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Все про:Филарет (415) Епифаний (151) ПЦУ (356)

 Лично я перед собором никаких обещаний не давал. Последняя договоренность была изложена на бумаге без моего присутствия, - Епифаний об обвинениях Филарета

Глава ПЦУ, митрополит Епифаний заявил, что никаких обещаний почетному патриарху Филарету перед Объединительным собором не давал.

Об этом в интервью ВВС заявил глава ПЦУ, митрополит Епифаний, комментируя заявление Филарета о том, что Епифаний и Порошенко обманули его на соборе, передает Цензор.НЕТ.

"Лично я перед собором никаких обещаний не давал. В течение полугода велись переговоры, было много встреч и звучали разные предложения. Я не присутствовал при всех переговорах, но на значительной части из них был. Последняя договоренность 14 декабря, перед собором, была изложена на бумаге без моего присутствия. Это была окончательная позиция. Каждый, возможно, думал о своем, но в конце все договоренности завершаются чем? Подписанием документов. Поэтому сейчас говорить о том, что кто-то кому-то где-то обещал - неуместно", - заявил Епифания

Заслуга Святейшего Патриарха является большой и мы это ценим. Мы не исключаем роль Киевского патриархата, не умаляет. Тем более, не преуменьшаем роль патриарха Филарета в тех процессах, которые происходили в течение последних 25 лет даже в независимом украинском государстве, но то, что нас породило, то, что нам дало жизнь, не может нас сейчас уничтожить. То есть, мы ценим, мы уважаем все добрые дела, но те заблуждения, которые разрушают, мы поддерживать не будем", - добавил митрополит.

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Комментируя обвинение, что на первом синоде пытались отправить на покой Филарета, Епифаний заявил: "Это откровенная ложь. Наоборот, я как предстоятель, защищал патриарха Филарета. И благодаря моей позиции ему оставили город Киев и все то, чем он руководит сейчас. Велись определенные дискуссии среди архиереев, которые присутствуют на Священном синоде, по его статусу. А именно: предлагали, чтобы он руководил приходами в Киевской области, а не столице. Но я настойчиво всех убедил, что за те заслуги, которые Святейший Патриарх совершил до сих пор, он должен остаться управляющим епархией города Киева и иметь уважение от новой церкви. Поэтому говорить о том, что кто-то хотел отправить его на покой - это откровенная ложь".

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Источник: https://censor.net.ua/n3127155
 
