 Коломойский прилетел с бизнесменом Миндичем и депутатом "Видродження" Шипко, он не в розыске и контроль прошел без проблем, - Бутусов

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Вместе с ним прилетели два человека - бизнесмен Тимур Миндич и народный депутат фракции "Відродження" Андрей Шипко.
Коломойский не находится в розыске, на его имя стоит только индекс информирования о прилете и отлете при прохождении контроля, так что контроль он прошел без проблем.
Ранее в Днепр уже вернулся бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов", - написал Бутусов.
Игорь Коломойский не был в Украине с июня 2017 года и жил в Женеве, Швейцария. С сентября 2018 года жил в Израиле, в городе Герцлия. В интервью "Схемам" Коломойский говорил, что перебрался из Швейцарии в другую страну из-за "семейных обстоятельств" и заявлял, что планирует вернуться в Украину после первого тура президентских выборов.
скоро пенсия по 10$ будет
Ботоферма утверждает что Коломойский все украл, почему тогда генпрокурор и кум президента не объявил его в розыск?
сразу как-то и с датой инаугурации определились))))
Этим самым вы сейчас про себя многое рассказали. Это как отзвуки побочных эффектов «хорошего» воспитания и «ясного ума» такого себе храбреца. Умные люди никогда себе такого не позволят, а обезьяна - Да. Много говорить и много сказать - не одно и то же.
P.S. Когда пишите свои сообщения, то хотя бы иногда пропускайте их через мозговые фильтры. Если они, конечно, есть.
наш хоть по пианине непотребством не кляцает...
А как же кикимора?!
Югіку під "100 грм" пайдьот)
Вітаю, вас повні довболоби - ви вибрали собі катів.))))
https://www.youtube.com/watch?v=K3WTbc9nwP8&t=1s
І ще одне; Іван, а чому у тебе ".... президента" з маленької літери?