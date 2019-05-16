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 Политика Украины, Общество
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Все про:вышиванка (87) Порошенко (17475) Гройсман (4701) День вышиванки (2)

 Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем вышиванки

Первые лица государства отмечают День вышиванки и поздравляют украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети Президента и премьер-министра.

"Пока тайны мастерства украинской вышивки из поколения в поколение матери передают своим дочерям - до тех пор будет жить Украина! В нашей вышитой сорочке радость и печаль, надежда и сила, которые давно сопровождают каждого украинца", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем вышиванки 01
Фото: Порошенко/Facebook

Президент подчеркнул, что одев украинскую национальную одежду, "мы в очередной раз доказываем, что любовь к Украине живет в наших сердцах".

"По всему миру сегодня вышиванка - это неизменный и всегда современный символ Украины", - резюмировал Порошенко.

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В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает вышиванку символом украинской идентичности и любви к своей стране.

"Украина отмечает день своего национального оберега - вышиванки. Для нас вышитая сорочка особенная - это символ украинской идентичности, любви к своей стране. Поздравляю всех украинцев мира с этим прекрасным праздником.

Горд быть украинцем!", - написал он в Facebook.

Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем вышиванки 02
Фото: Гройсман/Facebook

Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем вышиванки 03

Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем вышиванки 04

Источник: https://censor.net.ua/n3127157
 
   
 Топ комментарии
 
***
До вишиванки доторкнусь вустами,
I чорнобривцiв аромат вдихну.
Знов Ваших рук тепло вiдчую, мамо,
Сльозу з щоки непрохану змахну…

Далеко Ви… I, водночас, Ви - поряд:
У злетi птаха, в шелестi трави…
Мене хтось боронить вiд зла i горя;
Якщо це янгол, то, напевно, - Ви…

Н,Х.
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Циничное брехло и в вышиванке останется Барыгой в истории Украины.
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До вишиванки доторкнусь вустами,
I чорнобривцiв аромат вдихну.
Знов Ваших рук тепло вiдчую, мамо,
Сльозу з щоки непрохану змахну…

Далеко Ви… I, водночас, Ви - поряд:
У злетi птаха, в шелестi трави…
Мене хтось боронить вiд зла i горя;
Якщо це янгол, то, напевно, - Ви…

Н,Х.
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Это хорошо, но Гройсмэн в вышиванке это практически как Моисей с шматом сала Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем вышиванки - Цензор.НЕТ 3980
А что там Узеленского?)
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даже лысенький носит вышиванку
Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем вышиванки - Цензор.НЕТ 5001

Но для зебила все это чуждо Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем вышиванки - Цензор.НЕТ 2600 не одной фотки в гугле не нашел со сцикуном
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Для Пети, значит не чуждо?!
Да он паразитирует и продает украинцам веру, мову, вышиванку - вещи, которые и так принадлежат народу. И взамен взял немного - природные ресурсы, денежные потоки и промышленные предприятия.
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В душе насрано, морда заплевана... Как єто пашєл на куй?
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Вовремя одев вышиванку, можно украсть в разы больше.
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Циничное брехло и в вышиванке останется Барыгой в истории Украины.
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Вітаю усіх із Святом Вишиванки! Іноді Вишиванка переходить у прізвища людей.
Вільгельм Франц фон Га́бсбург-Лотари́нзький (Васи́ль Виш́иваний) (нім. Wilhelm Franz von Habsburg-Lothringen;10 лютого 1895, Пула, Австрійське Примор'я, Австро-Угорщина - 18 серпня 1948, Київ, Українська РСР, СРСР) - український військовий діяч, політик, дипломат, поет, австрійський архікнязь (ерцгерцог) династії Габсбургів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців. Вільгельма Габсбурга знали в Україні як Василя Вишиваного, під ім'ям, яке йому дали українські вояки під час Першої Світової Війни. Його вважали одним з неофіційних претендентів на український трон у разі утворення монархічного ладу. Хоча він сам офіційно ніколи не проголошував свої наміри бути українським монархом і навіть не мав до цього можливостей, Василь прославився своїми військовими та дипломатичними здібностями, поезією і любов'ю до України.
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Дякую, поважний товаришу. Хай береже Алах рабів своїх, а всіх злих зробить добрими Порошенко і Гройсман привітали українців із Днем вишиванки - Цензор.НЕТ 5736
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чем чаще диабетический барыга поздравляет украинцев, тем больше приходит понятие насколько парашенко ничтожен и мерзок... во всем... скорее бы эта презренная клептоманическая падла исчезла с карты Украины...
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А Коломойський не вітав українців зі Святом Вишиванки?
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А Ахмєтов тебе вже з мертветчуком привітали циркач?
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Ні. А тобі Коломойський заплатив за все твоє лайно, яким ти кидався на Цензорі?
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Ти знаєшь,у Путіна в Україні було два вороги,Коломойський і Саакашвілі і твій педро по його вказівці випер їх з країни і тепер вони повернуться.Краще вже бути бєніним,чим путінцем як ти
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В душе насоано, морда заплевана...хоть у пороха и триумф, но как-то относительно.
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лицемірство, це у цих) двох в їх неукраїнській) суті!
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Праздник вышиванки это очень хорошо.Но еще лучше былобы еслиб они организовали перелет священного огня в день рождение св.Николая=Янах Улу-Горящий древний , в Новый 5957г.от с.м. 21 марта(день Масленницы=Ноуруза=Бизанта) из БАКЫ(Баку) в Киев(Кифаят).Этот огонь ждали и АзЭрЯнская( младший муж горящий) церковь в Харькове ,как и БахАровский =Смотрящий муж(Покровская) собор. Это движение к истокам, будет расширяться.
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пан Порошенко сделал очень много - безвиз, возрождение армии, широкая поддержка Украины на Западе, Томос, закрепление курса на НАТО и ЕС в Конституции, закон о языке, децентрализация, антикоррупционные структуры, начало судебной реформы, реформа патрульной полиции...школьная и медицинская реформа идет вовсю.
чекаємо прийняття мовного закону.

больше,чем все Президенты до него вместе взятые. это абсолютно точно.
и все это в условиях рашистской агрессии. Дякую!





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Правда хорошо, что люди смогли разделить свою радость с порошенком и гройсманом? Поддержали и заверили в будущих победах.
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У вишиванках красти виглядає більш патріотичніше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем вышиванки
 
 
 
 
 
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