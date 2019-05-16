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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1240) инаугурация (314) Коломойский (1032) Гончаренко (257)

 Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Важно, чтобы он это помнил, - Гончаренко о назначении инаугурации на 20 мая

Замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко поддержал дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая, и не голосовал за дату 19 мая, как того хотел сам Зеленский, из-за агрессивного обращения Зеленского к парламенту.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Учитывая хамское обращение Зеленского к парламенту, я голосовал против 19 мая. Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Главное, чтобы он это помнил", - сказал нардеп.

Также Гончаренко прокомментировал возвращение Коломойского в Украину: "Сейчас весна. Перелетные птицы, которые пережидали сложные зимние времена, возвращаются в Украину. Вероятно, Коломойский считает, что сложные дни для него закончились и начались прекрасные – смертельная любовь Игоря Валерьевича Коломойского и Владимира Александровича Зеленского".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3127173
 
   
 Топ комментарии
 
Главное, что бы Гончаренко помнил, что он прежде всего Костусев Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Важно, чтобы он это помнил, - Гончаренко о назначении инаугурации на 20 мая - Цензор.НЕТ 9909
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Лешик Гончаренко депутат от БПП а не ПР. Важно чтобы он это помнил. Хотя, а не один ли х*й?
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*Перефармотувався * !? Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Важно, чтобы он это помнил, - Гончаренко о назначении инаугурации на 20 мая - Цензор.НЕТ 1373

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.Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Важно, чтобы он это помнил, - Гончаренко о назначении инаугурации на 20 мая - Цензор.НЕТ 2655 Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Важно, чтобы он это помнил, - Гончаренко о назначении инаугурации на 20 мая - Цензор.НЕТ 2375
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- Вы жалкая, ничтожная личность, - заявил Паниковский, с отвращением глядя на собеседника. ©
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да смотрю как Бусусов спекся стал истинным "православным обрезанным" все теперь убирает... удаляет во как вылизывает очко дебило Зеле ну ну...
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вольво - хороший автомобиль. не позорь марку, смени ник
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Єто все шоу на публику, где вы видели, чтобы два еврея не смогли договориться ?
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я думаю, что смешного карлика со злобным карликом всё равно спутать не получится ...
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Від великого до смішного один крок, від смішного до злостивого ще менше.
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встановлено рекорд маразма від будкобудівників.
Зеленський навдовше серед минулих президентів, жде інавгурації і це під час війни.
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всі розуміють, що поки блазень не здасть тести на наркоту та еліментарне знання української мови - давати булаву макаці не можна).
Бо воно дурне - почне нею махати та засовувати собі в дупу... імітуючи "державне управління" Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Важно, чтобы он это помнил, - Гончаренко о назначении инаугурации на 20 мая - Цензор.НЕТ 4320
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100000000000000000000000000000000000000000 % БРАВИСИМО!!!!!!!!!
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В "рассмеши смешного" Льошку без очереди выступать,комик врушный.
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Замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко Источник: https://censor.net.ua/n3127173\\\\\\\\\\

Это Г. конечно же в блоке Петка. И почему я не удивлен.?
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Лешик Гончаренко депутат от БПП а не ПР. Важно чтобы он это помнил. Хотя, а не один ли х*й?
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А в Одессе он до 2014 года был членом ПР и замом главы облсовета и ярым сепаром(чего стоят бигборды "Мы уважать себя заставим"-это по поводу русского языка,да и все сепаратистские мероприятия была его стихия.После победы майдана уволился и из совета и ПР и стал членом БПП и главой облсовета ,а потом от БПП и депутатом ВР.
Так что каким он был таким он и остался.
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Хорошее фото символизирует эту власть особенно ПАП который сейчас как злой клоун
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Главное, что бы Гончаренко помнил, что он прежде всего Костусев
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Санкции вместо диалога: Трампу запретили дружить с Путиным
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Думаю уже на инаугурации Гончаренко самообольется ведром Зеленки. Максимум через неделю. Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Важно, чтобы он это помнил, - Гончаренко о назначении инаугурации на 20 мая - Цензор.НЕТ 6760
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Головне,щоб льошик не забував хто ти є

Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Важно, чтобы он это помнил, - Гончаренко о назначении инаугурации на 20 мая - Цензор.НЕТ 5607
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- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, -- сказал Бендер. -- Может быть, там помогут. (с)
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тогда не было профессии "медбрат" была только "медсестра".
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"Учитывая хамское обращение Зеленского к парламенту..." Источник: https://censor.net.ua/n3127173

А парламент другого отношения и не заслуживает
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***(песня)
Алёшка, Алёшка, ну погоди немножко,
Не поддавайся Лёшка ласке колдовской.
Алё-Алёшка, Алёшка, бедовая дорожка,
Поплатишься Алёшка светлой головой....)))
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Зеленский доволен - наконец то его коронуют
Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Важно, чтобы он это помнил, - Гончаренко о назначении инаугурации на 20 мая - Цензор.НЕТ 4703
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А кого интересует ВЫСЕР СОЕВОГО ПРИДУРКА АЛЁШИ?
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Ничтожество гончаренко пусть про себя больше думает,вряд ли найдется партия в стране,которая пустит это говно к себе !
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А про "Солидарность" забыли? Там как-раз такую шваль и собирают.
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Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Важно, чтобы он это помнил, - Гончаренко о назначении инаугурации на 20 мая - Цензор.НЕТ 3474Злой Одессит‏ @zloy_odessit 7 мин.7 минут назад
Джулиани намекает Зе что тому следует дистанцироваться от Коломойского, но дядя Игорь тут же вылетает в Украину контролить пасынка
Параллельно выходит расследование цпк о связях Колыма с курченко и баблом януковича Адепты Зе продолжают жрать г***
Далі буде

https://t.co/TbBme9e7kF

Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Важно, чтобы он это помнил, - Гончаренко о назначении инаугурации на 20 мая - Цензор.НЕТ 1803
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расследование цпх? Зеленського звати Володимир Олександрович, а не Володимир Володимирович. Важливо, щоб він це пам'ятав, - Гончаренко про призначення інавгурації на 20 травня - Цензор.НЕТ 7625 И кто там главный расследователь??? Зеленського звати Володимир Олександрович, а не Володимир Володимирович. Важливо, щоб він це пам'ятав, - Гончаренко про призначення інавгурації на 20 травня - Цензор.НЕТ 4903
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Сколько Зеленский должен Коломойскому?
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Зеленского зовут свистом. Все претензии насчет воспитания внучека - к бабе бене.
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закачай еще ботокса в губы и будешь новым лицом в парламенте.
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как зовут тебя через пару месяцев не вспомнит никто , разве как дурака с эпизодом Берлинской стены
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Игорь валерьевич его на самом деле зовут
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Главное чтобы ты не забывал, что ты Лёха Губошлёп!!!
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скоро етот улыбчивый парень будет искать новую попу для своего язычка
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Этот перевертыш не должен пролезть в новую Раду!
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антікварний контрацептів багаторазового призначення льоха гончаренко-костусєв (медсестра) не має права когось повчати.
Народе, а чи не на часі перекривати аеропорти?!!!
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Какой он Александрович.Типичный Абрамович.
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задрот,
су-а достали эти вечные присосавшиеся поцы,
снимите эту недоторканнiсть,а то эта "элита" задрала всё оставшееся население.
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А на кой так усложнять? Владимир Александрович, Владимир Владимирович... Можно по-простому, по-народному : Воха, Вован, Вовчик или Вовочка, например, как в анекдотах? Так же лучше. Правда, а?
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не розумію, навіщо Цензор освітлює життєдіяльність цієї нікчемної істоти
це реклама, чи що?
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Гончаренко гинда, какую ещё поискать надо. 9 лет в регионалах, потом и до сих пор 5 лет в БПП.
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А что ПецяБлок и Рыги не одно и тоже?
Сходняк.
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А сам Гончаренко помнит, что был активным членом Партии Регионов 9 лет и потом продался в не менее одиозное говно БПП?
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Гончаренко Алексей Маринович, девичье ФИО: Костусев Алексей Алексеевич.
Что-то ещё нужно уточнить?
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леха-погремуха УЖЕ пристраивает свой зад взад к мертветчуку-бойке-новинскому.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Важно, чтобы он это помнил, - Гончаренко о назначении инаугурации на 20 мая
 
 
 
 
 
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