 Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с Днем вышиванки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети Президента и премьер-министра.
"Пока тайны мастерства украинской вышивки из поколения в поколение матери передают своим дочерям - до тех пор будет жить Украина! В нашей вышитой сорочке радость и печаль, надежда и сила, которые давно сопровождают каждого украинца", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Президент подчеркнул, что одев украинскую национальную одежду, "мы в очередной раз доказываем, что любовь к Украине живет в наших сердцах".
"По всему миру сегодня вышиванка - это неизменный и всегда современный символ Украины", - резюмировал Порошенко.
В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает вышиванку символом украинской идентичности и любви к своей стране.
"Украина отмечает день своего национального оберега - вышиванки. Для нас вышитая сорочка особенная - это символ украинской идентичности, любви к своей стране. Поздравляю всех украинцев мира с этим прекрасным праздником.
Горд быть украинцем!", - написал он в Facebook.
До вишиванки доторкнусь вустами,
I чорнобривцiв аромат вдихну.
Знов Ваших рук тепло вiдчую, мамо,
Сльозу з щоки непрохану змахну…
Далеко Ви… I, водночас, Ви - поряд:
У злетi птаха, в шелестi трави…
Мене хтось боронить вiд зла i горя;
Якщо це янгол, то, напевно, - Ви…
Н,Х.
А что там Узеленского?)
Но для зебила все это чуждо не одной фотки в гугле не нашел со сцикуном
Да он паразитирует и продает украинцам веру, мову, вышиванку - вещи, которые и так принадлежат народу. И взамен взял немного - природные ресурсы, денежные потоки и промышленные предприятия.
Вільгельм Франц фон Га́бсбург-Лотари́нзький (Васи́ль Виш́иваний) (нім. Wilhelm Franz von Habsburg-Lothringen;10 лютого 1895, Пула, Австрійське Примор'я, Австро-Угорщина - 18 серпня 1948, Київ, Українська РСР, СРСР) - український військовий діяч, політик, дипломат, поет, австрійський архікнязь (ерцгерцог) династії Габсбургів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців. Вільгельма Габсбурга знали в Україні як Василя Вишиваного, під ім'ям, яке йому дали українські вояки під час Першої Світової Війни. Його вважали одним з неофіційних претендентів на український трон у разі утворення монархічного ладу. Хоча він сам офіційно ніколи не проголошував свої наміри бути українським монархом і навіть не мав до цього можливостей, Василь прославився своїми військовими та дипломатичними здібностями, поезією і любов'ю до України.
чекаємо прийняття мовного закону.
больше,чем все Президенты до него вместе взятые. это абсолютно точно.
и все это в условиях рашистской агрессии. Дякую!