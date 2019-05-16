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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Вакарчук создает партию "Голос" и идет на парламентские выборы. ВИДЕО

Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос". Поход в большую политику музыкант и общественный деятель объяснил необходимостью настоящих изменений в стране, которых требуют украинцы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Во времена, когда Россия своими действиями подрывает нашу безопасность и создает экзистенциальную угрозу извне, старая политика ослабляет государство изнутри. Мы должны уничтожить внутреннего врага, и стать сильными перед лицом врага внешнего. Именно поэтому партия "Голос" идет на выборы в Верховную Раду", – сказал Вакарчук.

Вакарчук создает партию Голос и идет на парламентские выборы 01
Вакарчук создает партию Голос и идет на парламентские выборы 02
Вакарчук создает партию Голос и идет на парламентские выборы 03

"Сегодня Верховная Рада превратилась в токсичное болото, которое нас засасывает. Мы должны это изменить. Если президент предаст своих избирателей - мы заставим его отвечать перед избирателями", - заявил Вакарчук

Он заверил, что будет бороться со старой политикой. "Старая политика - это слепая вера в нового прнзидента" - отметил певец

Вакарчук создает партию Голос и идет на парламентские выборы 04
Вакарчук создает партию Голос и идет на парламентские выборы 05

Фото Олег Богачук

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Партийный список "Голос" сформирует в результате открытого обсуждения на съезде. Сейчас в команду партии "Голос" вошли люди, которые по словам Вакарчука "уже меняли страну":
● Юлия Клименко, экс-заместитель Министра экономики в правительстве реформаторов
● Ярослав Юрчишин, общественный активист и экс-председатель правления антикоррупционной организации Transparency International Украина
● Юрий Соколов, доктор медицинских наук и пионер в сфере кардиохирургии
● Андрей Шараскин (киборг "Богема"), актер, режиссер и командир роты, которая защищала Донецкий аэропорт
● Соломия Бобровская, общественная активистка, волонтер, в. о. главы Одесской ОГА в 2016-2017 годах

Для учредителей "Голоса" приоритетным является изменить правила игры в украинской политике, отделить деньги от политики и поставить человека в центр государственной политики. "Мы верим, что достоинство каждого украинца является незыблемой. Каждый имеет безусловное право на уважение. На достойную жизнь – благосостояние, безопасность и свободу. Мы будем защищать достоинство каждого украинца и от внешнего врага, и от старой политической системы", – сказал лидер новой партии.

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Вакарчук заверил, что партия не будет принимать ни копейки у олигархов, а финансировать ее прозрачный бизнес и простые украинцы. Сейчас партия находится в процессе регистрации.

По словам Вакарчука, вхождение в Верховную Раду является лишь необходимым шагом, чтобы запустить в Украине настоящие изменения. Лидер нового движения призвал украинцев присоединяться к команде "Голоса", зарегистрировавшись волонтером на сайте GolosZmin.org.

