 Турчинов: Все попытки пробить контур киберзащиты задействованных в выборах государственных органов были локализованы

Об этом Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сказал на состоявшемся под его председательством заседании Национального координационного центра кибербезопасности, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.
Участники заседания подвели итоги эффективности работы контура киберзащиты информационно-телекоммуникационных систем государственных органов, задействованных в выборах Президента Украины.
По словам Турчинова, своевременные предупредительные меры и координация работы субъектов обеспечения кибербезопасности были достаточно эффективными.
Турчинов отметил, что субъекты обеспечения киберзащиты способны "своевременно обнаружить, предотвратить и нейтрализовать реальные и потенциальные угрозы кибернетического характера в информационно-телекоммуникационных системах ЦИК во время очередных парламентских выборов".
Кроме того, на заседании обсуждались вопросы внедрения организационно-технической модели киберзащиты, предусматривающей реализацию на системной основе комплекса мероприятий, направленных на оперативное (кризисное) реагирование на кибератаки и киберинциденты, внедрение контрмер, направленных на минимизацию уязвимости государственных информационных и коммуникационных систем.
Были заслушаны результаты расследования кибератак на информационно-телекоммуникационные системы государственных органов, объекты критической инфраструктуры, произошедшие в последние годы и нанесшие ущерб национальной безопасности в информационной и экономической сферах, а также эффективность международного сотрудничества в этом вопросе.
Кроме того, были рассмотрены вопросы повышения квалификации и подготовки специалистов для сферы кибербезопасности и состояние киберзащиты информационно-коммуникативных систем отдельных органов государственной власти.
и надо всем 5-копеешным напомнить судьбу редактора жкрнала Штурмовик - его повесили!!!
Ще не все на рассєє втрачено: росте нове покоління.
Ось так і ліпяться фейкові новини
Вот Зеля счас новый совет устроит, так вот тот заработает!