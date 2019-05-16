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Все про:Газ (9077) Зеленский (1240) контракт (332) Нафтогаз (2677) Коболев (321)

 Газовые переговоры с РФ возобновятся вероятно в июне: после инаугурации Зеленского и его разговора с Путиным, - Коболев

Переговоры между Украиной и Россией относительно нового контракта о транзите газа могут возобновиться только после инаугурации Владимира Зеленского и его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в ходе Международной инвестиционной конференции "Game of thrones: final season?" в Киеве в четверг.

Глава "Нафтогаза полагает, что скорее всего такие переговоры состоятся в июне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина начала готовиться к возможному прекращению Россией транзита газа в 2020 году

"Сторона официально сообщила, что будет говорить только после того, как новый президент вступит в должность и состоится разговор между господином Зеленским и господином Путиным. Мы ожидаем этого события. Думаю, возможно, эти переговоры возобновятся в июне", - сказал Коболев.

На результаты переговоров, по мнению главы НАК, ключевое влияние будут иметь Германия, непосредственное влияющая на запуск "Северного потока-2", дальнейшие действия США относительно санкций на РФ, а также способность "Нафтогаза" продолжать судебный иск против "Газпрома" по компенсации $12 млрд в случае не подписания нового транзитного контракта.

Источник: https://censor.net.ua/n3127163
 
 
 Топ комментарии
 
ну и после извинений перед кадыровым, естественно. это главное условие Газовые переговоры с РФ возобновятся вероятно в июне: после инаугурации Зеленского и его разговора с Путиным, - Коболев - Цензор.НЕТ 5504
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Анонсована перша зустріч презЕдента і напрямок руху країни?
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Почему вы так унижаете и ненавидите Украину? Вы идиот?
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ну и после извинений перед кадыровым, естественно. это главное условие Газовые переговоры с РФ возобновятся вероятно в июне: после инаугурации Зеленского и его разговора с Путиным, - Коболев - Цензор.НЕТ 5504
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Анонсована перша зустріч презЕдента і напрямок руху країни?
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Я как-то вспоминал здесь своего товарища, в 50 лет, 2 года назад, пошел воевать. Днями вернулся - дословно "больше ни ногой, дезертир пусть едет, воюет, и я такой не один".
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Зебені цього не роузміють. А ордло, реально, може прийти в їх дім
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Международной инвестиционной конференции "Game of thrones: final season?" в Киеве в четверИсточник: https://censor.net.ua/n3127163


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Перемовини з однім стільцем, де путін буде сидіти, а поруч Зеленський на колінах?
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Почему вы так унижаете и ненавидите Украину? Вы идиот?
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наколенники надо подготовить, шоб колени не стер перед ******!
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Цікаво буде подивитися на ті перемовини. Зеля вважає що він і там буде зі своєю зекомандою? А якщо ні, то хтож підказки буде йому робити?
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Ну он привык, что Порошенко встречался с ******, поэтому не палил бы своего шефа.
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А ХЙЛО В ХАЛАТЕ НА ПЕРЕГОВОРЫ ПРИЙДЕТ !?)
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГазовые переговоры с РФ возобновятся вероятно в июне: после инаугурации Зеленского и его разговора с Путиным, - Коболев
 
 
 
 
 
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