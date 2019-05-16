 Вакарчук создает партию "Голос" и идет на парламентские выборы. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Во времена, когда Россия своими действиями подрывает нашу безопасность и создает экзистенциальную угрозу извне, старая политика ослабляет государство изнутри. Мы должны уничтожить внутреннего врага, и стать сильными перед лицом врага внешнего. Именно поэтому партия "Голос" идет на выборы в Верховную Раду", – сказал Вакарчук.
"Сегодня Верховная Рада превратилась в токсичное болото, которое нас засасывает. Мы должны это изменить. Если президент предаст своих избирателей - мы заставим его отвечать перед избирателями", - заявил Вакарчук
Он заверил, что будет бороться со старой политикой. "Старая политика - это слепая вера в нового прнзидента" - отметил певец
Фото Олег Богачук
Партийный список "Голос" сформирует в результате открытого обсуждения на съезде. Сейчас в команду партии "Голос" вошли люди, которые по словам Вакарчука "уже меняли страну":
● Юлия Клименко, экс-заместитель Министра экономики в правительстве реформаторов
● Ярослав Юрчишин, общественный активист и экс-председатель правления антикоррупционной организации Transparency International Украина
● Юрий Соколов, доктор медицинских наук и пионер в сфере кардиохирургии
● Андрей Шараскин (киборг "Богема"), актер, режиссер и командир роты, которая защищала Донецкий аэропорт
● Соломия Бобровская, общественная активистка, волонтер, в. о. главы Одесской ОГА в 2016-2017 годах
Для учредителей "Голоса" приоритетным является изменить правила игры в украинской политике, отделить деньги от политики и поставить человека в центр государственной политики. "Мы верим, что достоинство каждого украинца является незыблемой. Каждый имеет безусловное право на уважение. На достойную жизнь – благосостояние, безопасность и свободу. Мы будем защищать достоинство каждого украинца и от внешнего врага, и от старой политической системы", – сказал лидер новой партии.
Вакарчук заверил, что партия не будет принимать ни копейки у олигархов, а финансировать ее прозрачный бизнес и простые украинцы. Сейчас партия находится в процессе регистрации.
По словам Вакарчука, вхождение в Верховную Раду является лишь необходимым шагом, чтобы запустить в Украине настоящие изменения. Лидер нового движения призвал украинцев присоединяться к команде "Голоса", зарегистрировавшись волонтером на сайте GolosZmin.org.
и похер шо они имеют своих спонсоров.
главное-выдавить текущее ворье в зраде-бпп,нф,рыгов... и сделать голосование не списком.
порососущие,фас!
после его высеров относительно Александра Музычко
песни этого ублюдка мне противны
Спасибо не надо
Партия простого украинца, партия пенсионеров, морская партия....
Вакарчук: Не голосуй по приколу!
Бєнінароду.
Да уж не такая последняя роль ему была отведена на задворках хора.
Был избран членом комитета по вопросам свободы слова и информации и состоял в группе по межпарламентским связям с другими странами. Наверно понял,что политика не его конек.Не подал ни одного законопроекта, пропустил 56 из 71 пленарных заседаний и через год досрочно сложил полномочия нардепа. Может со временем переосмыслил и теперь увидим серьезного политика ! Возможно увидим объединение " голос слуги ". Люди шоу бизнеса найдут общий язык. Лишь бы на пользу стране
Буду голосувати.
Потом сбежал поджав хвост.
Что поменялось с тех пор, Сявка стал мужчиной или суммы повысились?
Мне только одно интересно, фальцет является пением?
Интрига продолжается.
І гасло - Дорого коштуємо, але можемо все!
Шёл бы в презы, клован ватный (кукла бени бабломойского) не перенабрал бы "недовольных".
Порохобот певчий бормочет что-то об "изменениях в стране")))))
Вокзал-Ростов!!-вместп с потрохом!! там пусть и поёт, соловейка-потроховский!!