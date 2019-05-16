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 Политика Украины
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Все про:G7 (263) Порошенко (17475) посол (1281)

 Послы G7 призвали Порошенко к плавной передаче власти Зеленскому

Послы стран Большой семерки призвали действующего Президента Украины Петра Порошенко постепенно передавать власть новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении послов G7 по итогам встречи с Порошенко, опубликованном в Twitter.

"Послы G7 сегодня встретились с Президентом Порошенко, чтобы обсудить прогресс, осуществленный в сфере реформ во время его президентства. Они поприветствовали достижения Президента Порошенко и обменялись с ними мыслями относительно продвижений, которые должны быть обеспечены в дальнейшем.

Послы G7 призвали к плавной передаче власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко на встрече с послами G7 и ЕС призвал продолжать поддержку реформ в Украине. ФОТО

Послы G7 призвали Порошенко к плавной передаче власти Зеленскому 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127151
 
   
 Топ комментарии
 
Куда ещё 'плавнее'))
Пэтя уже даже булаву хотел проглотить, чтоб передать ее можно было только с ним в комплекте.
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А петя тут вещал, что он с послами стран G-7 говорил об евроинтеграции, поддержке Украины, итд..
А в реальности, послы сказали ему по простому, давай уходи уже и не морочь голову.
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Как ни зайду... Порохоботы ехидничают, троллят и злорадствуют. Зелепузики все рассказывают за Порошенко. Порохоботы все пытаются выяснить "что дальше"? Зелепупены талдычат что было, точнее, что им кажется что было... Ото вже будет все президенство такое. Пока Порошенко булаву не дает, потом Макрон пошлет, затем Меркельша от...есосит... Трамп... ну туда же- короче засада на засаде, никто не виноват что они такие нехорошие... И еще как то придется отс...становить *****, в смысле- войну. Бедный, несчастный Зе...
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А ты такой весь д'Артаньян над всем этим, не?
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А еще и переведи на общепринятый... Или мушкетеров перечитался?
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Дожились до того, что уже послы европейских стран уговаривают потроха идти на йух...
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Он это переводит как то, что они просят его остаться навсегда )
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вы читать не умеете? Они его уговаривают ПЛАВНО передавать дела, потому что Зе тупенькое и если ему сразу все дать - обосрется.
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Глисте, залазь додому в сраку рошенку
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коронацiя блазня в понедiлок)) яке ж воно недолуге)

Посли G7 закликали Порошенка до плавної передачі влади Зеленському - Цензор.НЕТ 4713
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Уже и Запад жадного Хряка от корыта силком оттягивает.
Осталось только народу Украины еще раз решительно отогнать свинью, если по-хорошему не понимает.
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Они поприветствовали достижения Президента Порошенко и обменялись с ними мыслями относительно продвижений, которые должны быть обеспечены в дальнейшем.Источник: https://censor.net.ua/n3127151
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попрошенка как тот еврей....прощается,НО не уходит.
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Много всякой чуши написали вверху.
И про 30 месяцев, и про отпихнуть от корыта. Чушь.

Плавная передача власти - это как Буш передавал Обаме, как Обама Трампу, как Олланд Макрону. Когда каждая парочка по две недели до инаугурации сидела безвылазно в кабинете еще действующего президента и передавала дела. И вместе принимали решения. И обеспечивали плавную передачу власти.

Но как объяснить послам, что уже месяц единственно, что интересует Зеленского - это булава. Передача власти его не интересует. Или Порошенко должен поймать Зеленского и привязать в кабинете Президента, чтобы тот учился?

Бедная Украина.

Как там у Рыбникова было? "В страстную пятницу ранним утром 26 числа весеннего месяца апреля в неприметной пивной палатке посреди Мариинского парка уходящий президент Порошенко коварно подстерегал приходящего Владимира Зеленского с целью получить от того внятные ответы на глобальные вызовы, стоящие перед страной. Источник: https://censor.net.ua/r3124609"
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Тяжело СВИНЬЕ оторваться от КОРЫТА.
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европейцы жгут - плавно, ето дай мальчику булаву лизнуть и нехай собак кормит
и ничего больше не трогает?

хотя насчет собак тоже есть сомнения - справится ли, ничего ли не напутает? Посли G7 закликали Порошенка до плавної передачі влади Зеленському - Цензор.НЕТ 4672 Посли G7 закликали Порошенка до плавної передачі влади Зеленському - Цензор.НЕТ 4672 Посли G7 закликали Порошенка до плавної передачі влади Зеленському - Цензор.НЕТ 1701 Посли G7 закликали Порошенка до плавної передачі влади Зеленському - Цензор.НЕТ 4672
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ой, боюся, що "плавно" доведеться свинюку за задні ноги відтягати всім Майданом((
і чим швидше, тим краще.
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Треба таки зробити в країні люстрацію, починаючи з першого на неї кандидата, яку профукали ще в 2014, не посадивши сам-собі-міністра приватизації, економіста "сім'ї Януковоща".
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Посли помилилися з адресатом звернення. То Зе треба було закликати про повільне прийняття влади. Бо блаЗень одразу 20.05.19 після тримання булави, зажадає миттєвої передачі влади. Посли G7 закликали Порошенка до плавної передачі влади Зеленському - Цензор.НЕТ 9323
У його уяві - попередник вийшов з кабінету, наступник зайшов - все влада передана.
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сегодня вся петина ботоферма ударно строчит Посли G7 закликали Порошенка до плавної передачі влади Зеленському - Цензор.НЕТ 8223
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Уже все,21 соевая ботоферма идет в сад
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Ну вот. И эти петю предали. Ай-ай-ай. Как же петя дальше буде жить без веры, что все все все его любят и только он один спаситель Украины. Вот же твари. Показали ему его место, на которое он никак не рассчитывал. Теперь ни к Меркель не съездить, ни себя в ЕС показать. То ли еще впереди будет. Ай-ай-ай.

