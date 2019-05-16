 Ни один из проектов постановлений о дате инаугурации Зеленского не наберет нужного количества голосов, - Сыроид

"Голосование состоится около 11.00 плюс-минус. Думаю, ни одно из постановлений не наберет большинства (не менее 226 – ИФ) голосов, а глава парламента назначит дату из того постановления, которое наберет наибольшее число голосов. Однако все возможно в украинском парламенте", - сказала она на инвестконференции в четверг утром, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На данном мероприятии утром был заявлен новоизбранный президент Зеленский, однако он, как сообщил глава "Concorde Capital" Игорь Мазепа, сегодня проводит консультации в Верховной Раде.

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Верховной Раде предстоит рассмотреть 7 проектов постановлений, три из которых предлагают провести инаугурацию 19 мая (10270, 10270-1 10270-3). Другие инициативы предусматривают приведение к присяге Зеленского 17 мая (10270-6), 20 мая (10270-2), 26 мая (10270-5) и 28 мая (10270-7).