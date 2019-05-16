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 Оккупанты нагрянули в дом Джемилева в Бахчисарае для опроса его приемного сына: подозревают в причастности к террористической деятельности, - Чубаров

В Бахчисарае в дом лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева 15 мая приходила российская полиция.

Об этом в Facebook написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"15 мая 2019 года днем в Бахчисарае российские оккупанты - участковые полицейские посещали дома крымских татар и опрашивали их жителей, сверяясь с имеющимися у них списками. При этом, участковая 6-го микрорайона Екатерина Яхова зашла в дом, где проживает супруга лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева г-жа Сафинар Джемилева. В момент прихода участковой Яховой в доме Сафинар ханум был лишь ее взрослый сын Эльдар, приемный сын Мустафа Агъа. Участковая российской оккупационной полиции Екатерина Яхова выяснила личные данные Эльдара, сверила записанные ею данные под личную подпись опрошенного", - рассказал он.

"На вопрос, в чем причина ее прихода к ним в дом и смысл процедуры опроса, участковая Екатерина Яхова продемонстрировала Эльдару некий список, в который были включены несколько десятков фамилий, заявив при этом, что все они, включая Эльдара, подозреваются в причастности к террористической деятельности. Мы просим крымскотатарских активистов, адвокатов, гражданских журналистов в Крыму тщательно мониторить ситуацию накануне и в день 18 мая – Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Не исключено, что российские оккупанты готовят новые масштабные провокации в отношении крымских татар", - резюмировал Чубаров.

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Оккупанты нагрянули в дом Джемилева в Бахчисарае для опроса его приемного сына: подозревают в причастности к террористической деятельности, - Чубаров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127150
 
 
 Топ комментарии
 
треба тікати з Криму, або братися за зброю в Криму! Оккупанты нагрянули в дом Джемилева в Бахчисарае для опроса его приемного сына: подозревают в причастности к террористической деятельности, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4009
з кацапами по іншому не бачу справ!
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панове джемільов, чупакабров та лєнуров, наприкінці 15 року ви зробили все, щоб активна фаза кримблокади закінчилася.
Відкрийте очи: ви залишилися самі, бо в 14-му не розпочали озброєної боротьби з окупантом, в 15-му зрадили спільній справі, а зараз на що сподіваєтеся?
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Взял куриный аусвайс, готовься терпеть унижения от *****.
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Вони своє" бесцінне" громадянство нав"язують і без згоди
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треба тікати з Криму, або братися за зброю в Криму!
з кацапами по іншому не бачу справ!
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Какая жалость. А че ж вы делали когда буряты и калдыровцы захватывали вашу родину? Или это не ваша родина, а? Че, пришла сюда Орда, а мы еще ее потомков защищать должны? Сами, господа, сами. Дарю вам Крым - гоните оккупантов необольшевистских. Вон, на Пиплии проклянусь что не вру. Оккупанты нагрянули в дом Джемилева в Бахчисарае для опроса его приемного сына: подозревают в причастности к террористической деятельности, - Чубаров - Цензор.НЕТ 392
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а на что он рассчитывал? Давно надо было валить от туда.
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Ну да он покушался на Кремлёвского Фюрера в постах Оккупанты нагрянули в дом Джемилева в Бахчисарае для опроса его приемного сына: подозревают в причастности к террористической деятельности, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8241
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панове джемільов, чупакабров та лєнуров, наприкінці 15 року ви зробили все, щоб активна фаза кримблокади закінчилася.
Відкрийте очи: ви залишилися самі, бо в 14-му не розпочали озброєної боротьби з окупантом, в 15-му зрадили спільній справі, а зараз на що сподіваєтеся?
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100%, ну може це не про Джемільова- вік і його здоров"я...
а інші сіли на бютжет...
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він й був ініціатором включення раніше підірваної гілки на Армянськ (фірташевський "Кримтітан") в грудні 2015 р., бо син джміля сидів на зоні у волгограді, йому було обіцяне УДО, але *******, як завжди, на@бали.
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А че татари стоят как быдло , а не сопротивляются ? Думают , авось пронесёт? Они плохо выучили историю ?
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В нас сьогодні прохолодно.
Не вдалось вбратися у вишиванку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты нагрянули в дом Джемилева в Бахчисарае для опроса его приемного сына: подозревают в причастности к террористической деятельности, - Чубаров
 
 
 
 
 
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