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 Турчинов: Все попытки пробить контур киберзащиты задействованных в выборах государственных органов были локализованы

Несмотря на попытки российских спецслужб пробить контур киберзащиты государственных органов, задействованных в выборах Президента Украины, "удалось обеспечить бесперебойное функционирование системы "Выборы" и Государственного реестра избирателей".

Об этом Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сказал на состоявшемся под его председательством заседании Национального координационного центра кибербезопасности, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

Турчинов: Все попытки пробить контур киберзащиты задействованных в выборах государственных органов были локализованы 01
Турчинов: Все попытки пробить контур киберзащиты задействованных в выборах государственных органов были локализованы 02
Турчинов: Все попытки пробить контур киберзащиты задействованных в выборах государственных органов были локализованы 03


Участники заседания подвели итоги эффективности работы контура киберзащиты информационно-телекоммуникационных систем государственных органов, задействованных в выборах Президента Украины.

Читайте: Во время выборов кибератак на ЦИК не зафиксировано, - Слипачук


По словам Турчинова, своевременные предупредительные меры и координация работы субъектов обеспечения кибербезопасности были достаточно эффективными.
Турчинов отметил, что субъекты обеспечения киберзащиты способны "своевременно обнаружить, предотвратить и нейтрализовать реальные и потенциальные угрозы кибернетического характера в информационно-телекоммуникационных системах ЦИК во время очередных парламентских выборов".

Турчинов: Все попытки пробить контур киберзащиты задействованных в выборах государственных органов были локализованы 04
Турчинов: Все попытки пробить контур киберзащиты задействованных в выборах государственных органов были локализованы 05

Кроме того, на заседании обсуждались вопросы внедрения организационно-технической модели киберзащиты,  предусматривающей реализацию на системной основе комплекса мероприятий, направленных на оперативное (кризисное) реагирование на кибератаки и киберинциденты, внедрение контрмер, направленных на минимизацию уязвимости государственных информационных и коммуникационных систем.
Были заслушаны результаты расследования кибератак на информационно-телекоммуникационные системы государственных органов, объекты критической инфраструктуры, произошедшие в последние годы и нанесшие ущерб национальной безопасности в информационной и экономической сферах, а также эффективность международного сотрудничества в этом вопросе.
Кроме того, были рассмотрены вопросы повышения квалификации и подготовки специалистов для сферы кибербезопасности и состояние киберзащиты информационно-коммуникативных систем отдельных органов государственной власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе открыт региональный центр обеспечения кибербезопасности СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3127165
 
   
 Топ комментарии
 
Участница демонстрации смотрит на полицейского во время акции протеста в Сантьяго, Чили, 11 сентября. Carlos Vera / Reuters,
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Турчинов: Все попытки пробить контур киберзащиты задействованных в выборах государственных органов были локализованы - Цензор.НЕТ 4870
Ще не все на рассєє втрачено: росте нове покоління.
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Факт , пошук по картинці дає 2016 рік Чілі !
Ось так і ліпяться фейкові новини Турчинов: Усі спроби пробити контур кіберзахисту державних органів, задіяних у виборах, було локалізовано - Цензор.НЕТ 3925
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эх, как же мы теперь бес пастора будем жить ? Турчинов: Все попытки пробить контур киберзащиты задействованных в выборах государственных органов были локализованы - Цензор.НЕТ 2695
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зекомандА РНБО розпустить. Ми за мир, ми за мир...
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Судя по новому кабинету в Украине нет войны, нет госдолга, и военные в Донбассе обеспечены всем .
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это пластеру шлангу комнатушку за сдачу крыма русне отремонтировали.
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петиной ботоферме невдомек что ихние виллы им же вылезут боком Турчинов: Усі спроби пробити контур кіберзахисту державних органів, задіяних у виборах, було локалізовано - Цензор.НЕТ 7970
и надо всем 5-копеешным напомнить судьбу редактора жкрнала Штурмовик - его повесили!!! Турчинов: Усі спроби пробити контур кіберзахисту державних органів, задіяних у виборах, було локалізовано - Цензор.НЕТ 704
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Сус - це той невдаха покурор, у якого тіпа вкрали незаконно придбану іномарку? А я думаю: чого в чєла руки чешуться вішати?
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не угалддал - это сокращение от фамилии - тебе её знать не обязательно Турчинов: Усі спроби пробити контур кіберзахисту державних органів, задіяних у виборах, було локалізовано - Цензор.НЕТ 3975
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Турчинов: Все попытки пробить контур киберзащиты задействованных в выборах государственных органов были локализованы - Цензор.НЕТ 4870
Ще не все на рассєє втрачено: росте нове покоління.
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хорошая девочка, добрая. хоть и рузькая.
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Участница демонстрации смотрит на полицейского во время акции протеста в Сантьяго, Чили, 11 сентября. Carlos Vera / Reuters,
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Факт , пошук по картинці дає 2016 рік Чілі !
Ось так і ліпяться фейкові новини Турчинов: Усі спроби пробити контур кіберзахисту державних органів, задіяних у виборах, було локалізовано - Цензор.НЕТ 3925
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Предотвратил?? И 73% процента Украины хотят президента Зеленского??
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Наша звичка недовіряти владі робить чудеса: отак просто без особливих зусиль ми узнали секрет 73% голосів за Зеленського. Бо почули слова Турчинова у правильному (дійсному) сенсі.
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Ой, я вас прашу!
Вот Зеля счас новый совет устроит, так вот тот заработает!
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Жтот проходимец и при Зеленском себе теплое местечко урвет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов: Все попытки пробить контур киберзащиты задействованных в выборах государственных органов были локализованы
 
 
 
 
 
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