   
 Топ комментарии
 
В штабе Зеленского пытаются составить внятный текст объяснения почему Зеленский не будет присягать на Евангелии. Интересно будет послушать
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а ведь Епифаний хоть и почти в два раза моложе филарета, но раз в сто умнее... и слава Богу, что митрополитом Украинской православной церкви является Епифаний, а не филарет...
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" Ні обіцянок, ні пробачень." Зараза поширюється. Вигідно.
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Вскормі ворона і он виклюєт тєбє глаза!
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Брехло как и его папа Пеця..)
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что-то єнто мнє каво -то напомінаєт...
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Слава тебе Господи, что я не православный . Православия - это раскольническая секта . Там нем Бога , там правит бал дьявол .
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сэр, сказано же(примите коленную позу): мир это - царствие князька тьмы.
так что все эти секты - "от сотоны". она везде, вон, даже Обама ее раб.
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гнилые люди обязательно между собой перегрызутся, даже делая общее дело. томос протух очень быстро Лично я перед собором никаких обещаний не давал. Последняя договоренность была изложена на бумаге без моего присутствия, - Епифаний об обвинениях Филарета - Цензор.НЕТ 6876
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томос в купе с "нариками" с подачи петралексеча не мог быть другим
Лично я перед собором никаких обещаний не давал. Последняя договоренность была изложена на бумаге без моего присутствия, - Епифаний об обвинениях Филарета - Цензор.НЕТ 671
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В штабе Зеленского пытаются составить внятный текст объяснения почему Зеленский не будет присягать на Евангелии. Интересно будет послушать
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Ну я например неверующий - с какого перепугу мне присягаться на чьих-то библиях, торах, коранах?
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А хто сказав, що він на Торі не буде присягати?
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я верующий, но я против того чтобы президенты клялись на книге в которой запрещается клясться
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верующий тем более не должен присягать на чем-то - это чистое язычество. Христос ясно сказал: не клянись вовсе, но будет "да" - да, "нет" - нет, а что сверх того -то от лукавого.
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Ну да, че он должен уподобл*ться верунам? с точно таким же успехом мона "присягнуть" на комиксах про Черепов-Ниндзя Особисто я перед собором жодних обіцянок не давав. Остання домовленість була викладена на папері без моєї присутності, - Епіфаній про звинувачення Філарета - Цензор.НЕТ 9022
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он присягает соблюдать Конституцию ,а значит присягать надо на ней и это правильно а не на Библии , ..Кто верит в Магомета, Кто в Аллаха, кто в Иисуса, Кто ни во что не верит, Даже в чёрта, назло всем. Хорошую религию Придумали индусы, Что мы, отдав концы, Не умираем насовсем.
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Во-первых наш Президент присягает на Евангелии, а не на Библии.
во-вторых - так присягали ВСЕ до него.
Что изменилось? Правильно. Зеленский признал себя евреем. прекрасно.
Наш Президент - еврей.
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и что ?пусть он будет человеком ,это главное
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В єванглії засуджується неправда, брехня тобто. В конституції - лише дотримання законів. Отже присяга на євангеліє освячує клятву творити все по правді. І хай він буде хоч і невіруючим (скоріше всього він таким і є), присягою на Євангелії він освятить своє слово. Бо це клятва не людям а Богу. От мені теж цікаво: чи буде спроба замінитти Євангеліє чимсь іншим?
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Конституция ст 35 Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.....................Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.
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Овощ,Ющ,Петя присягали на Евангелии ,и что ?
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что значит "по правде"? если президенту приходится врать ради страны - он не должен врать, что ли?
вы в своем уме?
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абсолютно согласен
но Билецкий будет чувствовать себя неуютно
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В светском государстве президент и не должен присягать на любой религиозной книге. Пусть присягает на Конституции.
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откуда вас столько с циферками Хоть не палитесь уже
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Я тоже не понимаю, с какого "перепугу" он должен приносить клятву на библии, коране, торе или собраниях К.Маркса. Если для профаниции ритуала нужна подобная сцена, то конституция идеально подходит на эту театральную роль!
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Как всегда, все свелось к банальному "Денег не поделили".
Какая вера? БАБЛО.
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Церкви та їх служителі належать до світу матеріального, тож тільки телепні можуть вважати, що там є якась "святість" чи "духовність". Це звичайні гуртки по інтересах, що підтверджується величезною кількістю різних сект, орденів, конфесій тощо. Мета їх створення була та сама, що й у створенні держав - керувати людськими масами, в тому числі через бабло...
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Новенький, почитай важливість присяги у поляків короні в роки становлення польського королівства. Це той цемент, що скріплював польську вольницю. Справа не у вірі як елементі духовності. Коли хто порушув би присягу на біблії, то такого, хай би він був одним із найвизначних поляків, відлучили від католиків і у нього в Польші не було б майбутнього.
Через що і почалося розшаровування нашого суспільства на греко-католиків, православних, а потім взагалі купа інших конфесій і безбожників. І всьо: можна брехати хоч без присяги, хоч із присягою.
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Що новенький? У нас світська держава, є законодавство, суди, уже судом божим нікого не налякаєш і відлучення нікого не турбує. Тому перед Президентом має лежати лише одна книга - Конституція, Гарантом якої він стає, все інше має бути прибрано як таке, що змішує духовенські та мирські справи, тобто провокує конфлікт впливів.
Королівство Польське... Ти хочеш назад у Середньовіччя, чи що? Ти б ще язичницькі ритуали ацтеків згадав...
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И эти люди запрещают нам "ковырятся в носу"! Лично я перед собором никаких обещаний не давал. Последняя договоренность была изложена на бумаге без моего присутствия, - Епифаний об обвинениях Филарета - Цензор.НЕТ 5550
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Православные- это бабло и зло !
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а ведь Епифаний хоть и почти в два раза моложе филарета, но раз в сто умнее... и слава Богу, что митрополитом Украинской православной церкви является Епифаний, а не филарет...
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Слава Тору, что хоругви начищены и Епифаний готов к дуэли. Заклинания подготовлены, анафемы в ожидании вместе с Евстратихиями)
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Всё просто, как мычание коровы. Епифаний назначил аудит в ходе которого выявились огромные недостачи и безобразия. Вот в такой способ Филарет хочет съехать с ответственности. Дескать, преследуют за собственное мнение. Но, не получится ибо Епифаний сказал, что результаты проверки лягут на стол следователей.
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А Филя скажет: это Яхве украл одолжил. Кто не верит - Яхве того "вечно горел" Особисто я перед собором жодних обіцянок не давав. Остання домовленість була викладена на папері без моєї присутності, - Епіфаній про звинувачення Філарета - Цензор.НЕТ 8992
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епифаний тримайся а филарет уже пора додом
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Попы срутся - у рабов волосы рвутся. Они еще и войну могут устроить(полирует броню "Тигра")
Это же "лицо страны", тем более они обязаны быть очень добрыми. А тут вон оно че, Епифаний... Лично я перед собором никаких обещаний не давал. Последняя договоренность была изложена на бумаге без моего присутствия, - Епифаний об обвинениях Филарета - Цензор.НЕТ 2675
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И, где-то в дебрях ресторана, гражданина Епифана
Сбил с пути и с панталыку несоветский человек.

Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным,
Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел.
В общем, так: подручный Джона был находкой для шпиона.
Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел.
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А за это, друг мой пьяный, - говорил он Епифану, -
Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин..
Враг не ведал, дурачина: тот, кому все поручил он,
Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин.
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У Филарета на старости лет крыша поехала. А может ее и не было вовсе. Дай дорогу молодым. Тебе 90 лет. Куда ты пхнешь со своей гордыней? Забыл, что это грех?
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Епифану не слид выправдовиватись.Треба мовчки робити дило.На благо мирян и Украини.
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с удивлением наблюдаю, как почтенная публика ищет одну виноватую сторону в этом, т.н. конфликте, испокон веков в религиозной среде (в любой) приберали и пожирали, кто стоит на пути, и Филарет пожирал и Епифания сожрут, всему своё время...и лишь нам, простым смертным, нужно понимать , что Бог у каждого, в первую очередь, в душе и в его благих поступках....а сто тридцать первую очередь, в церкви
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Клоуны шоколадные, недолго вы зарплату успейте до 20 получить. Если порох самого Филарета нагрел, вас то шавок на раз кинет. Жалко вас ущербных. За пару гривен великого человека оскорблять по бумажке.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЛично я перед собором никаких обещаний не давал. Последняя договоренность была изложена на бумаге без моего присутствия, - Епифаний об обвинениях Филарета
 
 
 
 
 
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