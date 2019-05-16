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 Фракция БПП поддерживает проведение инаугурации 20 мая, - Герасимов

Фракция Партии "Блок Петра Порошенко" на своем заседании 16 мая приняла решение поддержать Постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного Президента Украины на 20 мая.

Об этом председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил журналистам в парламенте, передает Цензор.НЕТ.

"Только что состоялось заседание фракции "Блок Петра Порошенко". Фракция поддержала однозначное решение поддержать дату инаугурации 20 мая. Но о дате 19 мая еще продолжаются консультации, которые мы будем заканчивать в сессионном зале ", - заявил Артур Герасимов.

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Напомним, избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.

Депутат от "Народного фронта" Тетерук пообещал завтра зарегистрировать еще одно постановление – о проведении инаугурации 28 мая.

По состоянию на 14 мая, в парламенте зарегистрировали 7 проектов постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, один из которых был отозван.

Источник: https://censor.net.ua/n3127161
 
 
 Топ комментарии
 
Пинок от послов G7, потребовавших ГЛАДКОЙ (а не "плавной", как перевели придворные борзописцы) передачи власти, оказался отрезвляющим.
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Догадайся теперь , ылита она ж в основном два класса , три коридора )
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Сбежал, не выдержал позора , закрылся в вигваме и плачет 😀
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Там скорее всего дату назначит Парубий и БПП это знают.
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Пинок от послов G7, потребовавших ГЛАДКОЙ (а не "плавной", как перевели придворные борзописцы) передачи власти, оказался отрезвляющим.
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Таки да,стояли на смерть,але про рахунки за кордоном не забували і пішла плавна капітуляція
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До Порошенко-то и предлагал начать передачу власти, да пока некому. Зюзик то по Турциям шарился, а сейчас гуляет по Вроцлаву. У него на такую ерунду как вхождение в курс дел государства времени нет. Главное булаву получить, а там хоть трава не расти.
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20 октября вообще для БПП был бы лучший вариант.
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скорей бы - я с чистой совестью начну предьявлать претензии - зели по полной)))))))))))
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Не было у мародёров чистой совести никогда.
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С 20 мая Узеленского отвечают за тарифы и зарплаты в стране
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФракция БПП поддерживает проведение инаугурации 20 мая, - Герасимов
 
 
 
 
 
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