительном соборе", - резюмировал Епифаний.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".