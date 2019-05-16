EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1738  19
Все про:инаугурация (314) Тетерук (197)

 Тетерук отозвал свое постановление о проведении инаугурации 28 мая: НФ выступает за 20 мая

Депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук заявил с трибуны ВР, что он отзывает свое постановление о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 28 мая и предлагает определить датой инаугурации 20 мая.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"19 мая - день, когда мы чтим память жертв политических репрессий... Мы не можем объединять дни, когда мы чтим память замученных украинцев с торжествами по поводу инаугурации президента. В результате дискуссии было найдено компромисное решение, что именно 20 мая станет следующей датой, когда нардепы будут готовы отдать голоса за день проведения инаугурации

Поэтому 28 мая теряет свою актуальность, и я отзываю свое постановление и предлагаю проголосовать за 20-е, чтобы проголосовать и двигаться дальше", - сказал нардеп.

"Народный фронт не будет голосовать за инаугурацию президента 19 мая. В то же время фракция НФ поддержит инаугурацию 20 мая", - заявил с трибуны руководитель фракции НФ Максим Бурбак.

Читайте также: "Самопомич" поддержит в Раде проект постановления с датой инаугурации Зеленского 19 мая, - Садовый

Напомним, избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.

Депутат от "Народного фронта" Тетерук пообещал завтра зарегистрировать еще одно постановление – о проведении инаугурации 28 мая.

По состоянию на 14 мая, в парламенте зарегистрировали 7 проектов постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, один из которых был отозван.

Источник: https://censor.net.ua/n3127159
 
 
 Топ комментарии
 
Позорище, такой простой, чисто технический вопрос - и такие баталии ) все начали упражняться в красноречии и объяснять причины, почему - нет)
То ли дело, когда ахметке сливали в одни руки всю нашу электроэнергетику - без звука против, без шума и пыли - никаких противоречий и надрывных причитаний )
 показать весь комментарий
 
он им, жертвам репресий, ничего не должен. во как Тетерук отозвал свое постановление о проведении инаугурации 28 мая: предлагает определиться с датой 20 мая - Цензор.НЕТ 5442
 показать весь комментарий
 
А зеленському плювати на жертв репресій
.
Безпринципна людина...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А зеленському плювати на жертв репресій
.
Безпринципна людина...
 показать весь комментарий
 
 
он им, жертвам репресий, ничего не должен. во как Тетерук отозвал свое постановление о проведении инаугурации 28 мая: предлагает определиться с датой 20 мая - Цензор.НЕТ 5442
 показать весь комментарий
 
 
Безпринципна - це влада. Ви почитайте, що відбудеться в Києві 19 травня. Рок концерти на Контрактовій, народні гуляння по Хрещатику, спортивні змагання. Так хто безпринципні?
 показать весь комментарий
 
 
Юлія Тарчинська

Тим часом зелена шмаркля з лєнкою і дітьми шариться по Вроцлаву. А ви дятли збирайтесь під радою і вимагайте кенгурацію. Зелібоби, ви кончені дебіли.

Тетерук отозвал свое постановление о проведении инаугурации 28 мая: предлагает определиться с датой 20 мая - Цензор.НЕТ 3790
 показать весь комментарий
 
Позорище, такой простой, чисто технический вопрос - и такие баталии ) все начали упражняться в красноречии и объяснять причины, почему - нет)
То ли дело, когда ахметке сливали в одни руки всю нашу электроэнергетику - без звука против, без шума и пыли - никаких противоречий и надрывных причитаний )
 показать весь комментарий
 
 
я же вам писал - шо все будет как при Ющенко - шо не понятно? - реформы стоп - раз два - а за ахметку - не более 35% - надо учить материал - а потом писать - не профессионально - хотя кому это я))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Те электроэнергетические компании, которые передали Ахметову, до этого принадлежали российскому бизнесмену, бывшему депутату их Госдумы. Уж и не поймешь, что лучше, когда владелец украинский олигарх или российский политик. Как по мне, то лучше все-таки украинский олигарх.
 показать весь комментарий
 
Второе основание - угроза досрочных выборов. Но поскольку последняя дата вступления в полномочия новой Рады - 16 декабря 2019 года, то Зеленский, даже став президентом 3 июня (в последний возможный по конституции срок - а это месяц со дня оглашения решения ЦИК о результатах выборов) может депутатов разогнать.Источник: https://censor.net.ua/r3126910

Как оказалось Зеля может разогнать Раду даже в июне, так что 28 мая потеряло смысл.
 показать весь комментарий
 
 
Андрюша, тебе действительно показалось. Крестись.
 показать весь комментарий
 
Это логично. Пете и его БПП чем раньше отойти в сторонку, тем лучше. Как сказал когда- то В. Ландсбергис про тех, ктл пришел ему на смену "мы можем уже сейчас вернуть власть, но пусть они сами сьедят свое дерьмо". Кстати, Витаутас таки оказался прав.
 показать весь комментарий
 
 
проститутка закрутил хвостом...Дураку ясно,что НФ как партия не пройдёт в парламент-слишком уж плинтусный рейтинг.так вот и будут эти бобики искать кому "лизнуть" и к кому прибиться
 показать весь комментарий
 
 
Тут играю, тут не играю...крысячья морда.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТетерук отозвал свое постановление о проведении инаугурации 28 мая: НФ выступает за 20 мая
 
 
 
 
 
 вверх