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 После выборов процесс перехода приходов в ПЦУ приостановился, - Епифаний

Переход приходов в ПЦУ пока что приостановился, но многие приходы еще определяются.

Об этом в интервью ВВС заявил глава ПЦУ, митрополит Епифаний, передает Цензор.НЕТ.

"После выборов мы видим, что действительно процесс перехода приходов немного приостановился, но я верю, что со временем он снова будет восстановлен, потому что есть много приходов, которые ожидают, которые определяются, и будут постепенно переходить и приобщаться к нашей церкви", - рассказал Епифаний.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вселенский патриарх не отзовет Томос у ПЦУ, поскольку такой процедуры не существует, - митрополит Александр Драбинко. ВИДЕО

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Источник: https://censor.net.ua/n3127162
 
 
 Топ комментарии
 
Звісно..
Зелі та церква сто років непотрібна.
А його оточення підіграватиме МП.Та і риги повилазили з меседжами про помсту.
Про повернення захоплених росіянами святинь також поки що не говорять..
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Причем тут Зе? Пеця со "своим" томосом и объединением опять всех наипал, все просто
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был у нас первый Украинский Президент - теперь вон даже священники сомневаются - во как
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вся российская нечисть голосовала за клоуна. Ни один враг Украины не проголосовал за Порошенко.
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Звісно..
Зелі та церква сто років непотрібна.
А його оточення підіграватиме МП.Та і риги повилазили з меседжами про помсту.
Про повернення захоплених росіянами святинь також поки що не говорять..
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Причем тут Зе? Пеця со "своим" томосом и объединением опять всех ******, все просто
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ну не потрібна єврею ПЦУ- що в цьому такого?!
мені його синагога теж не потрібна...
а то получається що рішення приймали не люди а Порох?!
чи все ж таки самі прихожани мали виявити бажання перейти в ПЦУ?!
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Ксюша, шо ж ты всякую хрень лепишь? Педро пиарился, намутил, всех кинул, а виноват Зе? Ну ты хоть по методичке шпарь, у самой плохо получается, карамелька ты наша.
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і шо - надягнутий)))) хрестик не допомагає?!
так може справа в патрусах? до госі) зверніться, він спец в цьому!
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Читай Цензор, Епифаний, тебе это еще перед вторым туром писали. И моли Бога, что бы процесс вспять не пошел.
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Не, предлагаю готовиться к борьбе. А она будет нешуточная.
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был у нас первый Украинский Президент - теперь вон даже священники сомневаются - во как
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Зеля, что ж вЫ твори(те)?
Осталось только в подъездах накладывать. И лифты "увлажнять". Если не останови(те)сь, то будете "гореть вечно"(если вы православный)))
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Народу пофиг ваши церквы, о будет ходить туда, где дешевле отпускаются грехи.
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ПОПа вперто не реагує на срач, який замутив з наріком... Хвалить себе під кожним деревом, бреше частіше , ніж кліпає, розсирає звання і нагороди, робить закладки з кротів і пацюків, а вимовити хоч слово з приводу результату своєї "перемоги" -- голову в сраку! НАХ -- В СПАМ!
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С одной стороны входят, с другой выходят (УПЦ КП).
Конвейер?
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грьобані попи, між собою не домовлояться, соромно чути ваші скубленя. То хто ж до вас придурків піде?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПосле выборов процесс перехода приходов в ПЦУ приостановился, - Епифаний
 
 
 
 
 
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