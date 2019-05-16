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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1240) инаугурация (314) Сыроид (231)

 Ни один из проектов постановлений о дате инаугурации Зеленского не наберет нужного количества голосов, - Сыроид

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид прогнозирует, что ни одно из семи проектов постановлений о назначении инаугурации избранного президентом Украины Владимира Зеленского в четверг не наберут необходимого для принятия количества голосов и спикер парламента Андрей Парубий назначит дату инаугурации самостоятельно.

"Голосование состоится около 11.00 плюс-минус. Думаю, ни одно из постановлений не наберет большинства (не менее 226 – ИФ) голосов, а глава парламента назначит дату из того постановления, которое наберет наибольшее число голосов. Однако все возможно в украинском парламенте", - сказала она на инвестконференции в четверг утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На данном мероприятии утром был заявлен новоизбранный президент Зеленский, однако он, как сообщил глава "Concorde Capital" Игорь Мазепа, сегодня проводит консультации в Верховной Раде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Самопомич" поддержит в Раде проект постановления с датой инаугурации Зеленского 19 мая, - Садовый

Верховной Раде предстоит рассмотреть 7 проектов постановлений, три из которых предлагают провести инаугурацию 19 мая (10270, 10270-1 10270-3). Другие инициативы предусматривают приведение к присяге Зеленского 17 мая (10270-6), 20 мая (10270-2), 26 мая (10270-5) и 28 мая (10270-7).

Источник: https://censor.net.ua/n3127160
 
 
 Топ комментарии
 
Агония шоколадного режима...
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А петя так сможет или от напряжения в трусы надует? Ни один из проектов постановлений о дате инаугурации Зеленского не наберет нужного количества голосов, - Сыроид - Цензор.НЕТ 5223
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Петя так не може, бо він не зебіл. Ни один из проектов постановлений о дате инаугурации Зеленского не наберет нужного количества голосов, - Сыроид - Цензор.НЕТ 5372
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вроде уже договорились на 32 мая Ни один из проектов постановлений о дате инаугурации Зеленского не наберет нужного количества голосов, - Сыроид - Цензор.НЕТ 2975
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А петя так сможет или от напряжения в трусы надует?
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Петя так не може, бо він не зебіл. Ни один из проектов постановлений о дате инаугурации Зеленского не наберет нужного количества голосов, - Сыроид - Цензор.НЕТ 5372
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кацапчик прокололся! ))) сколько вам, свинорылым писать---в Украине никто не знает что такое пепа, это живет только в вашем телевизоре, и ватных мозгах.
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всё по фрейду: мелкое, ненавидит и орёт от страха))
Жоден з проектів постанов про дату інавгурації Зеленського не набере потрібної кількості голосів, - Сироїд - Цензор.НЕТ 4418
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такое выражение лица на фото будто он уже получил булаву вставленную в одно место только что
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Шрек Баблокат - гламурный такой в штанах от Беркута и розовых кросах....

И лифчик под цвет... Ни один из проектов постановлений о дате инаугурации Зеленского не наберет нужного количества голосов, - Сыроид - Цензор.НЕТ 6934
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Где то через пару месяцев или максимум полгода эти же люди уже будут писать о каком либо режиме узеленского. Клоунский режим.
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радует, что через пару месяцев или максимум полгода разгонят все петины ботофермы и можно будет спойно обсуждать наши проблемы на форумах.
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Останній такий срач на ЦН я спостерігав у 2013 році, але то були не зебіли, а кацапи. Тепер вони злились в одне ціле.
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Игорь ты вроде как был патриотом. А стал зелеботом?
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Соевым не надо спокойного обсуждения проблем. Им дермо хочется разбрасывать.
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я как был умным с мозгами, таким и остался, в отличие от всевозможных ботов. Жоден з проектів постанов про дату інавгурації Зеленського не набере потрібної кількості голосів, - Сироїд - Цензор.НЕТ 1097
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ты ж пойми: вазелинок попользовали и выбросили.. именно как "использованные", даже не заплатив) Зачем вы ТЕПЕРЬ нужны, особенно после "СДЕЛАЕМ их (т.е. - ВАС) вместе!"?))То ли дело мы, "те кто за Пороха": нам и зп подняли до 5000 долл в месяц, и контракт продлили на 5 лет, автоматически..Дошло до тебя, ась?
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А не треба було бикувати. Ни один из проектов постановлений о дате инаугурации Зеленского не наберет нужного количества голосов, - Сыроид - Цензор.НЕТ 9435 Треба іти до Парубія, вибачатись і чемно просити, як культурна людина.
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Але ж не махає цюцюркою і говрить без дублів.
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Парубий это как раз самый основной дебил,со справкой
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32 мая - лучшая дата для такого события
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Это было всем и давно понятно. Как и то, что Парубий выберет правильную дату.Cогласно закона
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это даже не агония парашенковского режима, это какой=то агонизирующий шабаш тварей, дорвавшихся к власти и боящихся эту власть отдать по причине того, что знаю, что ничего кроме тюрьмы им не светит...
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Так і буде ходить не інавгурований як лох без булави?
Тепер ясно, чому бабушка бєня прилетіла.
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А кто то сомневается?
Они будут сидеть при власти,пока всех не засунут в мусорные баки..
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Макс Бужанский
Сейчас окажется, что Петр Алексеевич ушел в декретный отпуск и увольнять его никак нельзя.
Это было бы достойным завершением логической цепочки.
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Юлія Тарчинська

Тим часом зелена шмаркля з лєнкою і дітьми шариться по Вроцлаву. А ви дятли збирайтесь під радою і вимагайте кенгурацію. Зелібоби, ви кончені дебіли.

Ни один из проектов постановлений о дате инаугурации Зеленского не наберет нужного количества голосов, - Сыроид - Цензор.НЕТ 8836
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Йому це президенство як для ляльки - всунуть руку і буде дьоргатись як захоче кукловод.
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та успокойтесь!
коломойша ж не спроста прилетел... он разрулит!
будет так как надо...бенефициару-бене надо ))))
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какие то скучные стали свиношныри. они так топят за небольшую отсрочку от шашлыка их хряка , но не понимают что это для них ничего не изменит.
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о что сделаешь? без зашквара свиней ничего не изменится. и дальше будет мыролюбство и реформизм с перемириями и роттердамом ++.
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Приняли на понедельник, что она теперь скажет?
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Если Зрада усралась, значит народ правильный выбор сделал.
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А будет еще лучше без свинарчукив и им подобным.
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А вот Оксанка и не угадала. Хоршая барышня, но никогда не угадывает. Инаугурация 20 мая. 315 голосов.
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а как ЗЕбилы оттянулись! и шоколад, и соя, и дерьмо, все смешали, набили пасть и плевали на вентилятор. а вспе напрасно! нежданчик)))
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Навпаки, країна встигла побачити "справжнє обличчя" своєї "ЬІлити". Восени чекайте нежданчик
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КЛОУН ПОЛУЧИЛ СВОЮ КЕНГУРАЦИЮ!
УРА!ЗЕБИЛЫ!
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Вам би книжок почитати та складні іноземні слова вивчити...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНи один из проектов постановлений о дате инаугурации Зеленского не наберет нужного количества голосов, - Сыроид
 
 
 
 
 
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