Осталось пять дней до полного дембеля.

Как там Шурик говорил вытирая слезы, - птичку жалко.
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Надо флэшмоб по стране устроить- Отдай булаву,****!) а то уже весь мир скоро у Петьки булаву отбирать будут. позорился перед выборами. позорится и сейчас.Действительно ,свинокоманда- четкое название порохоботов)
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ну ват, а Зебилы так испереживались. )

будет ваша кукла на ниточках Президентом через 4 всего дня, не волнуйтесь Вы так, а ведь могли i на 2 червня призначити...
а сколько злобы и несправедливых упреков и лжи было от Зебилов в адрес уходящей власти...



Посли G7 закликали Порошенка до плавної передачі влади Зеленському - Цензор.НЕТ 5996





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Прикольно пучит порохоглистов-с 21 на вылет,ссаными тряпками,больше платить не будут
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В соєвих сьогодні день катастроф))) Їх миздобульний паралельний Всесвіт розвалюється на шматки)
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а где можно прочитать в оригинале текст этого, судя по всему-фейкового призыва???
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Після офіційної передачі влади під марш "Прощаніє славянкі" новий президент дає символічного підсрачника пороху, якого під руки ведуть до "воронка".
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Позорище на весь мир! Уже даже послы G7 просят Порошенко «уйти»… Май 16, 2019Без рубрикиКомментарии: 1
Посли G7 закликали Порошенка до плавної передачі влади Зеленському - Цензор.НЕТ 8558Позорно. И невыносимо стыдно. За «клещевидное» поведение господина Порошенко…
О таком своем чувстве рассказал сегодня утром политолог Михаил Подоляк.
Нервы уже не выдерживают даже у наших внешних партнёров. На минувшей встрече представителей G7 (США, Великобритания, Франция, Канада, Италия, Германия и Япония) с уходящим президентом осознанно был нарушен… неформальный дипломатический этикет. В публичную плоскость была вынесена, мягко говоря, «просьба» к Петру Алексеевичу все/таки «плавно передать власть следующему избранному лицу»…
Надо сказать, что подобные заявления категорически не принято выносить на публику. Вот вообще не принято ни в каком виде. А если это сделано, значит Порошенко реально всех достал. Настолько сильно достал, что приличия отброшены и сказано ему об этом прямо в лоб.
- Порошенко - упырь, гнилой и проклятый человек, - Семенченко
- Порошенко как вредоносная бактерия, которую невозможно вывести ни одним антибиотиком
Так, на официальном твитт-канале (как принято нынче в политическом мире) сделана официальная запись от имени французского председательствующего с призывом к Порошенко «передать власть новоизбранному президенту». С уточнением, что «послы G7 сегодня встретились с Президентом, чтобы обсудить прогресс и недостатки в сфере реформ»…
Просто супер-достойный финал одной потрясающе омерзительной президентской карьеры (для все ещё неверующих в «гений» Порошенко -
https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1128708365557948417)…
Подведём ещё один постыдный итог.
Есть ли вообще хоть какое-то направление, где Порошенко не опозорил Украину? Ну вот так, чтобы искренне сказать ему спасибо?
Страна потрясающе равномерно проголосовала против него (исключение - всего одна область).
Армия откровенно и с презрением высказалась о его сути.
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Филарет вчерашним заявлением ставит крест на «исторической миссии создания этим человеком единой помесной церкви».
Массовые награждения и назначения одиозных в последние дни точно указывают на его лютое корыстолюбие.
Условные Свинарчуки, которые везде - на не менее лютое мздоимство…
И вот, наконец, внешние партнеры прямо указывают Порошенко, что «демократия так не работает». Что нельзя так цинично злоупотреблять должностью. Что игнорировать справедливый запрос общества на другие управленческие элиты, высказанный столь очевидно на свободных выборах может только недалекий узурпатор. Что адекватная передача власти - спокойная, процедурная, взвешенная - признак здорового общества. Что Порошенко, по сути, вызывает стойкое чувство омерзения…
Чего, помимо прочего, опасаются иностранцы? И что они понимают лучше, чем тот же Порошенко?
Они опасаются резкого обострения внутреннего конфликта. Роста общественной эскалация из/за того, что воля подавляющего большинства граждан так откровенно игнорируется. А также окончательного разрушения государства, потери существенной части его авторитета и легитимности…
Как же, все/таки, предсказуем этот странный человечек, пять лет бывший у нас президентом). Репутация для него - ничто. Главное - обмануть всех и потянуть время, чтобы дожрать себе в карман.
Поэтому даже на внешних рынках мы выглядим нынче так постыдно и позорно…
***
Послы стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призвали Президента Петра Порошенко плавно передать власть новоизбранному Президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает французское председательство в «Большой семерке» Группы поддержки Украины в микроблоге Twitter, передали накануне поздно вечером «Українські Новини».
«Послы «Большой семерки» призвали к плавной передаче власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ», - сказано в сообщении.
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КАК КУЁТСЯ ГАВНО:
Власов Сергей b3083465

Позорище на весь мир! Уже даже послы G7 просят Порошенко «уйти»

"Послы G7 ...........поприветствовали достижения Президента Порошенко и обменялись с ними мыслями относительно продвижений, которые должны быть обеспечены в дальнейшем.Источник: https://censor.net.ua/n3127151
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