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 Политика Украины
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Все про:ВР (22850) Зеленский (1240) инаугурация (314)

 Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. ВИДЕО

Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая.

За соответствующее постановление Верховной Рады проголосовали 315 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

Перед этим Рада рассмотрела ряд постановлений о проведении инаугурации избранного президента 19 мая, как настаивал сам Владимир Зеленский. Однако ни одно из них не смогло набрать необходимых 226 голосов.

Затем Рада утвердила постановление нардепа Куприя о проведении инаугурации Зеленского 20 мая. Начало церемонии назначено на 10.00 во время торжественного заседания Верховной Рады.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127164
 
   
 Топ комментарии
 
А какие грозные пороххоботы были! 32 мая назначим, петруха останется царем!11
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вазелин в полной жо: ведь надеялся (оттого и ультиматумы), что назначат как можно позже и оно не сможет с ВР ничего сделать, будет отмазка на полгода "мне мешает ВР".
А тут такой ОБЛОМ...
И распустить ВР не сможет - наступит пестец в стране. А виновен будет именно он, вазелин..
Шах и мат вазелину)
у вазелиновых - паника в штабе: с 20 мая придется получать пестюлей - и в турцию не поедешь на гастроли, и вован всё такой же торчок и бовдур))
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Сделали максимально поздно и неудобно для команды Зе. Распускать к чёрту этих мародёров! С доверием на уровне 4% - им место на свалке истории.
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що, знову щось не так..? ) а в дупу блазня поцiлувати не потрiбно?





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Еще один, инвалид как и сулима ваня, не вылазещие с цензора ни днем ни ночью.
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О який фінт вухами! Тепер ніхто не скаже, що депутати проти волі народу,от таким і місце в вру наступного скликання ,свідомим і чесним
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саме так, а скiльки було iстерики з боку зЕлупастого блазня та його Зебiлiв))
а могли й на 2 червня призначити...




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Ви шоколадні вафлісти туди хоч і пролізите через полупєдіка Славіка,але й то в меншості.
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Всегда *************** тема, это у кацапских чмырей. Угрожалка еще не выросла , жаба зеленская.
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што не поделили две хаахлицы, одна старенькая, другая по-моложе, я про пезе??))
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Бригадир прибиральників приміщень Верховної РадиГаля сказала, що 20 травня - санітарний день! Рада призначила інавгурацію Зеленського на 20 травня - Цензор.НЕТ 4383
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Танцюйте, покидьки! Прийшла ваша година. Надіюсь, ненадовго ....
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Та где ж правильно, стецьво? Твой козлорылый коллега вообще не научился пользоваться мордово-украинским онлайн переводчиком. Во-первых он тупо перевел час как годына, хотя эта кацапская идиома означает час как время, а не 1/24 суток. То есть правильно - прийшов ваш час. Во-вторых, надиюсь - это вульгарный кацапизм. Правильно - маю надію або сподіваюсь. У школу идите, вумники соевые
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да,ошибок докккуища..
но сути это не меняет
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Клоуна коронуют в понедельник.Очень символично.
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Я бы сказал по другому , 20 числа безработный Петрик получит пендаль ,отдаст портфеля и пойдет на ......
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И чего ты нищеброд так безпокоишся о багаче ПАПЕ?!Он поедет к себе в Испанию,в свой майеток отдыхать...а ты будеш у компа Зелю,за копейки, в член Зе зациловывать!!!!)))
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мир непостоянен сегодня богач,завтра помогут стать нищебродом Рада призначила інавгурацію Зеленського на 20 травня - Цензор.НЕТ 1285
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А ШО ТАМ ПРОСТИТУТКА ПРЕДВОДИТЕЛЬ КОМАНЧЕЙ ОЛЕШКа ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ДУМАЕТ? Рада призначила інавгурацію Зеленського на 20 травня - Цензор.НЕТ 6090
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Зе-дроти верещали,зрада, не дають булави,а тепер бачили що купували ,зе-їжте.
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Всім порохоботам по відру ваЗЕліна.
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На выборах каждый раз мелькает мысль: ну, вот в этот раз, этот человек откажется от своих личных амбиций и алчных желаний и проявит мудрость и патриотизм и действительно посвятит 5 лет своей жизни не себе любимому, а именно государству, каким оно хочет руководить и Президентом какого оно хочет называться.
И каждый раз в итоге то что-то безмозглое и аморфное, то откровенный криминалитет, то умное, но жадное.
Что стоило Порошенко не участвовать в темных делах и развивать Украину, да еще и при огромной поддержке со стороны Запада. Что-то, возможно, и не делается быстро, но годами собирать кандидатов в антикоррупционные органы и в результате получить таких же уродов, как и во всем остальном - это слишком. А мог бы жить только интересами Украины, получить сейчас второй срок (и пусть бы там уже немного приворовывал, если без этого совсем уж плохо ему), а потом, как и мечтал - пойти в Европарламент....
Теперь это новое недоразумение...Что и как оно будет делать - можно судить по интересам Коломойского и Ко. Конечно, можно помечтать, что оно забъет на свой рейтинг, не испугается последствий и выдаст Беню США, и будет действовать только в интересах Украины. И руководствоваться не результатами дебильных опросов как в соседней ветке, а здравым смыслом и консультациями и рекомендациями Госдепа.
Но, реальность такова, что нам пришла ж.па, потому что одному приколисту хотелось приколоться над Украиной (возможно, не особо веря в успех), а другие приколисты повелись на этот развод.
И что теперь???
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Зебили, хоть 19-го, хоть 20-го, хоть завтра.
Булава не кловану нужна, а бене бабломойскому, который в Герцлии уже попрадавал будущие должности, составил амбарную книгу и прилетел быстро в Украину.
Зеля без него никому ничего не даст и не назначит, т.к. зеля - это ширма бабломойскомо.

Эстафета от одних мафиози передаётся другим мафиози. (Эстафета - это булава).
Мечтайте дальше, а лучше пакуйте вализы, и получайте чипованные загранпаспорта. Беня предрёк в интервью, что ещё 13 лимонов граждан покинет страну в ближайшие 5 лет.

Украина освобождается от граждан Украины ради "новых" граждан из Израиля. Израиль нуждается в "запасном аэродроме" - второй "земле обетованной" (там тесно стало, арабы стреляют, Иран "дышит в затылок" свои модерновым ЯО).
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І 1 указ - всіх свиней за грати!
Із головною свинею!
Пожиттєве із конфіскацією!
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Козломорді порохошлюхи харе картинки дебільні кидати, яка там "мова" яка там "віра", ви мироточите гімном вже як 5 років,і мабудь довбні гадаєте що криваві гроші за працю на порохопутєнську сатану підуть вам на користь? Ну-ну 😃
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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