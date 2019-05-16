 Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. ВИДЕО

За соответствующее постановление Верховной Рады проголосовали 315 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

Перед этим Рада рассмотрела ряд постановлений о проведении инаугурации избранного президента 19 мая, как настаивал сам Владимир Зеленский. Однако ни одно из них не смогло набрать необходимых 226 голосов.

Затем Рада утвердила постановление нардепа Куприя о проведении инаугурации Зеленского 20 мая. Начало церемонии назначено на 10.00 во время торжественного заседания Верховной Рады.

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