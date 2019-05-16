 Коломойский прилетел с бизнесменом Миндичем и депутатом "Видродження" Шипко, он не в розыске и контроль прошел без проблем, - Бутусов

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Вместе с ним прилетели два человека - бизнесмен Тимур Миндич и народный депутат фракции "Відродження" Андрей Шипко.

Коломойский не находится в розыске, на его имя стоит только индекс информирования о прилете и отлете при прохождении контроля, так что контроль он прошел без проблем.

Ранее в Днепр уже вернулся бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов", - написал Бутусов.

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Игорь Коломойский не был в Украине с июня 2017 года и жил в Женеве, Швейцария. С сентября 2018 года жил в Израиле, в городе Герцлия. В интервью "Схемам" Коломойский говорил, что перебрался из Швейцарии в другую страну из-за "семейных обстоятельств" и заявлял, что планирует вернуться в Украину после первого тура президентских выборов.

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