Источник: https://censor.net.ua/n3127154
 
   
 Топ комментарии
 
Адепты Зели ватные запереживали, марионеткой, подстилкой обзывают Вакарчука.Значит на верном пути Вакарчук.
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Даремно Слава не пішов на президента.Те,що ми отримали як альтернативу Порошенкові...ні в які ворота..
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норм.тенденцию уловили.
и похер шо они имеют своих спонсоров.
главное-выдавить текущее ворье в зраде-бпп,нф,рыгов... и сделать голосование не списком.
порососущие,фас!
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Полностью поддерживаю создание данного политического проекта, направленного на отьем голосов у полностью обанкротившегося Блока Панамских Патриотов во главе с соевым политическим лузером
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уже был в разе при юще опять сбежит оттуда ?
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Прогавил он своё парламентское счастье, голоси, не голоси.
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С одной стороны смотрю и думаю "Слава а зачем оно тебе это все ? С другой стороны если ему действительно болит Украина -то круто, в параше по крайней мере зомбаки обзавидуются в грязь, а - это будет их ослаблять и глядишь лет через 90 они вернутся в лоно Киевской Руси спустя многие сотни лет...
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вакарчук подонок, однакочто
после его высеров относительно Александра Музычко
песни этого ублюдка мне противны
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Ну, так слушай своего Киркорова, кто тебе мешает?
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кто такой кикоров ? любимец парашеко ?
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будущий президент Украины, которого ты с радостью выбереш
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У боксера "Удар", у певца "Голос", у кондитера "Сол - (и дар но с ть)" от слово "солодко", у любителя коров "Рад и кал", и т. д.
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Кто оплачивает этот банкет ? - Пинчук .
Спасибо не надо
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Адепты Зели ватные запереживали, марионеткой, подстилкой обзывают Вакарчука.Значит на верном пути Вакарчук.
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Вакарчук бросил свой депутатский мандат и сбежал из Рады, он трус и боиться ответственности
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Святослав Вакарчук - Человек с большой буквы. А ты - мелкая зеленая гнида
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Вакарчук рагульное тупое чмо....впрочем как и ты))))
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Макс...ты переставай в очко долбиться.....а то везде дерьмо чудится))))
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ну если тебя ктото долбит в очко - зачем это всем расказывать
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не бросил а отказался работать с людьми от коломойского
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Адепты Зели не переживают....партия Слуга Народа свои семьдесят процентов возьмет.....а остальное не важно))))
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Подстилка рошеновская? Что все свечку держали и молчали? А сейчас словарный запас проснулся? Давайте судить по честному,за дела,а не с точки зрения я знал.мы же не в фильме -особое мнение. И давайте не голосовать за тех, кто своими действиями доказал ,личное достояние важнее страны. И давайте сразу говорить новым лицам,что в свою партию набирают прокаженых и сразу станет ясно как мыслит новое лицо!
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У тебя так анус заболел за зебилоида, что ты решил дурость ляпнуть? Не путай исключительно умного кандидата наук Вакарчука с тупым клоуном зелей
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Да, да.....
Партия простого украинца, партия пенсионеров, морская партия....
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Активность порохоботов пока нулевая, методичек пока не подвезли.
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Смущает название. Похоже на команду для собак.
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Порох: Голос!
Вакарчук: Не голосуй по приколу!
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Рейтинг партії Вакарчука 0,7%... Йди, Славко, на стадійоні Голос подавай)))
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Партію створили сьогодні... Який в неї має бути рейтинг? Краще переживай за рейтинг партії Слуга Бєні народу.
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Не вгадав) Рейтинг Слуги разом з бєнєю мені по барабану) А Славко за нормальні гроші в кущах в ганчірку промовчав всі вибори. Його потяг пішов. Деякі речі відкотити неможливо. Просрав Славко свою політичну карьєру.
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А що це за буква така "э". У нашій мові такої немає.
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Та он же уже сбегал из ВР, а ведь его туда избирали, а воно збігло, нах надо такое.
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"Збигло воно" ,потому что не было для него тогда перспективы...потому что всё в ВР было поделено между коммунистами и рыгами и Вакарчуку была отведена роль "певца" в десятом ряду в "хоре" ВР!Теперь же на волне тренда "молодых и шустрых,новые лица и гоняй застойное болото" у него есть шанс "петь" в первом ряду!!!!)))
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виктор Большой

