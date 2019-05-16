 После выборов процесс перехода приходов в ПЦУ приостановился, - Епифаний

Об этом в интервью ВВС заявил глава ПЦУ, митрополит Епифаний, передает Цензор.НЕТ.

"После выборов мы видим, что действительно процесс перехода приходов немного приостановился, но я верю, что со временем он снова будет восстановлен, потому что есть много приходов, которые ожидают, которые определяются, и будут постепенно переходить и приобщаться к нашей церкви", - рассказал Епифаний.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вселенский патриарх не отзовет Томос у ПЦУ, поскольку такой процедуры не существует, - митрополит Александр Драбинко. ВИДЕО

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".