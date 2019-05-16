 Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Важно, чтобы он это помнил, - Гончаренко о назначении инаугурации на 20 мая

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Учитывая хамское обращение Зеленского к парламенту, я голосовал против 19 мая. Зеленского зовут Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. Главное, чтобы он это помнил", - сказал нардеп.
Также Гончаренко прокомментировал возвращение Коломойского в Украину: "Сейчас весна. Перелетные птицы, которые пережидали сложные зимние времена, возвращаются в Украину. Вероятно, Коломойский считает, что сложные дни для него закончились и начались прекрасные – смертельная любовь Игоря Валерьевича Коломойского и Владимира Александровича Зеленского".
Зеленський навдовше серед минулих президентів, жде інавгурації і це під час війни.
Бо воно дурне - почне нею махати та засовувати собі в дупу... імітуючи "державне управління"
Это Г. конечно же в блоке Петка. И почему я не удивлен.?
Так что каким он был таким он и остался.
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А парламент другого отношения и не заслуживает
Алёшка, Алёшка, ну погоди немножко,
Не поддавайся Лёшка ласке колдовской.
Алё-Алёшка, Алёшка, бедовая дорожка,
Поплатишься Алёшка светлой головой....)))
Джулиани намекает Зе что тому следует дистанцироваться от Коломойского, но дядя Игорь тут же вылетает в Украину контролить пасынка
Параллельно выходит расследование цпк о связях Колыма с курченко и баблом януковича Адепты Зе продолжают жрать г***
Далі буде
https://t.co/TbBme9e7kF
Народе, а чи не на часі перекривати аеропорти?!!!
су-а достали эти вечные присосавшиеся поцы,
снимите эту недоторканнiсть,а то эта "элита" задрала всё оставшееся население.
це реклама, чи що?
Сходняк.
Что-то ещё нужно уточнить?