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 Политика Украины
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 "Слуга народа", "ОП - За життя", БПП и "Батькивщина" преодолевают проходной барьер в Раду, - опрос. ВИДЕО

Партия "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина" преодолевают 5%-й барьер на парламентских выборах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им.Яременко и Социологической группы "Рейтинг".

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Так, согласно социсследованию, среди всех опрошенных за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 29,5% (среди тех, кто определился, и будет голосовать – 39,9%), за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 8,1% (10,9%), "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 7,8% (10,6%), ВО "Батькивщина" – 6,7% (9,1%).

За партию "Честь и сила" Игоря Смешко проголосовали бы 3,8% всех респондентов (5,1% тех, кто определился), за "Гражданскую позицию" – 3,7% (5,0%), за "Оппозиционный блок - Партию мира и развития" – 2,6% (3,5%), за Радикальную партию Олега Ляшко – 2,4% (3,3%), за ВО "Свобода" – 1,8% (2,4%), за объединение "Самопомич" – 1,5% (2,0%).

Партия Святослава Вакарчука набрала бы 0,7% голосов опрошенных (0,9% тех, кто определился), а также все остальные представленные в опросе партии набрали бы менее 0,5% голосов избирателей.

На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если той, которую вы выбрали, не было бы в списке" 9,4% респондентов ответили, что за "Слугу народа", по 4,5% - за "Оппозиционную платформу – За жизнь" и партию "Сила и честь", по 4,4% - за ВО "Батькивщина" и "Гражданскую позицию", 4,2% - за "Оппозиционный блок – Партия мира и развития", 3,4% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 2,6% - за объединение "Самопомич", 2,5% - за партию Святослава Вакарчука, 2,2% - за "БПП "Солидарность". За остальные партии проголосовало бы менее 2% избирателей.

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К идее объединения ВО "Батькивщина" и партии "Слуга народа" и совместному участию в выборах 29,7% респондентов относятся позитивно, 49,2% - негативно, 21,1% - затруднились ответить.

К объединению ВО "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" 17,8% опрошенных относятся позитивно, 57,4% - негативно, 24,9% - затруднились ответить.

К объединению "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" 28% избирателей относятся позитивно, 49,4% - негативно, 22,5% - затруднились ответить.

К объединению "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" 27,7% опрошенных относятся позитивно, 44,6% - негативно, 27,7% - затруднились ответить.

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К объединению "Гражданской позиции" и "Самопомощи" 35,3% относятся позитивно, 35,0% - негативно, 29,8% - затруднились ответить.

К объединению партии С.Вакарчука и "УДАР" 22,9% респондентов относятся позитивно, 44,4% - негативно, 32,6% - затруднились ответить.

При этом 49,3% опрошенных сказали, что точно готовы принимать участие в парламентских выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, 29,9% - скорее да, 8,8% опрошенных точно бы не принимали в них участие и 5,5% - скорее нет. А 6,4% респондентов затруднились с ответом на вопрос.

Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 тыс. респондентов. Стандартная погрешность выборки не более 1,83%.

Источник: https://censor.net.ua/n3127174
 
   
 Топ комментарии
 
Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 7,8%

Пора порохоботам менять аватарки на 7,8%
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Блок имени Пети уже история и не очень хорошая. Сбитый летчик...
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антирейтинг соєвого хряка і як наслідок рейтинг слуги народу швидко завалити навіть всім скотополітикумом не вдасться. на виборчі дільниці зайшло нове, молодше покоління виборців. це їм не гречкошара.кожні наступні вибори буде все ще жорсткіше.
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"Слуга киношная" с "юлей-колясочной" не наберут коалицию, им придётся ширку с "жопоблоком" делать. Юля научит беню бабломойского.
Или уменьшат порог и сделают 3%.
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За Гражданскую позицию Гриценка буду голосовать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа", "ОП - За життя", БПП и "Батькивщина" преодолевают проходной барьер в Раду, - опрос. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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