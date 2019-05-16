 Тетерук отозвал свое постановление о проведении инаугурации 28 мая: НФ выступает за 20 мая

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"19 мая - день, когда мы чтим память жертв политических репрессий... Мы не можем объединять дни, когда мы чтим память замученных украинцев с торжествами по поводу инаугурации президента. В результате дискуссии было найдено компромисное решение, что именно 20 мая станет следующей датой, когда нардепы будут готовы отдать голоса за день проведения инаугурации

Поэтому 28 мая теряет свою актуальность, и я отзываю свое постановление и предлагаю проголосовать за 20-е, чтобы проголосовать и двигаться дальше", - сказал нардеп.

"Народный фронт не будет голосовать за инаугурацию президента 19 мая. В то же время фракция НФ поддержит инаугурацию 20 мая", - заявил с трибуны руководитель фракции НФ Максим Бурбак.

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Напомним, избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.

Депутат от "Народного фронта" Тетерук пообещал завтра зарегистрировать еще одно постановление – о проведении инаугурации 28 мая.

По состоянию на 14 мая, в парламенте зарегистрировали 7 проектов постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, один из которых был отозван.