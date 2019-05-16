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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (21456) Додон (112)

 "Официальная позиция Молдовы по поводу территориальной целостности Украины никогда не менялась", - Додон

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что "официальная позиция Кишинева относительно территориальной целостности Украины никогда не менялась".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в среду вечером в эфире телеканала NTV-Moldova Додон подтвердил, что накануне "имел очень хороший телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским", с которым договорились и о проведении двусторонней встречи.

"У нас был хороший, обстоятельный разговор, обсудили разные проблемы. Мы договорились и о встрече, мы согласуем еще, где и как проводить ее", - сказал президент Молдовы.

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Журналист напомнил, что у Додона за два с половиной года не было ни одной встречи с президентом Украины Петром Порошенко, который отказывался от встреч из-за высказывания Додона в избирательной кампании о том, что "Крым принадлежит России". По словам журналиста, в Украине подвергли резкой критике Зеленского, который согласился на встречу с Додоном.

"Что я могу сказать по этому поводу?! За 27 лет независимости официальная позиция Молдавии по поводу территориальной целостности Украины никогда не менялась. На этом поставим точку", - заявил Додон.

Источник: https://censor.net.ua/n3127170
 
 
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Эти два долдона ...зебеня с додоном...найдут общий язык....
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Намерения у преЗе пока разные , уверен, он гораздо больше в соцсетях шарит ,чем политике...
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Дик Україна і має з представниками Молдови взаємовідносини. З прем'єр-міністром. Спікером. За базар відповідати треба Долдон. Вова може тебе і запросити, але хіба що на таємну зустріч. Інакше тобі такий "теплий" прийом кияни забезпечать, що мало не здастся.
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это ж надо! ещё не кенгурировался, а как прогибается! артист!
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цитата: "Де-факто Крым российский. Юридически - непризнанный".
ну вот нафига разговаривать с таким уродом?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Официальная позиция Молдовы по поводу территориальной целостности Украины никогда не менялась", - Додон
 
 
 
 
 
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