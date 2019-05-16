 Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. ВИДЕО

За соответствующее постановление Верховной Рады проголосовали 315 нардепов, передает Цензор.НЕТ.Перед этим Рада рассмотрела ряд постановлений о проведении инаугурации избранного президента 19 мая, как настаивал сам Владимир Зеленский. Однако ни одно из них не смогло набрать необходимых 226 голосов.
Затем Рада утвердила постановление нардепа Куприя о проведении инаугурации Зеленского 20 мая. Начало церемонии назначено на 10.00 во время торжественного заседания Верховной Рады.
а могли й на 2 червня призначити...
https://www.youtube.com/watch?v=goFIxxWru78
но сути это не меняет
ПРОСТИТУТКАПРЕДВОДИТЕЛЬ КОМАНЧЕЙ ОЛЕШКа ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ДУМАЕТ?
И каждый раз в итоге то что-то безмозглое и аморфное, то откровенный криминалитет, то умное, но жадное.
Что стоило Порошенко не участвовать в темных делах и развивать Украину, да еще и при огромной поддержке со стороны Запада. Что-то, возможно, и не делается быстро, но годами собирать кандидатов в антикоррупционные органы и в результате получить таких же уродов, как и во всем остальном - это слишком. А мог бы жить только интересами Украины, получить сейчас второй срок (и пусть бы там уже немного приворовывал, если без этого совсем уж плохо ему), а потом, как и мечтал - пойти в Европарламент....
Теперь это новое недоразумение...Что и как оно будет делать - можно судить по интересам Коломойского и Ко. Конечно, можно помечтать, что оно забъет на свой рейтинг, не испугается последствий и выдаст Беню США, и будет действовать только в интересах Украины. И руководствоваться не результатами дебильных опросов как в соседней ветке, а здравым смыслом и консультациями и рекомендациями Госдепа.
Но, реальность такова, что нам пришла ж.па, потому что одному приколисту хотелось приколоться над Украиной (возможно, не особо веря в успех), а другие приколисты повелись на этот развод.
И что теперь???
Булава не кловану нужна, а бене бабломойскому, который в Герцлии уже попрадавал будущие должности, составил амбарную книгу и прилетел быстро в Украину.
Зеля без него никому ничего не даст и не назначит, т.к. зеля - это ширма бабломойскомо.
Эстафета от одних мафиози передаётся другим мафиози. (Эстафета - это булава).
Мечтайте дальше, а лучше пакуйте вализы, и получайте чипованные загранпаспорта. Беня предрёк в интервью, что ещё 13 лимонов граждан покинет страну в ближайшие 5 лет.
Украина освобождается от граждан Украины ради "новых" граждан из Израиля. Израиль нуждается в "запасном аэродроме" - второй "земле обетованной" (там тесно стало, арабы стреляют, Иран "дышит в затылок" свои модерновым ЯО).
Із головною свинею!
Пожиттєве із конфіскацією!