Да уж не такая последняя роль ему была отведена на задворках хора.
Был избран членом комитета по вопросам свободы слова и информации и состоял в группе по межпарламентским связям с другими странами. Наверно понял,что политика не его конек.Не подал ни одного законопроекта, пропустил 56 из 71 пленарных заседаний и через год досрочно сложил полномочия нардепа. Может со временем переосмыслил и теперь увидим серьезного политика ! Возможно увидим объединение " голос слуги ". Люди шоу бизнеса найдут общий язык. Лишь бы на пользу стране Вакарчук створює партію "Голос" і йде на парламентські вибори - Цензор.НЕТ 7028
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Отакий хід конем. У ЗЄ-команди, я думаю, ********** розпочалася
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Молодец. Володя Кличко еще подтянется. Есть шанс на хорошую ВР в этом сезоне
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Волдя еще не решил, нужно переговорить с Фирташем.
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Володя не менше важить у світі, ніж *********** гаманець
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Гаманець ***** - бюджет підоРаші і всі її запаси надр. Ну тоді у ВЗ таки чудові шанси.Ти тупий
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Мабуть, тупий, оскільки надрозумні зєбіли вже не приховують, шо їхня зелена цяця куплена і працює на ***** - і при цьому вони не в змозі зрозуміти, що означає термін "*********** гаманець".
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В ответ, на Расейской ********* Дима Маликов создал партию "Шёпот"
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Бажаю Вакарчуку оперативної реєстрації його політсили. За списком - ніяких претензій.
Буду голосувати.
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Іродичам порадь за кізяка Гаврилюка проголосувати.
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Святослав, все можливо!Бажаю успiху на цьому шляху.
Вакарчук створює партію "Голос" і йде на парламентські вибори - Цензор.НЕТ 217
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Да уж... Подломал Зеленский малину Вакарчуку!)) Теперь картина становится вполне ясной. Понятно, что идея у Славика возникла не вчера. Очевидно- стратегия политического будущего дозревала годами. Сразу в презеденты не рискнул. Решил стартонуть из парламента. Петя переизбирается, народ в отчаянии и безнадёге... И тут бах, Вакарчук- мессия, идёт в парламент за переменами.))) И ведь сработало бы! Но Зеля стартонуть раньше. Очень жёсткий облом для Славика. Из предполагаемого фурора, получился негромкий пшик (голос). Понятно теперь откуда это истеричное "голосуй не по-приколу".;
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А головою штабу кізяка Гаврилюка хай призначить, так сказать буде тандем "ум і совість", шоколадна підстилка.
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Так нове обличчя 😁 Чим він вам не сподобався? В слузі народу не знімався? І в кварталі не танцював? На роялі грати вміє лише руками?😁
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Нам вистачає в ВРУ підаасів, ще Славіка в лосінах з рожевою хустинкою не вистачало.
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Сявка уже пытался побыть депутатом.
Потом сбежал поджав хвост.
Что поменялось с тех пор, Сявка стал мужчиной или суммы повысились?
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Давай Славентий , собирай команду , озвучивай фамилии , печатай программу ,, а там посмотрим. Пока же , ни за одну из действующих партий голосовать даже и в мыслях нет . Нынешний парламент вообще зло , сборище идиотов Вакарчук створює партію "Голос" і йде на парламентські вибори - Цензор.НЕТ 9082 .. ! Может хоть у тебя что то получится .
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Дааа, а Сява у насвідомий політичний і державлтвлрчий інтелектуал. Що доюре в міє так це під гітару вдворі своєму волати коли натягне віскаря., ну просто цвіт нації в тигрових лосінах з ніфжно рожевою хустинкою
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Может знаешь кого получше Вакарчук створює партію "Голос" і йде на парламентські вибори - Цензор.НЕТ 5012 ..? Тебе не надоело нынешнее стадо баранов , притирающее штаны в Раде ?
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А чим він такий особливий? Співати не з трибуни писдіти.За два роки в раді ві прогуляв з 75 засідань 60. Він аморфне створіття вобразі вічно суіцидного олігофрена П"єро.
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А клован чем такой особлывый , но выбрали же Вакарчук створює партію "Голос" і йде на парламентські вибори - Цензор.НЕТ 2732 ..?! Нынешние уже хуже некуда , поэтому нехай Вакарчук собирает людей . А потом посмотрим . Вакарчук створює партію "Голос" і йде на парламентські вибори - Цензор.НЕТ 2468 .
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В Украине было зарегистрировано 352 политические партии. Если добавить партию Мураева "Наши" и партию Вакарчука "Голос", то будет 354 партии.
