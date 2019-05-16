 Лично я перед собором никаких обещаний не давал. Последняя договоренность была изложена на бумаге без моего присутствия, - Епифаний об обвинениях Филарета

Об этом в интервью ВВС заявил глава ПЦУ, митрополит Епифаний, комментируя заявление Филарета о том, что Епифаний и Порошенко обманули его на соборе, передает Цензор.НЕТ.

"Лично я перед собором никаких обещаний не давал. В течение полугода велись переговоры, было много встреч и звучали разные предложения. Я не присутствовал при всех переговорах, но на значительной части из них был. Последняя договоренность 14 декабря, перед собором, была изложена на бумаге без моего присутствия. Это была окончательная позиция. Каждый, возможно, думал о своем, но в конце все договоренности завершаются чем? Подписанием документов. Поэтому сейчас говорить о том, что кто-то кому-то где-то обещал - неуместно", - заявил Епифания

Заслуга Святейшего Патриарха является большой и мы это ценим. Мы не исключаем роль Киевского патриархата, не умаляет. Тем более, не преуменьшаем роль патриарха Филарета в тех процессах, которые происходили в течение последних 25 лет даже в независимом украинском государстве, но то, что нас породило, то, что нам дало жизнь, не может нас сейчас уничтожить. То есть, мы ценим, мы уважаем все добрые дела, но те заблуждения, которые разрушают, мы поддерживать не будем", - добавил митрополит.

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Комментируя обвинение, что на первом синоде пытались отправить на покой Филарета, Епифаний заявил: "Это откровенная ложь. Наоборот, я как предстоятель, защищал патриарха Филарета. И благодаря моей позиции ему оставили город Киев и все то, чем он руководит сейчас. Велись определенные дискуссии среди архиереев, которые присутствуют на Священном синоде, по его статусу. А именно: предлагали, чтобы он руководил приходами в Киевской области, а не столице. Но я настойчиво всех убедил, что за те заслуги, которые Святейший Патриарх совершил до сих пор, он должен остаться управляющим епархией города Киева и иметь уважение от новой церкви. Поэтому говорить о том, что кто-то хотел отправить его на покой - это откровенная ложь".

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".