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"...отделить деньги от политики и поставить человека в центр государственной политики."- золотые слова, да кто поверит! Всегда было наоборот и вот опять ( из Черномырдина). Хотя , делай СМИ- Интегратор и подсчитывай голоса по наболевшим вопросам ( Лайки) , как предлагает Кибер- Маркс, с соцсетевой партией «НКВД» -Народного Контроля Властей и Депутатов! И набирай сторонников, как противовес действующим !
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Про все партии Иван Франко сказал ещё в позапрошлом веке - "Коли я ознайомився з партіями марксистів, соціалістів, демократів та лібералів, то за спиною кожного з них я побачив хитрий писок ...". Відень, 18 травня 1893р.
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Вакарчук став подстилкой хряка потерял доверие и уважение народа. Так що "не тратьте куме сили і спускайтеся на дно"﻿
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Це саме дурне що він міг зробити. Тепер із символу перетвориться на збитого льотчика як Кличко.
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Это правда, что его отец возглавлял предвыборный штаб Порошенко по Львовской области?
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Черговий вождистський політпроект під вибори... Проект Садопоміч, НФ, БПП нічого не навчив тупоголове населення. Партії-організатори Майдану? Ні, не чули.
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Я б це назвав: у свинячий голос. Інтелігентність поступилась хамству, і тепер нюхає чужі п'яти.
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ПВРБ....Партия Вакарчука Рагульное Быдло!!!))))
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А чего слабавато...было же БПП....Быдло Петра Порошенка)))
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А че так все забурлило сразу, это кто так занервничал?
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Рагулье конченное типа этого картавого переживают за палатку в Харькове....которая в самом центре как гавно стоит....и при этом не переживают где 40 процентов оборонного бюджета пропало....и где стена Яйценюка....))))
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Этот певец ртом неприкрыто агитировал за Порошенко на президентских выборах 2019 года, а значит он будет продолжать политику шоколадного зайца направленную на уничтожение украинского народа. Дырку ему от бублика, а не Верховную Раду.
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Только дырку не от бублика....а дырку от пети))))
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Ты уже был в парламенте, но посчитал для себя ,что это ниже твоего достоинства, взял и смылся от туда. Потом мялся, жеманничал-- идти или нет на президента, но так и не решился. А теперь опять ---интересно, лавры Зеленского не дают покоя или политические лузеры взяли Вакарчука,как прикрытие,чтобы просочиться в парламент снова.
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Партия "Голос" у певца это понятно,как "Удар" у боксёра,"Конопля" у Кивы и "Жопа" у Ляшко, всё на своём месте.
Мне только одно интересно, фальцет является пением?
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Vasily G. Ты замечательный человек и наверно был бы отличнейшим политиком. Ведь ты же умеешь находить говно даже на ровном месте. Причем тут зебил,я про него хоть слово сказал. Из твоей логики выходит,что я имею полное право сказать,что ты урод и петух гамбурзкий не имея никакого представления какой ты человек. Не зная как ты живешь, делаешь ли ты добрые дела или злые, какое у тебя воспитание твое мировозрение, но это не важно. Важно ,что я так решил и по твоей логике ты должен со мной согласиться?
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вроде как есть шоу "Голос"? - это тоже будет шоу по отьему голосов у ЗЕ на парламентских,а вот если Слава пройдет,то создаст коалицию с потрохом.Недаром во Львовской обл.Садовый и Вакарчук дали наибольшее кол-во голосов за пЭцю.
Интрига продолжается.
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ДА согласна со многими , МЫ уже слышали ГОЛОС ВАКАРЧУКА, Вакарчук был на пике взноса и доверия среди народа Украины, а после одиозных высказываний, И после ТОГО когда Вакарчук "ИЗМАЗАЛСЯ" об Порошнка, РЕЙТИНГ его упал, И УПАЛ до уровня - в общеи низкого УРОВНЯ.
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Його партію треба назвати V.I.P. Проститутки - найдорожчі послуги в будь який час!
І гасло - Дорого коштуємо, але можемо все!
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Вакарчук - даун и трус.
Шёл бы в презы, клован ватный (кукла бени бабломойского) не перенабрал бы "недовольных".
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Он просрал свой шанс, на этих выборах он мог бы выиграть, но следующийх выборов не будет или еще за одного клоуна люди не пронголосуют.
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объяснил необходимостью настоящих изменений в стране, которых требуют украинцы))))

Порохобот певчий бормочет что-то об "изменениях в стране")))))
Вокзал-Ростов!!-вместп с потрохом!! там пусть и поёт, соловейка-потроховский!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВакарчук создает партию "Голос" и идет на парламентские выборы. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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